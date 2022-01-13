Сегодня ровно 9 месяцев с подачи "неотложного" законопроекта Зеленского о ликвидации ОАСК, - Жернаков

Окружной административный суд Киева никто не собирался ликвидировать, потому что он очень нужен действующим политическим властям.

Об этом заявил председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков, передает Цензор.НЕТ.

"А между тем исполняется ровно 9 месяцев с момента подачи "неотложного" президентского законопроекта о ликвидации ОАСК. Поздравим Владимира Зеленского и Офис Президента Украины с этой прекрасной датой! За 9 месяцев можно многое успеть. Тем временем профильный парламентский комитет под председательством "Слуги" "Андрия Костина не уродил за это время хотя бы раз поставить проект в повестку дня комитета. Не то что к какому-то чтению рекомендовать", - рассказал он.

"Вы верите, что Президент и его Офис вот прям очень хотят принять проект, а просто комитет все саботирует? Вот и я нет. Хотя о чем это я. Еще несколько месяцев назад сам Президент говорил в интервью о том, что какие-то таинственные "силы" в парламенте не давали этот закон принять. Но сам сказал, что теперь этих сил нет. Затем, на пресс-конференции говорил о том, что нужно было принимать судебную реформу в целом, и якобы каким-то образом ликвидация ОАСК этому процессу мешала. Судебную реформу приняли. Еще в июле. Что мешает теперь?" - поинтересовался Жернаков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОАСК в решении относительно конкурса на главу САП ссылается на несуществующую норму закона. Это преступление, – Жернаков

"Может, давайте скажем честно, что ОАСК никто ликвидировать и не собирался? Потому что он очень нужен действующим политическим властям, как это ярко нас всем продемонстрировали с конкурсом в САП? Напомню, в декабре ОАСК принял откровенно преступное решение об отмене Порядка избрания руководителя САП с ссылкой на несуществующую норму закона. И никакой сознательной реакции Зеленского (который этот конкурс обещал лично и письменно Байдену) или его Офиса это не получило. Можно сколько угодно повторять мантру о том, что "народ не разбирается в аббревиатурах". Но такое показательное братание с коррупционерами и откровенно антиукраинские силы видны за километр. Как со всем этим Зеленский собирается выиграть хоть какие-то еще выборы - для меня загадка", - резюмировал он.