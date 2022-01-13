Sea Breeze-2022: к участию в учениях пригласили более 60 стран и международных организаций

В Одессе прошла начальная конференция по планированию украино-американского учения "Си-Бриз".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Участие в конференции приняли представители силовых структур стран-участниц, в том числе офицеры Государственной пограничной службы Украины.

Фото: ГПСУ

Планируется, что украинские пограничники во время учений Sea Breeze-2022 будут тренироваться действовать и взаимодействовать с представителями других составляющих сил безопасности Украины, стран НАТО и партнеров Альянса в морском, авиационном и сухопутном компонентах.

В частности, бойцы одной из пограничных комендатур быстрого реагирования Южного регионального управления и мобильного подразделения "Дозор" будут задействованы в противодесантных и антисаботажных мероприятиях во время учений.

Морская охрана в этом году будет представлена ​​9 единицами корабельно-катерного состава и отделениями специальных действий всех отрядов Морской охраны ГНСУ.

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Планируется, что корабли и катера Морской охраны в составе интернациональных и межведомственных тактических групп будут осуществлять контроль гражданского судоходства, артиллерийские стрельбы, отрабатывать действия в нападении и обороне, в том числе противодиверсионную оборону корабля, меры противовоздушной обороны. Участники также будут участвовать в учебных тренировочных операциях по спасению людей, поиску судна-нарушителя и общим обзорам с иностранными партнерами в рамках противодействия незаконной миграции и еще многим другим составляющим.

К тренировкам на речном участке, - а в этом году это будет не Дунай, а Днепр, – планируется привлечь силы Измаильского отряда Морской охраны.

Спецназовцы Морской охраны традиционно будут участвовать в водолазном и противодиверсионном компонентах, где будут отрабатывать весь спектр подготовки, от высадки с вертолета до обнаружения опасных подводных объектов, их поднятия и обезвреживания.

Также отмечается, что количество участников и обучающих элементов Sea Breeze постоянно растет. Прошлогодние учения были самыми масштабными за более чем 20 лет. В них принимали участие 32 боевых корабля, 40 самолетов и пять тысяч личного состава из 17 стран-членов НАТО, а также партнеров Альянса. К участию в этом обучении приглашения получили более 60 стран и международных организаций.