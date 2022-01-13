В МИД РФ заявили, что Киев ищет причину отказа от Минских соглашений
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Киев упивается иллюзией реванша, рассчитывая не выполнять Минские соглашения.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом он сообщил в эфире RTVI.
По его словам, украинская столица только ищет повод для отказа от выполнения предварительных договоренностей.
"Тем более в ситуации, когда мы имеем таких соседей, как сегодняшняя Украина, которая упивается иллюзией реванша, которая ищет повод для того, чтобы окончательно отказаться от выполнения Минского комплекса мер, которая спекулирует на безудержной, безоглядной поддержке западников", — уточнил Рябков.
Он предупредил, что Москва не даст возможности возложить на нее ответственность за действия Киева. Как заметил Рябков, РФ предостерегает Украину и Запад от планов военного решения проблемы с Донбассом.
"Мы самым решительным образом предостерегаем и Киев, и его западных партнеров от подобного рода замыслов, если они у кого-то формируются, потому что это просто путь в никуда", — приводит телеканал заявление замглавы Министерства иностранных дел.
Ранее в Британии предупредили РФ о новых санкциях в случае "вторжения" на Украину.
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роздача паспортів в ордло.
цього достатньо
Твари Епучие!!!! Кремляди - что бы вы все усрались!!! Путин - иди на хер !
какой реванш? какие планы военного решения?
воинственная речь брехуна, оккупанта и вора территорий, законно принадлежащих Украине, выглядит по-меньшей мере набором слов больного манией преследования..
Чего ее искать причину то. Вы сторона конфликта.
Недофашики лаптеногие, чем вы там "упиваетесь"? Жидкими фекалиями Путина?
Это где он такое увидел? В Украине даже в ответ на всегда дают стрелять, не то чтобы выбить орков из Донбасса. Какой реванш? Или реванш это не желание отдать им пол Украины?
Просто несут полный бред, никак не связанный с реальностью, с тем же успехом могли бы просто сказать - "Бла бла бла", потому я на тебя нападу и ты мне за "Бла бла бла" ответишь. Клиника!