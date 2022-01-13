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Газ (9402) Европа (1614) россия (92987)

Россия вызвала газовый кризис в Европе, - директор Международного энергетического агентства Бироль

Россия вызвала газовый кризис в Европе, - директор Международного энергетического агентства Бироль

Исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль обвинил Россию в энергетическом кризисе, который наносит ущерб экономике Европы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

"Россия может увеличить поставки газа, по меньшей мере, на треть от нынешнего уровня, но она держит спотовые продажи ограниченными, несмотря на высокие цены", - заявил Бироль в комментарии журналистам.

По его словам, это эквивалентно 3 миллиардам кубометров в месяц, или прибывающей ежедневно новой партии сжиженного газа.

Европа борется с энергетическим кризисом, приведшим к тому, что цены на газ и электроэнергию побили несколько рекордов за последние месяцы. Запасы газа на континенте сейчас самые низкие за более чем десятилетие, а два холодных месяца года только начались, пишет издание.

Также читайте: Попытки использовать поставки газа в качестве оружия должны иметь последствия, – глава МИД ФРГ Бербок

"Из-за поведения России на европейском газовом рынке существует сильная напряженность… Текущий дефицит в хранилищах в Европейском Союзе в значительной степени связан с "Газпромом"", - сказал Бироль.

По данным МЭА, поставки российского газа в Европу сократились на 25% в четвертом квартале 2021 года по сравнению с прошлым годом и снизились на 22% по сравнению с допандемическим уровнем.

Москва ограничивает поставки газа на континент, в то время как другие поставщики, такие как Норвегия, Алжир и Азербайджан наращивают их, сказал Бироль.

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Топ комментарии
+10
А вы на что рассчитывали? Х***ло же вам каждый день не скрывая говорит что хочет развалить и уничтожить Европу. Или вы уши затыкаете когда он говорит?
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13.01.2022 11:17
+7
даешь северный поток 3
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13.01.2022 11:13
+6
https://site.ua/alexander.kovalenko/energeticeskii-santaz-evropy-sulit-rossii-porazenie-v-kube-i08zv1o Энергетический шантаж Европы сулит России поражение в кубе


На этой неделе ряд новостных лент сообщали о том, что импорт сжиженного природного газа в страны ЕС бьет двухлетние рекорды и лидером этих поставок стали США, компенсирующие нехватку российского ресурса.



Не так давно, в ноябре прошлого года, в статье «https://sprotyv.info/analitica/energeticheskij-shantazh-evropy-dlya-rossii-obernulsya-nulevym-kpd-i-sploshnymi-ubytkami Энергетический шантаж Европы для России обернулся нулевым КПД и сплошными убытками » я писал о том, что по объёмам поставок природного газа в ЕС российскую монополию в лице «Газпрома» уже потеснила Норвегия.



Напомню, что в ноябре экспорт российского газа в Европу составил 322 млн кубометров в сутки, в то время как Норвегия его нарастила до 331 млн кубометров.

Тогда я отмечал, что в стремлении продиктовать ЕС условия запуска трубопровода «Северный поток-2» Россия, устроив энергетический шантаж, сама же угодила в свою ловушку. Ведь она не только не продвинулась в вопросе ускорения запуска своего трубопровода и не только потеряла сотни миллионов долларов прибыли, которую бы могла получить от продаж природного газа в ЕС, но и стала стремительно терять давно застолблённые за собой участки рынка.



И вот, первые дни января 2022 года ознаменовались поставками СПГ в Европу в количестве 250 млн кубометров в сутки. Таким образом, в то время как Россия демонстрировала возможности по оперативной переброске 3 тысяч «миротворцев» в Казахстан, в рамках миссии ОДКБ, США показали, как они оперативно компенсируют нехватку российского газа.



Первые итоги оказались весьма красноречивыми, ведь цена на газ в Европе, на бирже ICE рухнула на 56%, опустившись ниже 1 000 долларов за 1 тыс кубометров, что за собой потянуло и падение цен на электроэнергию.



Таким образом, можно смело говорить, что диктаторская позиция России оказалась не просто в три раза убыточной для неё же самой, а более того - в кубе!



«Северный поток-2» - не запущен. Россия, стремясь заключать только долгосрочные контракты, упустила момент заработать на повышении цен на газ. Россия, критически сократив поставки газа, не только уменьшила свою прибыль от экспорта, но и освободила участки на рынке, которые тут же стали заполняться конкурентами. И самое главное - Россия показала всей Европе, что она и в самом деле использует энергетический аспект не как элемент экономики, а как инструмент геополитического давления и шантажа.



Именно последний фактор лишний раз убеждает европейские страны в том, что российскому газу следует искать замену и альтернативой ему вполне может и станет СПГ из США, которые оперативно пришли на помощь ЕС.



В свою очередь, согласно краткосрочным прогнозам, в ближайшие 2-3 года производство СПГ в мире станет избыточным. То есть, производиться его будет больше, чем будет реальная потребность. Речь идёт об объёмах более 450 млн тонн в сутки.



