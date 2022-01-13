Россия не взяла на себя обязательств по деэскалации на границе с Украиной, - представительница США на переговорах Шерман

Россия не взяла на себя обязательств по деэскалации на украинской границе после двух раундов состоявшихся на этой неделе дипломатических переговоров.

Об этом заявила в среду заместитель госсекретаря США Венди Шерман, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

США признали, что до сих пор непонятно, намерена ли Москва использовать переговоры в качестве повода, чтобы заявить, что дипломатия не сработала.

Шерман сказала журналистам, что встреча в формате Совета Россия-НАТО в среду закончилась "трезвым призывом союзников из НАТО к России" ответить на возможности, которые предлагает международное сообщество для деэскалации ситуации на границе с Украиной, и выбрать путь дипломатии.

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По ее словам, США и их западные союзники пока не знают, какую цель преследует президент России Владимир Путин.

В своих заявлениях российские официальные лица предположили, что Москва может прибегнуть к военным действиям, если политические усилия не увенчаются успехом. Это предупреждение прозвучало через день после того, как военные РФ провели учения с боевой стрельбой у границы.

"Когда сегодня утром сообщают об учебе с боевой стрельбой, что это? – сказала Шерман, – Речь идет о вторжении? Речь идет об устрашении? Это попытка взрывной деятельности? Я не знаю. Но это не способствует достижению дипломатических решений".

"Никаких обязательств по деэскалации (со стороны РФ. – Ред.) не было и нет, – отметила она и добавила: – Не было и заявления, что этого не будет".

Шерман предположила, что россияне не знают, как собираются действовать после дипломатических переговоров с США и НАТО.

Она сказала, что, по ее мнению, Путин разместил войска на границе Украины, чтобы "давить на Европу и США, оказывать давление на евроатлантические амбиции, чтобы... запугать, заставить и сказать: "У меня есть палочки-выручалочки, которые я могу внести в эту дискуссию".

Прошедшее в среду заседание Совета Россия-НАТО было вторым из трех запланированных на эту неделю. Делегация США во главе с Шерман встретилась с россиянами в понедельник в Женеве, а ОБСЕ проведет заседание с РФ в четверг в Вене.