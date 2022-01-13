ЕС намерен принять участие в переговорах с РФ. Какие бы ни были разногласия, мы должны говорить, - Боррель

Россия пытается расколоть Запад и договориться по украинскому вопросу с США и НАТО в обход Евросоюза.

Об этом заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в интервью газете Ouest-France, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Но у меня есть уверенность, что Соединенные Штаты не будут играть в эту игру. Американский госсекретарь Энтони Блинкен мне очень ясно сказал, что ничего не будет обсуждаться или согласовываться без участия европейцев. Если будут переговоры, мы примем в них участие", - заявил глава дипломатии. ЕС.

По его словам, Россия хочет восстановить ту архитектуру европейской безопасности, которая была после Хельсинкских соглашений 1975 года.

"Но мир уже не тот, что был в советскую эру. Москва ставит предварительные условия. Неприемлемо, когда вам заявляют: "Вот мои условия, и если вы не согласны, у нас есть солдаты на украинской границе...", - уверен Боррель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На этой неделе ЕС наработает единую позицию по диалогу с Россией по безопасности в Европе, - Боррель

При этом он сказал: "Какие бы ни были наши разногласия, мы должны говорить. За это дипломатам платят зарплату!"