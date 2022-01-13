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Европарламент (1778) Порошенко (19477) Евросоюз (16683) Йозвяк (131)

Европарламент 17 января обсудит ситуацию в Украине. Вероятно, поднимут и вопрос "дела Порошенко", - Йозвяк

Комитет иностранных дел Европейского парламента будет обсуждать 17 января вопросы Украины и России. Вероятно, также будут обсуждать и дело Порошенко, поскольку вчера некоторые евродепутаты провели с ним встречу.

Об этом в Твиттере сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.

"Комитет иностранных дел Европейского парламента будет обсуждать 17 января вопросы Украины и России. Вероятно, вопрос о будущем президента Порошенко также будет поднят, поскольку несколько депутатов Европарламента встретились с ним вчера в Брюсселе", - сообщил журналист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОП следит за Порошенко. Он вернется в Киев 17 января в 9 утра рейсовым самолетом из Варшавы, - заявление "ЕС"

Европарламент 17 января обсудит ситуацию в Украине. Вероятно, поднимут и вопрос дела Порошенко, - Йозвяк 01

Вместе с тем пресс-служба "ЕС" сообщила, что Петр Порошенко в Брюсселе встретился с депутатами Европейского Парламента – участниками Группы друзей Украины в Европарламенте.

"Пятый Президент Украины выразил благодарность евродепутатам за постоянную и активную поддержку Украины в ее борьбе за восстановление территориальной целостности и интеграции в Европейский Союз. В этом контексте Порошенко поприветствовал одобрение последней резолюции Европарламента по ситуации на границах Украины и на оккупированных Россией территориях Украины. Обсудили ход переговоров между Россией и странами Запада по стратегической стабильности и подчеркнули недопустимость откровенного шантажа со стороны России", - говорится в сообщении.

"Запад должен выступать единым крепким и консолидированным фронтом и доказать, что умиротворение агрессора не будет, а Россия должна прекратить эскалацию конфликта, вернуться в русло международного права и восстановить территориальную целостность Украины, Грузии, Молдовы", - подчеркнул Петр Порошенко.

Европарламент 17 января обсудит ситуацию в Украине. Вероятно, поднимут и вопрос дела Порошенко, - Йозвяк 02

"Стороны выразили решительную настроенность противостоять "Северному потоку-2", запуск которого недопустим в свете нынешних вызовов со стороны Кремля. Подробно обсуждена ситуация в деле укрепления демократии, верховенства права и устойчивости государственных институтов в Украине. Выражена обеспокоенность относительно опасности возвращения Украины к практике выборочного правосудия и политически мотивированного преследования оппозиции, неприемлемой для страны, стремящейся к интеграции с ЕС и НАТО. Отмечена непосредственная ответственность власти в деле сохранения в Украине здоровой политической конкуренции между всеми участниками политического процесса без инструментализации правосудия и правоохранительных органов для борьбы с политическими оппонентами", - добавили в политсиле.

Европарламент 17 января обсудит ситуацию в Украине. Вероятно, поднимут и вопрос дела Порошенко, - Йозвяк 03
Европарламент 17 января обсудит ситуацию в Украине. Вероятно, поднимут и вопрос дела Порошенко, - Йозвяк 04

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Топ комментарии
+31
Політичні репресії кловану не подарують..
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13.01.2022 14:50
+30
Підкупляти можна по-різному, а саме - авторитетом, послідовністю, розумінням того, що відбувається та іншим(матеріальна вигода сюди не входить)
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13.01.2022 15:00
+25
ЗЕботы жрать подано!!! Налетай опущенные!
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13.01.2022 14:54
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Страница 2 из 2
Так все ж просто...ну, не для русского, для людей. Русский теперь отрицает, шо оно строчило про то, как частное лицо ходило по Европарламенту?
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16.01.2022 19:16 Ответить
Так в вашей версии статья о хождении по европарламенту частных лиц или каких то еще лиц?
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16.01.2022 19:23 Ответить
Так я об этом и не писал. Об этом настрочил какой-то русский.
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16.01.2022 19:25 Ответить
Ну писали вы разный бред о чем статья только не можете написать. В чем проблема прочесть?
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16.01.2022 19:32 Ответить
Вы врете. Где я писал, о чем эта статья? А вот кто настрочил о том, как частное лицо разгуливает по Европарламенту, не припомните?
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16.01.2022 19:41 Ответить
Во во о чем эта статья не можете написать пишите всякую чушь. Так в чем проблема прочесть?
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16.01.2022 19:43 Ответить
Вы больной на голову?
"Порошенко поприветствовал одобрение последней резолюции Европарламента по ситуации на границах Украины и на оккупированных Россией территориях Украины."
Или Вы считаете что народный депутат Украины, гражданин Украины обсуждал Украину без Украины?
Я вижу что до Вас очень туго доходит очевидное.
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13.01.2022 18:06 Ответить
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13.01.2022 18:22 Ответить
Вы больной на голову?
"Порошенко поприветствовал одобрение последней резолюции Европарламента по ситуации на границах Украины и на оккупированных Россией территориях Украины."
Или Вы считаете что народный депутат Украины, гражданин Украины обсуждал Украину без Украины?
Я вижу что до Вас очень туго доходит очевидное.

