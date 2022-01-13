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МИД РФ (1654) минские соглашения (3225) Рябков (54)

В МИД РФ заявили, что Киев ищет причину отказа от Минских соглашений

В МИД РФ заявили, что Киев ищет причину отказа от Минских соглашений

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Киев упивается иллюзией реванша, рассчитывая не выполнять Минские соглашения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом он сообщил в эфире RTVI.

По его словам, украинская столица только ищет повод для отказа от выполнения предварительных договоренностей.

"Тем более в ситуации, когда мы имеем таких соседей, как сегодняшняя Украина, которая упивается иллюзией реванша, которая ищет повод для того, чтобы окончательно отказаться от выполнения Минского комплекса мер, которая спекулирует на безудержной, безоглядной поддержке западников", — уточнил Рябков.

Он предупредил, что Москва не даст возможности возложить на нее ответственность за действия Киева. Как заметил Рябков, РФ предостерегает Украину и Запад от планов военного решения проблемы с Донбассом.

Также читайте: Военные предлагают Путину варианты на случай "ухудшения ситуации с Украиной", - замглавы МИД РФ Рябков

"Мы самым решительным образом предостерегаем и Киев, и его западных партнеров от подобного рода замыслов, если они у кого-то формируются, потому что это просто путь в никуда", — приводит телеканал заявление замглавы Министерства иностранных дел.

Ранее в Британии предупредили РФ о новых санкциях в случае "вторжения" на Украину.

