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Запад отверг требование РФ по поводу невозможности членства Украины и Грузии в НАТО: В МИД РФ назвали это лукавством

Запад отверг требование РФ по поводу невозможности членства Украины и Грузии в НАТО: В МИД РФ назвали это лукавством

Москва считает лукавой и двуликой позицию Запада по требованию России к НАТО не принимать Украину и Грузию.

Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в интервью RTVI, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Лукавство и двуличие наших западных коллег в этом вопросе проявляется максимально. Никому из западного лагеря просто в голову не приходит, что у кого-то есть собственные интересы безопасности. Все в натовском круге замкнулось на интересы именно этого альянса", - отметил он.

Напомним, ранее посол США в Грузии Келли Дегнан заявила, что Соединенные Штаты не пойдут на уступки по вопросам европейской безопасности, и Россия не сможет влиять на суверенные решения Грузии и Украины.

Читайте также: Украине и Грузии нужно определенное время, чтобы войти в НАТО, – заместитель госсекретаря США Шерман
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Топ комментарии
+47
Всем плевать на хотелки свинособачего недорейха...
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13.01.2022 16:09
+36
Лаврову в голову не приходит, что ежели бы россия сидела на жопе ровно и нос свой не совала на территорию других суверенных держав, то никто бы в нато и не просился. "Дебил ***" (с)
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13.01.2022 16:15
+27
Украина была нейтральной страной. Рф имела свою военно-морскую базу на территории Украины .. Но московским фашистам-оккупантам все мало ...
После озвучивания имперских амбиций москвой ... теперь в НАТО уже хотят и Швеция, и Финляндия ..
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13.01.2022 16:21
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Всем плевать на хотелки свинособачего недорейха...
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13.01.2022 16:09 Ответить
НАТО вважає лукавою та дволикою позицію РФ на вимогу НАТО не приймати до ОДКБ Нігерію і Гондурас.
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13.01.2022 16:20 Ответить
Ви задовбали ображати собак!
Просто рюсскі свині чи свіношакали.... Полтава запустив хібну інформацію.... шакали й свині вони а собаки гарні.
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13.01.2022 16:25 Ответить
Навіть свині кращі за кацапів.
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13.01.2022 16:31 Ответить
неее онив Рашке в натуре или по приколу.... кто решил что они захотели и их ъхотелки удовлетворят?? если в ультиматуе придуроватый Окурок конь криворотый лавруша и прочая агитпромпарашка четко сказали Украина потом Прибалтика Польша Болгария Венгрия и прочее а ну к ноге Рашке и дайошь СССР... так на то НАТО и создавалось как выступать против совка и советизации Европы и мира что делает сегодня Ху@лостан
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13.01.2022 17:01 Ответить
рейх это слишком громко. больше подходит свинособачей мордовской орды.
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13.01.2022 17:13 Ответить
Никому из западного лагеря просто в голову не приходит, что у кого-то есть собственные интересы безопасности.

Шерифа не ипут проблемы рашкованов
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13.01.2022 19:22 Ответить
люблю спостерігати, як палає поребрик і за поребриком
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13.01.2022 16:09 Ответить
Шановний пане Ілоне, чи можливо запустити в космос цілу країну? Просто цікавлюся
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13.01.2022 16:10 Ответить
лучше метеорит сбросить на москву и сказать что так и было.
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13.01.2022 16:15 Ответить
Бог любить трійцю. А кацапи ******* каменюки з неба. Так що три метеорити на Мацкву - то буде повний консенсус!
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13.01.2022 16:27 Ответить
Лапатні смердючі пукани продовжують вибухати- це дуже тішит...
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13.01.2022 16:10 Ответить
Лаврову в голову не приходит, что ежели бы россия сидела на жопе ровно и нос свой не совала на территорию других суверенных держав, то никто бы в нато и не просился. "Дебил ***" (с)
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13.01.2022 16:15 Ответить
👏👏👏👏👏👍
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13.01.2022 17:16 Ответить
Убожество. Моральное, материальное и умственное.
Вот три источника и три составные части путинизма.😡
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13.01.2022 16:20 Ответить
Украина была нейтральной страной. Рф имела свою военно-морскую базу на территории Украины .. Но московским фашистам-оккупантам все мало ...
После озвучивания имперских амбиций москвой ... теперь в НАТО уже хотят и Швеция, и Финляндия ..
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13.01.2022 16:21 Ответить
Я думаю что со временем в НАТО вступят Япония и Ю.Корея чтобы рашка была в окружении стран доброго и справедливого Альянса
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13.01.2022 16:55 Ответить
коли це популярний ру.матюк "на х..." став означати лукавство?
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13.01.2022 16:22 Ответить
Полюбому что то подписали,ток в сми ето не оглашают
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13.01.2022 16:35 Ответить
На все что подписано всем давно насрать, проснетесь наконец, уже стреляют во многих местах, а там где не стреляют пока войска наращивают. Скоро и ракеты полетят и ядерные грибочки прорастут как в ********** желали: зачем такой мир, если в нем есть расийя.
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13.01.2022 16:52 Ответить
на зворотньому шляху, після того, як був посланий на фуй, рябков згадав, що треба робити вигляд, ніби це не його, а він послав
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13.01.2022 16:50 Ответить
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13.01.2022 16:52 Ответить
Рашисты, так в чём состоит лукавство Запада о котором вы заявляете? В том что вы рашисты оккупируете территории соседних стран и делаете там что хотите? Так что этим соседним совами странам делать если они меньше и слабее? Только в НАТО… и никакого лукавства в этом нет
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13.01.2022 16:53 Ответить
Никому из западного лагеря просто в голову не приходит, что у кого-то есть собственные интересы безопасности. Источник:

