Угроза реальна. Войска РФ "постоянно практикуют форму атаки с моря", - вице-адмирал ВМС Тарасов
Если Россия начнет вторжение в Украину с моря, военно-морские силы дадут отпор любой попытке.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом британскому телеканалу Sky News заявил заместитель командующего ВМС вице-адмирал Андрей Тарасов.
"Хотите мира – готовьтесь к войне. С 2014 года мы сосредоточились на восстановлении морской пехоты и береговой артиллерии. Силы, которые у нас есть на побережье, способны отразить любой десант противника", – сказал Тарасов.
Вице-адмирал заявил, что российские войска "постоянно практикуют форму атаки с моря", в том числе в оккупированном Крыму.
"Уровень их подготовки достаточно высок, и они постоянно практикуют подобные действия на полигонах, в том числе в Крыму. Угроза реальна", – заявил Тарасов.
Замглавы ВМС обвинил российский флот и береговую охрану во все более враждебном поведении в Азовском море: Россия постоянно блокирует украинское судоходство под видом военных учений.
Напомним, 18 июля 2020 года США одобрили продажу Украине до 16 боевых патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования на общую сумму в $600 млн.
6 января 2021 года Минобороны США заказало для Украины патрульные катера Mark VI – строительство первой партии кораблей планировалось завершить к декабрю 2022 года. 8 ноября два катера Island прибыли в Одессу.
В 2022 году в Украину начнется отправка американских патрульных катеров Mark VI, заявила посол Украины в США Маркарова.
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Але ж маемо саботажників на вищих постах- то лєдокол куплять то старі ракети для вертольотів які не літають...
Дерьмак об этом прекрасно знает и сделает всё, чтобы остров был сдан без боя.
воздушные десантирвоание нужны поля ровные и равноу даленные от линий ЛЭП явных перепадов горизонтально вертикального характера местности отсутствие оврагов горок холмов..такие места-- также заранее изучаются на предмет устанвки ШИЛОК станковых пулеметов РПГ и прочей легкой артиллерии основой удар бить десант в воздухе технику платформы и живую силу.. на земле минные поля колючку ежи колья обычные колья из деревьев палок мины ловушки чтобы поле для высадки было адом... и дымовая завеса.. огнеметы... десант в первые 5-15 минут это слабое звено в десантировании.. нанести удар в этот момент и считай десатная операция захлебнулась не начавшись.... поддержка с воздуха практически равна нулю при близком контакте огонь на меня можно и своих и так и будет положить быстрее используя ракетно бомбовое и пушечно крупнокалиберное оружие поддержки с воздуха... высадка десанта на город это явное самоубийство в годы войны была одна попытка и все закончилось крахом 80% состава погибло при десантировании так как ветер решил по своему подуть в ненужном для десанта направлении и скорости... элементарное быстрое задымление места посадки десанта есть успех и срыв десанта на 50%...как морского так и с воздуха...
Кадыровцев на Украину - мало будет, а русские смелые пока забыченные, а как по ***...у получат и кровь увидят, надолго не хватит!!!
Поэтому Медвечук, Бойко - или прямая атака на высшее руководство Украины!
Ваши действия???
Це брехня, бо ВМС, здатних протистояти ЧФ РФ у нас н е м а є. Щодо берегової оборони - то наша остання надія, але до чого тут цей адмірал? На його фізіономії читається печалька з нашими ВМС - піднімуть лапки, як у Керченські протоці і Криму, здадуться і здадуть і зброю, і плавзасоби без єдиного пострілу...