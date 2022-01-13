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аграрии (269) Данилишин (281) продукты (1471)

Аграрии в 2021 году подняли цены на продукты на 40%, доходы населения выросли на 3%, - глава совета НБУ

Аграрии в 2021 году подняли цены на продукты на 40%, доходы населения выросли на 3%, - глава совета НБУ

По данным МВФ, в Украине покупательная способность доходов в расчете на 1 жителя остается самой низкой в ​​Европе, говорит Данилишин.

В 2021 году доходы украинцев выросли всего на 3%, а покупательная способность самая низкая в Европе, при этом цены на ключевые продукты питания увеличились на 20-40%. Об этом написал Глава Совета Нацбанка Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

"Рост мировых цен на отдельные сырьевые сельскохозяйственные товары повлиял на стоимость продуктов питания в потребительской корзине украинцев. В частности, стоимость сахара за год выросла на 28%, подсолнечного масла – 39%, яиц – 19%, хлеба – 19%. Цены реализации сельскохозяйственных товаропроизводителей в среднем за 2021 г. выросли на 40%", – написал Данилишин.

В то же время, он обратил внимание, что экономическое восстановление происходит в Украине очень медленно, и по итогам года рост ВВП будет составлять лишь 3,2%, что ниже, чем в соседних странах Восточной Европы. В то же время годовая инфляция в нашей стране составила 10%. При том, что доходы украинцев выросли всего на 3%.

"Рост реальных денежных доходов населения (заработных плат, пенсий, других денежных трансфертов) за 9 месяцев 2021 г. составил лишь 3% и не смог компенсировать рост расходов населения на товары и услуги первой необходимости. В результате сбережения населения сократились на 88 млрд грн (-2,4% ВВП). По данным МВФ в Украине покупательная способность доходов в расчете на 1 жителя остается самой низкой в ​​Европе", – отметил Данилишин.

Напомним, по данным Госстата по итогам 2021 года инфляция составила 10%, что вдвое больше, чем в 2020 году и является самым высоким показателем с 2017 года.

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Топ комментарии
+18
Виноваты все, кроме зелёных бездарей у власти, конечно же!
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13.01.2022 13:41
+14
Я зразу казав - аграрії в усьому винні, після Порошенка, звичайно....
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13.01.2022 13:43
+8
Некогда было, оформляли на работу Левченко Машку.
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13.01.2022 13:44
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Его еще не уволили?
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13.01.2022 13:41 Ответить
Некогда было, оформляли на работу Левченко Машку.
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13.01.2022 13:44 Ответить
Виноваты все, кроме зелёных бездарей у власти, конечно же!
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13.01.2022 13:41 Ответить
Звіздєц!!! І вже давно. Два роки спокійно спостерігали зєбуїни за аномальним ростом цін на олію,цукор, хліб і т.д. Дочекалися піку цін , а тепер роблять вигляд що вони

заворушилися.
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13.01.2022 13:51 Ответить
радію за українських аграріїв !

За даними Державної митної служби, зернових культур експортовано на $7,90 млрд, що на 60,75% або $2,99 млрд більше, аніж за аналогічний період 2020 року.

Олійних культур за цей період експортовано на $2,11 млрд, що на 40,43% або $610 млн більше, аніж за аналогічний період 2020 року.

Стоимость яиц в Украине бьет все рекорды и уже достигла 45 гривен за упаковку 10 штук. В Польше куриные яйца можно купить по 28 гривен, а в Испании - по 34 гривны.

ЗЕ-лю геть !

Україні потрібен Гетьман !
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13.01.2022 14:12 Ответить
Українцям потрібні мозги! Не питайте нащо.
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13.01.2022 14:19 Ответить
На паштет?
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13.01.2022 14:28 Ответить
сталин
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13.01.2022 22:25 Ответить
Я зразу казав - аграрії в усьому винні, після Порошенка, звичайно....
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13.01.2022 13:43 Ответить
он наверное хотел сказать, что если кто-то в стране стал богаче, то это уже "пабеда !"
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13.01.2022 13:44 Ответить
хуже ведь не будет)
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13.01.2022 13:45 Ответить
кто сказал ?
ЗЕ-ленский ?
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13.01.2022 14:13 Ответить
Т.е. аграрии виноваты во всем?
Стоимость топлива, минеральных удобрений, средств защиты растений, качественных семян, оплата труда - все подешевело, а аграрии, редиски такие, взяли и задрали цены?! Отличная позиция. Давайте их всех посадим в тюрьму вместе с Порошенкой 17-го числа! Да и похер, что аграрка осталась единственным источником поступления валюты в страну. аграрка и заробитчане.
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13.01.2022 13:45 Ответить
Самое дорогое в Европе: цены на подсолнечное масло в Украине бьют все рекорды

