Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по итогам переговоров с США и НАТО заявил, что у Москвы, Вашингтона и стран альянса "зафиксированы разногласия" по принципиальным вопросам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дождь".

"Переговоры были инициированы для того, чтобы получить конкретные ответы на поставленные принципиальные вопросы. По этим важным вопросам зафиксированы разногласия. Это плохо, это можно только зачесть в минус двух состоявшихся раундов", - говорится в сообщении.

Песков сказал, что у Кремля нет "дефицита политической воли" к продолжению переговоров с США, однако отметил, что по принципиальным вопросам не может быть "процесса для процесса".

"Должен быть конкретный результат, конкретный ответ", - добавил пресс-секретарь президента страны-агрессора.

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