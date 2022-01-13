Требование США отвести войска от границ Украины не будем даже обсуждать, - Лавров

Россия даже не будет обсуждать требования США вернуть свои войска в казармы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, эти требования Вашингтона неприемлемы.

"Уже звучит не только о том, чтобы отвести (военные части. - Ред.) от границы с Украиной, как они высказываются, а о том, чтобы эти войска пошли в казарму, Шерман именно так говорила, в том числе публично на пресс-конференции. Я не думаю, что необходимо объяснять абсолютную неприемлемость таких требований и, конечно же, мы их даже не будем обсуждать", - сказал Лавров.

Также читайте: Ситуация вокруг Украины повлияет на запуск "Северного потока-2", - Боррель