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Россия не взяла на себя обязательств по деэскалации на границе с Украиной, - представительница США на переговорах Шерман

Россия не взяла на себя обязательств по деэскалации на границе с Украиной, - представительница США на переговорах Шерман

Россия не взяла на себя обязательств по деэскалации на украинской границе после двух раундов состоявшихся на этой неделе дипломатических переговоров.

Об этом заявила в среду заместитель госсекретаря США Венди Шерман, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

США признали, что до сих пор непонятно, намерена ли Москва использовать переговоры в качестве повода, чтобы заявить, что дипломатия не сработала.

Шерман сказала журналистам, что встреча в формате Совета Россия-НАТО в среду закончилась "трезвым призывом союзников из НАТО к России" ответить на возможности, которые предлагает международное сообщество для деэскалации ситуации на границе с Украиной, и выбрать путь дипломатии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия сообщила НАТО о наборе военных мер в случае провала переговоров, - МИД РФ

По ее словам, США и их западные союзники пока не знают, какую цель преследует президент России Владимир Путин.

В своих заявлениях российские официальные лица предположили, что Москва может прибегнуть к военным действиям, если политические усилия не увенчаются успехом. Это предупреждение прозвучало через день после того, как военные РФ провели учения с боевой стрельбой у границы.

"Когда сегодня утром сообщают об учебе с боевой стрельбой, что это? – сказала Шерман, – Речь идет о вторжении? Речь идет об устрашении? Это попытка взрывной деятельности? Я не знаю. Но это не способствует достижению дипломатических решений".

"Никаких обязательств по деэскалации (со стороны РФ. – Ред.) не было и нет, – отметила она и добавила: – Не было и заявления, что этого не будет".

Шерман предположила, что россияне не знают, как собираются действовать после дипломатических переговоров с США и НАТО.

Она сказала, что, по ее мнению, Путин разместил войска на границе Украины, чтобы "давить на Европу и США, оказывать давление на евроатлантические амбиции, чтобы... запугать, заставить и сказать: "У меня есть палочки-выручалочки, которые я могу внести в эту дискуссию".

Прошедшее в среду заседание Совета Россия-НАТО было вторым из трех запланированных на эту неделю. Делегация США во главе с Шерман встретилась с россиянами в понедельник в Женеве, а ОБСЕ проведет заседание с РФ в четверг в Вене.

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Топ комментарии
+10
А навіщо Путлєру брати на себе якісь зобовьязання, якщо воно бачить, що переляканий Захід носиться з паРашею, як циган з писаною торбою?
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13.01.2022 10:23
+8
29 грудня 2022 року виповнюється 100 років з заснування СРСР. У ман'яка мара забрать Україну до цього часу. Ніякі переговори їм не потрібні.
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13.01.2022 10:17
+7
даже не надейтесь лапотники
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13.01.2022 10:22
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Правила форума Совет форумчан
29 грудня 2022 року виповнюється 100 років з заснування СРСР. У ман'яка мара забрать Україну до цього часу. Ніякі переговори їм не потрібні.
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13.01.2022 10:17 Ответить
даже не надейтесь лапотники
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13.01.2022 10:22 Ответить
це до кого ваше звернення? звісно, ми не здамося виродкам, але це не буде тихо й мирно, гадюка шипить перед нападом
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13.01.2022 10:36 Ответить
"найдется умник"? . Я пытался найти у этих "умников" зачатки разума, но безуспешно. Мне их просто жаль, если человек свою ненависть переносит на форумы, где по морде за скотское поведение и оскорбления без повода всех кого попало никто не даст то мне просто их жаль. Значит в жизни им приходится или терпеть и молчать тряпочку, так как реально с их мнением никто не считается, от этого и обида на весь мир, от этого и удовлетворение от набранных лайков на оскорблении чужого мнения.
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13.01.2022 11:19 Ответить
Чтоб искать зачатки разума у кого-либо, надо сначала убедиться в наличии таковых у себя. Что сделать челолвеку, голосвавшему за членограя, на третьем году царствования такового, и одобряющего его деяния, довольно таки проблематично.
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13.01.2022 12:39 Ответить
Ну я не знаю что сделать человеку голосовавшему за членограя, одобряющего его деяния. Можно дискутировать, можно узнать как он думал, но не обязательно кидаться оскорблениям, налево и направо. К тому же, любому политику можно предъявить претензии так и сказать что он что либо хорошее сделал, но зачем бросаться на людей как бык на красную тряпку?

