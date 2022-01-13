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Требование США отвести войска от границ Украины не будем даже обсуждать, - Лавров

Требование США отвести войска от границ Украины не будем даже обсуждать, - Лавров

Россия даже не будет обсуждать требования США вернуть свои войска в казармы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, эти требования Вашингтона неприемлемы.

"Уже звучит не только о том, чтобы отвести (военные части. - Ред.) от границы с Украиной, как они высказываются, а о том, чтобы эти войска пошли в казарму, Шерман именно так говорила, в том числе публично на пресс-конференции. Я не думаю, что необходимо объяснять абсолютную неприемлемость таких требований и, конечно же, мы их даже не будем обсуждать", - сказал Лавров.

Также читайте: Ситуация вокруг Украины повлияет на запуск "Северного потока-2", - Боррель

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Топ комментарии
+100
а почему с Россией надо обговаривать проблему расширения НАТО ?
Она член НАТО ?
Нет - ну и идите накуй
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13.01.2022 15:16
+60
оце штормить конину))
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13.01.2022 15:12
+55
Убирайтесь из Крыма, и Донбасса, а потом поговорим...
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13.01.2022 15:14
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"Они высказываются, а о том, чтобы эти войска пошли в казарму". Бобик, а ну марш в будку.
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13.01.2022 18:04 Ответить
А пєчальная лошадь лавров може відразу йти на йух. Без всяких обговорювань.
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13.01.2022 18:10 Ответить
"Таких не напугаешь": Американцы раскрыли, в чём "секрет" непобедимости русских.

https://life.ru/p/1463662

А ваша яка думка? як на мене то це позор.
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13.01.2022 18:34 Ответить
Секрет "непобедимости" москалів? Це дійсно смішно... Лише москалі намагаються переконати всіх, що вони непереможні. Шапками закидати ось їх секрет, загороджувальні загони ось секрет, порушення встановлених правил ведення війни...
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14.01.2022 09:05 Ответить
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13.01.2022 20:12 Ответить
РФ будет спровоцировать Украину любыми способами. У них есть большой опыт.
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13.01.2022 20:31 Ответить
Так идите наху, скоты кацапске!
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13.01.2022 20:34 Ответить
не хочете відводити, тоді вони так і зогниють на кордоні, а якщо полізете далі, то згорите у війні.

Коритний недофлот між іншим також зогниє "в радной говєні", якщо вони його звідти не виведуть!
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14.01.2022 02:30 Ответить
Если Бог хочет наказать - он отнимает чувство юмора... лубянские не врубаются, что Шерман просто стебается над ними, пародируя их требование, чтоб НАТО вернулось к границам какого-то там года
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14.01.2022 06:44 Ответить
Бог для "Немытой России" - ПУТИН! Генерал ФСБ Кирилл - Патріарх Всія Русі при житті Путіна взведе його в лік СВЯТИХ.
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14.01.2022 10:40 Ответить
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