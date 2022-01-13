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контрабанда (2383) Крым (26001) санкции (11031)

СБУ проводит досудебное расследование по факту работы в Крыму завода компании UBC Group и поставки оборудования в ОРДЛО. ДОКУМЕНТ

СБУ проводит досудебное расследование по факту работы в Крыму завода компании UBC Group и поставки оборудования в ОРДЛО. ДОКУМЕНТ

Служба безопасности Украины осуществляет досудебное расследование информации о том, что завод по производству холодильного оборудования компании UBC Group продолжает работать в Крыму и поставляет продукцию в частности на оккупированные РФ территории.

Об этом СБУ сообщила в ответе на обращение Цензор.НЕТ.

"По результатам рассмотрения сообщаем, следователями СБ Украины осуществляется досудебное расследование по уголовному производству, в котором, в том числе исследуются обстоятельства, изложенные в Вашем письме", - говорится в ответе СБУ от 12 января.

В запросе издания говорилось об обращении в СБУ народного депутата Ахтема Чийгоза, в котором он изложил уже обнародованную ранее в СМИ информацию о Красноперекопском заводе холодильного оборудования.

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СБУ проводит досудебное расследование по факту работы в Крыму завода компании UBC Group и поставки оборудования в ОРДЛО 01

Напомним, в декабре депутат Ахтем Чийгоз обратился в СБУ касательно работы Красноперекопского завода холодильного оборудования, где украинская фирма UBC group до сих пор выпускает продукцию и экспортирует ее на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей и страны ЕС, а покупателями являются всемирно известные компании: AblnBev, Heineken, SABM , Carlsberg, Coca-Cola, Pepsi, Red Bull, Efes, Unilever.

Для того чтобы обойти санкции Евросоюза против российских оккупантов, "украинские" дельцы делали фиктивные документы о том, что товар изготовлен якобы в Белгородской области.

Подробнее о ситуации читайте в материале Цензор.НЕТ "Переклеювання етикеток, "сліпота" і контрабанда: Як міжнародні компанії обходять "кримські санкції".

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Топ комментарии
+1
UBC Group українська компанія.
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13.01.2022 11:34
+1
Хотілось подивитись Завершення цієї Справи , а то замнуть уже через день , чи розслідувати будуть Роками .Прецендентів більш чим.
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13.01.2022 11:35
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Прикольные у нас "друзья" .
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13.01.2022 11:30 Ответить
UBC Group українська компанія.
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13.01.2022 11:34 Ответить
Значит не очень .
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13.01.2022 11:38 Ответить
Не "очень" українська?
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13.01.2022 11:48 Ответить
Про президента компанії UBC Group Гуменного з Вікіпедії:

"Бізнесмен підтримує тісні контакти з відомими представниками https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97 єврейської національності , наприклад, бізнесменом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BA_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Гаріком Корогодським. .. "
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13.01.2022 11:50 Ответить
Зате власник на сторінках Forbes Україна.
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13.01.2022 11:34 Ответить
Хотілось подивитись Завершення цієї Справи , а то замнуть уже через день , чи розслідувати будуть Роками .Прецендентів більш чим.
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13.01.2022 11:35 Ответить
"більш ніж"
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13.01.2022 11:40 Ответить
"прецедентів"
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13.01.2022 11:41 Ответить
Коли у Ватній Голові нічого не поміщається , - Він бере ручку з червоною Пастою , даже після маніпуляцій сірої речовини не добавляється.
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13.01.2022 11:50 Ответить
Не можна ж так ганьбитися.
"даже".... Може "навіть"?
Вчи солов'їну.
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13.01.2022 11:55 Ответить
У медалі як Прийнято дві сторони. Ніхто не звертає Увагу на третю , - з чого вона зроблена.З Сталі чи з Дерева. На мій погляд Внутрішня складова , більш Вагоміша , чим поверхнева. Ви плаваєте на поверхні, а для того щоб побачити , що там у Низу , - Потрібно спуститись . А те що плаває не може спуститись і зазирнути що там, а бере руками і робить висновки , що воно Смирдить підносячи кожному.
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13.01.2022 12:18 Ответить
Холодильное оборудование?
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13.01.2022 11:39 Ответить
"...У запиті видання ішлося про звернення до СБУ народного депутат Ахтема Чийгоза, в якому він порушив вже оприлюднену раніше у ЗМІ інформацію щодо Красноперекопського заводу холодильного обладнання..."

А без запиту Чийгоза СБУ цього зробити не могла? Чим вони там займаються?
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13.01.2022 19:37 Ответить
 
 