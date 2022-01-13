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Германия (6724) россия (92987) Северный поток (1443) Ламбрехт (49)

Не нужно связывать "Северный поток-2" с агрессией РФ против Украины, - глава Минобороны ФРГ Ламбрехт

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт призывает не связывать "Северный поток-2" с конфликтом между Украиной и РФ.

Об этом он заявил в интервью телеканалу RBB, передает Цензор.НЕТ.

"Мы не должны втягивать (Северный поток-2. – Ред.) в этот конфликт", – сказал он.

"Мы должны разрешить этот конфликт, и мы должны разрешить его в переговорах – это возможность, которая у нас есть на данный момент, и мы должны использовать ее, а не привязываться к проектам, не имеющим отношения к этому конфликту", - добавил Ламбрехт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США сотрудничают с Германией, чтобы задержать запуск "Северного потока-2", - Нуланд

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Топ комментарии
+29
Немцам вообще рот бы не открывать, проститутки продажные
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13.01.2022 10:58
+24
Відмінність у тому що той потік будувався для того щоб можна було напасти на Україну не порушуючи угод з Європою,а німціпродажні тварини які допомогли ***** з пп-2 та ще й блокують постачання зброї з НАТО.
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13.01.2022 11:07
+23
Навіть використання української мови не приховають ваші мокшанські роги.
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13.01.2022 11:02
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13.01.2022 10:57 Ответить
Навіть використання української мови не приховають ваші мокшанські роги.
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13.01.2022 11:02 Ответить
Чи давно для тебе українці стали мокшанами? А може ти просто не знаєш, як виглядають українці? Скоріш за все так і є. Пиши ще, порегочемо.
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13.01.2022 11:19 Ответить
Українці- захищають Батьківщину, а не мокшанські інтереси, як ви.
І мені абсолюто, по-барабану на те, як ви виглядаєте.
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13.01.2022 11:31 Ответить
Давай детальніше: які мокшанські інтереси я захищаю? Чергова демагогія через відсутність аргументації!
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13.01.2022 11:48 Ответить
Відмінність у тому що той потік будувався для того щоб можна було напасти на Україну не порушуючи угод з Європою,а німціпродажні тварини які допомогли ***** з пп-2 та ще й блокують постачання зброї з НАТО.
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13.01.2022 11:07 Ответить
"Северный Поток-1" (55млрд.м3/год) действует з 2011г. а про него шо-то и не вспоминают.
Штаб-квартира "СП-1" в г.Цуг/Швейцария.
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13.01.2022 11:17 Ответить
Якщо почати згадувати всі ваши кацапські дії проти всього світо тожиття не вистачить .Ви кацапи суцільне зло на планеті земля.
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13.01.2022 11:21 Ответить
А якщо подивитися з точки зору економіки? Україна допомагає отримувати росії гроші. Нє?
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13.01.2022 11:20 Ответить
В дупу собі подивись кацапчик-слабо?
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13.01.2022 11:23 Ответить
********* уже напал на Германию а они поток строят?
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13.01.2022 11:12 Ответить
Да кто б сомневался.
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13.01.2022 10:57 Ответить
дії на тому напрямку проти потоку, то, як другий фронт у другій світовій
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13.01.2022 11:12 Ответить
Немцам вообще рот бы не открывать, проститутки продажные
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13.01.2022 10:58 Ответить
Scheiße mit russischem Geruch!