Вы так тупоВАТы что надо очевидное Вам в третий раз объяснять?

И еще: когда Вы успели Овоща записать в народные депутаты Украины Верховной Рады Украины 9 созыва?
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13.01.2022 18:31 Ответить
Даже как то интересно стало: почему вашу глупую логику всегда прикрывает модератор? Или вы и есть тот модератор, просто партийное задание глупость распространять?
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16.01.2022 10:45 Ответить
Даже лень отвечать на такой бред...
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16.01.2022 10:58 Ответить
Ну ваше право. Пока.
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16.01.2022 11:49 Ответить
"Проблема Зеленського не в тому що Порошенко веде себе, наче діючий президент України, а в тому, що Зеленський себе веде так, наче не він, а Порошенко - президент України!"
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13.01.2022 18:29 Ответить
Как не крути, как не выдумывай поговорки а какаяразница на лицо. Оба смачно плюют на законы Украины. Удивляет только одно что многих это радует.
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13.01.2022 18:40 Ответить
Ну-ну! А як же ж ти "топив" за ЗЕ два з лишным роки тому!!! Аж штани репали!
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13.01.2022 18:55 Ответить
Та мова тут про мене не ведеться - я як казав що з приходом "Блазня" засеруть усе що було зроблено за попередні п"ять років так і зараз це кажу і життя це підтвердило А у тебе в 19-му "ЗЕ" був "Сонцем в небі" а зараз він - "Ще гірший Порошенка" і "плює на закони" Бачиш яка між нами різниця у розумових здібностях? Я про це казав ще три роки тому (до виборів) а до тебе тільки зараз "доходить почало"
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13.01.2022 19:06 Ответить
Шо вы мелете? Ваши фантазии оставьте при себе. Порошенко с Зеленский как были какаяразница так и есть, как вы не фантазируете и невыдумывайте о себе или о ком то что угодно и не восторгались тогда битвами баночками с моей. Для осознания происходящего просто усвойте давнюю истину: деньги дают власть, власть даёт деньги.
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13.01.2022 19:55 Ответить
Що за "поток сознанія"? Ти хоч перечитуєш тобою написане перед тим як адресувать опоненту?
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13.01.2022 20:13 Ответить
Ваш фантазийный бред перечитал и расстроился. Такой глупости, выдумывать за кого-то чьи-то переживания и пристрастияя от вас ещё не видел. Вам приписать, как это делали вы, вашу любовь к *****, медвечуку, Рабиновичу, овощу или кому ещё?
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13.01.2022 20:22 Ответить
Ну-ну!!!
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13.01.2022 20:25 Ответить
Ню-ню. Из президентов выборами или как получится, нужно делать то чем они есть по конституции - гарантами законов, терцелостности и тд, а не ахнуть их в диктаторы.
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13.01.2022 20:35 Ответить
Що за "поток сознанія"? Ти хоч перечитуєш тобою написане перед тим як адресувать опоненту?
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13.01.2022 20:42 Ответить
Ну-ну.
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13.01.2022 21:00 Ответить
Що за "лахтинські" звички - копіювать коментарі опонента і звинувачувать їх в тому що робиш сам?
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13.01.2022 21:20 Ответить
Попрошу не ображати Антоніна Павлівна, мало того, що дозволяєте собі їй тикати, так ще не використовуєте частку КА, а вона- соска знатна... Правда, трішки загадкова та на любителя була й у молодості, а бухає то просить стакан сметани.
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13.01.2022 22:37 Ответить
НАСРАТЬ!!!
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13.01.2022 22:41 Ответить
Шо за поток безсознания? Ваша неуёмное обожествление Порошенко и вызывает только смех а не обвинение в чем то. В эту глупость всегда приятно вас носом ткнуть.
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14.01.2022 06:34 Ответить
Ну так смійся! Я що - тобі забороняю? А як "нарегочешся", то сядь і займись своєю грамотністю - бо у тебе (як і у Зеленського) у коментарях не тиради з чітко визначеною смисловою конструкцією, а "п"яні коні по базару" - "То в ліс - то по дрова!"
