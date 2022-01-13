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Новости Агрессия России против Украины Война
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Кличко (4455) путин (30471) россия (92987) США (24807) CNN (116)

Кличко - CNN: Путин стремится построить Советскую империю, а мы видим свое будущее в демократической Европе

Кличко - CNN: Путин стремится построить Советскую империю, а мы видим свое будущее в демократической Европе

Украина избрала демократическое европейское будущее, и поэтому Россия наращивает агрессию.

Об этом лидер "УДАРа", мэр столицы Виталий Кличко заявил в интервью американскому телеканалу CNN, передает Цензор.НЕТ.

"В 2014 году Украина избрала европейский путь развития. Россия и Путин недовольны этим решением, потому что его идея – возродить Советскую империю. Мы не хотим возвращения в Советский Союз. Мы видим свое будущее как европейская демократическая страна. Это причина происходящего", - заявил Кличко.

Он отметил, что украинцы, в частности столичная власть, готовятся ко всем сценариям развития событий.

"Мы озабочены военными силами на границе Украины. Мы не знаем, готовится ли Россия к вторжению в нашу страну, или это просто "игра мышцами" со стороны РФ. Конечно, мы не знаем планов, но готовимся к любому сценарию", – объяснил лидер "УДАРа" зрителям из США.

Накануне Кличко заявил, что мир должен помнить, что безопасность Украины – гарантия его безопасности.

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Топ комментарии
+18
Сдрисни под шконку ху@ловская шавка .
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13.01.2022 11:43
+10
Ну оговорился человек, с кем не бывает.
Если бы вам стоько раз клепали по голове, как ему, то и свое имя не вспомнили бы.
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13.01.2022 11:41
+8
йося, не гони на нашего педалика - не ты его выбирал и не тебе его обсуждать. мы с ним сами разберемся...а стационар у нас есть и не один - если очень нужно, то устроим
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13.01.2022 11:41
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"Кличко - CNN: Путін прагне відбудувати Радянську імперію, а ми бачимо своє майбутнє у демократичній Європі"- великий "провидець" котрому вдалося заглянути у 2222 рік і привітати ківівлян!
Може знайдеться там у ківіві місце у стаціонарі психіатричному?
Вірити таким яскравим імбецилам можуть тільки "брати по нещастю"!
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13.01.2022 11:38 Ответить
йося, не гони на нашего педалика - не ты его выбирал и не тебе его обсуждать. мы с ним сами разберемся...а стационар у нас есть и не один - если очень нужно, то устроим
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13.01.2022 11:41 Ответить
Ви там льоню космонавта ще не пристроїли ,а пєдалік хоч тупий але дві думки одночасно можуть вживатися в його черепку.
1. вдарити противника з лівої.
2. вдарити противника з правої.
Тому прийдеться його спочатку трохи хлороформом приспати.
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13.01.2022 13:17 Ответить
йося, Виталик може и не мастер слова, но зато мастерски может стряхнуть пыль с ушей таким имбецилам как ты
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13.01.2022 14:33 Ответить
Я підозрівав ,щобокс і мордобой в ківєвє рахують на рівні з шахматами!
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13.01.2022 14:53 Ответить
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13.01.2022 22:59 Ответить
Ага ,виявляється ватнікі тепер пишуть українською ,а щирі українці на язигє!
У мене підозра що проф. Преображенський продовжує кувати кадри для оргарнів влади і не тільки!
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14.01.2022 07:25 Ответить
Ну оговорился человек, с кем не бывает.
Если бы вам стоько раз клепали по голове, как ему, то и свое имя не вспомнили бы.
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13.01.2022 11:41 Ответить
Справа в тому що він хронічно меле хєрню.
Як правило в пілоти таких непускають ,навіть у прибиральники аеропортів. А з сантехніка жеку такого дуже скоро виженуть.
А тут ківівляни вибирають собі такого в мери.
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13.01.2022 13:20 Ответить
Так пойди ты в мэры, мы тебя выберем.
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13.01.2022 14:16 Ответить
У мене прізвище некошерне, тому у вас нічого не вийде.
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13.01.2022 14:19 Ответить
Сдрисни под шконку ху@ловская шавка .
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13.01.2022 11:43 Ответить
Ти там на зоні своїм зеленим чи свиночолим паханам команди роздавай!
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13.01.2022 13:22 Ответить
откуда дерьмом повеяло? неужели очередной ************ персонаж рюб за комментарий зарабатывает?
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13.01.2022 12:54 Ответить
Це в твому "сознанії" фекалії рушили до ануса по прямій кишці.
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13.01.2022 13:24 Ответить
сиди в спаме, ******* немытая
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13.01.2022 13:31 Ответить
Давай сідай на унітаз , бо "сознаніє" почне вухами лізти! Вже з рота почало.
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13.01.2022 13:47 Ответить
Називати російське радянським є латентною русофілією.
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13.01.2022 11:38 Ответить
Із пекла Ігрені: каральна психіатрія по-совєцкі
або
Як Леонід Плющ поставив совку діагноз "рашизм"

