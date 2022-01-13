СБУ проводит досудебное расследование по факту работы в Крыму завода компании UBC Group и поставки оборудования в ОРДЛО. ДОКУМЕНТ
Служба безопасности Украины осуществляет досудебное расследование информации о том, что завод по производству холодильного оборудования компании UBC Group продолжает работать в Крыму и поставляет продукцию в частности на оккупированные РФ территории.
Об этом СБУ сообщила в ответе на обращение Цензор.НЕТ.
"По результатам рассмотрения сообщаем, следователями СБ Украины осуществляется досудебное расследование по уголовному производству, в котором, в том числе исследуются обстоятельства, изложенные в Вашем письме", - говорится в ответе СБУ от 12 января.
В запросе издания говорилось об обращении в СБУ народного депутата Ахтема Чийгоза, в котором он изложил уже обнародованную ранее в СМИ информацию о Красноперекопском заводе холодильного оборудования.
Напомним, в декабре депутат Ахтем Чийгоз обратился в СБУ касательно работы Красноперекопского завода холодильного оборудования, где украинская фирма UBC group до сих пор выпускает продукцию и экспортирует ее на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей и страны ЕС, а покупателями являются всемирно известные компании: AblnBev, Heineken, SABM , Carlsberg, Coca-Cola, Pepsi, Red Bull, Efes, Unilever.
Для того чтобы обойти санкции Евросоюза против российских оккупантов, "украинские" дельцы делали фиктивные документы о том, что товар изготовлен якобы в Белгородской области.
Подробнее о ситуации читайте в материале Цензор.НЕТ "Переклеювання етикеток, "сліпота" і контрабанда: Як міжнародні компанії обходять "кримські санкції".
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"Бізнесмен підтримує тісні контакти з відомими представниками https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97 єврейської національності , наприклад, бізнесменом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BA_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Гаріком Корогодським. .. "
"даже".... Може "навіть"?
Вчи солов'їну.
А без запиту Чийгоза СБУ цього зробити не могла? Чим вони там займаються?