Европарламент 17 января обсудит ситуацию в Украине. Вероятно, поднимут и вопрос "дела Порошенко", - Йозвяк
Комитет иностранных дел Европейского парламента будет обсуждать 17 января вопросы Украины и России. Вероятно, также будут обсуждать и дело Порошенко, поскольку вчера некоторые евродепутаты провели с ним встречу.
Об этом в Твиттере сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.
"Комитет иностранных дел Европейского парламента будет обсуждать 17 января вопросы Украины и России. Вероятно, вопрос о будущем президента Порошенко также будет поднят, поскольку несколько депутатов Европарламента встретились с ним вчера в Брюсселе", - сообщил журналист.
Вместе с тем пресс-служба "ЕС" сообщила, что Петр Порошенко в Брюсселе встретился с депутатами Европейского Парламента – участниками Группы друзей Украины в Европарламенте.
"Пятый Президент Украины выразил благодарность евродепутатам за постоянную и активную поддержку Украины в ее борьбе за восстановление территориальной целостности и интеграции в Европейский Союз. В этом контексте Порошенко поприветствовал одобрение последней резолюции Европарламента по ситуации на границах Украины и на оккупированных Россией территориях Украины. Обсудили ход переговоров между Россией и странами Запада по стратегической стабильности и подчеркнули недопустимость откровенного шантажа со стороны России", - говорится в сообщении.
"Запад должен выступать единым крепким и консолидированным фронтом и доказать, что умиротворение агрессора не будет, а Россия должна прекратить эскалацию конфликта, вернуться в русло международного права и восстановить территориальную целостность Украины, Грузии, Молдовы", - подчеркнул Петр Порошенко.
"Стороны выразили решительную настроенность противостоять "Северному потоку-2", запуск которого недопустим в свете нынешних вызовов со стороны Кремля. Подробно обсуждена ситуация в деле укрепления демократии, верховенства права и устойчивости государственных институтов в Украине. Выражена обеспокоенность относительно опасности возвращения Украины к практике выборочного правосудия и политически мотивированного преследования оппозиции, неприемлемой для страны, стремящейся к интеграции с ЕС и НАТО. Отмечена непосредственная ответственность власти в деле сохранения в Украине здоровой политической конкуренции между всеми участниками политического процесса без инструментализации правосудия и правоохранительных органов для борьбы с политическими оппонентами", - добавили в политсиле.
Пожалуйста, подождите...
"Порошенко поприветствовал одобрение последней резолюции Европарламента по ситуации на границах Украины и на оккупированных Россией территориях Украины."
Или Вы считаете что народный депутат Украины, гражданин Украины обсуждал Украину без Украины?
Я вижу что до Вас очень туго доходит очевидное.
"Порошенко поприветствовал одобрение последней резолюции Европарламента по ситуации на границах Украины и на оккупированных Россией территориях Украины."
Или Вы считаете что народный депутат Украины, гражданин Украины обсуждал Украину без Украины?
Я вижу что до Вас очень туго доходит очевидное.
Вы так тупоВАТы что надо очевидное Вам в третий раз объяснять?
И еще: когда Вы успели Овоща записать в народные депутаты Украины Верховной Рады Украины 9 созыва?
Крім того - я тебе другий день критикую не за твою політичну позицію(точніше за "позиції" - бо вони постійно міняються) - це твоя справа Я критикую тебе за твою неграмотність! Навчися будувать у реченнях свого коментаря чіткі смислові конструкції , щоб можна було зрозуміть , що саме ти хочеш сказать! Бо точно - "п"яні коні по базару" (Це на Черкащині такий "крилатий вислів" вживають - коли людина говорить починає про одне , потім перескакує на друге, а закінчує третім З"явилося від того що цигани-баришники , які торгували кіньми (перед тим як вести коней на торг) підпоювали їх брагою (щоб вони "бодрячками" вигляділи) Але якщо "переборщували" зі спиртним , то коні "творили що попало" От і у тебе те саме у коментарях! Питання: "Так може це теж - "п"яна писанина"? Бо тут один такий "кадр" уже є - "Юрій Сміт" Як "нажереться", так і лізе до "компа" І таке пише , що люди плюються!
только шо баксы в стринги не суют ))))
- Надать євреям і кацапам однакові права , а потім сказать останнім , що у всіх їх бідах винуваті євреї!
- Що треба , щоб розпалить антисемітизм в Україні?
