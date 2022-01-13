Европарламент 17 января обсудит ситуацию в Украине. Вероятно, поднимут и вопрос "дела Порошенко", - Йозвяк

Комитет иностранных дел Европейского парламента будет обсуждать 17 января вопросы Украины и России. Вероятно, также будут обсуждать и дело Порошенко, поскольку вчера некоторые евродепутаты провели с ним встречу.

Об этом в Твиттере сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.

"Комитет иностранных дел Европейского парламента будет обсуждать 17 января вопросы Украины и России. Вероятно, вопрос о будущем президента Порошенко также будет поднят, поскольку несколько депутатов Европарламента встретились с ним вчера в Брюсселе", - сообщил журналист.

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Вместе с тем пресс-служба "ЕС" сообщила, что Петр Порошенко в Брюсселе встретился с депутатами Европейского Парламента – участниками Группы друзей Украины в Европарламенте.

"Пятый Президент Украины выразил благодарность евродепутатам за постоянную и активную поддержку Украины в ее борьбе за восстановление территориальной целостности и интеграции в Европейский Союз. В этом контексте Порошенко поприветствовал одобрение последней резолюции Европарламента по ситуации на границах Украины и на оккупированных Россией территориях Украины. Обсудили ход переговоров между Россией и странами Запада по стратегической стабильности и подчеркнули недопустимость откровенного шантажа со стороны России", - говорится в сообщении.

"Запад должен выступать единым крепким и консолидированным фронтом и доказать, что умиротворение агрессора не будет, а Россия должна прекратить эскалацию конфликта, вернуться в русло международного права и восстановить территориальную целостность Украины, Грузии, Молдовы", - подчеркнул Петр Порошенко.

"Стороны выразили решительную настроенность противостоять "Северному потоку-2", запуск которого недопустим в свете нынешних вызовов со стороны Кремля. Подробно обсуждена ситуация в деле укрепления демократии, верховенства права и устойчивости государственных институтов в Украине. Выражена обеспокоенность относительно опасности возвращения Украины к практике выборочного правосудия и политически мотивированного преследования оппозиции, неприемлемой для страны, стремящейся к интеграции с ЕС и НАТО. Отмечена непосредственная ответственность власти в деле сохранения в Украине здоровой политической конкуренции между всеми участниками политического процесса без инструментализации правосудия и правоохранительных органов для борьбы с политическими оппонентами", - добавили в политсиле.