Это выглядит со стороны таким образом: человек пишет нейтральное, обычно не заявляя ничего конкретного, и тут начинается полив дерьмом. Я же не говорю про упоротых, которые пытаются кого либо там восхвалять. Дошло уже до того что если человек просто критикует правительство теперешнее то его называют зебилом, не узнав даже за кого он голосовал и сразу дегенераты налетают плюсиками оскорбления закидают. И боже упаси, не то что упрекнуть, а даже не похвалить "правильного кандидата", по их мнению нельзя. Это же тупо, нельзя быть такими сектантами, во всем есть плюсы и минусы, и обстановка постоянно меняется.
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13.01.2022 12:49 Ответить
Чтобы увидеть плюсы в полете страны в пропасть во всех смыслах -политическом, экономическом, социальном, надо иметь какой-то особенный бинокль. Наверное у вас он есть, поскольку вы даже правительство рассмотрели. А что касается оскорблений, то человек, упорно называющий черное белым, и не желающий видеть очевидное, заведомо будет вызывать раздражение и нарываться на них.
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13.01.2022 13:24 Ответить
Він назвав "лапотники" не попереднього коментатора, а расєян, щоб вам розтовкмачити. А расєяне справді викликають ненависть, бо вони терористи, загарбники і взагалі нелюди, бо їхні пращури -- андрофаги (людоїди), болотяні дикуни.
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13.01.2022 19:02 Ответить
Це не форум винний. Кожний вважає свою думку Істянною. Як кацапи свою історію і віру християнську. Я навпаки задоволений тим, що їх ніхто не банить. Для чого? Це те ж саме, що його головою об стінку. Біль буде, а розум залишається у сплячці.
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13.01.2022 11:42 Ответить
У тому і наша біда. Активний політичний соціум критикує мокшу за те що він не рахується з чужою думкою, зате потім ці ж люди говорять що у нас в країні "більшість населення" живе неправильно, голосує неправильно і взагалі всі дебіли, а ми такі хороші. Правда я навіть не разу не читав від таких людей, щось типу "твоя правда", "я не розбираюсь, тому сперечатись не буду". Ні до всирачки сперечаються, а потім на образи переходять.
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13.01.2022 12:53 Ответить
так это сектанты св. Петруши....нет что бы готовится к митингам в Жулянах, они тут на диванах буянят...
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13.01.2022 11:49 Ответить
А навіщо Путлєру брати на себе якісь зобовьязання, якщо воно бачить, що переляканий Захід носиться з паРашею, як циган з писаною торбою?
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13.01.2022 10:23 Ответить
Це тобі Іван Яковина сказав? Пуйло не настільки йо.нуте, щоб підганяти під дати свої "хотєлки".
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13.01.2022 10:27 Ответить
схоже, саме таке, недорозвинені взагалі прив'язані до дат, як зачаровані
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13.01.2022 10:40 Ответить
Не треба забувати, що росія для захода це партнер по багатьом питанням. Тому й носиться. А Україна це лише бідний родич, до того, в якого вдома сім'я готова повбивати один одного через свої чвари та внутрішні проблеми.
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13.01.2022 10:29 Ответить
Ти хто по національності?
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13.01.2022 10:38 Ответить
влучне запитання :0)
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13.01.2022 10:42 Ответить
Українець. А чого питаєш?
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13.01.2022 10:53 Ответить
А ти подумай.
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13.01.2022 11:08 Ответить
Якщо ти невзмозі роздивитися українця, то тут саме треба подумати тобі - хто ти є насправді.
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13.01.2022 11:28 Ответить
у тебя, бот, впн слетел...
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13.01.2022 11:58 Ответить
У Вас пейс відклеївся...
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13.01.2022 20:09 Ответить
Жид.
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13.01.2022 10:47 Ответить
готовые не поубивать один другого, а все хотять прогнать того, кто делают страну слабее и беднее, а не богаче и сильнее.

