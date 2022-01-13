Кличко - CNN: Путин стремится построить Советскую империю, а мы видим свое будущее в демократической Европе
Украина избрала демократическое европейское будущее, и поэтому Россия наращивает агрессию.
Об этом лидер "УДАРа", мэр столицы Виталий Кличко заявил в интервью американскому телеканалу CNN, передает Цензор.НЕТ.
"В 2014 году Украина избрала европейский путь развития. Россия и Путин недовольны этим решением, потому что его идея – возродить Советскую империю. Мы не хотим возвращения в Советский Союз. Мы видим свое будущее как европейская демократическая страна. Это причина происходящего", - заявил Кличко.
Он отметил, что украинцы, в частности столичная власть, готовятся ко всем сценариям развития событий.
"Мы озабочены военными силами на границе Украины. Мы не знаем, готовится ли Россия к вторжению в нашу страну, или это просто "игра мышцами" со стороны РФ. Конечно, мы не знаем планов, но готовимся к любому сценарию", – объяснил лидер "УДАРа" зрителям из США.
Накануне Кличко заявил, что мир должен помнить, что безопасность Украины – гарантия его безопасности.
Пожалуйста, подождите...
Може знайдеться там у ківіві місце у стаціонарі психіатричному?
Вірити таким яскравим імбецилам можуть тільки "брати по нещастю"!
1. вдарити противника з лівої.
2. вдарити противника з правої.
Тому прийдеться його спочатку трохи хлороформом приспати.
У мене підозра що проф. Преображенський продовжує кувати кадри для оргарнів влади і не тільки!
Если бы вам стоько раз клепали по голове, как ему, то и свое имя не вспомнили бы.
Як правило в пілоти таких непускають ,навіть у прибиральники аеропортів. А з сантехніка жеку такого дуже скоро виженуть.
А тут ківівляни вибирають собі такого в мери.
або
Як Леонід Плющ поставив совку діагноз "рашизм"
https://www.youtube.com/watch?v=EHK8njBfrl4&ab_channel=%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE
в воєнкомат на облік таких треба одразу ставити і в окопи на передок, для уразумєнія
Наприклад: https://wiki.1551.gov.ua/pages/viewpage.action?pageId=62455935
Шавки зелені тявкають , а караван іде в потрібному напрямку , як сказав Кличко - CNN 👍🏼🙁