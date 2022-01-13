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Лавров (2234) НАТО (8633) переговоры (4778) россия (92990) США (24808)

Дальнейшие шаги РФ будут зависеть от реакции Запада на наши предложения по "гарантиям безопасности", - Лавров

Дальнейшие шаги РФ будут зависеть от реакции Запада на наши предложения по

Россия будет определять свои дальнейшие шаги после получения письменной реакции США и НАТО по озвученным на переговорах предложениям в сфере безопасности,

Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире программы "Большая игра" на "Первом канале", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Жестокая реальность сейчас заключается в том, что нам обещана письменная реакция. Мы ее дождемся. И потом будем определять свои дальнейшие шаги", - сказал Лавров.

Читайте также: Требование США отвести войска от границ Украины не будем даже обсуждать, - Лавров
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Топ комментарии
+25
дайте ему селёдкой по морде!!
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13.01.2022 15:56
+19
Скоро этот утырок поменявший национальность с армянина на сруского сдохнет. И я выпью в тот день ровно три рюмки хорошего коньяку. Эх, праздновать так праздновать! ПЯТЬ рюмок!
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13.01.2022 15:56
+10
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13.01.2022 15:59
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Правила форума Совет форумчан
дайте ему селёдкой по морде!!
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13.01.2022 15:56 Ответить
Скумбрия занята. Скумбрия отдыхает после отдыха в буковелях.
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13.01.2022 16:07 Ответить
усыпить как бешеную собаку
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13.01.2022 16:23 Ответить
А Скумбрія могла б членом по кінській морді постукати
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13.01.2022 16:28 Ответить
хоть какая-то польза от его талантов)))
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13.01.2022 16:45 Ответить
У Першої Скумбрії нема члєна. Тільки вареник із бринзою.
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13.01.2022 16:49 Ответить
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13.01.2022 16:51 Ответить
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13.01.2022 17:04 Ответить
На скотобойню мерина, на колбасу.
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13.01.2022 16:38 Ответить
Вот я не понял, они с колен встающие и уже шагающие! На корачках далеко не ушагаешь.
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13.01.2022 17:05 Ответить
держите меня семеро
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13.01.2022 19:27 Ответить
Та нє, лаврушкі і ***** членом по морді поводили, тепер вони думають, облизуватись чи рукавом обтертись
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14.01.2022 09:22 Ответить
Скоро этот утырок поменявший национальность с армянина на сруского сдохнет. И я выпью в тот день ровно три рюмки хорошего коньяку. Эх, праздновать так праздновать! ПЯТЬ рюмок!
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13.01.2022 15:56 Ответить
армянського ?
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13.01.2022 15:59 Ответить
Где щас хороший армянский коньяк? Как ереванский завод продали, так фсе... Тиса ничего себе, таврические от 8 лет, а так хеннесями с мартелями давимся.
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13.01.2022 16:24 Ответить
я не вживаю коняк , тож не розуміюсь . п'ю домашнє вино .
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13.01.2022 16:33 Ответить
В магазине периодически появляется 37 летний таврический. Песня!
40 летний армянский тихо стонет в сторонке. Из бюджетных лучший 7 летний грузинский.
Хорошего армянского в продаже нет.
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13.01.2022 17:01 Ответить
Да а приличную Тису можно купить на западе Украины. А так шмурдяком торгуют.
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13.01.2022 17:13 Ответить
Коньяк хорош, производитель говно.
Рени Мартин. 16 лет.
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13.01.2022 17:20 Ответить
але коняк має бути "Неормянский"
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13.01.2022 16:29 Ответить
Нормандский))))
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13.01.2022 17:11 Ответить
Советую грузинский. Старый Кахети 5 звехд.
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13.01.2022 16:48 Ответить
Он весьма грубоват .рекомендую 7 летний . Цена почти та а вкус значительно лучше

