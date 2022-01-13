Не нужно связывать "Северный поток-2" с агрессией РФ против Украины, - глава Минобороны ФРГ Ламбрехт
Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт призывает не связывать "Северный поток-2" с конфликтом между Украиной и РФ.
Об этом он заявил в интервью телеканалу RBB, передает Цензор.НЕТ.
"Мы не должны втягивать (Северный поток-2. – Ред.) в этот конфликт", – сказал он.
"Мы должны разрешить этот конфликт, и мы должны разрешить его в переговорах – это возможность, которая у нас есть на данный момент, и мы должны использовать ее, а не привязываться к проектам, не имеющим отношения к этому конфликту", - добавил Ламбрехт.
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+29 Олександр Полесов
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показать весь комментарий13.01.2022 11:02
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Пожалуйста, подождите...
І мені абсолюто, по-барабану на те, як ви виглядаєте.
Штаб-квартира "СП-1" в г.Цуг/Швейцария.
Коли виникають подібні протиріччя то розумна людина (перед тим як писать коментар) перевіряє який варіант - правильний І лише потім "показує свій розум"
А що там "надряпав" черговий "писарчук Бутусова" - так це ще не "істина в останній інстанції"! Вони частенько "дурь" пишуть!
Оружие подконтрольно Министру обороны.
Традиція така, в Німеччині у міністрів.
А що стосується "зв'язків", то краще нехай пошукає зв'язок між бомбардуванням сирійських міст російською авіацією і появою мільйонів сирійських біженців на території Німеччини....
А ми то думаємо, що тільки у нас зараз ідіоти при владі...
Виявляється "говорящі задниці" не тільки у нас на міністерських посадах сидять!
Якби це стосувалося напряму самих німців,їх землі, дітей або родичів, якби ворог окупував їхню частину землі і вони більше не змогли спокійно та весело сидіти по "гаштєтам" та пити пиво з сосисками, тоді їхня "пісня" про північний потік-2 була б іншою.
Виключно США звільнили німців від страху перед рашкою і вони такі зараз сміливі.
Хочеться сказати , шановні громадяни німеччини, українці пам'ятають усе, жах війни, мільйони вбитих фашистами українців, сотні тисяч укріїнських дітей які були відправлені на примусові роботи до фашистської німеччини, таких як мій покійний батько та покійна рідна тітка !
Німці Вам цього мало?
Вам Ваше благополуччя зараз вашливіші?
Ганьба!!!
Кенінсберг москалям?
Думают закрылись от Путлера Украиной и Польшей и могут любовь мутить.
Наконец то человек гениалный ответ дал, почему Украина не в НАТе, походу сюда и Белорусь добавить надо. Это буферная зона выгодна и ЕС и РФ.
Один "Северный Поток-2" стоит всех санкций вместе взятых.
НО СКОРЕЕ НЕМЧУРА ПРОДАЖНАЯ НА ПОДОБИЕ ШРЕДЕРА!