а насчет партнера - верно, но с оговоркой.
партнер перестает им быть после того, как нарушает правила игры.
только наличие западных правил игры делает москву сильной.
разрушив правила москва теряет экономический фундамент своей военной силы.
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13.01.2022 10:51 Ответить
Партнер це той, кому сплачують гроші. Ви в курсі, скількі росія отримала грошей за 20 років від заходу? Там величезна кількість нулів.
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13.01.2022 10:54 Ответить
деньги - это актив только потому, что за них можно что-то купить.
возможность купить за деньги - это одно из правил игры.
эти правила действуют в границах стран которые эти правила принимают.
если все доллары и евро, которые накопила москва перестанут быть для москвы средством международного платежа, то останутся только те акривы, которыми располагает москва в своей юрисдикции.
а это - рубли.
т.о. все, что можно купить за рубли и будет ресурсом москвы, а это только те товары, коротые москва производит на своей территории.
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13.01.2022 11:02 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100031206097912&comment_id=Y29tbWVudDo2MzIwMDMxMTQ1MTY1NTNfNjMyMDU4NzgxMTc3NjUz&__cft__[0]=AZUbG48fE0bBqZkU-***************************************************************************************************-7_FI1JNvXifsaw&__tn__=R]-R Володимир Пилипчук

В мене останнє запитання: - юридичні гарантії у геополітиці для росії- це взаємна штука, чи як писав про її договороздатність Бісмарк? Бо ж України вже ж були дані росією "залізні ГАРАНТІЇ" миру і недоторканості .... як за Будапештським меморандумом, так і за "Великим договором" про дружбу... Де вони ?

Росія готова дати юридичні гарантії на нерозширення? А які? Гарантії на ненапади на сусідні країни та повернення вже окупованих нею територій? А чим вона може (здатна) їх підкрипити ?
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13.01.2022 10:30 Ответить
НАПАДОМ, на інше вони не здатні
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13.01.2022 10:43 Ответить
Із пекла Ігрені: каральна психіатрія по-совєцкі
або
Як Леонід Плющ поставив совку діагноз "рашизм"