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13.01.2022 17:03 Ответить
От него Карлсоном смердит.
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13.01.2022 17:27 Ответить
Оооо а вот и Мойща из своей кучи говна, что он сам и навалил в своем доме подал свой унылый голос. Что, болезный, опять вынырнуть получилось или на смену заступили?
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13.01.2022 17:25 Ответить
А скажите, мойша, когда вы открываете рот, вам в него ваше собственное говно попадает или вы ныриваете з своей кучи, что вы навалиали 26 лет, высоко?
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13.01.2022 17:42 Ответить
И всё таки, мойша, вернёмся к вашему же говну которое вы накакивали в собственном доме в течении более чем 26 лет. Оно вам в рот попадает? Видимо пока ещё нет, раз вы, по уши стоя в своём же говне пытаетесь учить жизни соседей. А впрочем, возможно я и ошибаюсь. Да, совсем забыл, вы сегодня уже отсосали у Грыгорыча? Всей семьёй заходили или вразнобой?
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13.01.2022 18:43 Ответить
Сосни мудило конченое!
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13.01.2022 15:56 Ответить
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13.01.2022 15:59 Ответить
Cheval qui parle.
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13.01.2022 16:02 Ответить
https://shapito.d3.ru/vy-ili-krestik-snimite-ili-trusy-nadente-2243076/ Вы или крестик снимите, или трусы наденьте

НАТО является инструментом конфронтации, поэтому Россию беспокоит любое расширение этого альянса, - заявил пресс-секс президента РФ Дмитрий Песков, и отправился на частном самолёте в страну НАТО пожрать и закупиться часами, шмотками, хамоном, сырами и свежими морепродуктами...
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13.01.2022 15:59 Ответить
Чего ждать "письмової реакціі", могу сразу тебе написать: ИДИТЕ НА ***!
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13.01.2022 15:59 Ответить
пожуй вівса
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13.01.2022 16:01 Ответить
Вам же показали на пустую бутылку стоящую в углу где ваше место
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13.01.2022 16:01 Ответить
З цього старого мєріна вже чаз здирати підкови...
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13.01.2022 16:02 Ответить
Ну хто загрожує цій раші? Чим?
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13.01.2022 16:02 Ответить
https://shapito.d3.ru/pochemu-molchit-nikchemnyi-obnulionysh-spoiler-koreiskie-rakety-sobrany-iz-rossiiskikh-komplektuiushchikh-2243058/ Почему молчит никчемный обнулёныш. Спойлер: корейские ракеты собраны из российских комплектующих

Информационный бюллютень Казначейства США (https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0555 ссылка ) пролил свет на природу молчания никчемного обнулёныша по поводу https://shapito.d3.ru/casus-belli-chem-otvetit-nikchemnyi-obnulionysh-2242544/?sorting=rating обстрела российского Дальнего Востока со стороны КНДР.
Оказалось, что корейская ракета, это кого надо ракета. Собрана при непосредственном участии России. Ну и Винни Пух лапы приложил, куда ж без китайцев в таком деле.
А значит жителям Воронежа (сиречь Дальнегорска) нужно расслабиться. Ведь вместо корейской ракеты, чуть не свалившейся им на головы, вполне могла быть ракета NАТО.
А вот она бы не промазала, точно.
Так что скажи пухляшу и его плешивому спонсору спасибо, что живой.
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13.01.2022 16:02 Ответить
Страна, единственным источникам дохода которой является продажа нефти и газа в Европу и Китай, быкует и дерзит Европе и Китаю. Ну, забавно, как быстро поломают от колено, СССР держался не долго. Геополитики из песочницы...
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13.01.2022 16:11 Ответить
на всякий случай доведите до *****, что если он надумает жахнуть по Киеву атомной бомбой, то он убьет и русских тоже, 15% от числа жертв.

ну еще можно осторожно намекнуть, что в США и Китае русских мало, если он жахнет по ним, то русские люди не погибнут
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13.01.2022 16:29 Ответить
Жахалка у него не отвалиться? Мы тогда всех казламордых до Урала вырежем.
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13.01.2022 17:08 Ответить
Его и окружению интересуют своя жопа, свои деньги, дети, любовницы, яхты и виллы в ЕС, которые легко накроет радиоактивное облако. Его жопу превентивно порвут свои же если он попробует подобной идеей пукнуть.
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13.01.2022 18:11 Ответить
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13.01.2022 16:12 Ответить
Лавров попросил послать его на *** письменно!
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13.01.2022 16:15 Ответить
Чтобы показать Америке "кузькину мать" Кремль собирается напасть на "братский народ" Украины.Железная логика.Может лучше попробовать на Турцию?Или Польшу?
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13.01.2022 16:18 Ответить
Не всерься від натуги, лошадка, аргентиньська мука скінчилась?
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13.01.2022 16:25 Ответить
А зїв би вівса, то може і по іншому заіржав
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13.01.2022 16:30 Ответить
Называют лошадью. Вообще то надо бы жеребцом.
Наблюдаем, как эта полу-лошадь, полу-охламон превращается в МЕРИНА.