Что самое интересное, Россия на сегодняшний день не может похвастаться мощностями в производстве СПГ и тем же США она не конкурент. Между тем, именно по истечении 2-3 лет у России завершаются долгосрочные контракты на поставки газа в Европу и будут ли они продлеваться с учётом горького опыта европейцев в 2021-2022 и всего вышеизложенного - вопрос актуальный.



Вот и возникает вопрос, кому на самом деле Россия назло «отморозила уши»?

https://site.ua/alexander.kovalenko Александр Коваленко

Источник: https://sprotyv.info/analitica/energeticheskij-shantazh-evropy-sulit-rossii-porazhenie-v-kube Информационное сопротивление
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13.01.2022 11:31
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Правила форума Совет форумчан
а то
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13.01.2022 11:07 Ответить
Головне,що 2009 рік Європу нічого не навчив. Померзла трішки Європа і забулася.
і знову паРаша винна. Та за 13 років від попередньої газової кризи з розумом і вашими грошима...
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13.01.2022 11:12 Ответить
Никто не ограничивает поставок газа кроме РФ, все пользуются моментом высоких цен. РФ в это время качает газ в свои ПСГ которые заполнены почти полностью, нонсенс...
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13.01.2022 11:51 Ответить
Путин фэрштейн:

надежный торговый партнер гопник Европы

Ja, ja, naturlich
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13.01.2022 13:28 Ответить
даешь северный поток 3
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13.01.2022 11:13 Ответить
В Европі криза через росію, а в Україні - через українців, які готові повбивати один одного через "не ті політичні погляди".
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13.01.2022 11:13 Ответить
ви і в повсякденному житті з головою в сварці , чи тільки коли на мокшанські роботи вилазите ?
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13.01.2022 11:18 Ответить
не, сначала поубиваем VPNы
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13.01.2022 11:18 Ответить
Якщо світ не може разом побороти енергетичний шантаж ...йла, то це вже не світ. Це - одинаки з ЄС та НАТО, які через "чорний хід до московського воєнторгу" вирішують свої виборчі амбіції.
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13.01.2022 11:13 Ответить
Дмитрий Чекалкин

Єдиний син у матері..
В зоні проведення ООС загинув дніпрянин Ілля Супрун. Воїн разом з побратимом загинули 10 січня - чоловіки підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Іллі тепер назавжди 23... Допомогти Ніні Супрун:
Картка 4731219645596051 Супрун Ніна Володимирівна
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13.01.2022 11:15 Ответить
+
скинув
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13.01.2022 11:42 Ответить
Та ви Що , ми це вам говоримо з 14 року , тільки дойшло коли зіткнулись особисто , а коли убивали Українців , були озабочення і заборона на оборонну Зброю.Американці більш прогресивні .
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13.01.2022 11:16 Ответить
А вы на что рассчитывали? Х***ло же вам каждый день не скрывая говорит что хочет развалить и уничтожить Европу. Или вы уши затыкаете когда он говорит?
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13.01.2022 11:17 Ответить
Сами напросились . Мозги от лени и денег деградировали .
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13.01.2022 11:20 Ответить
Неужели, вы же там толерасты все купленные кацапами
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13.01.2022 11:26 Ответить
От вам і "зелена енергетика", самі залізли у залежність до *****, за що він вам аплодує стоячи.
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13.01.2022 11:26 Ответить
США сейчас только и спасает Европу, своими поставками в 3 раза больше Грязьпрома перекрывает дефицит. Катар дает больше Китаю, ну а в Норвегии ТОЖЕ подвержены болезни "зеленая енергетика", сокращая добычу нефти и газа.
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13.01.2022 11:37 Ответить
https://site.ua/alexander.kovalenko/energeticeskii-santaz-evropy-sulit-rossii-porazenie-v-kube-i08zv1o Энергетический шантаж Европы сулит России поражение в кубе


На этой неделе ряд новостных лент сообщали о том, что импорт сжиженного природного газа в страны ЕС бьет двухлетние рекорды и лидером этих поставок стали США, компенсирующие нехватку российского ресурса.



Не так давно, в ноябре прошлого года, в статье «https://sprotyv.info/analitica/energeticheskij-shantazh-evropy-dlya-rossii-obernulsya-nulevym-kpd-i-sploshnymi-ubytkami Энергетический шантаж Европы для России обернулся нулевым КПД и сплошными убытками » я писал о том, что по объёмам поставок природного газа в ЕС российскую монополию в лице «Газпрома» уже потеснила Норвегия.



Напомню, что в ноябре экспорт российского газа в Европу составил 322 млн кубометров в сутки, в то время как Норвегия его нарастила до 331 млн кубометров.