Можно перефразировать так.

Никому из ********* просто в голову не приходит, что у Украины есть собственные интересы безопасности.
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13.01.2022 16:54 Ответить
Так а где "Лукавство и двуличие"? Если прямо и в глаза говорят - не ваше, скоты, сраное дело, чего хочет суверенная страна!
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13.01.2022 16:55 Ответить
Раха! Сдавайся!)))
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13.01.2022 16:56 Ответить
Борис Немцов - все сказал про путина и его шакалов!!!! Они **...тые!!!
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13.01.2022 16:57 Ответить
Лукавит как раз кремлевские фашисты....Вся их логика основана на непризнании суверенитета Украины .....и Грузии....и Молдовы ....и далее по списку .У них от Порт-Артура до Вюрцбурга великая расея.
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13.01.2022 16:59 Ответить
Русские, без обид, вы идиоты?
8 лет назад НАТО была полусонной организацией, с постоянно уменьшавшимся бюджетом и базами далеко от вас. Тишь, гладь, Божья благодать.
Вы, гниды, разворошили осиное гнездо и теперь базы ТОЧНО БУДУТ в Чугуеве, Батуми, Сумах!
Русские, без обид, вы - идиоты...
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13.01.2022 17:00 Ответить
У НАТО есть свои интересы.
Наладить выпуск таблеток от головной боли, которую производит москва.
Это будет супербизнес, поскольку скоро все человечество станет в очередь
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13.01.2022 17:03 Ответить
Ермак с зелей этого же по указке от бункерного шефа не требуют еще? Совсем была бы веселуха! От господ состоятельных кротов можно всего ожидать....
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13.01.2022 17:04 Ответить
"Никому из западного лагеря просто в голову не приходит, что у кого-то есть собственные интересы безопасности. Все в натовском круге замкнулось на интересы именно этого альянса"

Лицемер, вынь сначала бревно из собственного глаза - обвинят Запад в игнорировании безопасности соседей, когда сам беззастенчиво отжимаешь территории у своих собственных соседей, может только наглый лживый ублюдок!

Хотя стоп, возможно это и есть их потребность в безопасности...
Ну тогда да, волк в обиде на ягнят, что они не хотят его собой кормить, а собрались вместе и дают в морду сообща - обидно ведь, так не честно, маленькие должны быть кормом для крупных, а не киздить их без уважения.
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13.01.2022 17:13 Ответить
Получили великого облизня за нахабство, згуртували США, ЄС, країни НАТО тепер закотили істерику.
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13.01.2022 17:15 Ответить
Шо кацапе*долочи,начинаем волать что больно в хлебале от возвращения запущенного самими кацапами бумеранга?
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13.01.2022 17:45 Ответить
Виходячи з цієї позиції, кацапам чомусь в голову не приходить, що у Грузії та України можуть бути свої інтереси.
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13.01.2022 19:16 Ответить
московское болото булькает
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13.01.2022 19:25 Ответить
 
 