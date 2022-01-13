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Новости Война
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оборона (5145) оружие (10028) ракеты (3469) Javelin (166)

В случае полномасштабного вторжения РФ Украине не хватит имеющихся ПТРК, - военный эксперт Карбер

В случае полномасштабного вторжения РФ Украине не хватит имеющихся ПТРК, - военный эксперт Карбер

В случае полномасштабной войны с РФ Украине нужно будет иметь в своем активе гораздо больше противотанковых управляемых ракет - как отечественного производства, так и американских Javelin.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил американский военный эксперт в области обороны и нацбезопасности доктор Филипп Карбер.

По его словам, того количества пусковых установок и ракет Javelin, которые сейчас имеют ВСУ, будет достаточно для сдерживания нынешней линии боевых действий.

"Для прикрытия фронта в шесть раз большего Украине понадобится ужасно больше противотанковых управляемых ракет, чем у них есть сейчас или же мы поставили", - отметил эксперт.

В то же время Карбер добавил, что американские ПТРК должны стать эффективным оружием против российской агрессии.

"Понятно, что свидетельство того, что РФ установила импровизированные укрытия для своих танковых башен, демонстрирует, что Javelin имеет как тактическое, так и сдерживающее влияние, непропорциональное небольшому количеству поставленных вооружений", - пояснил он.

В то же время американские эксперты подчеркивают, что у Украины есть и собственные мощные ПТРК, которые могут эффективно бороться с российской угрозой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Американские сенаторы предлагают поставлять Украине вооружение, которое ранее планировалось использовать в Афганистане

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Топ комментарии
+20
Ну да, скоро уже 3 года, как закупают шлак у криворожских меткомбинатов и метзаводов вместо ПТРК. Откуда им взяться если оборонный заказ эти уроды не просто провалили, а саботировали и похерили. От ПТРК в офшоры ни чего на Оман не перевести, как от шлака.
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13.01.2022 13:05
+8
https://defence-ua.com/news/golovnij_virobnik_novih_rls_v_ukrajini_nvk_iskra_prizupinjaje_svoju_robotu-5827.html Головний виробник нових РЛС в Україні НВК "Іскра" призупиняє свою роботу

Причина - відмова Міністерства оборони України від усіх замовлень
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13.01.2022 13:13
+6
Что вы такое пишите? Зоолог данилов ,пишет что Украина не готовится к войне с козлостаном! А вы все переживаете про какие то ракетные комплексы. Нелох на лыжах ,шобла на мальдивах.какие ракеты ?
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13.01.2022 13:09
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від джавелінів дуже допомагають захиститись "чорні поліетиленові мішки"
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13.01.2022 13:05 Ответить
Ну да, скоро уже 3 года, как закупают шлак у криворожских меткомбинатов и метзаводов вместо ПТРК. Откуда им взяться если оборонный заказ эти уроды не просто провалили, а саботировали и похерили. От ПТРК в офшоры ни чего на Оман не перевести, как от шлака.
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13.01.2022 13:05 Ответить
https://defence-ua.com/news/golovnij_virobnik_novih_rls_v_ukrajini_nvk_iskra_prizupinjaje_svoju_robotu-5827.html Головний виробник нових РЛС в Україні НВК "Іскра" призупиняє свою роботу

Причина - відмова Міністерства оборони України від усіх замовлень
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13.01.2022 13:13 Ответить
После этого заявления, Минобороны решило устроить в НПК "Искры", проверку выполнения ими контрактов. Заметьте, не сначала проверили и выяснили что есть невыполнение, нарушение сроков и после этого отменили заказы, что логично... А наоборот: отменили, а когда это вылезло решили инициировать проверку (какие то нарушения найдется полюбому, на день задержали поставку - формальный повод найден)
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13.01.2022 13:19 Ответить
не перевирайте. Искра не выполнила контракт. Остановили до выяснения всех отношений. У зрадофилов всегда заказчик в лице армии лишний, главное чтобы заводы деньги получали а доходит ли что-то до армии плевать
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13.01.2022 14:56 Ответить
Вы представитель Минобороны или Искры что так утверждаете?!
Но раз сказали А, говорите и Б:
- Что именно непоставили, недопоставили или задержали?
- По одному контракту или всем?
- Если по одному, то почему отказ произошел по всем?
- Почему именно отказ по контрактам, а не более законный механизм в виде штрафов, пени, судовых исков?
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13.01.2022 15:17 Ответить
А чего хватит...
Ракеты ПВО, всех комплексов ЗРК , хранившихся на 65 Арсенале ракетного вооружения в количестве 2278 ед. Балаклея, Харьковской области 23 марта 2017 года самоуничтожились.
Полностью в подземных хранилищах!
Ракеты для установок " Град" 26 сентября 2017 года хранившихся на 48 Арсенале , Калиновка , Винница - 188 тыс. тонн боеприпасов (10 тыс. вагонов). Среди них ракеты системы залпового огня «Смерч», «Ураган» и «Град». также самоуничтожились..
И далее по всему списку ракетно -артиллерийских баз и складов ЗСУ...
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13.01.2022 14:42 Ответить
То,что они "самоуничтожались" мы читали,только при чём тут фото Ермака?
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13.01.2022 18:38 Ответить
Фото ни причем .
Главное , что лампасники сложили под видом " Секретно 00)) миллионы в
свои сейфы уничтоженных складов и арсеналов.