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14.01.2022 07:36 Ответить
Да да это единственный ваш логический аргумент: как можно не возлюбить Порошенко? Ну а суть от этого не меняется. Из за шкурных интересов проталкивает об Украине без Украины.
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14.01.2022 08:12 Ответить
Та ні! Це саме твій "єдиний логічний" аргумент І звучить він трохи по іншому: "Кто(и что) угодно - лишь-бы не Порошенко!" Ну твоїми стараннями це сталося - НЕМА Порошенка! Чому ж я знову чую від тебе невдоволення? Знову "У голови низько"?!
Крім того - я тебе другий день критикую не за твою політичну позицію(точніше за "позиції" - бо вони постійно міняються) - це твоя справа Я критикую тебе за твою неграмотність! Навчися будувать у реченнях свого коментаря чіткі смислові конструкції , щоб можна було зрозуміть , що саме ти хочеш сказать! Бо точно - "п"яні коні по базару" (Це на Черкащині такий "крилатий вислів" вживають - коли людина говорить починає про одне , потім перескакує на друге, а закінчує третім З"явилося від того що цигани-баришники , які торгували кіньми (перед тим як вести коней на торг) підпоювали їх брагою (щоб вони "бодрячками" вигляділи) Але якщо "переборщували" зі спиртним , то коні "творили що попало" От і у тебе те саме у коментарях! Питання: "Так може це теж - "п"яна писанина"? Бо тут один такий "кадр" уже є - "Юрій Сміт" Як "нажереться", так і лізе до "компа" І таке пише , що люди плюються!
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14.01.2022 08:41 Ответить
Понятно опять фантазийный бред. Ну и я пофантазирую о вас: вы и ***** будете с цветами встречать лишь бы Порошенко. Да нех Порошенко лезть в президенты, он себя уже проявил вытирая ноги о законы страны. И делать после этого из него многосрочного диктатора это нужно быть тем пьяным конем о которым вы ни к селу ни к городу писали.
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14.01.2022 11:42 Ответить
"Закусывать надо!!!"
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14.01.2022 12:45 Ответить
Да вам это обязательно!
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14.01.2022 15:35 Ответить
"Звиняйте дядьку - неп"юшший!"
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14.01.2022 15:43 Ответить
То что вы не пьющая лошадь ещё нужно доказать. Ладно увиливаете, ваше право. Пока.
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14.01.2022 15:46 Ответить
"Висрався"? Полегшало?
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14.01.2022 15:47 Ответить
очень органично смотрится в компании серьезных людей...
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13.01.2022 15:37 Ответить
Конечно, радуется, что чкурнул как Янык и за дупу не поймали... Но все впереди
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13.01.2022 15:40 Ответить
На столько серьезных,что их даже никто в лицо не знает)
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13.01.2022 16:41 Ответить
Ну их то ,положим ,знают в лицо...а тебя точно нет)а твою зекрысу знают,но от нее всех тошнит)))
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13.01.2022 17:20 Ответить
Скоро твоего медведчуковского прикормыша по всем СИЗО в лицо будут знать)))
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14.01.2022 07:18 Ответить
Мечтай)и верь,кретин,что очень много судей хотят попасть под санкции Европейского союза
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14.01.2022 13:15 Ответить
Мечтай)Что в ЕС будут слушать какую-то тётю,которой Питроликсеич деныжек подкинул))
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14.01.2022 13:16 Ответить
Сегодня ,в суде,должны были зачитать полное решение про арест имущества Порошенко,но.....судья спетляла резко в отпуск)))а ты продолжай мечтать,кретин
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14.01.2022 13:21 Ответить
Решение суда есть-можно и не читать))Так Питраликсеича не посодють?
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14.01.2022 13:28 Ответить
Нет конечно)но для зесрани очень туго доходят очевидные вещи...
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14.01.2022 13:32 Ответить
та да... то ли дело членограй...как его серьезные люди встречают ))
только шо баксы в стринги не суют ))))

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13.01.2022 18:08 Ответить
- Що треба для того , щоб розпалить антисемітизм у Росії?

