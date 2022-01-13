В этом году в Тернопольской области построят пять объездных дорог, - ОГА

В Тернопольской области в 2022 году стартует строительство объездных дорог вокруг ряда населенных пунктов.

Тернопольская ОГА анонсировала 5 новых проектов, передает Цензор.НЕТ.

"Разгрузить города от трафика – приоритетная задача дорожной сферы на ближайшие годы. Из-за отсутствия или плохого состояния объездных дорог большинство транспортных средств движется по населенным пунктам. Большой поток машин приводит к пробкам, усложняет движение, разрушает дорожное покрытие", - объяснил глава областной администрации Владимир Труш.

Уже объявлен тендер на строительство многоуровневой транспортной развязки и северо-восточного участка объездной Тернополя. Она выведет за пределы города транспорт, который двигается по трассам М-30 Стрый – Изварино и М-19 Доманово – Порубное.

Также в городе будет построена еще одна многоуровневая транспортная развязка на пересечении автомобильных дорог Р-39 и Р-41.

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Новая объездная дорога появится в Теребовле, пока для нее готовят проектную документацию.

Уже объявлен тендер на разработку проектной документации обхода Бережан. Кроме того, выделены средства на текущий средний ремонт дороги С-201026 (объездная дорога Лановцев).

Создание объездных дорог предусмотрено программой "Большая стройка".

Как сообщил ранее Владимир Зеленский, по программе "Большая стройка" начали экспериментальную процедуру поиска подрядной организации и финансирования проекта строительства Киевской обходной дороги, к созданию которой планируют привлечь крупных международных игроков.

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