А сейчас закупаем за " Военный налог" Б/П в Польше, Чехии, Латвии и Эстонии.
Между прочим за валюту, взятую в кредит у МВФ под бешенные проценты.
Кто через 5- 10 лет отдавать будет...
Наши внуки и правнуки .
Фарисеи...
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13.01.2022 19:08 Ответить
Тай багато чого не вистачить. В нас випускабться снаряди до реактивної артилерії наприклад? Замість виготовлення і закупки зброї, в нас хочуть людським ресурсом воювати. І тутешнім форумчанам це подобається, бо в совці, також планували м' ясом ворога звкидувати.
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13.01.2022 13:06 Ответить
Як заявляв Користильов наразу Луч виконує 5 закордонних контрактів на Стугна П. Для ЗСУ НІБИТО йдуть випробовування Штурм С .
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13.01.2022 13:06 Ответить
На 2022 год "Лучу" не заказан ни один ПТРК для ВСУ.
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13.01.2022 14:24 Ответить
зеля дагаварицца.
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13.01.2022 13:08 Ответить
Что вы такое пишите? Зоолог данилов ,пишет что Украина не готовится к войне с козлостаном! А вы все переживаете про какие то ракетные комплексы. Нелох на лыжах ,шобла на мальдивах.какие ракеты ?
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13.01.2022 13:09 Ответить
Поэтому на 2022 год заявок на покупку ракет для "Стугн" не поступило.....
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13.01.2022 13:09 Ответить
Нужна арта, много артиллерии, большой и маленькой, а также модернизация ЗРК, ПТУР конечно хорошо, но лучше не доходить до ситуации когда нужно его применять, то есть лобового боя. Алгоритм простой и его нам показали турки: разведка движения колон с БПЛА - арта на позиции - груз 200 в/на Ростов. Поэтому строительство завода по производству ударных БПЛА в Украине, которое началось это намного круче всех этих Джевелинов.
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13.01.2022 13:15 Ответить
Потрібна різна техніка. І авіація і ракети і бронітехніка і ще повно всього. Україна кожен рік витрачає на армію понад 5 мільярдів доларів. Цих коштів має вистачити,на багато чого. Але чомусь їх не вистачає ні на що. Зарплати у військових низькі, а на призові взагалі майже раби безоштовні.
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13.01.2022 13:10 Ответить
якщо чесно 5 мільярдів малувато. Для переозброєння тільки треба мінімум 20 мільярдів, тобто хоча б 2 щороку за 10 років. За ці гроші можна модернізувати танки, бетери, закупити транспорт, закупити міни, артснаряди, безпілотники, системи ППО.

Якщо ж ще додати ВПС, то це ще додасть мінімум 15 мільярдів(це за 100 літаків f-16), та ще декілька на авіабомби та ракети.