Оказалось, что в Украине, по сравнению с Польшей, Румынией, Францией и другими европейскими странами, самое дорогое подсолнечное масло - разница в цене составляет 26-30%.
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13.01.2022 14:16 Ответить
Арифметика от ЗЕ. 40+3=43% роста всего!!!
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13.01.2022 13:45 Ответить
обещали же 40% роста. немного наврали роста чего собственно, но то уже по г+г не расскажут
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13.01.2022 13:48 Ответить
скоро в польшу, наряду с заробичанами, потянутся и толпы наріда с "колбасными турами". та і "борщовий набір" там буде дешевше.
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13.01.2022 13:46 Ответить
уже давно дешевле
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13.01.2022 13:48 Ответить
завтра его уволят
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13.01.2022 13:49 Ответить
Кінець епохи бідності !
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13.01.2022 13:52 Ответить
во как?! - оказывается во всём виноваты крестьяне-вредители, только не прикольные аниматоры йурысты-экономисты..
при беззаботном наркоше, внучкЕ НКВДшника, совок, с руками по локоть в крови, становится всё ближе...
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13.01.2022 13:56 Ответить
лютий


@_vodo_ley

·
https://twitter.com/_vodo_ley/status/1481521987134570499 4 ч



В ответ
https://twitter.com/censor_net @censor_net

1) Іншого від Зеленої влади ніхто не очікував, крім їх фанатів- недоумків і манкуртів. Треба повністю усвідомити - Зелена влада є ставленниками Московії, агенти ФСБ! Україну ведуть до знищення, готують до приєднання з ОРДЛО на бажаннях Москви! Ситуація в економіці, енергетиці,
2) судовій владі і спецслужбах доведена до краю! Йде тотальне засилля влади, держорганів агентами Кремля, залишились лічені кроки, щоб процес став вже безповоротний! Але більшість цього не розуміє, зайнята своїми прблемами. Один день ми проснемось в іншій країні коли виправити
3) нічого не можна буде, і життя тут не буде, але кого це зараз хвилює. Вони не віддадуть владу, ніяких демократичних виборів вони не допустять, і йти вони не збираються!
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13.01.2022 13:57 Ответить
Зато у нас Минималка выше )) Да? Пля, достижение ((
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13.01.2022 13:58 Ответить
Зелену брехню дуже легко перевіряти. Заходим в історію цін на сайті Нібулон https://www.nibulon.com/data/zakupivlya-silgospprodukcii/istoriya-cin.html
І бачимо графік. 14 січня 2021 року ціна на пшеницю 9000 грн/т, 14 січня 2022 року року, ціна на пшеницю 9380 грн/т
Це саме та ціна, яку отримують аграрії за свою продукцію. І де тут зростання на 40% ?
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13.01.2022 13:59 Ответить
14 января 2022 это в завтрашний день уже посмотрели?
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13.01.2022 14:03 Ответить
Відкрий графік і сам побачиш. Очепятка. Дані за 12.01.
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13.01.2022 14:08 Ответить
На графике экспортная цена пшеницы растет стабильно с 2015 года
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13.01.2022 14:16 Ответить
там только зерновые.
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13.01.2022 22:20 Ответить
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13.01.2022 14:01 Ответить
це, щоб продовжити людям прекрасну мить прощання з епохою бідності
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13.01.2022 14:01 Ответить
А Лєнка з окружної Кривого Рогу, говорила, що риба по 8 грн.... ПЗДЦ. Кому вірити?)))
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13.01.2022 14:06 Ответить
Так подождите они ж инфляцию 10% нарисовали и сверхдоход бюджета. Как при инфляции в 40% на продукты у нас 10% общая, что так подешевело если продукты являются основными в потребительской корзине.
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13.01.2022 14:06 Ответить
Аграрии все сдают в АТБ!!!! Попробуйте там поискать!!!!
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13.01.2022 14:08 Ответить
2021 році підняли ціни на продукти на 40%, доходи населення зросли на 3% , - глава ради НБУ....... что вы пилядь нюхаете?
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13.01.2022 14:11 Ответить
Клован в видосике всем сказал "дякую". Какие проблемы?
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13.01.2022 14:15 Ответить
За даними МВФ, в Україні купівельна спроможність доходів у розрахунку на 1 жителя залишається найнижчою в Європі...
Шановні журналісти при нагоді спитайте в уряду Зеленського ,що він реально зробив що б збільшити купівельну спроможність найбідніших у Європі!
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13.01.2022 14:15 Ответить
Аграрии подняли потому что расходы на производства продуктов резко увеличилась,растут налоги,взятки,откаты,энергия,стоимость кредитов их доступность,а зеленые болваны про это тихо молчат.
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13.01.2022 14:20 Ответить
Как там борщевой набор? Паприколу?
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13.01.2022 14:25 Ответить
Та блин, это ему Порох бумажку вверх ногами подложил! На самом деле всё наоборот! Доходы выросли на 40%, а цены - на 3%!
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13.01.2022 14:27 Ответить
Аграрии подняли цены - это их дело.
Дело государства - обеспечить экономическую активность.
И уровень доходов.
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13.01.2022 14:28 Ответить
Вожди протёрли все углы, ища для нас ключи-отмычки,

