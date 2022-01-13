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дороги (2472) Тернопольщина (701) Большая стройка (728)

В этом году в Тернопольской области построят пять объездных дорог, - ОГА

В этом году в Тернопольской области построят пять объездных дорог, - ОГА

В Тернопольской области в 2022 году стартует строительство объездных дорог вокруг ряда населенных пунктов.

Тернопольская ОГА анонсировала 5 новых проектов, передает Цензор.НЕТ.

"Разгрузить города от трафика – приоритетная задача дорожной сферы на ближайшие годы. Из-за отсутствия или плохого состояния объездных дорог большинство транспортных средств движется по населенным пунктам. Большой поток машин приводит к пробкам, усложняет движение, разрушает дорожное покрытие", - объяснил глава областной администрации Владимир Труш.

Уже объявлен тендер на строительство многоуровневой транспортной развязки и северо-восточного участка объездной Тернополя. Она выведет за пределы города транспорт, который двигается по трассам М-30 Стрый – Изварино и М-19 Доманово – Порубное.

Также в городе будет построена еще одна многоуровневая транспортная развязка на пересечении автомобильных дорог Р-39 и Р-41.

В этом году в Тернопольской области построят пять объездных дорог, - ОГА 01

Также смотрите: Ремонт объездной, которая является частью "Дороги Единства", завершили в Тернополе, - ОГА. ФОТО

Новая объездная дорога появится в Теребовле, пока для нее готовят проектную документацию.

Уже объявлен тендер на разработку проектной документации обхода Бережан. Кроме того, выделены средства на текущий средний ремонт дороги С-201026 (объездная дорога Лановцев).

Создание объездных дорог предусмотрено программой "Большая стройка".

Как сообщил ранее Владимир Зеленский, по программе "Большая стройка" начали экспериментальную процедуру поиска подрядной организации и финансирования проекта строительства Киевской обходной дороги, к созданию которой планируют привлечь крупных международных игроков.

Также смотрите: Ремонт трассы Киев-Сумы-Юнаковка на Черниговщине завершат в этом году, - ОГА. ФОТОрепортаж

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Вот наедятся тернопольчане асфальтобетона. Его будут по карточкам выдавать или свободно во 10 кг. в одни руки?
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13.01.2022 11:55 Ответить
В Теребовле дорога последний раз ресонтировалась при австро-Венгрии. Это да.
Но как там можно сделать объездную - ума не приложу.
Надо рыть туннели, не иначе.
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13.01.2022 11:58 Ответить
Скажут зебилам что там будет свет в конце туннеля...они зубами прогрызут...😀
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13.01.2022 12:34 Ответить
Дебилы, люди голодают.....
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13.01.2022 12:12 Ответить
Давно пора объезжать Тернополь.
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13.01.2022 12:34 Ответить
Кременець і теребовля- дві вузькі пляшкові шийки, де можна зупинити м&металів при ударі удріцьк- рівне- Чернівці!
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13.01.2022 12:48 Ответить
Теж стосується Бережан при ударі з придністров'я на чортків- Львів- Перемишль. Невже не можна почекати до замороження війни?
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13.01.2022 13:18 Ответить
Та шо там того Тернополя?... Построют одну, а украдут денег за пять. Велыкэ крадивныцтво...
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13.01.2022 15:49 Ответить
 
 