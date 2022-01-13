Песков назвал условия для дальнейших переговоров с НАТО и США: "Не может быть процесс для процесса"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по итогам переговоров с США и НАТО заявил, что у Москвы, Вашингтона и стран альянса "зафиксированы разногласия" по принципиальным вопросам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дождь".
"Переговоры были инициированы для того, чтобы получить конкретные ответы на поставленные принципиальные вопросы. По этим важным вопросам зафиксированы разногласия. Это плохо, это можно только зачесть в минус двух состоявшихся раундов", - говорится в сообщении.
Песков сказал, что у Кремля нет "дефицита политической воли" к продолжению переговоров с США, однако отметил, что по принципиальным вопросам не может быть "процесса для процесса".
"Должен быть конкретный результат, конкретный ответ", - добавил пресс-секретарь президента страны-агрессора.
Пожалуйста, подождите...
Побачимо, як санкції вводять не тільки проти оточення хйла, а й проти самого хйла.
- Милый, пошли в постель !
- Не может быть секс ради секса....
П.С.
Сказать, что ты/РФ - импотент духу не хватает....
место рашки теперя у паРаши, роль - убогое азиопское деградирующее чмо, сырьевая
колония Китая, чего изволите-с, великий желтый Господин.
а Китай смотрит на пуйло, как на кусок говна))
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http://www.kasparov.ru/content/materials/201705/592C47A87F6C1.jpg
як би не примружував свої й без того вузькі очі пан китайський офіцер, в них прочитати :
"майбутнє рашки буде пічальне .... "
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Пора на пенсию, пока не макнули в унитаз.
Все только вздохнут и начнут разруливать то, что придурки наворотили.
Вам же ясно ответили - "Идите в жопу".