https://www.youtube.com/watch?v=EHK8njBfrl4&ab_channel=%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE
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13.01.2022 12:06 Ответить
Не будьте до Віталіка надт суворим. 😊Він є дитям саме радянського минулого. Його батьків до націоналістів віднести важко. Батька точно можна вважати інтернаціоналістом - поїздив по всьому союзу, будуч військовим. Та й Вітаоик народжений не в Україні. Тому я зі ще більшою повагою ставлюся до його трансформації в українського патріота. Адже цей шлях супроводжувався страшенно світоглядні ментальною ломкою. Як контраст приведу приклад Анатолія Тимощука уродженця Західної України. Той народився і зростав у самому осередді України, був україномовним, мав доступ до живих носіїв національної ідеї. А став ренегатом. Мало того, що вважав нормальним поїхати грати у пітерський "Зеніт", так ще й перебрався туди після закінчення кар'єри.
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13.01.2022 12:33 Ответить
все "патриоты" типа кличко порошенко тягнибока и сотен других во всю пользовались благами СССР и получали самое лучшее образование в той стране их родители все родом из СССР и получили там высокие должности которые без СССР им не свитили б этинзон кличко, вальцман порошенко,Фронтман цегельский тягнибок ...... что бы им светило с такими предками в другой стране а не в СССР
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13.01.2022 13:00 Ответить
Ну і.. ? А скільки мільйонів людей взагалі темношкірим народились? То що тепер? Взагалі, у чому суть вашого псту? Це люмпен-пролетарська заздрість?
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13.01.2022 13:04 Ответить
бо ій ніц не світить) от вона і скаженіє)
в воєнкомат на облік таких треба одразу ставити і в окопи на передок, для уразумєнія
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13.01.2022 13:27 Ответить
Та ні. Не можна. Фронт розвалить. Як у 1917-му.
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13.01.2022 13:41 Ответить
якущо гнати таких на мінне поле, розміновувати, - не розвалиться фронт)
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13.01.2022 13:47 Ответить
Ти вже видно погуляв, симптоми контузії!
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13.01.2022 13:58 Ответить
Руська к@ рво , закрий пельку і не смерди тут лаптями 😡
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13.01.2022 13:12 Ответить
русская?
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13.01.2022 14:06 Ответить
"Не будьте до Віталіка надт суворим. 😊Він є дитям саме радянського минулого. Його батьків до націоналістів віднести важко."-https://uk.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81:414618 етінзон його прізвище і націоналіст ,звичайно ж не український.
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13.01.2022 13:57 Ответить
Все устали от пугалок . Просто дайте нормальным людям ствол . Это остановит рашу .
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13.01.2022 11:42 Ответить
щоб отримати ствол, треба пройти навчання і стати на облік в тероборону.
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13.01.2022 12:27 Ответить
Где и как ?
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13.01.2022 12:29 Ответить
в мережі багато інформаціі на цю тему.
Наприклад: https://wiki.1551.gov.ua/pages/viewpage.action?pageId=62455935
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13.01.2022 13:24 Ответить
https://www.mil.gov.ua/rezervist/ https://www.mil.gov.ua/rezervist/