Мерин - это кастрированный жеребец.
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13.01.2022 16:34 Ответить
Эммм... Я правильно понял?
Скоты, подтершиеся всеми договорами, что-то требуют на бумаге? Им что, бумага нужна?
Может, у них просто подтирка закончилась?
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13.01.2022 16:35 Ответить
Лавров чекає, що московію пошлють на*** письмово.
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13.01.2022 16:36 Ответить
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13.01.2022 16:36 Ответить
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13.01.2022 16:38 Ответить
Так уже ж послали с предложениями
ЧТо-то напомнило:

"Васіліса Єгоровна. Тока попробуйте подойті, подонкі, я брошусь уніз!

В словах Васіліси Єгоровни бринить надія на те, шо может всьо обойдьотся тіхо-мірно, і їй не прийдьотся цього робить.

Савка. Пригай, на**й!
Ахванасій (запопадливо). Так шо, Савка, може ї*и і нє будєм, мєнє шо то нє хочєтся…
Хабібулін (запопадливо). На**й она нам така здалась. Правда, дядя Савка?
Васіліса Єгоровна. Хлопчики, та ви шо?
Савка. Пригай, н**й!
Васіліса Єгоровна. А можєт давайте поговорім, рєбята. Ви ізвінітє, я сначала, було, подумала, шо ви жлоби, так вийшло случайно. Ви мнє даже понравілісь, я даже подумала, какіє інтєрєсниє пацанчікі в горах гуляют…" (С)
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13.01.2022 16:38 Ответить
донька твоя в Америці живе...її реакцію чекаєш, лошарику?
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13.01.2022 16:45 Ответить
Короче им надо вот так
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13.01.2022 16:46 Ответить
Ну вот, на пару месяцев было о чем поболтать. Вперемежку с барановирусом- самое то!
И шо теперь? Вирус- это понятно, хотя уже нет того азарта, бо он тоже начинает приедаться.
Сегодня доллар 27,85. Ну, вот и поглядим, о чем завтра поболтаем...
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13.01.2022 16:46 Ответить
15 тыс наших ребят - это ваши шаги Лошадь япучая!!!!
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13.01.2022 16:59 Ответить
Русские, без обид, вы идиоты?
8 лет назад НАТО была полусонной организацией, с постоянно уменьшавшимся бюджетом и базами далеко от вас. Тишь, гладь, Божья благодать.
Вы, гниды, разворошили осиное гнездо и теперь базы ТОЧНО БУДУТ в Чугуеве, Батуми, Сумах!
Русские, без обид, вы - идиоты...
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13.01.2022 16:59 Ответить
жестокая реальность в том, что рашисты получили в зубы, и теперь им нужно медленно уходить из подворотни со словами : мы ещё увидимся...
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13.01.2022 17:10 Ответить
А устного послания нахер им что недостаточно.
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13.01.2022 17:20 Ответить
Они не выдержат и года серьезной конфронтации, не говоря о ,,гонке вооружений ,, и холодной войне. Перекрытие газо и нефтепроводов- голод через 3-4 месяца. Содержание увеличенной численности армии( ее логистика) - не подъёмная ноша для военного бюджета Раши. Америкосы спокойно ( при уже огромном превосходстве в вооружениях, даже без НАТО могут спокойно потратить до 5-6 трлн долларов , - у России военный бюджет на 2022г( как они брешут) около 60 млрд. Всем нужно молится , что бы они влезли в гонку вооружений и всех достали. Помогать им в четвёртый раз будут ( нужно надеятся ) меньше- дадут возможность спокойно сдохнут
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13.01.2022 17:37 Ответить
Эй кацапы, вы у Китая взяли гарантии безопасности?
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13.01.2022 17:53 Ответить
Дальнейшие шаги должны быть строго на восток, причём - галопом.
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13.01.2022 19:22 Ответить
Куйло отказалась от следующего раунда переговоров с США, а "начали консультации с военными по Украине". О чем это говорит?О том,что в ближайшее время кремль, ОФИЦИАЛЬНО готовится и введет свои войска в ОРДЛО... Кутин попал в ситуацию, когда он пошел ва-банк, а его демонстративно послали в лес...
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13.01.2022 19:56 Ответить
задолбали козломордые - идите на йух со своими хотелками...
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13.01.2022 20:16 Ответить
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14.01.2022 11:32 Ответить
 
 