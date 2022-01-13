Российское поведение на европейском рынке повлекло за собой рост цен на энергоресурсы, - министр энергетики Швеции Фарманбар
Действия России на европейском энергетическом рынке – одна из причин, по которой шведы столкнулись с сильным ростом цен на энергию.
Об этом заявил министр энергетики Швеции Хашаяр Фарманбар, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Шведские потребители не должны настолько страдать из-за, среди прочего, российского поведения на европейском рынке энергетики", - цитирует в среду министра агентство Bloomberg.
В сообщении отмечается, что, по мнению министра, подход России к поставкам газа в Европу этой зимой стал серьезным фактором, повлиявшим на цены на энергоресурсы в декабре 2021 года.
Агентство отмечает, что власти Швеции выделили $664 млн на помощь шведам, столкнувшимся с повышением цен на энергию. На таких мероприятиях настаивала шведская оппозиция. Кроме того, ранее подобные шаги предприняли в Норвегии.
В конце прошлого года в ЕС активно призывали Россию наращивать поставки газа, чтобы способствовать снижению цен на этот энергоресурс.
Пожалуйста, подождите...
Інфляція:
Франція - 1.5%
Хорватія - 2%
Чехія - 2.8%
Танзанія - 3.6%
Гондурас - 4.7%
Україна - 9.5%
Интересно, по чем газ будет у потребителя в Украине, если спот 850$ + доставка + прибыль прослоек ?
Всего разведанные газовые запасы Норвегии оцениваются в 47,7 триллионов кубических...
Figure 2-4
Historical and forecast production 2010 - 2030
Россия только может попытаться конкурировать с ЖГ в Европе на понижение.