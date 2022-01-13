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ВМС (1447) вторжение (507) россия (92990) Тарасов Андрей (6)

Угроза реальна. Войска РФ "постоянно практикуют форму атаки с моря", - вице-адмирал ВМС Тарасов

Угроза реальна. Войска РФ

Если Россия начнет вторжение в Украину с моря, военно-морские силы дадут отпор любой попытке.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом британскому телеканалу Sky News заявил заместитель командующего ВМС вице-адмирал Андрей Тарасов.

"Хотите мира – готовьтесь к войне. С 2014 года мы сосредоточились на восстановлении морской пехоты и береговой артиллерии. Силы, которые у нас есть на побережье, способны отразить любой десант противника", – сказал Тарасов.

Вице-адмирал заявил, что российские войска "постоянно практикуют форму атаки с моря", в том числе в оккупированном Крыму.

"Уровень их подготовки достаточно высок, и они постоянно практикуют подобные действия на полигонах, в том числе в Крыму. Угроза реальна", – заявил Тарасов.

Замглавы ВМС обвинил российский флот и береговую охрану во все более враждебном поведении в Азовском море: Россия постоянно блокирует украинское судоходство под видом военных учений.

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Напомним, 18 июля 2020 года США одобрили продажу Украине до 16 боевых патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования на общую сумму в $600 млн.

6 января 2021 года Минобороны США заказало для Украины патрульные катера Mark VI – строительство первой партии кораблей планировалось завершить к декабрю 2022 года. 8 ноября два катера Island прибыли в Одессу.

В 2022 году в Украину начнется отправка американских патрульных катеров Mark VI, заявила посол Украины в США Маркарова.

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Топ комментарии
+9
Пам"ятаєте Нептуни, які проштовхував Пастор? Так їх розкатали по асфальту, як і ШВЛи, кисень та іншу фігню. Ще й заробили на цьому.
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13.01.2022 13:16
+6
борьба с десантами с моря начинается с определения зоны пригодных для десантирвоания подхода судов десанта к морю класс и типа глубина до береговой линии и так далее легкость или сложность для захвата территорий личным составом техникой.. потом эти районы высадки прорабатываются в нескольких направлениях... на море делаются минные поля на мелководье ботонные препятствия судам десанта на море обыкновенные ежи колючка и путанка проволока минные заграждения на пляжах прибрежной зоне на склонах подъема военной техники также ставятся ДОТЫ ДЗОТЫ окопы..блиндажы УЖЕ А НЕ ПОТОМ..и пристреливается артиллерией точки и дальность и угол атаки отражения десанта... ставятся заранее дымовухи отсуствие видимости по прямой для десантя и корабле это успех 50%.. далее второй эшелон полосы препятствий бетонные блоки минные поля ДОТЫ ДЗОТЫ окопы блиндажи огневые точки ежи...

воздушные десантирвоание нужны поля ровные и равноу даленные от линий ЛЭП явных перепадов горизонтально вертикального характера местности отсутствие оврагов горок холмов..такие места-- также заранее изучаются на предмет устанвки ШИЛОК станковых пулеметов РПГ и прочей легкой артиллерии основой удар бить десант в воздухе технику платформы и живую силу.. на земле минные поля колючку ежи колья обычные колья из деревьев палок мины ловушки чтобы поле для высадки было адом... и дымовая завеса.. огнеметы... десант в первые 5-15 минут это слабое звено в десантировании.. нанести удар в этот момент и считай десатная операция захлебнулась не начавшись.... поддержка с воздуха практически равна нулю при близком контакте огонь на меня можно и своих и так и будет положить быстрее используя ракетно бомбовое и пушечно крупнокалиберное оружие поддержки с воздуха... высадка десанта на город это явное самоубийство в годы войны была одна попытка и все закончилось крахом 80% состава погибло при десантировании так как ветер решил по своему подуть в ненужном для десанта направлении и скорости... элементарное быстрое задымление места посадки десанта есть успех и срыв десанта на 50%...как морского так и с воздуха...
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13.01.2022 13:51
+4
Ты это кому написал? Зедебилам? Так зоолог тебе ответил.Украина не готовиться к войне с козлостаном.
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13.01.2022 13:23
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Правила форума Совет форумчан
А почему зоолог данилов про это не знает?
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13.01.2022 13:12 Ответить
Чим? Рапірами?
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13.01.2022 13:19 Ответить
Нет зедебилами.зоолог будет первым стоять.
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13.01.2022 13:21 Ответить
Тому, що він не іхтіолог
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13.01.2022 13:35 Ответить
Пам"ятаєте Нептуни, які проштовхував Пастор? Так їх розкатали по асфальту, як і ШВЛи, кисень та іншу фігню. Ще й заробили на цьому.
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13.01.2022 13:16 Ответить
Замість них замовили турецькі корвети без яких поки зо і так можна протриматись якщо замовити 100500 сухопутних Нептунів.
Але ж маемо саботажників на вищих постах- то лєдокол куплять то старі ракети для вертольотів які не літають...
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13.01.2022 18:03 Ответить
Ми хочемо Миру , - а чи готові до Війни? ми не все Знаємо , коли готові , - То хорошо, а коли наш ворог сильніший , - То потрібно і сильніше готовитись.
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13.01.2022 13:21 Ответить
Ты это кому написал? Зедебилам? Так зоолог тебе ответил.Украина не готовиться к войне с козлостаном.
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13.01.2022 13:23 Ответить
А #уйло каже, що не збирається воювати з Україною - якось дуже в одну дуду, нє?
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13.01.2022 13:30 Ответить
Яке тупе рило
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13.01.2022 13:26 Ответить
Вторжение параши с моря начнётся оккупацией Змеиного.
Дерьмак об этом прекрасно знает и сделает всё, чтобы остров был сдан без боя.
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13.01.2022 13:40 Ответить
Чечены два раза раскатали по асвальту мавзолейное РАБссиянское быдло.... Нашли вояков блин...
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13.01.2022 13:41 Ответить
Не всі наші катера, що побудувала "Кузня" ДБР від "ДНР" добили? Чи вже пішли криголами від "95 кварталу"? Чи вони будують авіаносець, з якого Зепопандопало буде всіх бомбіть?
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13.01.2022 13:50 Ответить
борьба с десантами с моря начинается с определения зоны пригодных для десантирвоания подхода судов десанта к морю класс и типа глубина до береговой линии и так далее легкость или сложность для захвата территорий личным составом техникой.. потом эти районы высадки прорабатываются в нескольких направлениях... на море делаются минные поля на мелководье ботонные препятствия судам десанта на море обыкновенные ежи колючка и путанка проволока минные заграждения на пляжах прибрежной зоне на склонах подъема военной техники также ставятся ДОТЫ ДЗОТЫ окопы..блиндажы УЖЕ А НЕ ПОТОМ..и пристреливается артиллерией точки и дальность и угол атаки отражения десанта... ставятся заранее дымовухи отсуствие видимости по прямой для десантя и корабле это успех 50%.. далее второй эшелон полосы препятствий бетонные блоки минные поля ДОТЫ ДЗОТЫ окопы блиндажи огневые точки ежи...