Тогда я отмечал, что в стремлении продиктовать ЕС условия запуска трубопровода «Северный поток-2» Россия, устроив энергетический шантаж, сама же угодила в свою ловушку. Ведь она не только не продвинулась в вопросе ускорения запуска своего трубопровода и не только потеряла сотни миллионов долларов прибыли, которую бы могла получить от продаж природного газа в ЕС, но и стала стремительно терять давно застолблённые за собой участки рынка.



И вот, первые дни января 2022 года ознаменовались поставками СПГ в Европу в количестве 250 млн кубометров в сутки. Таким образом, в то время как Россия демонстрировала возможности по оперативной переброске 3 тысяч «миротворцев» в Казахстан, в рамках миссии ОДКБ, США показали, как они оперативно компенсируют нехватку российского газа.



Первые итоги оказались весьма красноречивыми, ведь цена на газ в Европе, на бирже ICE рухнула на 56%, опустившись ниже 1 000 долларов за 1 тыс кубометров, что за собой потянуло и падение цен на электроэнергию.



Таким образом, можно смело говорить, что диктаторская позиция России оказалась не просто в три раза убыточной для неё же самой, а более того - в кубе!



«Северный поток-2» - не запущен. Россия, стремясь заключать только долгосрочные контракты, упустила момент заработать на повышении цен на газ. Россия, критически сократив поставки газа, не только уменьшила свою прибыль от экспорта, но и освободила участки на рынке, которые тут же стали заполняться конкурентами. И самое главное - Россия показала всей Европе, что она и в самом деле использует энергетический аспект не как элемент экономики, а как инструмент геополитического давления и шантажа.



Именно последний фактор лишний раз убеждает европейские страны в том, что российскому газу следует искать замену и альтернативой ему вполне может и станет СПГ из США, которые оперативно пришли на помощь ЕС.



В свою очередь, согласно краткосрочным прогнозам, в ближайшие 2-3 года производство СПГ в мире станет избыточным. То есть, производиться его будет больше, чем будет реальная потребность. Речь идёт об объёмах более 450 млн тонн в сутки.



Что самое интересное, Россия на сегодняшний день не может похвастаться мощностями в производстве СПГ и тем же США она не конкурент. Между тем, именно по истечении 2-3 лет у России завершаются долгосрочные контракты на поставки газа в Европу и будут ли они продлеваться с учётом горького опыта европейцев в 2021-2022 и всего вышеизложенного - вопрос актуальный.



Вот и возникает вопрос, кому на самом деле Россия назло «отморозила уши»?

https://site.ua/alexander.kovalenko Александр Коваленко

Источник: https://sprotyv.info/analitica/energeticheskij-shantazh-evropy-sulit-rossii-porazhenie-v-kube Информационное сопротивление
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13.01.2022 11:31 Ответить
Щодо Азії, то на перше місце в світі по поставках LNG вийшла Австралія? fyukjcfrcb hekznm
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13.01.2022 11:44 Ответить
А фиг его знает. Времена меняются...
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13.01.2022 12:20 Ответить
ай, расіся! знать, она сільна, что визвала крізіс в Європє!
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13.01.2022 11:39 Ответить
цікаво, а це вже використання газопостачання як зброї, чи ще ні?!
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13.01.2022 11:43 Ответить
Це як у нас з "торгівлею на крові", вроді і нізяя, а вроді і можна коли дуже хочеться...
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13.01.2022 11:57 Ответить
Следующий ход, это обвал цен, до полного прекращения добычи дорогого сланцевого Американского газа.
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13.01.2022 11:44 Ответить
Звісно, зарад 3 відсотків ВВП США нехай здохне 80 відсотків москалів, для США експорт нафти і газу то копійки.
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13.01.2022 11:46 Ответить
садо-мазо какое-то... упорно ходить в магазин, хозяин которого тебя постоянно обвешивает, обплевывает и материт... и не скрывает, что с удовольствием отвешивал бы и люлей...
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13.01.2022 11:48 Ответить
евреи у власти это беда
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13.01.2022 11:52 Ответить
Європа сама спричинила цю кризу, коли погодилась на "Сєвєрний поток - 2", тепер отримує дивіденди
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13.01.2022 11:56 Ответить
Во, бл............ , что хотит то и делает. Откажитесь на ......................... от этого вонючего газа, мы же отказались. Вас шо заставляют его покупать? Или боитесь, что Путин нападэ? Переходите на дрова, я то выживаю на них, а вы чем хуже.
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13.01.2022 11:57 Ответить
Ну и кто им виноват? Их же не раз предупреждали что лапотные их кинут.
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13.01.2022 12:22 Ответить
"Росія може збільшити поставки газу щонайменше на третину від нинішнього рівня, але вона тримає спотові продажі обмеженими, незважаючи на
високі ціни", - заявив Біроль у коментарі журналістам.
Джерело:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Якщо не запускати ПП2, то газу стане більше
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13.01.2022 12:24 Ответить
Нада просто спричинити фінансову кризу на Русні
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13.01.2022 13:25 Ответить
 
 