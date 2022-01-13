Военные предлагают Путину варианты на случай "ухудшения ситуации с Украиной", - замглавы МИД РФ Рябков
Российские военные предлагают президенту РФ Владимиру Путину варианты на случай, если ситуация рядом с Украиной ухудшится.
Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на RTVI.
По его словам, вопрос с Украиной, прежде всего, следует решать дипломатическим путем.
"Президенту военные специалисты, как это было официально сказано, постоянно предлагают варианты на случай ухудшения ситуации. Это тяжелый сюжет. В публичном пространстве он не должен никоим образом засвечиваться, потому что это само по себе раскачка ситуации. Нужно дать шанс дипломатии", - подчеркнул Рябков.
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Причина подобного отношения эстонских русских к скрепной уродине очень простая:
в Нарве во всём порядок, Законность, преступность практически нулевая, в городе полное отсутствие коррупции, действует первоклассная многопрофильная больница высшего европейского уровня с бесплатным лечением, зарплаты в 4 раза выше, чем в соседней, расположенной в двух минутах ходьбы скрепно-краснознаменной ордена Ленина Ленинградской области.
То есть, граждан РФ и лиц без гражданства в Нарве не 80 %, как ты врёшь, а 51,6 %.
Магазин предупреждает, что возможны задержки с доставкой в Австралию из-за "ограничений в австралийском воздушном пространстве".
"Это мы понять можем"(С), австралийскому правящему классу китайские десантники, приземлившиеся в пассажирском самолете, который подал сигнал бедствия и запросил срочной посадки, нафиг не уперлись.
А вот в украинском воздушном простванстве никаких ограничений нет, верно?
Бубочка - человек открытый и суседям с Востока завсегда рад.
Краткий щкскурс в историю:
"В 2 часа ночи https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0 21 августа на аэродроме «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B5_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82) Рузине » в Праге высадились передовые подразделения https://ru.wikipedia.org/wiki/7-%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F 7-й воздушно-десантной дивизии . Они блокировали основные объекты аэродрома, куда стали приземляться советские https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-12 Ан-12 с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82 десантом и боевой техникой.
Захват аэродрома был произведён с помощью обманного манёвра: подлетающий к аэродрому советский пассажирский самолёт https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-24 Ан-24 запросил https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0 вынужденную посадку из-за якобы повреждения на бортуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%B2_%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8E_(1968)#cite_note-34 [34] . После разрешения и посадки десантники с самолёта захватили https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82 диспетчерскую башню аэропорта и обеспечили посадку десантных самолётов. (Более подробно о действиях 7-й воздушно-десантной дивизии можно узнать в интервью с её тогдашним командующим https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Львом Гореловым https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%B2_%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8E_(1968)#cite_note-35 [35] .) (Википедия, текст выделен мной)
командование НАТО в своём оперативном плане действий на случай масштабной агрессии Моцковии против любой из стран НАТО пишет сухим скучным языком, что на полный разгром всех военно-стратегических структур РФ отводится срок от 14 часов до максимум 6(шести) дней.
Вот это и есть оценка реальной охрененной "мощи" вяликой державы Моцковии: если бензоколонка захочет поиграть в победоносную войну, то Моцковию разгромят в хлам за полдня или максимум за неделю.