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13.01.2022 11:00 Ответить
Перевожу для других - дерьмо с парашенским запахом
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13.01.2022 12:31 Ответить
Мда, яйца в Германии походу были только у Гитлера, но он неправильно ими распорядился.
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13.01.2022 11:01 Ответить
Фріци повністю вляглися під ***** ..((((
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13.01.2022 11:01 Ответить
Гитлер в гробу уже на 3 космическую скорость переворотов вышел, готовится к выходу на дальнюю орбиту.
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13.01.2022 11:31 Ответить
Ламбрехт має потенціал отримати місце в газпромі. Хороший хлопчик.Гут, зер гут.
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13.01.2022 11:01 Ответить
Дівчинка
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13.01.2022 11:06 Ответить
Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу https://wtvbam.com/2022/01/13/dont-drag-nord-stream-2-into-conflict-over-ukraine-german-defmin-says/ RBB , передає . Джерело:
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13.01.2022 11:40 Ответить
Хоч статтю прочитай уважно! Це жінка а не чоловік!
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13.01.2022 11:15 Ответить
Эта немецкая свинья жинка?
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13.01.2022 11:29 Ответить
ну разве что после операции по изменению пола...
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13.01.2022 11:30 Ответить
Я цій особі в штани не заглядав! Однак юридично вона - жінка!
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13.01.2022 11:34 Ответить
У статті її тричі названо "він".
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13.01.2022 11:35 Ответить
Рахувать умієш? Вона там названа всього тричі з визначенням статі Третій раз - ОЦЕ: "Ми повинні вирішити цей конфлікт, і ми повинні вирішити його в переговорах - це можливість, яка у нас є на даний момент, і ми повинні використовувати її, а не прив'язуватись до проєктів, які не мають відношення до цього конфлікту", - додала Ламбрехт. Джерело:
Коли виникають подібні протиріччя то розумна людина (перед тим як писать коментар) перевіряє який варіант - правильний І лише потім "показує свій розум"
А що там "надряпав" черговий "писарчук Бутусова" - так це ще не "істина в останній інстанції"! Вони частенько "дурь" пишуть!
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13.01.2022 11:58 Ответить
А чого зразу так ? запустять потік , а потім можна і бомбіть Українські труби і топтать танками. Німці при владі похоже на вихідців зі Штазі де і путін мав перепустку в цей орган і якась дивна між ними любов .
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13.01.2022 11:04 Ответить
З таким міністром ще 1 крок до сумісного розподілу зон інтересів з кацапамі, як в 1939 наприклад... Практичний досвід є...
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13.01.2022 11:17 Ответить
Даже коли міністр побіжить цілуватись і бить поклони на росію , - То він це не встигне зробити . Просто зійшлися дві системи і на нашй стороні Більшість і при тому Вражаюча.І коли нас за Вуха тянуть в Таежний союз, а вся мирова спільнота витягує нас з болота руського міра. До весни більшість запитань Розрішиться.
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13.01.2022 11:25 Ответить
Ага конечно. бабло однако!!!!!
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13.01.2022 11:04 Ответить
Північні потоки незабаром для ФРН стануть "притчею во язицях". ...йло немає жодного зв'язку з ФРН з відходом Меркель на "почесну" пенсію. Чекайте німці СЮРПРИЗІВ від ...йла !!! Вони будуть. НЕЗАБАРОМ. НЕОДМІННО !!!
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13.01.2022 11:05 Ответить
а яке відношення міністр оборони має до газоводу?
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13.01.2022 11:07 Ответить
СП-2, это оружие гибридной войны против Украины!