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Топ комментарии
+25
а Минские соглашения предусматривали выдачу российских паспортов жителям ОРДЛО?... если нет - ваши проблемы...
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13.01.2022 14:32
+15
заметались парашники, як бздо по шараварах ))
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13.01.2022 14:31
+11
у них там в рефії на цю посаду що , всі з одним @балом ? чи це брат чуркіна ?
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13.01.2022 14:33
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заметались парашники, як бздо по шараварах ))
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13.01.2022 14:31 Ответить
а Минские соглашения предусматривали выдачу российских паспортов жителям ОРДЛО?... если нет - ваши проблемы...
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13.01.2022 14:32 Ответить
ЗАДАМ ЛОГИЧЕСКИЙ ВОПРОС ЧТО БУДЕТ ОРАТЬ ПАРАША если...мы через процедурные моменты ООН отдадим контроль и мандат над Крымомо и ОРЛДО в ООН??? обустроим госущдарственную границу по линии фронта.. укрепим ее со стороны НАТО узже был послан нам сигнал что вполне реально принять Украину в НАТО или НАТО +даже с проблемными территориями по типу Кипра... и по итогу у Рашки появится шпагат и два унитаза с одной стороны ООН мандат над ОРЛДО И Крымом со всеми вытекающими войска ООН Комисар ООН Красный Крест и так далее.. если рашка позволит себе броситв ызхов за Крым всему ООН считай миру и по сути объявить 3 Мировую войну думаю санкции эмбарго и прочие радости дадут эффект закрытого котла под давлением... мы передадим мандат ООН на время чтобы избежать мирового или Евроазийского конфликта войны.. а как только впорос рассосется мы рассмотрим вопрос или вернем себе или дадим на референдуме волю этим территориям на самопределение.. тут главное сбить вывернутую логику Птуина и Рашки... и по итогу воевав с Украиной Россия получит войну с миром....
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13.01.2022 15:08 Ответить
жаль, что руководитель внешней политики Украины и министр иностранных дел засунули язык в одно место и молчат... ну ашкенази - понятно, но димон, министришко, почему молчит... ПОЗОР! не ваше это место... один ашкенази - понятно, а со вторым - не понятно... вроде бы и образование соответствующее, но мозгов нет... очевидно, папанька место прикупил в эпоху улучшения...
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13.01.2022 14:33 Ответить
Які вони нафіг «ашкеназі»?! Це напівкровки із рускімі мамами.
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13.01.2022 14:39 Ответить
у них там в рефії на цю посаду що , всі з одним @балом ? чи це брат чуркіна ?
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13.01.2022 14:33 Ответить
В ставке путлера все малахольные (с)
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13.01.2022 14:48 Ответить
їх бало стає таким, коли взнають, що їх очікує кінець, як у чуркіна
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13.01.2022 14:59 Ответить
Мінськ уже не торт
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13.01.2022 14:34 Ответить
Хочу нагадати цим утиркам - мьі хатім гаваріть с хозяєвамі кієвскіх властєй. Поговорили? То ж ідіть в йужном направлєнії, куди вам вказали хазяєва - можете навпростець.
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13.01.2022 14:35 Ответить
Яке пронизливе падло на фото
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13.01.2022 14:38 Ответить
не будемо шукати бо вони вже э.
роздача паспортів в ордло.
цього достатньо
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13.01.2022 14:38 Ответить
Странный денек, однако. Вчера был просто перегруз, с барановирусом. Сегодня- тихо, только о кацапах новости. Ладно, пусть так и будет...
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13.01.2022 14:40 Ответить
😁 Піськів не лише прозрів, а й запізнився з прозрінням. Причина є. Їх навіть дві. Жорстка (а нафіга воно Україні) і для ідіотів (не виконує якраз кацапія).
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13.01.2022 14:42 Ответить
По ходу, Рябкову не дают покоя лавры/склеенные ласты Чуркина !
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13.01.2022 14:44 Ответить
и шо?вон в Хорватии сколько раз соглашения отменяли?
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13.01.2022 14:46 Ответить
Пнх...
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13.01.2022 14:47 Ответить
Джохар Дудаев отказался и Борис Немцов!!! Они отказались- отказались , быть вашими рабами!!!!
Твари Епучие!!!! Кремляди - что бы вы все усрались!!! Путин - иди на хер !
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13.01.2022 14:51 Ответить
очень тяжело искать логику в бреде ...
какой реванш? какие планы военного решения?
воинственная речь брехуна, оккупанта и вора территорий, законно принадлежащих Украине, выглядит по-меньшей мере набором слов больного манией преследования..
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13.01.2022 14:52 Ответить
там ка дыркин поставил ингушам ультиматум, в трёхдневный срок, начиная с сегодня, предьявить ему канкретные обвинения, шо он враг. иначе "пойдёт на ты" )). "«А если не получится, то необоснованно меня обвиняете, стараетесь задеть честь, достоинство. Я вас уверяю, я так дешево вас не оставлю, постараюсь вас спросить сполна. Для меня не существуют никакие законы, чтобы отстаивать свою честь и достоинство, достоинство семьи, народа. Я буду использовать все, и я не оставлю тех людей, которые хотят запятнать честь и достоинство моего народа, рода, семьи. Я пойду на все. Я вам обещаю дать достойный ответ. Буду ждать три дня" будем подождать, будет ли продолжение томным или нет )))
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13.01.2022 14:58 Ответить
а шо унылая лошадь дар речи потеряла ?
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13.01.2022 14:56 Ответить
покурила ныкатына!
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13.01.2022 15:09 Ответить
Будапештский меморандум выполни УРОД а потом и не нужен Минск
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13.01.2022 14:59 Ответить
Якщо на фото Рябков, то він дуже схожий на Чуркіна... Мабуть і закінчить так само...
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13.01.2022 15:03 Ответить
А спесь-то сбили понемногу. Уже и помойкой рашистский МИД не брезгует.
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13.01.2022 15:08 Ответить
Бред сумасшедшего.
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13.01.2022 15:08 Ответить
реванш ще буде, але не за мого життя. Ще над хремлем майорітиме жовтоблакитний!
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13.01.2022 15:19 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=c6tUq0IHVoI https://www.youtube.com/watch?v=c6tUq0IHVoI


Чего ее искать причину то. Вы сторона конфликта.
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13.01.2022 15:30 Ответить
Ну бредятина ж от А - до Я!!! Такое даже в ведомстве Геббельса не трындели!
Недофашики лаптеногие, чем вы там "упиваетесь"? Жидкими фекалиями Путина?
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13.01.2022 15:48 Ответить
"сегодняшняя Украина, которая упивается иллюзией реванша"
Это где он такое увидел? В Украине даже в ответ на всегда дают стрелять, не то чтобы выбить орков из Донбасса. Какой реванш? Или реванш это не желание отдать им пол Украины?

Просто несут полный бред, никак не связанный с реальностью, с тем же успехом могли бы просто сказать - "Бла бла бла", потому я на тебя нападу и ты мне за "Бла бла бла" ответишь. Клиника!
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13.01.2022 15:57 Ответить
Если это внутриукраинский конфликт и рф тут не при делах, то какое дело московии до реализации соглашений? 🤔
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13.01.2022 17:18 Ответить
Сидел тихонько в МИДовском уголке. Не слышно, не видно. Понадобился ванька-встанька, вспомнили, достали. Страшно-то, как, тяфкает.
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13.01.2022 17:34 Ответить
Причина проста: минск-2 принят под давлением неадекватным Порохом, имеющем бизнес в россии.
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13.01.2022 18:13 Ответить
 
 