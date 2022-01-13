РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11705 посетителей онлайн
Новости
10 782 40
НАТО (8633) Песков (1800) россия (92990) США (24808)

Песков назвал условия для дальнейших переговоров с НАТО и США: "Не может быть процесс для процесса"

Песков назвал условия для дальнейших переговоров с НАТО и США:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по итогам переговоров с США и НАТО заявил, что у Москвы, Вашингтона и стран альянса "зафиксированы разногласия" по принципиальным вопросам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дождь".

"Переговоры были инициированы для того, чтобы получить конкретные ответы на поставленные принципиальные вопросы. По этим важным вопросам зафиксированы разногласия. Это плохо, это можно только зачесть в минус двух состоявшихся раундов", - говорится в сообщении.

Песков сказал, что у Кремля нет "дефицита политической воли" к продолжению переговоров с США, однако отметил, что по принципиальным вопросам не может быть "процесса для процесса".

"Должен быть конкретный результат, конкретный ответ", - добавил пресс-секретарь президента страны-агрессора.

Также читайте: В Кремле сравнили возможные санкции США против Путина с разрывом отношений

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+23
Песков, когда там твоя дочь вернется из НАТОвской страны в россию жить?
показать весь комментарий
13.01.2022 13:57
+9
Пєсков нічого не вирішує, нічого тут цитувати блазня.
показать весь комментарий
13.01.2022 13:59
+9
Бачте кацапи, не злякалися вас американці і європейці. Прийдеться ще тягнути під кордони України атомні бомби і підводні човни і головне не прикривати їх брезентом, щоб всі бачили, що ви нападете і кричати, що є наміри дійти до Бердіну. Може хоч німці злякаються. Ось ще трішечки і тільки за погрози отримаєте ті санкції, які підготовлені в разі нападу. А в разі нападу, вас зутріть з землі ті народи, яких ви за декілька століть дастали і наступить вічний мир.
показать весь комментарий
13.01.2022 14:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Песков, когда там твоя дочь вернется из НАТОвской страны в россию жить?
показать весь комментарий
13.01.2022 13:57 Ответить
Никогда, там она пользуется всеми благами цивилизации, а взамен тратит папкины деньги в пользу их экономики. Взаимная выгода.
показать весь комментарий
13.01.2022 14:11 Ответить
СТЕСНЯЮСЬ СПРОСИТЬ А ЧЕМ КРОМЕ ПРОЦЕССА РАДИ ПРОЦЕССА ЗАНИМАЕТСЯ ВСЕ ВРЕМЯ РАШИНСКО ФАШИСТКО УКРАИНОФОБСКАЯ ПАРАША??!! не тем же самым пытаясюь надувать грозные щеки губки махать кулаками и Орать мы вам покажем...??!!!
показать весь комментарий
13.01.2022 14:41 Ответить
Пєсков нічого не вирішує, нічого тут цитувати блазня.
показать весь комментарий
13.01.2022 13:59 Ответить
Західний світ ще не задовбало, що гопота постійно ставить якісь умови?
показать весь комментарий
13.01.2022 14:01 Ответить
Якими треба бути дебілами щоб ще й досі не розуміти що вас козлорилих послали на буй? Або прикидаєтесь що не зрозуміли?
показать весь комментарий
13.01.2022 14:04 Ответить
Бачте кацапи, не злякалися вас американці і європейці. Прийдеться ще тягнути під кордони України атомні бомби і підводні човни і головне не прикривати їх брезентом, щоб всі бачили, що ви нападете і кричати, що є наміри дійти до Бердіну. Може хоч німці злякаються. Ось ще трішечки і тільки за погрози отримаєте ті санкції, які підготовлені в разі нападу. А в разі нападу, вас зутріть з землі ті народи, яких ви за декілька століть дастали і наступить вічний мир.
показать весь комментарий
13.01.2022 14:07 Ответить
Без SWIFTу так без SWIFTу.
Побачимо, як санкції вводять не тільки проти оточення хйла, а й проти самого хйла.
показать весь комментарий
13.01.2022 14:09 Ответить
Як на російській мові буде хуртовина?))
показать весь комментарий
13.01.2022 14:09 Ответить
Представляю домашнюю сцену в семье писькова-навки:
- Милый, пошли в постель !
- Не может быть секс ради секса....
П.С.
Сказать, что ты/РФ - импотент духу не хватает....
показать весь комментарий
13.01.2022 14:09 Ответить
А то може роССія просто кохає всім мізки?)))
показать весь комментарий
13.01.2022 14:15 Ответить
сподіваюсь, він сам зрозумів, що сказав
показать весь комментарий
13.01.2022 14:16 Ответить
Він ніколи цього не розуміє. Звуки з рота у нього це "процесс для процесса"
показать весь комментарий
13.01.2022 14:19 Ответить
о, ********* уже жалостно повизгивают и просят войти в положение))

место рашки теперя у паРаши, роль - убогое азиопское деградирующее чмо, сырьевая

колония Китая, чего изволите-с, великий желтый Господин.

