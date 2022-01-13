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Газ (9402) Европа (1614) россия (92987) Швеция (968)

Российское поведение на европейском рынке повлекло за собой рост цен на энергоресурсы, - министр энергетики Швеции Фарманбар

Российское поведение на европейском рынке повлекло за собой рост цен на энергоресурсы, - министр энергетики Швеции Фарманбар

Действия России на европейском энергетическом рынке – одна из причин, по которой шведы столкнулись с сильным ростом цен на энергию.

Об этом заявил министр энергетики Швеции Хашаяр Фарманбар, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Шведские потребители не должны настолько страдать из-за, среди прочего, российского поведения на европейском рынке энергетики", - цитирует в среду министра агентство Bloomberg.

В сообщении отмечается, что, по мнению министра, подход России к поставкам газа в Европу этой зимой стал серьезным фактором, повлиявшим на цены на энергоресурсы в декабре 2021 года.

Агентство отмечает, что власти Швеции выделили $664 млн на помощь шведам, столкнувшимся с повышением цен на энергию. На таких мероприятиях настаивала шведская оппозиция. Кроме того, ранее подобные шаги предприняли в Норвегии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Попытки использовать поставки газа в качестве оружия должны иметь последствия, – глава МИД ФРГ Бербок

В конце прошлого года в ЕС активно призывали Россию наращивать поставки газа, чтобы способствовать снижению цен на этот энергоресурс.

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Топ комментарии
+6
От мудрєци і дбальщики про екологію. Закривають АЕС, відмовляються від ТЕС на вугіллі і дивуються що ціна на газ росте, а паРашенці не зівають і трішки стрижуть багату Європу.
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13.01.2022 10:27
+5
последняя строчка зачет
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13.01.2022 10:15
+2
Українські ціни зростають через підвищення цін на енергоносії, напевно, теж?
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13.01.2022 10:16
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последняя строчка зачет
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13.01.2022 10:15 Ответить
От мудрєци і дбальщики про екологію. Закривають АЕС, відмовляються від ТЕС на вугіллі і дивуються що ціна на газ росте, а паРашенці не зівають і трішки стрижуть багату Європу.
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13.01.2022 10:27 Ответить
Українські ціни зростають через підвищення цін на енергоносії, напевно, теж?
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13.01.2022 10:16 Ответить
та та, тут всі зебіли і вміють загуглити.

Інфляція:
Франція - 1.5%
Хорватія - 2%
Чехія - 2.8%
Танзанія - 3.6%
Гондурас - 4.7%
Україна - 9.5%
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13.01.2022 10:59 Ответить
Так хто вам заваджає? Піzдуни шведські- у вас свій власний газ, от ви і тішитесь що можна всіх обдерти разом з ******!
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13.01.2022 10:18 Ответить
Понять и простить, выразить озабоченность, обеспокоенность и т.д. и т.п. 😁
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13.01.2022 10:26 Ответить
Слаба на голову. Шведи - це нація якихось пухнастих зайчиків, що живуть ілюзіями. Що значить два століття з лишнім нейтралітету. Купуй газ у Норвегії, купуй газ в Америки, переходь на атомну енергетику, але не звинувачуй Росію в енергетичній кризі. Якщо ти досі не спромоглася розробити стратегію енергетичної незалежності власної країни, то **** ти робиш на цій посаді? Вони досі не розуміють з ким мають справу, вони викликають огиду врешті решт. Карл 12 перевертається в гробу від таких потомків.
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13.01.2022 10:33 Ответить
Гарячі шведські керівники аж тепер про щось здогадалися? 🤔 Пізно до них здорожчання дійло. Хоча в даному випадку це я заздрю. У людей таки були і запаси, і за старими цінами.
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13.01.2022 10:36 Ответить
На спотовом рынке газа в Европе бабло косили почему то норвежцы и американцы,РАБссия осталась с голым Дуплом...
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13.01.2022 10:40 Ответить
Наконец-то разгадка, кто манипулирует ценой на споте: норвежцы и американцы.
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13.01.2022 11:00 Ответить
Та не,Быдло Мавзолейное бараны всегда впереди на дохлой лошади
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13.01.2022 11:06 Ответить
Но ведь норвежцам и американцам выгодно поддерживать высокую цену. Так?
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13.01.2022 11:11 Ответить
Та тышо, а кто же это сделал, не фрау Риббентроп ли часом
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13.01.2022 10:46 Ответить
Миллер закрутил вентиль и ждал долгосрочных конктрактов,а их никто не предложил,только Венгрия 4 ярда кубиков заказала у ГрязьПрома...не густо... на румынской мове это означает Пролетеску шо фанера над Вашингьтоном...
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13.01.2022 10:49 Ответить
Кушайтн не обляпайтесь расейский газок. Вы сами на него подсели, а вас ведь предупреждали, что газ из кацапии это оружие и троянский конь
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13.01.2022 10:54 Ответить
Газовый шантаж Гопников Мавзолея пльохо закончился по факту,в Европе зима оказалась теплой как я и говорил в ноябре... а сейчас по факту зима закончилась...,а танкеры с СПГ закончат развал ГрязьПрома окончательно...
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13.01.2022 10:55 Ответить
Правда. . Зима теплая, ветер есть, танкеры пришли. Газ стал дешевый. Сегодня по 850$. Нужно брать.

Интересно, по чем газ будет у потребителя в Украине, если спот 850$ + доставка + прибыль прослоек ?
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13.01.2022 11:07 Ответить
Я так понял шо в Европе "месные" конторы накручивают цены на газ.
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13.01.2022 10:58 Ответить
Три ведущие норвежские компании Eqinor,GASOOK и Statoil ASA,нарастили добычу газа в сутки почти 600 млн кубиков,Европе нужно 450-500 кубиков...

Всего разведанные газовые запасы Норвегии оцениваются в 47,7 триллионов кубических...
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13.01.2022 11:04 Ответить
https://www.npd.no/en/facts/publications/reports2/the-shelf/the-shelf-in-2018/2-increasing-oil-and-gas-production-in-the-next-five-year-period/

Figure 2-4
Historical and forecast production 2010 - 2030

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13.01.2022 11:30 Ответить
Норвегия сама предсказывает сокращение добычи газа.
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13.01.2022 11:34 Ответить
у рашки всего 2% мирового ВВП. Когда она развалится, никто этого и не заметит. Тут об этом много раз писали. А тут какой то газпром мировые цены взвинтил. Бред. Рашка наоборот может цены обрушить, что бы добыча сланцевого газа стала не рентабельной. Это она может, если за копейки начнёт его продавать.
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13.01.2022 11:18 Ответить
Россия своим трубным газом не может сильно влиять на мировую цену газа даже на понижение. Объем поставок слишком мал.

Россия только может попытаться конкурировать с ЖГ в Европе на понижение.
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13.01.2022 11:50 Ответить
Вопрос: почему рыночек не порешал?
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13.01.2022 12:00 Ответить
 
 