https://www.youtube.com/watch?v=EHK8njBfrl4&ab_channel=%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE
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13.01.2022 10:31 Ответить
Обязательств не взяла-возьмёт за щеку.
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13.01.2022 10:43 Ответить
Це не повинно хвилювати притомних світових лідерів. Бо якби кацапія взяла якісь зобов'язання, то все одно не дотримувалася б їх. А от іншим це дало б оманливу можливість розслабитися. Як це було з Європою після слів Чемберлена "Я привіз вам мир". Що було далі - добре відомо. Пора уроки засвоювати.
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13.01.2022 10:44 Ответить
не хотят - и не надо... не надо увещевать серийного убийцу, вводите санкции...
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13.01.2022 10:46 Ответить
Україна і РФ ніколи не зможуть жити, як сусіди.
Є три варіанти: 1) Україна знищує РФ, 2) рф знищує Україну, 3) Взаємне знищення
(інші колишнi радянські республіки теж у цій грі)
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13.01.2022 10:47 Ответить
1 без варіантів
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13.01.2022 22:07 Ответить
А як би взяв зобов'язання, то що? Виконав би? Бугага.
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13.01.2022 10:53 Ответить
З рФ треба розмовляти, як вона розмовляє зі всім світом. ...йло шантажує зброєю, ядерними засобами, чудо-зброєю - ОКей. Відповідь Штатів, як і кожному шантажисту, робимо те, що так ...йло дратує. Перше - почати розмову з Фінляндією та Швецією про вступ у НАТО. Друге - перекинути кілька бригад до балтійських країн. Щоб ...йло бачив до чого ведуть його ПАТЯКАННЯ про мір по-російські. Третє - зброя США так дратує гопника ...йло, то негайно постачати зброю у тому обсязі, яка забезпечить витримати перший удар гопника ....йло. ВИСНОВОК: Гопник боїться тих, хто розмовляє з ним на равних або не враховує жодної думки гопника.
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13.01.2022 10:57 Ответить
Сегодня французская газета вышла со статьей на всю страницу, о эскалации опасности около гриниц с Украиной, "Переговоры с глухим". Глухой - это па-раша.
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13.01.2022 11:03 Ответить
Если проанализировать ситуацию, то это все просто игра. Всех с рашей. И раши со всеми. Если бы хотели, то рашу взять за яйлы очень просто. Потому что активы па-раши находятся за границей. Дети па-рашистых заправил живут вне па-раши. Учатся вне па-раши. А потому раша только и способна, что давить Украину и Казахстан.
Если бы сильные мира сего хотели, то раша давно сидела бы как мышь под веником. Ибо раша без Запада и США - это просто газовая колонка. Склад древесины и полезных ископаемых.
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13.01.2022 11:09 Ответить
Якщо німий не розуміе,треба зробить його кульгавим ,для початку!
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13.01.2022 11:10 Ответить
Хотят знать, какие планы у обезьяны с гранатой?
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13.01.2022 11:16 Ответить
Психологія злодюги-чекіста доволі проста. Як у будь-якого гопника. Зробив очі квадратні, "мАргало видавлю". Злякались - піде далі. Почув у відповідь не вибачення, а нахабне "пАрєжу твою мать" - дає задній хід. Йти ва-банк ...йлу? Це вже буде коштувати для нього набагато більше. Тому дії НАТО та ЄС повинні бути простими: зброя для України (оборонна) і діалог з країнами-сусідками рФ про вступ у НАТО та посилення присутності спільних військ на їх територіях. Тобто, НАТО - до кордонів рФ. І чим ближче ( Нарва - Печори ), тим краще. Тримати у напрузі Шайгу, як ...йло тримає світ, це єдиний правильний шлях .... втихомирити звіра.
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13.01.2022 11:36 Ответить
А чому про ЗЄльца ні слова ? Не вдалося йому проскочити між е?аних на горбі західних політиків, проблеми з рахою за нього не вирішили. Вже з пятниці, суботи ОПа повинна щось висрати, сіпання (подьоргивание) дерьмака не враховується.
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13.01.2022 11:36 Ответить
Взяла, не взяла - кто поверит, что Козляндия будет что-то выполнять ?
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13.01.2022 11:40 Ответить
ПИД,,,рашенский Фекалистан априори не может брать ни каких обязательств, потому что не признает ни каких международных законов, это обосцанный Гопник которому нужно давать по роже обосранной лопатой, только тогда до него что то доходит, доказано Эрдоганом, а весь цивилизованный мир панькается с этой Помойкой, а нужно отключить от Свифта, закрыть Босфор, арестовать счета Членов кооператива "озеро", ограничить въезд козломордых по всему миру и т.д и дело пойдет....
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13.01.2022 11:50 Ответить
Удивительно
А даже если бы и взяла. В кацапляндии очень любят подтираться заключёнными договорами. Они гораздо мягче чем кора берёзы.
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13.01.2022 12:00 Ответить
Верните ЯО которое Украина отдала за призрачные гарантии безопасности и русские гарантировано сюда не сунуться.
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13.01.2022 13:02 Ответить
"Якщо твої "друзі" передають тобі щось від твоїх ворогів - вважай, що зрадники уже про все домовилися..." (Аль Капоне).
Це стосується і Шерман, і Борреля, і Блінкена і Столтенберга і того ж Байдена .... ніхто не знає, про що вони там домовилися за спиною України і без України а потім передають нам та погладжують. Маємо опиратися лише на свою Націю, на свою Армію, на свою господарку. Всім на нас насрати. Думаю, що цього разу Україну здали конкретно по домовленості не лише з європейцями і Америкою але й і насамперед - з обдолбаними продажними клоунами з Банкової...
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13.01.2022 13:03 Ответить
Типовий російський темник про здачу України (автор андрій іларіонов)
Ганьба.
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13.01.2022 17:00 Ответить
Це стратегічний крок цивілізованого світу, направлений на розгром і розвал РФ. Україні відведена роля "сиру у мишоловці". Це страшна ціна, щоб звільнитися від "братніх обіймів", але іншого шляху нема: втягнути РФ у крупний затяжний конфлікт, виснажити і розгромити. Це не ганьба, це ... наша доля і місія. Ми (русичі, українці) породили Москву, цей виплодок пекла. І тут, через нас він знайде свою погибель.
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13.01.2022 20:24 Ответить
Щоб там не вирішували за Україну й без України, не має жодного значення. Україна поставить крапку, й пришелепкувате кремлівське подло з усіма своїми андрофагами-людожерами, та зеленим лайном потрапить до Гааги, в найкращому випадку.
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13.01.2022 22:42 Ответить
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13.01.2022 13:10 Ответить
Не вистачає Тохаева Килима.))
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14.01.2022 07:38 Ответить
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13.01.2022 13:11 Ответить
С русскими полупокерами разговор один валить в голову.
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13.01.2022 16:55 Ответить
Рябков заявил, что Украина упивается иллюзией реванша.
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13.01.2022 18:37 Ответить
Дави их, Шерман!
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13.01.2022 19:14 Ответить
при дальнейшей эскалации нужно полностью уничтожать козлячий мост.
разрушить все опоры и пролеты.
это существенно ослабит и деморализует козлин.
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13.01.2022 20:50 Ответить
 
 