а Китай смотрит на пуйло, как на кусок говна))

https://cdnn1.inosmi.ru/images/24523/38/245233807.jpg

https://gdb.rferl.org/E311AA54-FADC-493D-9104-411A51214E05_w650_r0_s.jpg

http://www.kasparov.ru/content/materials/201705/592C47A87F6C1.jpg
показать весь комментарий
13.01.2022 14:16 Ответить


як би не примружував свої й без того вузькі очі пан китайський офіцер, в них прочитати :

"майбутнє рашки буде пічальне .... "

.
показать весь комментарий
13.01.2022 14:35 Ответить
А вот и ответ для свинособак🖕
показать весь комментарий
13.01.2022 14:16 Ответить
переведя на нормальный язык,Песков сказал следующее,-"Вы дважды послали нас нах,а мы вам так верили..."
показать весь комментарий
13.01.2022 14:17 Ответить
Йоршик заметно поседел.
Пора на пенсию, пока не макнули в унитаз.
Все только вздохнут и начнут разруливать то, что придурки наворотили.
показать весь комментарий
13.01.2022 14:20 Ответить
А Минск ради Минска?
показать весь комментарий
13.01.2022 14:22 Ответить
показать весь комментарий
13.01.2022 14:26 Ответить
Піськов , коли в Абрамовича заберуть Челсі , найбільшу в світі яхту та Боинг , він перший виступить спонсором ліквідації ***** .
показать весь комментарий
13.01.2022 14:26 Ответить
показать весь комментарий
13.01.2022 14:26 Ответить
та и правильно...черные пластиковые мешки и гигиеничнее и дешевле.
показать весь комментарий
13.01.2022 14:35 Ответить
Пластиковые неэкологично.
показать весь комментарий
13.01.2022 14:54 Ответить
экологичнее,чем дубы на гробы переводить
показать весь комментарий
13.01.2022 15:40 Ответить
Ну чому не може? Може!!! От пуцин колеться боксом задля процесу, бо боткс ні розуму йому не додає, ні років не знімає. 😊
показать весь комментарий
13.01.2022 14:26 Ответить
т.е. если ответа устраивающего раху нет... то все переговоры - гофно и нежную раху не слышат...
показать весь комментарий
13.01.2022 14:27 Ответить
Какие же вы убогие , хохлопитеки ! скоро вас будут мочить по полной
показать весь комментарий
13.01.2022 14:27 Ответить
Вас также. И на вашей территории тоже. Это не сафари.
показать весь комментарий
13.01.2022 14:31 Ответить
Вернись на бутылку, портянка мокшанская
показать весь комментарий
13.01.2022 14:31 Ответить
убогие-значит у бога .а у куфайколяндии томаса нет
показать весь комментарий
13.01.2022 14:36 Ответить
"Должен быть конкретный результат, конкретный ответ"

Вам же ясно ответили - "Идите в жопу".
показать весь комментарий
13.01.2022 14:29 Ответить
"Ідіть у сраку" (с) - ото так буде правильно
показать весь комментарий
13.01.2022 14:42 Ответить
Я написав мовою статті, в оригіналі воно звучало "Fuck you" (від американців).
показать весь комментарий
13.01.2022 17:37 Ответить
Не рибак: рибалка, це - процес, а не заготівля риби. Неандерталець, коротше - з ким ми маємо справу
показать весь комментарий
13.01.2022 14:40 Ответить
Какие они труднодогоняемые. Все еще надеются что их не послали накуй.
показать весь комментарий
13.01.2022 15:47 Ответить
сами навязались на переговоры, причем в виде ультиматума не предлагая ничего взамен, а теперь удивляются что их послали. и вообще непонятно чего они так всполошились, для прочистки лохтората мол вон мы какие борзые, или что-то случилось о чем мы не знаем
показать весь комментарий
13.01.2022 15:52 Ответить
Т.е. посыланий на... после первых условий ему показалось мало? Ой, письков, азартный ты, парамоша)))
показать весь комментарий
13.01.2022 16:08 Ответить
Интересно чего они так разпсиховались. Может реально запланировано наступление. И недомерок топает ножками и кричит что хочет Украину срочно. 8 лет их все устраивало а тут как с цепи сорвались.
показать весь комментарий
13.01.2022 16:11 Ответить
НАТО и США уже ответили. Куда уж конкретней может быть ответ?
показать весь комментарий
13.01.2022 19:47 Ответить
 
 