Тобто, якщо прямо з цього року тільки на переозброєння почати витрачати 4 мільярди то за 10 років українське військо стане більш-менш ******* оснащеним(щонайменше краще ніж зараз). Тобто необхідно збільшити кошторис армії вдвічі.
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13.01.2022 13:55 Ответить
Так ніхто не думає по справжньому переозбробватись. Краше воювати людським ресурсом. 5 мільярдів це норм сума доя початку. Але я впевнени, що велика частина цієї суми осідвє по кишеннях окремих осіб.
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13.01.2022 14:55 Ответить
Так, навіть ці скудні ресурси розкрадаються.
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13.01.2022 15:57 Ответить
То навіщо фігня з теробороною? Це ж совок.
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13.01.2022 16:06 Ответить
В совку не було тербатів, проте вони є наприклад в Естонії та Литві.
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13.01.2022 16:24 Ответить
В совці брали на повторну підготовку,зараз хочуть також це все повернути.Нехай собі буде в Естонії.Ми не вони.В нас регулярної контрактної армії має вистачити на все.А тероборона нічого не дасть,при ракетних обстрілах.
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13.01.2022 16:29 Ответить
В нашого ворога втричі більше мобілізаційних ресурсів а ракетні та бомбові удари не виграють війну.
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13.01.2022 17:50 Ответить
Вони просто нанесуть величезних втрат.І деморалізують всю Україну.Це диванні воїни розповідають казочки.Зараз все таки маленький конфлікт,а не повномасштабна війна.Тому нам потрібна реальна техніка,бо в москалів техніки на порядок більше.
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13.01.2022 17:58 Ответить
в нас оборонна війна, а це справа усіх українців. Може колись в космічному майбутньому в нас буде все необхідне, але нам треба відбиватися тут і зараз. І тому кожен українець має бути залучений до оборони держави.
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13.01.2022 18:16 Ответить
Ну точно не всіх.Багатіїв не беруть у військо,проте вони впливають на країну,користуються усіма благами,керують Україною і тд.Ваші слова,це такі самі слова,як слова якогось ура і псевдо експерта з тв.Самі такі експерти не підуть воювати,але обдурюють людей.
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13.01.2022 18:23 Ответить
серйозно, тоді по вашому не треба вчити оборонятися? У військовий час за такі призови виписують 9 грам у скроню.
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13.01.2022 19:54 Ответить
Вже навипускалися совки.Мало вам було? І зараз не військовий час взагалі.Ви готові своїх звичайних громадян вбивати, а про багатіїв олігархів ви мовчите.
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13.01.2022 20:36 Ответить
З цим всім молодь виїжджає з України.Вони не бачать тут перспективи.Зараз найбільше виїжджає.
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13.01.2022 18:26 Ответить
немає адекватних реформ, тому і виїздять.
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13.01.2022 19:51 Ответить
Має бути підготовлена армія.А не дурістю займатися.
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13.01.2022 20:30 Ответить
Призовна армія це також дурість.Самі видавлюємо молодих,на потіху усіляким покидькам.
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13.01.2022 20:31 Ответить
В оборонній війні, без союзників іншого варіанту не існує.
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13.01.2022 20:37 Ответить
Маячня від брехливих телевізійних експертів,які завжди ******* Ізраїль в приклад показувати.
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13.01.2022 20:39 Ответить
Та я зрозумів хід вашої думки. Пацихвістів та паникерів на дух не переношу. Не пишіть більше не цікаво. Я не відповідатиму більше
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13.01.2022 20:42 Ответить
Я не пацифіст і не панікер.Такими методами ми будемо завжди в лайні.Я це кажу з 14 року.

