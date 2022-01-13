Судья Майдана Кицюк не пришел на рассмотрение апелляции: говорят, отдыхает за границей, - адвокат Маселко

Сегодня Киевский апелляционный суд должен рассмотреть мою апелляционную жалобу на оправдательный приговор судьи Печерского суда Виктора Кицюка.

Об этом сообщил адвокат, член правления Фонда DEJURE Роман Маселко, передает Цензор.НЕТ.

"Однако Кицюк не пришел. Просил отложить. Говорят отдыхает за границей. Я же приехал ночью со Львова, чтобы принять участие в заседании... Ну, но обвиняемому Кицюку можно не приходить. Поэтому отложили заседание на 27.01", - рассказал он.

"Напомню, Кицюка обвинили в том, что он на основании сфальсифицированных документов выносил заведомо неправосудные решения относительно участников поездки в Межигорье Януковича. Например, Черкасенко лишил прав на основании рапорта, который даже гаишником не был подписан. Просто бумажка. Но судья Щебуняева в турборежиме. Теперь ее решение должна пересмотреть апелляция", - добавил Маселко.