Аграрии в 2021 году подняли цены на продукты на 40%, доходы населения выросли на 3%, - глава совета НБУ
По данным МВФ, в Украине покупательная способность доходов в расчете на 1 жителя остается самой низкой в Европе, говорит Данилишин.
В 2021 году доходы украинцев выросли всего на 3%, а покупательная способность самая низкая в Европе, при этом цены на ключевые продукты питания увеличились на 20-40%. Об этом написал Глава Совета Нацбанка Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.
"Рост мировых цен на отдельные сырьевые сельскохозяйственные товары повлиял на стоимость продуктов питания в потребительской корзине украинцев. В частности, стоимость сахара за год выросла на 28%, подсолнечного масла – 39%, яиц – 19%, хлеба – 19%. Цены реализации сельскохозяйственных товаропроизводителей в среднем за 2021 г. выросли на 40%", – написал Данилишин.
В то же время, он обратил внимание, что экономическое восстановление происходит в Украине очень медленно, и по итогам года рост ВВП будет составлять лишь 3,2%, что ниже, чем в соседних странах Восточной Европы. В то же время годовая инфляция в нашей стране составила 10%. При том, что доходы украинцев выросли всего на 3%.
"Рост реальных денежных доходов населения (заработных плат, пенсий, других денежных трансфертов) за 9 месяцев 2021 г. составил лишь 3% и не смог компенсировать рост расходов населения на товары и услуги первой необходимости. В результате сбережения населения сократились на 88 млрд грн (-2,4% ВВП). По данным МВФ в Украине покупательная способность доходов в расчете на 1 жителя остается самой низкой в Европе", – отметил Данилишин.
Напомним, по данным Госстата по итогам 2021 года инфляция составила 10%, что вдвое больше, чем в 2020 году и является самым высоким показателем с 2017 года.
Пожалуйста, подождите...
заворушилися.
За даними Державної митної служби, зернових культур експортовано на $7,90 млрд, що на 60,75% або $2,99 млрд більше, аніж за аналогічний період 2020 року.
Олійних культур за цей період експортовано на $2,11 млрд, що на 40,43% або $610 млн більше, аніж за аналогічний період 2020 року.
Стоимость яиц в Украине бьет все рекорды и уже достигла 45 гривен за упаковку 10 штук. В Польше куриные яйца можно купить по 28 гривен, а в Испании - по 34 гривны.
ЗЕ-лю геть !
Україні потрібен Гетьман !
ЗЕ-ленский ?
Стоимость топлива, минеральных удобрений, средств защиты растений, качественных семян, оплата труда - все подешевело, а аграрии, редиски такие, взяли и задрали цены?! Отличная позиция. Давайте их всех посадим в тюрьму вместе с Порошенкой 17-го числа! Да и похер, что аграрка осталась единственным источником поступления валюты в страну. аграрка и заробитчане.
Оказалось, что в Украине, по сравнению с Польшей, Румынией, Францией и другими европейскими странами, самое дорогое подсолнечное масло - разница в цене составляет 26-30%.
при беззаботном наркоше, внучкЕ НКВДшника, совок, с руками по локоть в крови, становится всё ближе...
@_vodo_ley
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1) Іншого від Зеленої влади ніхто не очікував, крім їх фанатів- недоумків і манкуртів. Треба повністю усвідомити - Зелена влада є ставленниками Московії, агенти ФСБ! Україну ведуть до знищення, готують до приєднання з ОРДЛО на бажаннях Москви! Ситуація в економіці, енергетиці,
2) судовій владі і спецслужбах доведена до краю! Йде тотальне засилля влади, держорганів агентами Кремля, залишились лічені кроки, щоб процес став вже безповоротний! Але більшість цього не розуміє, зайнята своїми прблемами. Один день ми проснемось в іншій країні коли виправити
3) нічого не можна буде, і життя тут не буде, але кого це зараз хвилює. Вони не віддадуть владу, ніяких демократичних виборів вони не допустять, і йти вони не збираються!
І бачимо графік. 14 січня 2021 року ціна на пшеницю 9000 грн/т, 14 січня 2022 року року, ціна на пшеницю 9380 грн/т
Це саме та ціна, яку отримують аграрії за свою продукцію. І де тут зростання на 40% ?
Шановні журналісти при нагоді спитайте в уряду Зеленського ,що він реально зробив що б збільшити купівельну спроможність найбідніших у Європі!
Дело государства - обеспечить экономическую активность.
И уровень доходов.
чтоб мы трудились как волы, а ели-пили как синички.
Цены выросли на 40% а инфляция 10%.
Реальные доходы не выросли на 3%, а снизились на 7%.
С учетом роста цен, покупательная способность населения снизилась на 47%.
Уменьшить расходы на госаппарат правительство не хочет ?
Так не делайте вид, что "заботитесь" о людях.
Оце так, в світі пікові ціни на зерно і метал, в Україні рекордні врожаї, а ціни ростуть, українці все біднішають. Скільки не списуй усі проблеми на ковід, від якого постраждали тільки ресторани свого часу, а навіть тупі і упороті мали б відчути якесь на*во.
Це просто сором, мати одні з найбагатших земель і бути найбіднішою країною Європи.