Оружие подконтрольно Министру обороны.
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13.01.2022 11:13 Ответить
Акцій в нього подарункових трохи є....
Традиція така, в Німеччині у міністрів.
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13.01.2022 11:20 Ответить
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13.01.2022 11:09 Ответить
Не связывать оружие гибридной войны с жертвами?
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13.01.2022 11:11 Ответить
Ламбрехт - це точно німецьке прізвище?
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13.01.2022 11:12 Ответить
Фрау Шмеркель перед дембелем сделала Обсерон...,обещала Хмырю Путлеру запустить Северное дерьмо в 9 мая,ко дню паБЕДЫ РАБссии во 2 Мировой войне...,но беда в том что хасудаство РАБссия появилась на Свет Божий толко 12 июня 1990 года и во 2 Мировой участия не принимала...
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13.01.2022 11:12 Ответить
Странный какой то военный - переговоры, заглянуть в глаза врагу, найти там понимание.
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13.01.2022 11:14 Ответить
А що ви сподвались почути від німців.... Треба сомим боротись, а не чекати від допомоги від всяких попрошайок, які залежні від москалів...
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13.01.2022 11:18 Ответить
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13.01.2022 11:18 Ответить
Прямого зв'язку не має... Але й війна між Росією і Україною є гібридна , без "прямого зв'язку"....
А що стосується "зв'язків", то краще нехай пошукає зв'язок між бомбардуванням сирійських міст російською авіацією і появою мільйонів сирійських біженців на території Німеччини....
А ми то думаємо, що тільки у нас зараз ідіоти при владі...
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13.01.2022 11:20 Ответить
что ни немец,то фашист...
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13.01.2022 11:20 Ответить
Ось, така у бджілки срака.
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13.01.2022 11:21 Ответить
А цій "дурі" ніхто не пояснив, що війни в Україні , Сірії та інших місцях ведуться Росією за політичне домінування в Європі шляхом її енергетичного шантажу (в тому числі і газового)? І СП-2 має до цього самий прямий стосунок!
Виявляється "говорящі задниці" не тільки у нас на міністерських посадах сидять!
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13.01.2022 11:22 Ответить
Эти швабы хотят нас опять поиметь. Зря их америкосы защитили в 45м.
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13.01.2022 11:22 Ответить
Німці нічого не бояться, все це вигадки про страх перед росіянами! Хитросракі-оце головна риса, моя хата з краю-я нічого не знаю!
Якби це стосувалося напряму самих німців,їх землі, дітей або родичів, якби ворог окупував їхню частину землі і вони більше не змогли спокійно та весело сидіти по "гаштєтам" та пити пиво з сосисками, тоді їхня "пісня" про північний потік-2 була б іншою.
Виключно США звільнили німців від страху перед рашкою і вони такі зараз сміливі.
Хочеться сказати , шановні громадяни німеччини, українці пам'ятають усе, жах війни, мільйони вбитих фашистами українців, сотні тисяч укріїнських дітей які були відправлені на примусові роботи до фашистської німеччини, таких як мій покійний батько та покійна рідна тітка !
Німці Вам цього мало?
Вам Ваше благополуччя зараз вашливіші?
Ганьба!!!
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13.01.2022 11:22 Ответить
не сильно переживайте за евреевских..евреи у власти нашей это беда.. все выведеные деньжата из украины растворяются в европе и америке на счетах наших колонизаторовских.. евреи у власти нашей нэньки это беда...при посмощи наших алигаторовских каторые грабят наш народ и нашу страну . и существует европа.... они жируют ....
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13.01.2022 11:26 Ответить
Ничего не меняется. Ламбрехт - достойная продолжательница политики старой комсомолки, фрау Риббентроп!