- Вибрать самого тупого єврея в президенти країни!
А вообще, статья очередной вброс. Поехал, пофоткался, пожаловался сочувствующим, попереливал из пустого в порожнее... У Петра ведь остался единственный способ доказать украинцам, что он хороший- это изобразить интерес Запада к его персоне. Вот он и изображает. С самого пролёта на выборах.
У своїй https://www.politico.eu/article/poroshenko-fight-treason-charges-russia-ukraine/ публікації Politico наголошує: Порошенко рішуче налаштований боротися з Путіним і пояснює мотиви Зеленського бажанням політичної помсти своєму опоненту.
За словами Порошенка, Путін є "ворогом України… ворогом Європи, ворогом усього демократичного світу".
Звинувачення, які висунуті йому в Україні, Порошенко називає «юридичним сміттям» і наголошує - це політична вендета Володимира Зеленського.
Він приїхав цього тижня у Брюссель у той час, коли союзники НАТО координувалися, щоб протистояти Росії через її гігантське військове нарощування на українському кордоні.
"Час, як для візиту, так і для заклику до єдності - чудовий", - сказав Порошенко біля штаб-квартири Європейської народної партії, своєї правоцентристської політичної родини.
Порошенко сказав, що він займався «тихою дипломатією» - зустрічами з членами Європейського парламенту та іншими партнерами, щоб надати свої поради щодо протистояння Росії.
Порошенко вважає, що Зеленський підриває єдність України, дозволяючи політичні переслідування, які мають відлуння ув'язнення колишньої прем'єр-міністра Тимошенко її заклятим ворогом Януковичем, або нещодавнього ув'язнення колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі.
Politico зазначає: звинувачення проти Порошенка не були підписані Генеральним прокурором України Іриною Венедіктовою, яка взяла один день відпустки в грудні, щоб уникнути відповідальності за цю справу.
Прихильники Порошенка посилаються на коментар Вікторії Нуланд, заступниці Держсекретаря США з політичних питань як на підтвердження того, що Вашингтон розглядає кримінальне переслідування як проблему.
"Що я хотіла би сказати українському народу та українському керівництву, так це те, що на цей момент життєво необхідна національна єдність", - сказала Нуланд на брифінгу Державного департаменту.
Порошенко вже заявив про своє повернення до Києва наступного понеділка, де йому може загрожувати арешт.
"Я лідер опозиції", - сказав він. "Я лідер громадської підтримки, п'ятий президент. Борючись із Путіним, разом зі своєю командою врятував Україну у найважчі роки нашої історії, створив армію, наблизив Україну до Європейського Союзу. Я заклав у Конституцію України європейську та євроатлантичну інтеграцію як напрямок нашої зовнішньої політики".
Порошенко також заявив, що поточні звинувачення проти нього були не лише спробою Зеленського заблокувати його участь у майбутніх виборах, але також помстою олігарха Ігоря Коломойського, покровителя та прихильника Зеленського.
Під час президентства Порошенка уряд націоналізував один із цінних холдингів Коломойського, ПриватБанк, тодішній найбільший банк споживчих заощаджень у країні, після того, як слідчі виявили величезні порушення у бухгалтерському обліку.
В інтерв'ю Порошенко розкритикував Зеленського, заявивши, що він погано керував країною та погіршив поточний стан. Проте навіть нападаючи на свого політичного суперника, Порошенко стверджував, що він стоятиме пліч-о-пліч із Зеленським проти Росії.
"Він лише мій опонент", - сказав Порошенко. "Але Путін - мій ворог, ворог моєї країни, ворог України, і я розумію, що Путін тепер ворог Європи, ворог усього вільного світу".
Порошенко нагадав, що саме Росія у Мінських угодах підписала чіткі зобов'язання щодо виведення своїх військ та озброєнь зі східної України та щодо надання Києву можливості відновити свій контроль над цими регіонами до проведення місцевих виборів.
Щодо кримінальної справи, Порошенко сказав, що повернеться до столиці України у понеділок та виграє її.
"Я не приймаю жодної форми політично мотивованого звинувачення", - сказав він. "Я боротимуся і переможу, бо правда на моєму боці. Якби я боявся у 2014 році, ніколи б не зупинив Путіна. Якби я боявся 2014 року, не зміг би звільнити дві третини окупованого Донбасу. Якби я боявся цих олігархів у 2015 році, не зміг би їх зупинити. І, звичайно, я не боюся Зеленського".