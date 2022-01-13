В случае полномасштабного вторжения РФ Украине не хватит имеющихся ПТРК, - военный эксперт Карбер
В случае полномасштабной войны с РФ Украине нужно будет иметь в своем активе гораздо больше противотанковых управляемых ракет - как отечественного производства, так и американских Javelin.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил американский военный эксперт в области обороны и нацбезопасности доктор Филипп Карбер.
По его словам, того количества пусковых установок и ракет Javelin, которые сейчас имеют ВСУ, будет достаточно для сдерживания нынешней линии боевых действий.
"Для прикрытия фронта в шесть раз большего Украине понадобится ужасно больше противотанковых управляемых ракет, чем у них есть сейчас или же мы поставили", - отметил эксперт.
В то же время Карбер добавил, что американские ПТРК должны стать эффективным оружием против российской агрессии.
"Понятно, что свидетельство того, что РФ установила импровизированные укрытия для своих танковых башен, демонстрирует, что Javelin имеет как тактическое, так и сдерживающее влияние, непропорциональное небольшому количеству поставленных вооружений", - пояснил он.
В то же время американские эксперты подчеркивают, что у Украины есть и собственные мощные ПТРК, которые могут эффективно бороться с российской угрозой.
Пожалуйста, подождите...
Причина - відмова Міністерства оборони України від усіх замовлень
Но раз сказали А, говорите и Б:
- Что именно непоставили, недопоставили или задержали?
- По одному контракту или всем?
- Если по одному, то почему отказ произошел по всем?
- Почему именно отказ по контрактам, а не более законный механизм в виде штрафов, пени, судовых исков?
Ракеты ПВО, всех комплексов ЗРК , хранившихся на 65 Арсенале ракетного вооружения в количестве 2278 ед. Балаклея, Харьковской области 23 марта 2017 года самоуничтожились.
Полностью в подземных хранилищах!
Ракеты для установок " Град" 26 сентября 2017 года хранившихся на 48 Арсенале , Калиновка , Винница - 188 тыс. тонн боеприпасов (10 тыс. вагонов). Среди них ракеты системы залпового огня «Смерч», «Ураган» и «Град». также самоуничтожились..
И далее по всему списку ракетно -артиллерийских баз и складов ЗСУ...
Главное , что лампасники сложили под видом " Секретно 00)) миллионы в
свои сейфы уничтоженных складов и арсеналов.
А сейчас закупаем за " Военный налог" Б/П в Польше, Чехии, Латвии и Эстонии.
Между прочим за валюту, взятую в кредит у МВФ под бешенные проценты.
Кто через 5- 10 лет отдавать будет...
Наши внуки и правнуки .
Фарисеи...
Якщо ж ще додати ВПС, то це ще додасть мінімум 15 мільярдів(це за 100 літаків f-16), та ще декілька на авіабомби та ракети.
Тобто, якщо прямо з цього року тільки на переозброєння почати витрачати 4 мільярди то за 10 років українське військо стане більш-менш ******* оснащеним(щонайменше краще ніж зараз). Тобто необхідно збільшити кошторис армії вдвічі.
Ви до мене написали перші.Я лише відповідаю.
Я педагоги математики подскажу вам как считать!!.....пока не поздно!
Считаете количество ************** техники( танки, бмп, бтр и т.д.) получаете общую сумму. Вот именно такое количество ракет ПТРК плюс 20 процев должно быть.....на подхвате!!...у расчетов. То, что будет на складах расчёт не входит, и является восполняемым запасом.
Это серьезное,....очень серьезное ....замечание....!!!
Давайте пригадаємо про заяви у ЗМІ напередодні 19-го, що Коломойський зустрічався з представниками ФСБ у Женеві, про що вони могли домовлятися, а и не про те що Зеленський саботує усю оборону як це робив Янукович?