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НАТО (8632) переговоры (4778) россия (92987) США (24807) Боррель (784)

ЕС намерен принять участие в переговорах с РФ. Какие бы ни были разногласия, мы должны говорить, - Боррель

ЕС намерен принять участие в переговорах с РФ. Какие бы ни были разногласия, мы должны говорить, - Боррель

Россия пытается расколоть Запад и договориться по украинскому вопросу с США и НАТО в обход Евросоюза.

Об этом заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в интервью газете Ouest-France, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Но у меня есть уверенность, что Соединенные Штаты не будут играть в эту игру. Американский госсекретарь Энтони Блинкен мне очень ясно сказал, что ничего не будет обсуждаться или согласовываться без участия европейцев. Если будут переговоры, мы примем в них участие", - заявил глава дипломатии. ЕС.

По его словам, Россия хочет восстановить ту архитектуру европейской безопасности, которая была после Хельсинкских соглашений 1975 года.

"Но мир уже не тот, что был в советскую эру. Москва ставит предварительные условия. Неприемлемо, когда вам заявляют: "Вот мои условия, и если вы не согласны, у нас есть солдаты на украинской границе...", - уверен Боррель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На этой неделе ЕС наработает единую позицию по диалогу с Россией по безопасности в Европе, - Боррель

При этом он сказал: "Какие бы ни были наши разногласия, мы должны говорить. За это дипломатам платят зарплату!"

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Топ комментарии
+6
А може зразу по яйцях?))
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13.01.2022 10:40
+5
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13.01.2022 10:43
+5
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13.01.2022 11:38
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Правила форума Совет форумчан
А може зразу по яйцях?))
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13.01.2022 10:40 Ответить
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13.01.2022 10:43 Ответить
Только так. А то опять эти озабоченные будут заглядывать в глаза *****.
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13.01.2022 11:12 Ответить
Росіяни будуть морозитись поки свого не добьються . ну може і так , - говорити пока не замерзнуть на кордоні .Куда б вони не полізли , кругом Облом і розруха.
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13.01.2022 10:44 Ответить
Ну це завжди так,не відразу ж бить в морду!
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13.01.2022 10:59 Ответить
нехай почитає, це вже було в історії Європи

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/DEKRET/18-05-29-4.htm

Никаких сепаратных действий!

Полный революционный порядок в стране!

Война кулакам!

Сим и только сим, товарищи рабочие и голодающие крестьяне, вы победите голод и пойдете к другим победам по пути к социализму.

Все другие пути ведут к усилению голода и гибели Революции.
Председатель Совета Народных Комиссаров
Вл. Ульянов (Ленин).
Народные комиссары: Цюрупа. Луначарский. Чичерин.
Шляпников. Петровский. Ландер. Винокуров. Гуковский.
Управляющий делами Совета Народных Комиссаров
В. Бонч-Бруевич.
Секретарь Совета Н. Горбуно
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13.01.2022 11:00 Ответить
ЄС та НАТО треба діяти рішуче. Не нахабно, як ...йло. А рішуче. І перше це заявити про свою участь у перемовинах у Мінську, та у будь-яких розмовах з рФ. Свідок повинен бути, і суддя. Незалежний. Бо "дипломати" ...йла починають вже .... матюкатись. А це треба фіксувати і доносити всьому світу. Україна - зацікавлена сторона. Тому надія на треті особи.
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13.01.2022 11:10 Ответить
Ну почему он похож на Азарова ? Пахло европейское.
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13.01.2022 11:28 Ответить
тю, та ви тільки те й робите
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13.01.2022 11:32 Ответить
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13.01.2022 11:38 Ответить
це отой кіт, котрий всих в ріт?
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13.01.2022 11:42 Ответить
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13.01.2022 11:49 Ответить
Спецпредставитель Евросоюза по международным делам Жозеп Боррель и российский Лавров. Гопник беседует с интеллигентом. Кто гопник, видно невооружённым взглядом...

Борель, треба робити висновки: з ********* ні про що розмовляти

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13.01.2022 11:39 Ответить
"При этом он сказал: "Какие бы ни были наши разногласия, мы должны говорить. За это дипломатам платят зарплату!" Источник:

Ух ты, а я то думала, что дипломатам (как, впрочем, и иным работникам) платят за достижение желаемого результата работы, а оказывается, дипломатам платят просто за киздеж.
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13.01.2022 11:52 Ответить
Головний ЛОХ Європейського союзу
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13.01.2022 11:52 Ответить
Золотые слова!

"Но мир уже не тот, что был в советскую эру. Москва ставит предварительные условия. Неприемлемо, когда вам заявляют: "Вот мои условия, и если вы не согласны, у нас есть солдаты на украинской границе...", - уверен Боррель. Источник:
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13.01.2022 11:57 Ответить
С больным нужно говорить.
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13.01.2022 12:07 Ответить
Раша витратила не менше десятків мільярдів доларів на підкуп корумпованих європейських еліт, щоб ті нас в НАТО не пускали,
а тут американці одним кроком все переграли.
І що тепер?

Зверніть увагу, як Борель заметушився, що типу без ЄС переговори ведуть…😏
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13.01.2022 13:36 Ответить
 
 