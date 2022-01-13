Дальнейшие шаги РФ будут зависеть от реакции Запада на наши предложения по "гарантиям безопасности", - Лавров
Россия будет определять свои дальнейшие шаги после получения письменной реакции США и НАТО по озвученным на переговорах предложениям в сфере безопасности,
Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире программы "Большая игра" на "Первом канале", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Жестокая реальность сейчас заключается в том, что нам обещана письменная реакция. Мы ее дождемся. И потом будем определять свои дальнейшие шаги", - сказал Лавров.
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+25 Борменталь Незабаром
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+19 Старый зольдат
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40 летний армянский тихо стонет в сторонке. Из бюджетных лучший 7 летний грузинский.
Хорошего армянского в продаже нет.
Рени Мартин. 16 лет.
НАТО является инструментом конфронтации, поэтому Россию беспокоит любое расширение этого альянса, - заявил пресс-секс президента РФ Дмитрий Песков, и отправился на частном самолёте в страну НАТО пожрать и закупиться часами, шмотками, хамоном, сырами и свежими морепродуктами...
Информационный бюллютень Казначейства США (https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0555 ссылка ) пролил свет на природу молчания никчемного обнулёныша по поводу https://shapito.d3.ru/casus-belli-chem-otvetit-nikchemnyi-obnulionysh-2242544/?sorting=rating обстрела российского Дальнего Востока со стороны КНДР.
Оказалось, что корейская ракета, это кого надо ракета. Собрана при непосредственном участии России. Ну и Винни Пух лапы приложил, куда ж без китайцев в таком деле.
А значит жителям Воронежа (сиречь Дальнегорска) нужно расслабиться. Ведь вместо корейской ракеты, чуть не свалившейся им на головы, вполне могла быть ракета NАТО.
А вот она бы не промазала, точно.
Так что скажи пухляшу и его плешивому спонсору спасибо, что живой.
ну еще можно осторожно намекнуть, что в США и Китае русских мало, если он жахнет по ним, то русские люди не погибнут
Наблюдаем, как эта полу-лошадь, полу-охламон превращается в МЕРИНА.
Мерин - это кастрированный жеребец.
Скоты, подтершиеся всеми договорами, что-то требуют на бумаге? Им что, бумага нужна?
Может, у них просто подтирка закончилась?
ЧТо-то напомнило:
"Васіліса Єгоровна. Тока попробуйте подойті, подонкі, я брошусь уніз!
В словах Васіліси Єгоровни бринить надія на те, шо может всьо обойдьотся тіхо-мірно, і їй не прийдьотся цього робить.
Савка. Пригай, на**й!
Ахванасій (запопадливо). Так шо, Савка, може ї*и і нє будєм, мєнє шо то нє хочєтся…
Хабібулін (запопадливо). На**й она нам така здалась. Правда, дядя Савка?
Васіліса Єгоровна. Хлопчики, та ви шо?
Савка. Пригай, н**й!
Васіліса Єгоровна. А можєт давайте поговорім, рєбята. Ви ізвінітє, я сначала, було, подумала, шо ви жлоби, так вийшло случайно. Ви мнє даже понравілісь, я даже подумала, какіє інтєрєсниє пацанчікі в горах гуляют…" (С)
И шо теперь? Вирус- это понятно, хотя уже нет того азарта, бо он тоже начинает приедаться.
Сегодня доллар 27,85. Ну, вот и поглядим, о чем завтра поболтаем...
8 лет назад НАТО была полусонной организацией, с постоянно уменьшавшимся бюджетом и базами далеко от вас. Тишь, гладь, Божья благодать.
Вы, гниды, разворошили осиное гнездо и теперь базы ТОЧНО БУДУТ в Чугуеве, Батуми, Сумах!
Русские, без обид, вы - идиоты...