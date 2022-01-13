В случае полномасштабного вторжения РФ Украине не хватит имеющихся ПТРК, - военный эксперт Карбер

В случае полномасштабной войны с РФ Украине нужно будет иметь в своем активе гораздо больше противотанковых управляемых ракет - как отечественного производства, так и американских Javelin.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил американский военный эксперт в области обороны и нацбезопасности доктор Филипп Карбер.

По его словам, того количества пусковых установок и ракет Javelin, которые сейчас имеют ВСУ, будет достаточно для сдерживания нынешней линии боевых действий.

"Для прикрытия фронта в шесть раз большего Украине понадобится ужасно больше противотанковых управляемых ракет, чем у них есть сейчас или же мы поставили", - отметил эксперт.

В то же время Карбер добавил, что американские ПТРК должны стать эффективным оружием против российской агрессии.

"Понятно, что свидетельство того, что РФ установила импровизированные укрытия для своих танковых башен, демонстрирует, что Javelin имеет как тактическое, так и сдерживающее влияние, непропорциональное небольшому количеству поставленных вооружений", - пояснил он.

В то же время американские эксперты подчеркивают, что у Украины есть и собственные мощные ПТРК, которые могут эффективно бороться с российской угрозой.

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