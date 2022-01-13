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Новости Война
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Зеленский (19005) награда (1748) разведка (4119) петиция (350) ЧВК Вагнер (1326) Бурба (81)

На сайте президента зарегистрирована петиция о награждении офицеров, которые готовили спецоперацию по задержанию "вагнеровцев"

На сайте президента зарегистрирована петиция о награждении офицеров, которые готовили спецоперацию по задержанию

На официальном сайте Офиса Президента в разделе "Петиции" зарегистрирована петиция к главе государства "О награждении государственными наградами офицеров, причастных к спецоперации по подготовке задержания преступников из ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Офиса Президента.

Инициатором петиции является Глеб Бабич, зарегистрировавший ее 19 ноября прошлого года. В настоящее время эту петицию поддержали чуть больше 11 тысяч человек. Напомним, для того чтобы президент ее рассмотрел, необходимы 25 тысяч голосов.

"Подготовка спецоперации по задержанию российских террористов из так называемой ЧВК "Вагнер" стала результатом блестящей работы украинских спецслужб, которые доказали умение работать на уровне опытных разведок мира. Высокий профессионализм украинских офицеров - яркий пример преданного служения Родине, пример, вдохновляющий наших воинов, ежедневно защищающих Украину от российских оккупантов. Также это огромный вклад в общее дело победы над агрессором и увеличение аворитета государства на международной арене", - говорится в тексте петиции.

"Мы, более 1000 участников российско-украинской войны, объединены в ОО "Республіка. Брати по Зброї", гордимся профессиональным подвигом наших собратьев. Мы призываем президента Украины наградить всех причастных к планированию и подготовке спецоперации, которая должна была привести к задержанию преступников, которые убивали наших воинов и мирных граждан на Донбассе в составе российско-оккупационных войск - высшими государственными наградами, в частности, бывшего главу ГУР МОУ Василия Бурбу и первого заместителя главы СБУ Руслана Баранецкого. Героизм настоящих защитников Украины должен быть достойно отмечен государством!", - говорится далее.

Подписать петицию можно по ссылке.

Читайте также: Всех участников спецоперации по задержанию "вагнеровцев" уволили, - Бурба

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по расследованию возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля.

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Топ комментарии
+15
Журналистам пора сделать МАТЕМАТИЧЕСКУЮ ( не эмоциональную ) аналитику:
- сколько было петиций к президенту
- что он на каждую ответил И ПОЧЕМУ
- какие действия он предпринял или не предпринял И ПОЧЕМУ.
ДЕЛО ПОШЛО К ВЫБОРАМ - каждый промах ЗЕ будет вести его к проигрышу. Потому думать надо всем
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13.01.2022 12:06
+13
Щасс. Ця петиція не вписується в картинку, яку намалювали ермаки, безумні, а також напевно половина членов в жОПІ.
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13.01.2022 12:02
+8
А по моему должна быть петиция о наказании лиц причасных к срыву операции,так справедливее.
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13.01.2022 12:04
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Правила форума Совет форумчан
Фамилия Зеленский там есть?
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13.01.2022 11:59 Ответить
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13.01.2022 12:01 Ответить
Щасс. Ця петиція не вписується в картинку, яку намалювали ермаки, безумні, а також напевно половина членов в жОПІ.
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13.01.2022 12:02 Ответить
за два місяці 11000 людей тільки підтримали ?
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13.01.2022 12:02 Ответить
А по моему должна быть петиция о наказании лиц причасных к срыву операции,так справедливее.
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13.01.2022 12:04 Ответить
- так ми повернемося до питання :
- " а судьи кто ...?"
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13.01.2022 14:57 Ответить
А за что? За позор?
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13.01.2022 12:06 Ответить
Журналистам пора сделать МАТЕМАТИЧЕСКУЮ ( не эмоциональную ) аналитику:
- сколько было петиций к президенту
- что он на каждую ответил И ПОЧЕМУ
- какие действия он предпринял или не предпринял И ПОЧЕМУ.
ДЕЛО ПОШЛО К ВЫБОРАМ - каждый промах ЗЕ будет вести его к проигрышу. Потому думать надо всем
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13.01.2022 12:06 Ответить
Універсальна платформа журналістики великих даних ТЕКСТИ.орг тим і займається - https://texty.org.ua/articles/105330/vid-auriky-do-orkhana-pro-jaki-etnokulturni-spilnoty-v-********-svidchat-ridkisni-imena-novonarodzhenykh/?src=main https://texty.org.ua/articles/105330/vid-auriky-do-orkhana-pro-jaki-etnokulturni-spilnoty-v-********-svidchat-ridkisni-imena-novonarodzhenykh/?src=main

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13.01.2022 12:17 Ответить
Наградить надо Ермака за вскрытую агентурную сеть фсб в опу
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13.01.2022 12:09 Ответить
Зеля во всю уже страну сливают, а там петиции пишут, которые в Украине никто не читает.
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13.01.2022 12:14 Ответить
Не читают , не анализируют, народ не просвещают , а потом удивляются 73%
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13.01.2022 12:22 Ответить
а про таке відомо?

Тарас Кремень инициировал переименование города "Северодонецк" в "Сіверськодонецьк".

а "кацапствующие" проти
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13.01.2022 12:22 Ответить
Прикольно, операции по словам Безмозглой и Дермака не было, а награжденные есть.
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13.01.2022 12:23 Ответить
Хммм.....неплохо. Плевок ребе Зене....
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13.01.2022 12:25 Ответить
Це тих "офіцерів", які на телеканалах розповідають, як вони це робили?
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13.01.2022 12:27 Ответить
Давно уже пора "верховного ганокоманувача" наградить. Парой червончиков или более.
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13.01.2022 12:46 Ответить
В Україні альбо 15-ка, альбо довічне.
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13.01.2022 12:54 Ответить
ТодI довічне або більше.
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13.01.2022 13:51 Ответить
для него такса установлена 2 тьісячи лет назад - ровно 30 кацапских руБля -
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13.01.2022 13:05 Ответить
А сопутственно,о наказании выновных в срыве этой операции.
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13.01.2022 12:48 Ответить
Все правильно, Путин Ермака наградил за вагнеровцев, а мы своих должны наградить 😁😁😁
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13.01.2022 13:02 Ответить
Вообще то вагнеровцев задержали мы. Так что награды надо нам давать.
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13.01.2022 14:04 Ответить
Если быть точным, вы сделали вид что задержали, а потом отпустили. Пуйло это зачтет))))
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13.01.2022 14:56 Ответить
Так исходя из слов Бурбы, именно он и притормозил выполнение этой спецоперации.
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13.01.2022 13:04 Ответить
а петиции о награждении тех мудаков кто эту операцию слил там нет ?
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13.01.2022 13:10 Ответить
С таким же успехом эту петицию можно было бы адресовать }{уйлу.
А написали её его шестёрке.
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13.01.2022 13:37 Ответить
..а в Украине нет Президента, остался только какой-то ссайт и лужи от него..
спасибА жлобам-мечтателям..(
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13.01.2022 14:05 Ответить
 
 