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13.01.2022 13:40 Ответить
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13.01.2022 13:45 Ответить
Надо провести бой ,ПУТИН ДЫРЯВОЕ ***** против ВООООООЛОДИМИР КЛИЧООООООООООО,и ВСЁ ....
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13.01.2022 11:46 Ответить
бо Віталік його може взагалі вбити ...
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13.01.2022 12:02 Ответить
Вталік зроби уйлу смертельний хук, тобі давно пора розім'ятися на кацяпах.
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13.01.2022 12:36 Ответить
Віталік розмазав би цього вишкрабка так , що навіть місця мокрого не залишилось би
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13.01.2022 13:10 Ответить
Правильно, именно "радянська імперія зла" заклинилась в башке кремоевского комуно-фашиста, уголовника путлера, а демократическая Европа десятилетия уступала гопнику из деликатности, шоб не вонял, а он это толковал по своему, как трусость, а надо было вежливо начистить рыло бесу.
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13.01.2022 12:08 Ответить
В 2222 году? Пидалий Витальевичь
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13.01.2022 12:20 Ответить
Кто дурачка выпустил в люди? 2222 год на дворе
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13.01.2022 12:28 Ответить
А ты "умное" пуйло против него выпусти)
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13.01.2022 12:34 Ответить
Володя, с уважением к тебе, вы там уже давно в демократическом, а вот мы в будущем. Будем ждать, как когда то ..................................., нельзя писать такое слово, тем более так и не дождались.
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13.01.2022 12:32 Ответить
Але,свинособаки!вместо того,чтоб тут строчить, шо Виталя дурачек,выпускайте свое пуйло -пусть попробует ему возразить какой сейчас год )
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13.01.2022 12:37 Ответить
То шо Виталя дурачек? Причём путин к Педалику?
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13.01.2022 12:51 Ответить
Ну тебя ж корежит то,что Кличко про твое пуйло сказал )так что выпускайте своего марозматика против Кличко -хочу посмотреть куда ваш старый пердун улетит)))
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13.01.2022 13:01 Ответить
Молодець Кличко! Все правильно!
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13.01.2022 12:43 Ответить
Четко,ясно,адекватно,содержательно,кратко и без демагогических оборотов,это вам не клоун и не липецкий инвестор.
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13.01.2022 12:49 Ответить
Ну я б не хвасталась, если бы у меня ,как у тебя,было конкретное мышление )
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13.01.2022 13:05 Ответить
Прежде чем писать,включайте сознание.
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13.01.2022 13:09 Ответить
А чим тобі не догодив Порох , що ти тут розкудахкався , як курка під час несіння ?😠
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13.01.2022 13:06 Ответить
Этот сбитый летун путается у Виталика под ногами и засирает ему дорогу к президентству.
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13.01.2022 13:12 Ответить
Ну ти і лошара , якщо так думаєш 😡
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13.01.2022 13:13 Ответить
Лошара тот,кто разгромно проиграл выборы какому то клоуну без политического опыта и без достойной программы.
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13.01.2022 13:18 Ответить
ага, мы бачимо вже европейський Київ.
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13.01.2022 12:50 Ответить
На словах мы Европа, а на деле методы и результаты такие же как в рашке. Здесь уже не ностальгия ватников по совку, у нашей элиты абсолютно такие же шкурные интересы как у вороватой кацапской власти, только под европейскими лозунгами, ******** убогие.
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13.01.2022 12:52 Ответить
Віталіку респект і повага від киян , які йому довірили місто , а все інше нас не цікавить %😠
Шавки зелені тявкають , а караван іде в потрібному напрямку , як сказав Кличко - CNN 👍🏼🙁
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13.01.2022 13:04 Ответить
Кличко будет сильным и решительным Президентом !
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13.01.2022 13:05 Ответить
 
 