Ви до мене написали перші.Я лише відповідаю.
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13.01.2022 20:47 Ответить
В них ракет і бомб в десятки разів більше.І нові вони виготовляють.
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13.01.2022 18:00 Ответить
Зато у нас есть книг на 9 млрд
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13.01.2022 13:12 Ответить
Значит везите еще. И вообще - народ Украины просит о нахождении ваших военнослужащих на своей территории.
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13.01.2022 13:17 Ответить
А хватит у казломородых экипажей,если к примеру 20% из повномаштабного вторжения спалить к ******???То что в засрашке металолома как у дурака махорки не обсуждается,а вот с "геройскими экипажами" вопрос!!!?
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13.01.2022 13:20 Ответить
Да один только ***** своей харей распугает все танки.
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13.01.2022 13:22 Ответить
Не успеет, в рашу свалит быстрее.
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13.01.2022 13:46 Ответить
Могли бы и атомную подлодку предложить, одними Джавелинами не устоять, а вдруг не танками пойдут, а сразу с Урала ракетами накроют и не шо нибудь, а Киев, Львов. Или они думают полномасштабная война на лошадях будет, бурята с луками придут. А ПВО они не думают усилить?
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13.01.2022 13:22 Ответить
Одними ракетами задачу не решить. Нужна и наземная операция. Ракеты способны нанести значительный урон инфраструктуре, но армию они не уничтожат.
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13.01.2022 13:29 Ответить
Накроют, как ты говоришь, инфраструктуру и армия не нужна, вернее это не армия будет, пример есть, но печальный, происшедший не давно, не было четкого управления, связи, разведданных, получили Минск.
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13.01.2022 13:44 Ответить
ця концепція була спростована ще під час другої світової, а потім добита в післявоєнних конфліктах. Без наземної операції перемоги не може бути.
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13.01.2022 13:58 Ответить
Будет наземная по зачистке, я не спорю, но нас это не касается, не будет всего этого, им это не нужно. это проигрышный вариант. Просто нам надо осознавать, к масштабной войне мы не готовы, нужны колоссальные ресурсы, у нас нет никаких и даже не стараемся их иметь, все с молотка.
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13.01.2022 14:15 Ответить
Не триндіть, пане. В 2014 наші віджимали міста з автоматами і гранатометами (Маріуполь) і здавали міста маючи арту, гради і урагани і протибатарейні радари (Дебальцево). Просто потрібна ВОЛЯ, і трохи зброї. І ніяких "стратегів" типу говнопорошка і його друга мужеложенка.
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13.01.2022 14:41 Ответить
Ну, во всем ты прав, только одно но. Отжимали пока не повстречались с регулярными войсками и не ахти какими. Шо я не так написал? Шахтеры откопали в шахтах танки, грады и прочее, вот тут одной ВОЛИ и не хватило. Ну, так же было?
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13.01.2022 15:18 Ответить
Але і в Маріуполі в ворога були тоді тільки автомати. А в Дебальце у ворга набагато було більше техніки. Самою волею воювати, буде втрат набагато більше, ніж у ворога. Має бути регулярна контрактна армія, яка забезпечена і озброєнна до зубів.
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13.01.2022 16:10 Ответить
Кроме ПТРК есть и другие средства для поражения вражеской бронетехники: противотанковые орудия МТ-12, мины ТМ, РПГ, гранаты РКГ, наши танки с кумулятивными и подкалиберными снарядами, байрактары. Плюс к этому те ПТРК что есть.
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13.01.2022 13:25 Ответить
Самое эффективное пт-средство все-ж ПТУР.МТ-12 прошлый век,врят ли ей удасться сделать 2-й-3-й выстрел.Минные поля можно "Змеем Горынычем" протралить.Все остальное только для ближнего боя .Действительный огонь из танковой пушки до 4000м,"Комбата",из нее, до 5000м,поэтому, только ПТУР способен на максимальной дальности поразить бт-технику.
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13.01.2022 16:26 Ответить
Найди публикацию о бое капитана Козака из 51 брг. в августе 2014 года на трассе Иловайск - Кутейниково. Из замаскированной МТ-12 он со своими ребятами спалил три русских коробочки. Остальные бежали. А потом только делай выводы.
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14.01.2022 09:03 Ответить
Танки москалів треба зустрічати ще на кордоні. Але не далі ніж 30 км. Під Києвом чи іншими містами танків противника не повинно бути. Тоді це - тероборона.
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13.01.2022 13:27 Ответить
Експерт тупий і не розуміє, що для Кварталу-95 важливіші гарні дороги. Експерт не знає, наскільки було важко на гастролях їздити по тих ямах.
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13.01.2022 13:30 Ответить
Кроватная панцирная сетка обчень помогает от "Джавелина". "Пиндосы" не дадут соврать.
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13.01.2022 13:44 Ответить
На общее количество кацапских танков и у США ПТРК не найдется. Так что это всё-теория.
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13.01.2022 13:51 Ответить
А ДБР від "ДНР" всі клінстрони познімало? Чи десь пропустили і ті ракети можуть збити рашистські літаки?
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13.01.2022 13:55 Ответить
Немає сенсу у тисячах ракет, якщо вони будуть розбомблені, взірвані на складах або захоплені ворогом. Але і двісті-триста ракет, якщо вони опиняться в потрібний момент в потрібному місці можуть зіграти вирішальну роль у війні. Навіть сотня кацапських танків, спалених за день-два спричинять анальний ковід у всіх поголовно мехводів. Танки просто перестануть їздити.
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13.01.2022 14:33 Ответить
Т.е....как и ожидалось.....с Зе -математикой есть серьезные проблемы.
Я педагоги математики подскажу вам как считать!!.....пока не поздно!
Считаете количество ************** техники( танки, бмп, бтр и т.д.) получаете общую сумму. Вот именно такое количество ракет ПТРК плюс 20 процев должно быть.....на подхвате!!...у расчетов. То, что будет на складах расчёт не входит, и является восполняемым запасом.
Это серьезное,....очень серьезное ....замечание....!!!
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13.01.2022 14:53 Ответить
нужно срочно высадить 3 миллиарда вековых дубов сплошной полосой - и вражеские танки не пройдут
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13.01.2022 15:00 Ответить
ПЗРК важнее...
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13.01.2022 15:54 Ответить
все бабки ушли в асфальт фирмам бени
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13.01.2022 16:13 Ответить
один выстрел минус танк и три фрага норм..
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13.01.2022 17:04 Ответить
Як сказав ЗЕ міністр оборони поточного рекордного бюджету їм вистачить тільки щоб проїсти його, ні про які закупівлі не йдеться. Зате вартість ЗЕ фонтану в Умані зросла в два рази.
Давайте пригадаємо про заяви у ЗМІ напередодні 19-го, що Коломойський зустрічався з представниками ФСБ у Женеві, про що вони могли домовлятися, а и не про те що Зеленський саботує усю оборону як це робив Янукович?
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13.01.2022 21:23 Ответить
Нема біди! Мобілізуємо та у бій пошлемо великих і жахливих Русіка Стефанчука, Юзіка Корявченкова і ще таких богатирів - вони московські танки голіруч рватимуть, а їхнім жовнірам мармизи пооб'їдають.
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14.01.2022 07:12 Ответить
 
 