воздушные десантирвоание нужны поля ровные и равноу даленные от линий ЛЭП явных перепадов горизонтально вертикального характера местности отсутствие оврагов горок холмов..такие места-- также заранее изучаются на предмет устанвки ШИЛОК станковых пулеметов РПГ и прочей легкой артиллерии основой удар бить десант в воздухе технику платформы и живую силу.. на земле минные поля колючку ежи колья обычные колья из деревьев палок мины ловушки чтобы поле для высадки было адом... и дымовая завеса.. огнеметы... десант в первые 5-15 минут это слабое звено в десантировании.. нанести удар в этот момент и считай десатная операция захлебнулась не начавшись.... поддержка с воздуха практически равна нулю при близком контакте огонь на меня можно и своих и так и будет положить быстрее используя ракетно бомбовое и пушечно крупнокалиберное оружие поддержки с воздуха... высадка десанта на город это явное самоубийство в годы войны была одна попытка и все закончилось крахом 80% состава погибло при десантировании так как ветер решил по своему подуть в ненужном для десанта направлении и скорости... элементарное быстрое задымление места посадки десанта есть успех и срыв десанта на 50%...как морского так и с воздуха...
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13.01.2022 13:51 Ответить
Я живу якраз в такому місці тихому на морі,де за ніч можна висадить півармії кацапів,і де крім випадкових браконьерів,нікого не зустрінеш!
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13.01.2022 14:53 Ответить
Россия начнет атаку изнутри!!!! Заходят они как в Крым - все готов и смазанно!!
Кадыровцев на Украину - мало будет, а русские смелые пока забыченные, а как по ***...у получат и кровь увидят, надолго не хватит!!!
Поэтому Медвечук, Бойко - или прямая атака на высшее руководство Украины!
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13.01.2022 14:03 Ответить
Т.е. десант вы проработали ....а блокаду? Т.е. они берут и *************(а они по другому не умеют, не обучены) топят сухогруз на выходе Одессы, через день еще один....
Ваши действия???
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13.01.2022 14:43 Ответить
Кумедний якийсь цей адмірал: спочатку сказав, що "ВМС дадуть відсіч будь-якій спробі...", а зразу після цього що "сили, які є у нас на узбережжі здатні відбити будь-який десант..."
Це брехня, бо ВМС, здатних протистояти ЧФ РФ у нас н е м а є. Щодо берегової оборони - то наша остання надія, але до чого тут цей адмірал? На його фізіономії читається печалька з нашими ВМС - піднімуть лапки, як у Керченські протоці і Криму, здадуться і здадуть і зброю, і плавзасоби без єдиного пострілу...
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13.01.2022 14:54 Ответить
В свое время Пастор призывал укреплять береговую оборону побережья морей из-за отсутствия в ВМФУ должных для этого плавсредств.И немало сделал для этого.КР"Нептун"это то,что надо.Но правящей"зелени"важнее бабло в асфальт с откатом укатать,чем серийный выпуск КР наладить
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13.01.2022 16:47 Ответить
Кацапи просто заблокують Керченську протоку і Азовське море перетвориться на великий ставок .
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13.01.2022 17:10 Ответить
Нептуни де? Нам не флот потрібен, а дивізіони Нептунів- і дешевше, і ефективніше.
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13.01.2022 17:56 Ответить
 
 