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ВР (27371) Зеленский (19011) Офис Президента (1774) Окружной админсуд Киева (396) Жернаков (50) Костин (180)

Сегодня ровно 9 месяцев с подачи "неотложного" законопроекта Зеленского о ликвидации ОАСК, - Жернаков

Сегодня ровно 9 месяцев с подачи

Окружной административный суд Киева никто не собирался ликвидировать, потому что он очень нужен действующим политическим властям.

Об этом заявил председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков, передает Цензор.НЕТ.

"А между тем исполняется ровно 9 месяцев с момента подачи "неотложного" президентского законопроекта о ликвидации ОАСК. Поздравим Владимира Зеленского и Офис Президента Украины с этой прекрасной датой! За 9 месяцев можно многое успеть. Тем временем профильный парламентский комитет под председательством "Слуги" "Андрия Костина не уродил за это время хотя бы раз поставить проект в повестку дня комитета. Не то что к какому-то чтению рекомендовать", - рассказал он.

"Вы верите, что Президент и его Офис вот прям очень хотят принять проект, а просто комитет все саботирует? Вот и я нет. Хотя о чем это я. Еще несколько месяцев назад сам Президент говорил в интервью о том, что какие-то таинственные "силы" в парламенте не давали этот закон принять. Но сам сказал, что теперь этих сил нет. Затем, на пресс-конференции говорил о том, что нужно было принимать судебную реформу в целом, и якобы каким-то образом ликвидация ОАСК этому процессу мешала. Судебную реформу приняли. Еще в июле. Что мешает теперь?" - поинтересовался Жернаков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОАСК в решении относительно конкурса на главу САП ссылается на несуществующую норму закона. Это преступление, – Жернаков

"Может, давайте скажем честно, что ОАСК никто ликвидировать и не собирался? Потому что он очень нужен действующим политическим властям, как это ярко нас всем продемонстрировали с конкурсом в САП? Напомню, в декабре ОАСК принял откровенно преступное решение об отмене Порядка избрания руководителя САП с ссылкой на несуществующую норму закона. И никакой сознательной реакции Зеленского (который этот конкурс обещал лично и письменно Байдену) или его Офиса это не получило. Можно сколько угодно повторять мантру о том, что "народ не разбирается в аббревиатурах". Но такое показательное братание с коррупционерами и откровенно антиукраинские силы видны за километр. Как со всем этим Зеленский собирается выиграть хоть какие-то еще выборы - для меня загадка", - резюмировал он.

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Топ комментарии
+11
не до ОАСК
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13.01.2022 15:41
+5
Какой слон? КРЫСА!
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13.01.2022 15:58
+4
Прошло уже 8 лет с момента старта процесса по созданию всяких НАБУ, НАПК, САП и так далее - а воз и ныне там, результатов ноль, только торгуются за должности руководителей, а местные грантоеды уж очень страстно лоббируют определенные кандидатуры.
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13.01.2022 15:47
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не до ОАСК
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13.01.2022 15:41 Ответить
Бачу вже отримав по голові скумбрією, але все таки роди не відбулись. Тепер тільки кесареве!
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13.01.2022 16:32 Ответить
шедеврально!
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13.01.2022 17:33 Ответить
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13.01.2022 19:34 Ответить
Гамнюк он со всех сторон !
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13.01.2022 15:42 Ответить
Прошло уже 8 лет с момента старта процесса по созданию всяких НАБУ, НАПК, САП и так далее - а воз и ныне там, результатов ноль, только торгуются за должности руководителей, а местные грантоеды уж очень страстно лоббируют определенные кандидатуры.
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13.01.2022 15:47 Ответить
Що ти несеш поцало? Це грантоєди тобі тарифи підняли? Ватна тварина - іди лікуйся, і януковича з собою візьми
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13.01.2022 15:50 Ответить
Кстати, главой гбр, зелох назначил знатного барыгу - лешу зилли. Каких тебе еще не хватает реформ, кацап?
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13.01.2022 16:16 Ответить
то у вас в голове линия оаск
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13.01.2022 15:51 Ответить
та хоч рік! єму по...цимбалах! тим паче такий оаск самому нуно
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13.01.2022 15:53 Ответить
Це у людей плід народжується через 9 місяців. А у слонів? Мабудь Зєлєнскій таки слон. 😊
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13.01.2022 15:53 Ответить
Какой слон? КРЫСА!
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13.01.2022 15:58 Ответить
Тоді це слоно-щур. 😁
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13.01.2022 16:54 Ответить
В прнципе этого крысеныша есть что то от слона. Аааааа я понял, крысеыш сам мелкий, аа жрет и срет как слон.
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13.01.2022 17:32 Ответить
І виношує вагітність довго. 😊 22-24 місяці. Я в першу чергу це мав на увазі. 😊
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13.01.2022 17:54 Ответить
БРЕХЛО ПРОДОЛЖАЕТ БРЕХАТЬ ЕГО СУТЬ А ЕЩЕ ГУЛЯТЬ И ОТДЫХАТЬ ТРУЖЕНИК РАЗГОВОРНОГО ВИДОСИКОВОГО ЖАНРА
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13.01.2022 15:57 Ответить
да разве все упомнишь..., столько всяких мелочей..., а ведь надо еще и отдыхать...
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13.01.2022 16:04 Ответить
Главное в Буковель съездить, отдохнуть от рояля.
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13.01.2022 16:15 Ответить
Секретарь РНБО рассказывал, что дестабилизация обстановки изнутри страны на руку путлеру к этому он сейчас стремится. А вот такие финты зеленского это разве не дестабилизация ситуация внутренней обстановки в Украине? А вагнеровцы а Гога а скумбрия по 8 и т.д.??? Дебилы мля!
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13.01.2022 16:19 Ответить
Если у зеупыря не будет возможности грабить страну, то для него смысла в презеденстве не будет вообще. Поэтому он держится зубами за продажных судей и тварей типа татарова-портнова, чтобы продолжать грабить лохов избравших его во власть.
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13.01.2022 16:19 Ответить
А тим часом Слідство.інфо запилило відосік про "баригу Порошенко" підігруючи ОПеЗе, Татарову і Ко. Мене нудить від усіх цих "розслідувачив", яки привели до влади зелених малоросів та наркоманів. Тупе бидло.
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13.01.2022 16:31 Ответить
Сначала разберутся с Трухиным, а потом всей бандой и за суд возьмутся !
Короче, никогда....
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13.01.2022 16:34 Ответить
Може сьогодні цей суд відспівають?
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13.01.2022 16:34 Ответить
Да за 9 месяцев даже женщина рожает
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13.01.2022 17:18 Ответить
 
 