Запад отверг требование РФ по поводу невозможности членства Украины и Грузии в НАТО: В МИД РФ назвали это лукавством
Москва считает лукавой и двуликой позицию Запада по требованию России к НАТО не принимать Украину и Грузию.
Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в интервью RTVI, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
"Лукавство и двуличие наших западных коллег в этом вопросе проявляется максимально. Никому из западного лагеря просто в голову не приходит, что у кого-то есть собственные интересы безопасности. Все в натовском круге замкнулось на интересы именно этого альянса", - отметил он.
Напомним, ранее посол США в Грузии Келли Дегнан заявила, что Соединенные Штаты не пойдут на уступки по вопросам европейской безопасности, и Россия не сможет влиять на суверенные решения Грузии и Украины.
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+47 Агамемнон
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Просто рюсскі свині чи свіношакали.... Полтава запустив хібну інформацію.... шакали й свині вони а собаки гарні.
Шерифа не ипут проблемы рашкованов
Вот три источника и три составные части путинизма.😡
После озвучивания имперских амбиций москвой ... теперь в НАТО уже хотят и Швеция, и Финляндия ..
Можно перефразировать так.
Никому из ********* просто в голову не приходит, что у Украины есть собственные интересы безопасности.
8 лет назад НАТО была полусонной организацией, с постоянно уменьшавшимся бюджетом и базами далеко от вас. Тишь, гладь, Божья благодать.
Вы, гниды, разворошили осиное гнездо и теперь базы ТОЧНО БУДУТ в Чугуеве, Батуми, Сумах!
Русские, без обид, вы - идиоты...
Наладить выпуск таблеток от головной боли, которую производит москва.
Это будет супербизнес, поскольку скоро все человечество станет в очередь
Лицемер, вынь сначала бревно из собственного глаза - обвинят Запад в игнорировании безопасности соседей, когда сам беззастенчиво отжимаешь территории у своих собственных соседей, может только наглый лживый ублюдок!
Хотя стоп, возможно это и есть их потребность в безопасности...
Ну тогда да, волк в обиде на ягнят, что они не хотят его собой кормить, а собрались вместе и дают в морду сообща - обидно ведь, так не честно, маленькие должны быть кормом для крупных, а не киздить их без уважения.