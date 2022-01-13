Россия не взяла на себя обязательств по деэскалации на границе с Украиной, - представительница США на переговорах Шерман
Россия не взяла на себя обязательств по деэскалации на украинской границе после двух раундов состоявшихся на этой неделе дипломатических переговоров.
Об этом заявила в среду заместитель госсекретаря США Венди Шерман, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
США признали, что до сих пор непонятно, намерена ли Москва использовать переговоры в качестве повода, чтобы заявить, что дипломатия не сработала.
Шерман сказала журналистам, что встреча в формате Совета Россия-НАТО в среду закончилась "трезвым призывом союзников из НАТО к России" ответить на возможности, которые предлагает международное сообщество для деэскалации ситуации на границе с Украиной, и выбрать путь дипломатии.
По ее словам, США и их западные союзники пока не знают, какую цель преследует президент России Владимир Путин.
В своих заявлениях российские официальные лица предположили, что Москва может прибегнуть к военным действиям, если политические усилия не увенчаются успехом. Это предупреждение прозвучало через день после того, как военные РФ провели учения с боевой стрельбой у границы.
"Когда сегодня утром сообщают об учебе с боевой стрельбой, что это? – сказала Шерман, – Речь идет о вторжении? Речь идет об устрашении? Это попытка взрывной деятельности? Я не знаю. Но это не способствует достижению дипломатических решений".
"Никаких обязательств по деэскалации (со стороны РФ. – Ред.) не было и нет, – отметила она и добавила: – Не было и заявления, что этого не будет".
Шерман предположила, что россияне не знают, как собираются действовать после дипломатических переговоров с США и НАТО.
Она сказала, что, по ее мнению, Путин разместил войска на границе Украины, чтобы "давить на Европу и США, оказывать давление на евроатлантические амбиции, чтобы... запугать, заставить и сказать: "У меня есть палочки-выручалочки, которые я могу внести в эту дискуссию".
Прошедшее в среду заседание Совета Россия-НАТО было вторым из трех запланированных на эту неделю. Делегация США во главе с Шерман встретилась с россиянами в понедельник в Женеве, а ОБСЕ проведет заседание с РФ в четверг в Вене.
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Это выглядит со стороны таким образом: человек пишет нейтральное, обычно не заявляя ничего конкретного, и тут начинается полив дерьмом. Я же не говорю про упоротых, которые пытаются кого либо там восхвалять. Дошло уже до того что если человек просто критикует правительство теперешнее то его называют зебилом, не узнав даже за кого он голосовал и сразу дегенераты налетают плюсиками оскорбления закидают. И боже упаси, не то что упрекнуть, а даже не похвалить "правильного кандидата", по их мнению нельзя. Это же тупо, нельзя быть такими сектантами, во всем есть плюсы и минусы, и обстановка постоянно меняется.
а насчет партнера - верно, но с оговоркой.
партнер перестает им быть после того, как нарушает правила игры.
только наличие западных правил игры делает москву сильной.
разрушив правила москва теряет экономический фундамент своей военной силы.
возможность купить за деньги - это одно из правил игры.
эти правила действуют в границах стран которые эти правила принимают.
если все доллары и евро, которые накопила москва перестанут быть для москвы средством международного платежа, то останутся только те акривы, которыми располагает москва в своей юрисдикции.
а это - рубли.
т.о. все, что можно купить за рубли и будет ресурсом москвы, а это только те товары, коротые москва производит на своей территории.
В мене останнє запитання: - юридичні гарантії у геополітиці для росії- це взаємна штука, чи як писав про її договороздатність Бісмарк? Бо ж України вже ж були дані росією "залізні ГАРАНТІЇ" миру і недоторканості .... як за Будапештським меморандумом, так і за "Великим договором" про дружбу... Де вони ?
Росія готова дати юридичні гарантії на нерозширення? А які? Гарантії на ненапади на сусідні країни та повернення вже окупованих нею територій? А чим вона може (здатна) їх підкрипити ?
або
Як Леонід Плющ поставив совку діагноз "рашизм"
https://www.youtube.com/watch?v=EHK8njBfrl4&ab_channel=%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE
Є три варіанти: 1) Україна знищує РФ, 2) рф знищує Україну, 3) Взаємне знищення
(інші колишнi радянські республіки теж у цій грі)
Если бы сильные мира сего хотели, то раша давно сидела бы как мышь под веником. Ибо раша без Запада и США - это просто газовая колонка. Склад древесины и полезных ископаемых.
А даже если бы и взяла. В кацапляндии очень любят подтираться заключёнными договорами. Они гораздо мягче чем кора берёзы.
Це стосується і Шерман, і Борреля, і Блінкена і Столтенберга і того ж Байдена .... ніхто не знає, про що вони там домовилися за спиною України і без України а потім передають нам та погладжують. Маємо опиратися лише на свою Націю, на свою Армію, на свою господарку. Всім на нас насрати. Думаю, що цього разу Україну здали конкретно по домовленості не лише з європейцями і Америкою але й і насамперед - з обдолбаними продажними клоунами з Банкової...
Ганьба.
разрушить все опоры и пролеты.
это существенно ослабит и деморализует козлин.