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13.01.2022 11:26 Ответить
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13.01.2022 11:27 Ответить
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13.01.2022 11:28 Ответить
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13.01.2022 11:29 Ответить
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13.01.2022 11:30 Ответить
Чого можна чекати від німців, які подарували свій
Кенінсберг москалям?
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13.01.2022 11:27 Ответить
А что вы хотели от потомков фашистов?фашик фашика видит с далека,и фриц ху.ла в беде не бросит.
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13.01.2022 11:27 Ответить
на сьогодні ці питання будуть вирішувати США та НАТО про що говорять перемовини саме з США та НАТО та відсутність переговорів між РФ та ЕС. що має сенс про що Путіну говорити зі своїми найманими робітниками? частина ЕС політиків вже скоро будуть працювати на Газпром та інші РФ держ структури.
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13.01.2022 11:28 Ответить
Не потрібно повязувати заяви німців з логікою адекватністю і розуміням добра і зла. У них залежність-газові наркомани.
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13.01.2022 11:31 Ответить
видно шо ***** очень основательно засеял нефтегазовым баблом европейских политиков
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13.01.2022 11:32 Ответить
Надо почаще бюргерам показывать фото ежегодного победобессия на паРашке, там где орки разрисовывают свои колесницы "На Берлин" и "Можем повторить".
Думают закрылись от Путлера Украиной и Польшей и могут любовь мутить.
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13.01.2022 11:33 Ответить
Виталий Зализняк: " ...Думают закрылись от Путлера Украиной и Польшей и могут любовь мутить..."
Наконец то человек гениалный ответ дал, почему Украина не в НАТе, походу сюда и Белорусь добавить надо. Это буферная зона выгодна и ЕС и РФ.
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13.01.2022 12:59 Ответить
В общем, запомним эту Меркель-2.
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13.01.2022 11:36 Ответить
А вот это уже теплее - поближе к истине-то. А то раскудахтались: Санкции!! Санкции!!!
Один "Северный Поток-2" стоит всех санкций вместе взятых.
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13.01.2022 11:42 Ответить
Ну, не хотят воевать за нас, ну, не хотят, только надо припугнуть или больше объяснять, что поток -2 нам не нужен и вы должны считаться с этим, мы же не какие то хухры - мухры, а центр Европы. Жаль не берут в Нато, а то мы бы показали, кто хозяин.
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13.01.2022 11:43 Ответить
Не потрібно пов'язувати ніж, що стирчить із серця зі смертю людини.
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13.01.2022 11:46 Ответить
Не дальновидно.Северный поток 2 это - одно из экономических оружий РФ,которое направлено против экономик других стран.И вначале оно сказывается на ближайших соседей и дальше проникает всё глубже и глубже.На сегодня крайне необходимо всем цивилизованным странам как можно дальше дистанцироваться от экономики РФ.Чтоб потом локти себе не кусать.Яркий тому пример политика Запада по отношению к Китаю за последнии 35лет.
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13.01.2022 11:46 Ответить
Канешна не надо связывать! А то один глава минобороны ФРГ останется без газпромовской пенсии.
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13.01.2022 11:57 Ответить
міністр оборони не повинен втручатися в геополітику, а готувати армію до захисту краіни
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13.01.2022 12:00 Ответить
Прихильники пакту Меркель і путлєра. Німці, французи, італійці (керівництво цих країн) обожнював окурка і його політику і всіляко вставляють палки в колеса Україні на шляху до Європи і НАТО
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13.01.2022 12:18 Ответить
Свинособаки каждого немца купили я не пойму?
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13.01.2022 12:28 Ответить
Такой Германию назащищает...
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13.01.2022 12:39 Ответить
И этот продался. И где же "честь мундира" у этого колбасника?
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13.01.2022 12:48 Ответить
Масове запліднення німкень в 1945-му приносить свої плоди...
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13.01.2022 12:53 Ответить
Деньги для немцев важнее чем Украина. Это давно понятно. Прагматичный подход. А Украину можно участливо по головке погладить и дать конфетку, что бы не плакала. Кто -то ждал другого?
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13.01.2022 12:56 Ответить
Так может и Россию не стоит связывать с агрессией России?
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13.01.2022 12:57 Ответить
А шо, в немецком федеральном округе Орды есть "министр обороны"? Только Кадырову можно иметь свою армию! Куда смотрит кремль? Нацики распоясались! Шоб не пришлось вводить войска, как в Казахстане.
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13.01.2022 13:16 Ответить
ДУРАК!
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13.01.2022 13:51 Ответить
Ця лицемірна риторика нагадує агітаційну підтримку партнерських військово-економічних відносин гітлерівської Німеччини з СРСР, до початку військової агресії в 1941 році.
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13.01.2022 13:53 Ответить
ИЛИ ПОЛЕЗНЫЙ ИДИОТ?
НО СКОРЕЕ НЕМЧУРА ПРОДАЖНАЯ НА ПОДОБИЕ ШРЕДЕРА!
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13.01.2022 13:54 Ответить
Это сама Россия связывает обычные торговые отношения с политическими целями создания "Российской империи" и роста своего влияния в мире.
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13.01.2022 16:08 Ответить
Дать бы ему по голове
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13.01.2022 19:50 Ответить
Так що заважає, нехай німці одягнуть броніки, поїдуть на лінію розмежування і в матюгальники домовляються.
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23.02.2022 07:24 Ответить
 
 