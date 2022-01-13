ЕС намерен принять участие в переговорах с РФ. Какие бы ни были разногласия, мы должны говорить, - Боррель
Россия пытается расколоть Запад и договориться по украинскому вопросу с США и НАТО в обход Евросоюза.
Об этом заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в интервью газете Ouest-France, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Но у меня есть уверенность, что Соединенные Штаты не будут играть в эту игру. Американский госсекретарь Энтони Блинкен мне очень ясно сказал, что ничего не будет обсуждаться или согласовываться без участия европейцев. Если будут переговоры, мы примем в них участие", - заявил глава дипломатии. ЕС.
По его словам, Россия хочет восстановить ту архитектуру европейской безопасности, которая была после Хельсинкских соглашений 1975 года.
"Но мир уже не тот, что был в советскую эру. Москва ставит предварительные условия. Неприемлемо, когда вам заявляют: "Вот мои условия, и если вы не согласны, у нас есть солдаты на украинской границе...", - уверен Боррель.
При этом он сказал: "Какие бы ни были наши разногласия, мы должны говорить. За это дипломатам платят зарплату!"
Пожалуйста, подождите...
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/DEKRET/18-05-29-4.htm
Никаких сепаратных действий!
Полный революционный порядок в стране!
Война кулакам!
Сим и только сим, товарищи рабочие и голодающие крестьяне, вы победите голод и пойдете к другим победам по пути к социализму.
Все другие пути ведут к усилению голода и гибели Революции.
Председатель Совета Народных Комиссаров
Вл. Ульянов (Ленин).
Народные комиссары: Цюрупа. Луначарский. Чичерин.
Шляпников. Петровский. Ландер. Винокуров. Гуковский.
Управляющий делами Совета Народных Комиссаров
В. Бонч-Бруевич.
Секретарь Совета Н. Горбуно
Борель, треба робити висновки: з ********* ні про що розмовляти
Ух ты, а я то думала, что дипломатам (как, впрочем, и иным работникам) платят за достижение желаемого результата работы, а оказывается, дипломатам платят просто за киздеж.
"Но мир уже не тот, что был в советскую эру. Москва ставит предварительные условия. Неприемлемо, когда вам заявляют: "Вот мои условия, и если вы не согласны, у нас есть солдаты на украинской границе...", - уверен Боррель. Источник:
а тут американці одним кроком все переграли.
І що тепер?
Зверніть увагу, як Борель заметушився, що типу без ЄС переговори ведуть…😏