чтоб мы трудились как волы, а ели-пили как синички.
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13.01.2022 14:30 Ответить
Порох! Что ж ты делаешь? Остановись! Зелебобы из-за тебя никак не дождутся конца епохи бидности)))))
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13.01.2022 14:43 Ответить
Странная арифметика у можновладцев.
Цены выросли на 40% а инфляция 10%.
Реальные доходы не выросли на 3%, а снизились на 7%.
С учетом роста цен, покупательная способность населения снизилась на 47%.
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13.01.2022 14:48 Ответить
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13.01.2022 14:52 Ответить
Часто до PIS закидають схильність до популістських дій. Але, порівняйте рівень цього рішення з введенням обмежь на ціни. Перше стимулює ринок, а друге його пригнічує. Та, головне, що мети досягає тільки перше.
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13.01.2022 21:32 Ответить
Работать надо лучше. Брать пример с аграриев.
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13.01.2022 14:56 Ответить
Отменить НДС на продукты правительство не хочет ?
Уменьшить расходы на госаппарат правительство не хочет ?
Так не делайте вид, что "заботитесь" о людях.
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13.01.2022 15:27 Ответить
Почему никто не пишет что цены на аммиачную селитру за год выросли 6 тыс. грн. тонна до 25 тыс. грн. впрочем как и на другие удобрения... на 100% выросли цены на запчасти к технике, а виноваты одни аграрии..., если они не поднимут цены они не смогут засеять поля.
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13.01.2022 15:44 Ответить
до зели я редко платил в магазе больше 300, а теперь редко когда меньше 500. результат налицо так сказать
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13.01.2022 15:56 Ответить
и это при том что зелоха заливают деньгами в виде помощи и дешевых кредитов. но у него идея фикс чтобы два инвалида (туриста) доехали по асфальту до синевир, хотя как это окурит эту дорогу непонятно... хотя понятно что окружение и фирмочки бени на этом асфальте хорошо наварят
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13.01.2022 16:00 Ответить
Цей зелений півень Данилишин сраку рвав, щоб на догоду зеДебілу прибрати Стельмаха, тепер юда за простий народ переживає.
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13.01.2022 16:03 Ответить
Не переживайте, покапатєльна спроможність Зеленського, його слуг, і Коломоського з Ахметовим тільки космічно виросла.
Оце так, в світі пікові ціни на зерно і метал, в Україні рекордні врожаї, а ціни ростуть, українці все біднішають. Скільки не списуй усі проблеми на ковід, від якого постраждали тільки ресторани свого часу, а навіть тупі і упороті мали б відчути якесь на*во.

Це просто сором, мати одні з найбагатших земель і бути найбіднішою країною Європи.
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13.01.2022 21:00 Ответить
Из цирковой мартышки такой же бизнесмен-руководитель, как из Петра пятого примадонна
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15.01.2022 11:57 Ответить
 
 