- Надать євреям і кацапам однакові права , а потім сказать останнім , що у всіх їх бідах винуваті євреї!

- Що треба , щоб розпалить антисемітизм в Україні?

- Вибрать самого тупого єврея в президенти країни!

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13.01.2022 18:36 Ответить
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13.01.2022 18:47 Ответить
так то ізраїльтяни, а от цього 165см качка, перекидують як гарячу картоплю: від цурахань однієї національності до другої- мабуть, воно й саме про це знаю, бо таке ображене?
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13.01.2022 22:59 Ответить
Кто, по-вашему, этот мощный старик? Это - гигант мысли, отец украинской демократии…
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13.01.2022 15:48 Ответить
Выразят озобоченность и перейдут к следующему вопросу ))
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13.01.2022 15:53 Ответить
Даже озабоченностей никаких не будет. Судя из статьи, речь не о заседании парламента, а одного из его комитетов- комитета по иностранным делам. У Петра есть в ЕП пара-тройка лояльных депутатов. Причину их лояльности мы упустим, ибо доподлинно её не знаем. Но только от них и возможны какие-то персональные гневные заявления. Трудно представить, как сильно нужно нахлобучить Порошенко, что бы ему посвящал резолюции европарламент.
А вообще, статья очередной вброс. Поехал, пофоткался, пожаловался сочувствующим, попереливал из пустого в порожнее... У Петра ведь остался единственный способ доказать украинцам, что он хороший- это изобразить интерес Запада к его персоне. Вот он и изображает. С самого пролёта на выборах.
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13.01.2022 16:20 Ответить
Есть полная уверенность, что даже слова "Порошенко" там не будет. Разве что от засланных туда трудовых ресурсов Петра.
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13.01.2022 16:28 Ответить
петру олексеевичу бояться нечего, народ за него и зе него так же реформированная им судебная система
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13.01.2022 16:05 Ответить
Без чистосердечного признания Медведчука это дело закончится пшиком,а этот старый шакал чистуху писать не по любому будет.
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13.01.2022 16:38 Ответить
не скажи, смотря что предложат, а предложат многое
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13.01.2022 16:46 Ответить
Дело Порошенко это внутренний вопрос,а европарламенту надо заниматься российской угрозой.
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13.01.2022 16:36 Ответить
Это вам,зесрань,надо заниматься кацапской угрозой -не будете ,то полетите со своим выводком на небо)
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13.01.2022 16:41 Ответить
А ви, Валєра? В рай, с Путіним??
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13.01.2022 17:42 Ответить
Ніт,я в сторону США)
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13.01.2022 17:48 Ответить
В такому випадку : попутного тобі вітру в жо-у, Валера!
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13.01.2022 17:51 Ответить
І тебе не больно подохнуть под главнокомандующим наркоманом
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13.01.2022 17:52 Ответить
Ти ще не поїхав? Валяй! Не смерди.
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13.01.2022 17:55 Ответить
Так вашему стаду точно запретили ***** ****** называть.
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13.01.2022 18:07 Ответить
делом порошенко занимаются его друзья- миллионы
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13.01.2022 16:47 Ответить
Когда мечешься,спасая свою шкуру))
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13.01.2022 16:39 Ответить
А зескот,смотрю,думал,что решится все "мирно"...ну на то вы и кретины)))
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13.01.2022 16:44 Ответить
Читаю деякі коментарі і ловлю себе на думці, що все настільки погано, що вечірня молитва вже не допоможе. Не знайде дух Шевченка спокою і не буде Україна вільною, доки народжує дегенератів.
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14.01.2022 03:49 Ответить
https://espreso.tv/politico-poroshenko-bude-borotisya-z-rosiyskoyu-agresieyu-ta-zakidae-zelenskomu-politichnu-pomstu У Брюсселі видання Politico взяло ексклюзивне інтерв'ю у п'ятого президента України, лідера опозиційної партії "Європейська Солідарність"

