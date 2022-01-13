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Данилов (1066) Зеленский (19011) Казахстан (778)

10 января у Зеленского состоялось расширенное совещание по событиям в Казахстане: были даны соответствующие поручения, - Данилов

10 января у Зеленского состоялось расширенное совещание по событиям в Казахстане: были даны соответствующие поручения, - Данилов

В Офисе Президента Украины 10 января состоялось совещание, на котором рассматривались начавшиеся 2 января протесты в Казахстане.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

"То, что для Казахстана и определенной части мира, как вы говорите, является новой реальностью, для нас, это обыденная повседневность. Армия России фактически открыто воюет против Украины уже семь лет. Это только отдельным особо ослепленным российским газом западным политикам не видно триколоры на российских танках в оккупированном Крыму или Донецке. Так что для нас – это старая реальность, к которой мы как раз готовы, а вот насколько готовы к такому повороту событий наши казахские и другие азиатские партнеры покажет время. В то же время, конечно, события в Казахстане, использование сил ОДКБ – новый фактор, требующий внимательного изучения и отработки действенных механизмов реагирования. 10 января у президента как раз состоялось расширенное более трехчасовое совещание руководителей сектора безопасности и обороны, на котором рассматривались события в Казахстане и были даны соответствующие поручения. Владимир Александрович более чем внимательно отслеживает всю информацию и уделяет этому вопросу значительное время", - рассказал он.

Также читайте: Казахстан увеличил политическую зависимость от России, - Financial Times

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Топ комментарии
+28
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13.01.2022 13:19
+15
Будь ласка. Якраз з потрібною датою. 10.01.2022

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13.01.2022 13:34
+9
Віримо!
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13.01.2022 13:18
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Віримо!
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13.01.2022 13:18 Ответить
Та да?! 😁 Вони спецоперації по затримання Порошенка назвали "Сабитіямі в Казахстанє". Бо по Казахстан зараз говорити, то як про минулорічні ціни на олію. 😊
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13.01.2022 15:39 Ответить
Леха! Кого ты лечишь????????????????????
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13.01.2022 13:19 Ответить
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13.01.2022 13:19 Ответить
Не думаю, що Зеленський буде до нього приходити. Це - збитий льотчик, який чкурнув з країни з переляку
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13.01.2022 14:22 Ответить
а в понедельник шо там будет в методичках?)
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13.01.2022 14:32 Ответить
Запитай в свого таваріща прпорщика
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13.01.2022 14:40 Ответить
жиденько как то... на минималке?)
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13.01.2022 15:22 Ответить
Втік, втік, до Брюсселю. https://www.youtube.com/redirect?event=backstage_event&redir_token=QUFFLUhqbkhkd2syUnV4RlN0RmcyVDNya19PaUR1cVhqd3xBQ3Jtc0tuNjdpQ2o4XzF2YTktbXZNVVk0b29HREJGc0d6VjdrZzJ0NlptRFI1bndkT1JWeGYwRmlhYTIzQzdxNV92ZlBfMTBwMXFEb3Iyc2FqSGRka3gzc2JKUWM0UFdtcmc3cE5VZnhpbDk0bERuaDlpSnlZYw&q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F100044276327179%2Fposts%2F475059763979897%2F%3Fd%3Dn https://www.facebook.com/100044276327...
Зебіли такі зебіли.
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13.01.2022 14:44 Ответить
І наразі чкурнеш звідси , лапоть криворагульний 😡
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13.01.2022 14:46 Ответить
І ти наразі ..
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13.01.2022 14:47 Ответить
А я б пішов. На додачу на живого зелю подивитися.
Бо, хто зна, як йому станеться інакше
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13.01.2022 22:40 Ответить
Шо, все проехались степями в буковель побухать?
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13.01.2022 13:21 Ответить
Злякалися протестів зелебенські, тому і радились як будуть діяти в разі народного повстання!
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13.01.2022 13:21 Ответить
Зе належить Бені , а не Штатам 😠
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13.01.2022 14:49 Ответить
та шо там нарада , верховный сам , лично на турецком байрактаре посетил Казахстан о оценил ситуацию
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13.01.2022 13:22 Ответить
И что за доручення,поднять налоги,переписать новую порцию путинских законов,добить малый бизнес и отдать газ фирташам ниже себестоимости?
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13.01.2022 13:23 Ответить
Фоточку можна?
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13.01.2022 13:25 Ответить
Або відосік шортс хочаб)
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13.01.2022 13:27 Ответить
Ви не уявляєте як важко тримати розплющеними очі більше 3 сек.))
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13.01.2022 13:34 Ответить
Будь ласка. Якраз з потрібною датою. 10.01.2022

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13.01.2022 13:34 Ответить
оно на правой зивает
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13.01.2022 14:11 Ответить
Согласен.(с))
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13.01.2022 13:33 Ответить
Як тільки Казахстан визнає анексію РФ українського Криму це буде сигнал..
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13.01.2022 13:42 Ответить
10 января Голобородька был в Карпатах...Туфтогоны блин...задрали вы...
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13.01.2022 13:47 Ответить
Брешуть, брешуть і ще раз брешуть. На третьому році брехня вже не проходить від слова зовсім, навіть барани 73% знають, що їм брешуть, але барани розмовляти не можуть, вони тільки бекають. Для "зелених" 2022 рік є вирішальним. Цікаво чи в середині року їх зметуть, чи в кінці?
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13.01.2022 13:48 Ответить
Бажано змести зелену шушеру на початку року , так як до кінця року,
від краіни залишаться рожки та ножки
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13.01.2022 14:52 Ответить
Если население Украины будет вооруженно - и по закону каждый имеет право сражаться в случае внешней агрессии!!!! Будет намного легче!!!! Ну и в НАТО конечно!!!
Только чиновники - ****.....шие внутри - отлавливать каждый день!!!
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13.01.2022 13:49 Ответить
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13.01.2022 13:52 Ответить
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13.01.2022 13:53 Ответить
Населення України розділилося на дві частини: одні за ЗЕ…, а інші вміють читати, писати та робити логічні висновки.
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13.01.2022 13:59 Ответить
Так було завжди в світі , так як дурнів завжди більше ,
а розумні та думаючі громадяни , завжди в меншості 😠
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13.01.2022 14:55 Ответить
Так, але ж не всюди дурні виходять з-під контролю! От в чому проблема.
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13.01.2022 14:57 Ответить
Вовочка призадумался касательно произошедшим в Казахстане, а кто ему будет помогать в случае мирного протеста? Вот и дал задание изучить ОДКБ, как новый фактор.
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13.01.2022 14:06 Ответить
выразили озабоченность или проявили интерес?
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13.01.2022 14:35 Ответить
Пересрали, щоб їх так не ******* як в Казахстані.
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13.01.2022 15:59 Ответить
 
 