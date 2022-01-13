Требование США отвести войска от границ Украины не будем даже обсуждать, - Лавров
Россия даже не будет обсуждать требования США вернуть свои войска в казармы.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, эти требования Вашингтона неприемлемы.
"Уже звучит не только о том, чтобы отвести (военные части. - Ред.) от границы с Украиной, как они высказываются, а о том, чтобы эти войска пошли в казарму, Шерман именно так говорила, в том числе публично на пресс-конференции. Я не думаю, что необходимо объяснять абсолютную неприемлемость таких требований и, конечно же, мы их даже не будем обсуждать", - сказал Лавров.
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А ваша яка думка? як на мене то це позор.
Коритний недофлот між іншим також зогниє "в радной говєні", якщо вони його звідти не виведуть!