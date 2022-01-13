Россия вызвала газовый кризис в Европе, - директор Международного энергетического агентства Бироль

Исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль обвинил Россию в энергетическом кризисе, который наносит ущерб экономике Европы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

"Россия может увеличить поставки газа, по меньшей мере, на треть от нынешнего уровня, но она держит спотовые продажи ограниченными, несмотря на высокие цены", - заявил Бироль в комментарии журналистам.

По его словам, это эквивалентно 3 миллиардам кубометров в месяц, или прибывающей ежедневно новой партии сжиженного газа.

Европа борется с энергетическим кризисом, приведшим к тому, что цены на газ и электроэнергию побили несколько рекордов за последние месяцы. Запасы газа на континенте сейчас самые низкие за более чем десятилетие, а два холодных месяца года только начались, пишет издание.

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"Из-за поведения России на европейском газовом рынке существует сильная напряженность… Текущий дефицит в хранилищах в Европейском Союзе в значительной степени связан с "Газпромом"", - сказал Бироль.

По данным МЭА, поставки российского газа в Европу сократились на 25% в четвертом квартале 2021 года по сравнению с прошлым годом и снизились на 22% по сравнению с допандемическим уровнем.

Москва ограничивает поставки газа на континент, в то время как другие поставщики, такие как Норвегия, Алжир и Азербайджан наращивают их, сказал Бироль.