У своїй https://www.politico.eu/article/poroshenko-fight-treason-charges-russia-ukraine/ публікації Politico наголошує: Порошенко рішуче налаштований боротися з Путіним і пояснює мотиви Зеленського бажанням політичної помсти своєму опоненту.
За словами Порошенка, Путін є "ворогом України… ворогом Європи, ворогом усього демократичного світу".
Звинувачення, які висунуті йому в Україні, Порошенко називає «юридичним сміттям» і наголошує - це політична вендета Володимира Зеленського.
Він приїхав цього тижня у Брюссель у той час, коли союзники НАТО координувалися, щоб протистояти Росії через її гігантське військове нарощування на українському кордоні.
"Час, як для візиту, так і для заклику до єдності - чудовий", - сказав Порошенко біля штаб-квартири Європейської народної партії, своєї правоцентристської політичної родини.
Порошенко сказав, що він займався «тихою дипломатією» - зустрічами з членами Європейського парламенту та іншими партнерами, щоб надати свої поради щодо протистояння Росії.
Порошенко вважає, що Зеленський підриває єдність України, дозволяючи політичні переслідування, які мають відлуння ув'язнення колишньої прем'єр-міністра Тимошенко її заклятим ворогом Януковичем, або нещодавнього ув'язнення колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі.
Politico зазначає: звинувачення проти Порошенка не були підписані Генеральним прокурором України Іриною Венедіктовою, яка взяла один день відпустки в грудні, щоб уникнути відповідальності за цю справу.
Прихильники Порошенка посилаються на коментар Вікторії Нуланд, заступниці Держсекретаря США з політичних питань як на підтвердження того, що Вашингтон розглядає кримінальне переслідування як проблему.
"Що я хотіла би сказати українському народу та українському керівництву, так це те, що на цей момент життєво необхідна національна єдність", - сказала Нуланд на брифінгу Державного департаменту.
Порошенко вже заявив про своє повернення до Києва наступного понеділка, де йому може загрожувати арешт.
"Я лідер опозиції", - сказав він. "Я лідер громадської підтримки, п'ятий президент. Борючись із Путіним, разом зі своєю командою врятував Україну у найважчі роки нашої історії, створив армію, наблизив Україну до Європейського Союзу. Я заклав у Конституцію України європейську та євроатлантичну інтеграцію як напрямок нашої зовнішньої політики".
Порошенко також заявив, що поточні звинувачення проти нього були не лише спробою Зеленського заблокувати його участь у майбутніх виборах, але також помстою олігарха Ігоря Коломойського, покровителя та прихильника Зеленського.
Під час президентства Порошенка уряд націоналізував один із цінних холдингів Коломойського, ПриватБанк, тодішній найбільший банк споживчих заощаджень у країні, після того, як слідчі виявили величезні порушення у бухгалтерському обліку.
В інтерв'ю Порошенко розкритикував Зеленського, заявивши, що він погано керував країною та погіршив поточний стан. Проте навіть нападаючи на свого політичного суперника, Порошенко стверджував, що він стоятиме пліч-о-пліч із Зеленським проти Росії.
"Він лише мій опонент", - сказав Порошенко. "Але Путін - мій ворог, ворог моєї країни, ворог України, і я розумію, що Путін тепер ворог Європи, ворог усього вільного світу".
Порошенко нагадав, що саме Росія у Мінських угодах підписала чіткі зобов'язання щодо виведення своїх військ та озброєнь зі східної України та щодо надання Києву можливості відновити свій контроль над цими регіонами до проведення місцевих виборів.
Щодо кримінальної справи, Порошенко сказав, що повернеться до столиці України у понеділок та виграє її.
"Я не приймаю жодної форми політично мотивованого звинувачення", - сказав він. "Я боротимуся і переможу, бо правда на моєму боці. Якби я боявся у 2014 році, ніколи б не зупинив Путіна. Якби я боявся 2014 року, не зміг би звільнити дві третини окупованого Донбасу. Якби я боявся цих олігархів у 2015 році, не зміг би їх зупинити. І, звичайно, я не боюся Зеленського".
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14.01.2022 18:45 Ответить
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