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Военные предлагают Путину варианты на случай "ухудшения ситуации с Украиной", - замглавы МИД РФ Рябков

Военные предлагают Путину варианты на случай

Российские военные предлагают президенту РФ Владимиру Путину варианты на случай, если ситуация рядом с Украиной ухудшится.

Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на RTVI.

По его словам, вопрос с Украиной, прежде всего, следует решать дипломатическим путем.

"Президенту военные специалисты, как это было официально сказано, постоянно предлагают варианты на случай ухудшения ситуации. Это тяжелый сюжет. В публичном пространстве он не должен никоим образом засвечиваться, потому что это само по себе раскачка ситуации. Нужно дать шанс дипломатии", - подчеркнул Рябков.

Также читайте: Песков назвал условия для дальнейших переговоров с НАТО и США: "Не может быть процесс для процесса"

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Топ комментарии
+64
а главный и правильный вариант - пусть закончит как его кумир, Адик Гитлер!!! Мы будем аплодировать стоя!
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13.01.2022 14:23
+58
Хотят лі руССкіє войньі?....Аж пищать!
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13.01.2022 14:23
+43
Ибучие ванючие срузькие орки! Вам уже давно пора навалять всем цивилизованным Миром! Вы ******* всех, ублюдки! По этому если вы сволочи полезете, сгорит ваш ********* к чертовой матери вместе с вами падалями
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13.01.2022 14:28
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Можна подумати,що в какцапії хтось щось вирішує,окрім *****.
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13.01.2022 19:39 Ответить
Краснозвездная, колорадоленточная , боярышникоупотребляющая, ихтамнетовская, кремлебашенная, обезбашенная страна ...-
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13.01.2022 20:21 Ответить
"Мы введем войска": директор канала RT пообещал "сжечь Конституцию" Украины на Крещатике (видео)https://focus.ua/*******-novosti/503115-my
-vvedem-voyska-direktor-kanala-rt-poobeshchal-szhech-konstituciyu-ukrainy-na-kreshchatike-video
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13.01.2022 23:33 Ответить
Пам'ятаю як в Раші підгоряло років п'ятнадцять тому після того, як Естонію прийняли в НАТО і там служили етнічні росіяни. Що тільки не мололи. А вони вже тоді із "скрєпной родіной" і на одному гектарі сідать не хотіли.
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14.01.2022 01:10 Ответить
Уже 15 лет в эстонском городе Нарва действует батальон территориальной обороны, в котором этнических русских около 95 % личного состава. Скрепная "родина-уродина", расположенная всего лишь в 80 метрах, для этих русских - чужая, вражеская дикая Орда.

Причина подобного отношения эстонских русских к скрепной уродине очень простая:
в Нарве во всём порядок, Законность, преступность практически нулевая, в городе полное отсутствие коррупции, действует первоклассная многопрофильная больница высшего европейского уровня с бесплатным лечением, зарплаты в 4 раза выше, чем в соседней, расположенной в двух минутах ходьбы скрепно-краснознаменной ордена Ленина Ленинградской области.
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14.01.2022 04:20 Ответить
Брешеш, тібла. Читай прізвище цього бійця на шевроні. https://www.youtube.com/watch?v=aBG9qQNXvxU
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14.01.2022 07:58 Ответить
Кремлебот Владимир Владимирович, ты заврался: на 1 января 2014 года в Нарве всего проживало 62 000 человек, из них граждан Эстонии 46,7 % (29 000 человек), граждан России - 36,3 % (22 600), лиц без гражданства - 15,3 % (9500)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0#cite_note-40 [40] .
То есть, граждан РФ и лиц без гражданства в Нарве не 80 %, как ты врёшь, а 51,6 %.
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14.01.2022 09:26 Ответить
Вата ты одноклеточная, как вы кацапы надоели, уже и сюда свиное рыло всунула
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14.01.2022 08:55 Ответить
Делала заказ в интернете, покупала в США.
Магазин предупреждает, что возможны задержки с доставкой в Австралию из-за "ограничений в австралийском воздушном пространстве".

"Это мы понять можем"(С), австралийскому правящему классу китайские десантники, приземлившиеся в пассажирском самолете, который подал сигнал бедствия и запросил срочной посадки, нафиг не уперлись.

А вот в украинском воздушном простванстве никаких ограничений нет, верно?
Бубочка - человек открытый и суседям с Востока завсегда рад.

Краткий щкскурс в историю:

"В 2 часа ночи https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0 21 августа на аэродроме «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B5_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82) Рузине » в Праге высадились передовые подразделения https://ru.wikipedia.org/wiki/7-%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F 7-й воздушно-десантной дивизии . Они блокировали основные объекты аэродрома, куда стали приземляться советские https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-12 Ан-12 с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82 десантом и боевой техникой.
Захват аэродрома был произведён с помощью обманного манёвра: подлетающий к аэродрому советский пассажирский самолёт https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-24 Ан-24 запросил https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0 вынужденную посадку из-за якобы повреждения на бортуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%B2_%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8E_(1968)#cite_note-34 [34] . После разрешения и посадки десантники с самолёта захватили https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82 диспетчерскую башню аэропорта и обеспечили посадку десантных самолётов. (Более подробно о действиях 7-й воздушно-десантной дивизии можно узнать в интервью с её тогдашним командующим https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Львом Гореловым https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%B2_%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8E_(1968)#cite_note-35 [35] .) (Википедия, текст выделен мной)
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14.01.2022 05:27 Ответить
Для РФ повітряний простір України давно вже закритий.
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14.01.2022 08:00 Ответить
масква пАком звАнят тваи калакала --- масква пачем тваи златые купала --- БОМ-БОМ-БОМ-БОМ---- ой гаспада из бензакалонки . не спрашивайте . ОНИ ЗВОНЯТ ПО ВАМ
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14.01.2022 05:59 Ответить
Вон даже путлеровские вояки понимают, что в случае широкомасштабного наступления, орде дадут и по зубам, и по яйцам. А у того одни голимые амбиции в башке.
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14.01.2022 07:27 Ответить
в отличие от моцковской рати во главе с монгольским прорабом-недоучкой Шойгу, который ни одного дня не служил в армии, в штабе оперативного командования НАТО служат реалистично и рационально мыслящие профессионалы без вульгарных шапкозакидательских понтов:

командование НАТО в своём оперативном плане действий на случай масштабной агрессии Моцковии против любой из стран НАТО пишет сухим скучным языком, что на полный разгром всех военно-стратегических структур РФ отводится срок от 14 часов до максимум 6(шести) дней.

Вот это и есть оценка реальной охрененной "мощи" вяликой державы Моцковии: если бензоколонка захочет поиграть в победоносную войну, то Моцковию разгромят в хлам за полдня или максимум за неделю.
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14.01.2022 09:40 Ответить
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