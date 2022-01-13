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Риск возникновения войны в регионе ОБСЕ сейчас выше, чем когда-либо за последние 30 лет, - Рау

Риск возникновения войны в регионе ОБСЕ сейчас выше, чем когда-либо за последние 30 лет, - Рау

Риск возникновения войны в Европе сейчас значительно выше, чем когда-либо за последние 30 лет.

Об этом заявил в четверг глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), глава МИД Польши Збигнев Рау, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Кажется, что риск возникновения войны в регионе ОБСЕ сейчас выше, чем когда-либо за последние 30 лет", - заявил Рау на открытии заседания Постоянного совета этой организации.

"В настоящее время страны-члены сталкиваются с различными вызовами миру и безопасности. Затяжные конфликты, военное противостояние, радикализация, терроризм вместе с ослаблением режима контроля над вооружениями, последствия пандемии COVID-19, а также нарушения прав человека и основных свобод ведут к росту неопределенности, непредсказуемости и усилению страха в наших обществах", - подчеркнул он.

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Он заявил, что ОБСЕ со своей стороны необходимо сосредоточиться на усилиях для решения проблем в сфере безопасности в Восточной Европе, в частности, для мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.

"Мы будем открыты к диалогу и готовы представить инициативы, направленные на достижение взаимопонимания и снижения напряженности в регионе ОБСЕ. (...) Мы хотим уделить особое внимание улучшению ситуации в сфере безопасности, способствуя поиску мирного решения региональным конфликтам", - сказал Рау.

"Нам нужно сконцентрироваться на мирном решении конфликта вокруг Украины в соответствии с минскими договоренностями и уважая суверенитет, территориальную целостность и единство Украины", - отметил он.

"На протяжении нескольких недель мы сталкиваемся с возможностью крупной военной эскалации в Восточной Европе. До нас недавно дошли требования о гарантиях в сфере безопасности, которые относятся к важной части области ОБСЕ", - заявил Рау.

"Мы не равнодушны к возражениям по поводу безопасности, озвученными странами-членами. (...) Я верю, что ОБСЕ - верная платформа для обсуждения каждого аспекта всеобъемлющей безопасности", - подчеркнул он.

При этом он отметил, что ситуация с возможной военной эскалацией в регионе требует "международной оценки и надлежащей реакции".

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Топ комментарии
+6
Сами Октормили Путлера и паРашку заоблачными ценами на нефть и газ......Оно теперь набрало бабла и начинает торговаться с цивилизацией!
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13.01.2022 14:07
+3
А данілови, зепопандопали, дєрмаки і татарови кажуть, що все спокійно. Все йде по їх плану.
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13.01.2022 13:51
+3
Очередное блеяние ни о чем ниочемной конторки. Кто агрессор? На кого нападёт? Молчок. А то ещё кацапстан взнос не начислит. Тьфу.
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13.01.2022 14:10
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А данілови, зепопандопали, дєрмаки і татарови кажуть, що все спокійно. Все йде по їх плану.
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13.01.2022 13:51 Ответить
Так може дійсно все йде по їх плану?
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13.01.2022 13:57 Ответить
Если мордатый данилов говорит что все ок, то в чем проблема?
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13.01.2022 14:13 Ответить
Тю, пригласите Хуга, он вам скажет что никаких рисков, обстрелов и оружия не видно
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13.01.2022 13:58 Ответить
Борьба с карупцией и военные базы НАТО в Украине!!! И ВСЕ!!!! И НИКАКИХ ВОЙН!!!!
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13.01.2022 14:06 Ответить
И ключ от квартиры, где деньги лежат
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13.01.2022 14:26 Ответить
Сами Октормили Путлера и паРашку заоблачными ценами на нефть и газ......Оно теперь набрало бабла и начинает торговаться с цивилизацией!
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13.01.2022 14:07 Ответить
Капитаны очевидность...... Без их слов это типа, не ясно?
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13.01.2022 14:10 Ответить
Очередное блеяние ни о чем ниочемной конторки. Кто агрессор? На кого нападёт? Молчок. А то ещё кацапстан взнос не начислит. Тьфу.
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13.01.2022 14:10 Ответить
уш нє слюшіллло-о-ось лі шшьто с яннннісо-о-ом?!
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13.01.2022 14:11 Ответить
Зуби лікуєш?
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13.01.2022 14:15 Ответить
пєт'я, гугл перекладач не завжди у пригоді?
ги
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13.01.2022 14:18 Ответить
Зрозумів. Голову.
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13.01.2022 14:55 Ответить
Хай Рау не констатую очевидний факт, а здасться запитанням, чому це сталося.
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13.01.2022 14:28 Ответить
 
 