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Судья Майдана Кицюк не пришел на рассмотрение апелляции: говорят, отдыхает за границей, - адвокат Маселко

Судья Майдана Кицюк не пришел на рассмотрение апелляции: говорят, отдыхает за границей, - адвокат Маселко

Сегодня Киевский апелляционный суд должен рассмотреть мою апелляционную жалобу на оправдательный приговор судьи Печерского суда Виктора Кицюка.

Об этом сообщил адвокат, член правления Фонда DEJURE Роман Маселко, передает Цензор.НЕТ.

"Однако Кицюк не пришел. Просил отложить. Говорят отдыхает за границей. Я же приехал ночью со Львова, чтобы принять участие в заседании... Ну, но обвиняемому Кицюку можно не приходить. Поэтому отложили заседание на 27.01", - рассказал он.

"Напомню, Кицюка обвинили в том, что он на основании сфальсифицированных документов выносил заведомо неправосудные решения относительно участников поездки в Межигорье Януковича. Например, Черкасенко лишил прав на основании рапорта, который даже гаишником не был подписан. Просто бумажка. Но судья Щебуняева в турборежиме. Теперь ее решение должна пересмотреть апелляция", - добавил Маселко.

Судья Майдана Кицюк не пришел на рассмотрение апелляции: говорят, отдыхает за границей, - адвокат Маселко 01
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Топ комментарии
+9
портянкін лайносуд
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13.01.2022 16:26
+7
Просто Кицюк доїдає дешеву скумбрію
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13.01.2022 16:35
+6
Суддя Бортницька пройшла крізь оці суди успішно. Свого Маселка на неї не виявилось. А от Кицюку - не пофартило. Може, і він пройде - але ж наскільки дорожче йому цей прохід обійдеться...
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13.01.2022 16:35
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портянкін лайносуд
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13.01.2022 16:26 Ответить
а не Пэтрик им это с барского плеча отвалил ? Жизнь удалась , самая нищая стра н а дала коррумпированным ***** в мантии заоблачные зарплаты , ждёти от их правосудия ? ага щас ,все вопросы через карман на Мальдивы
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13.01.2022 16:45 Ответить
Мальдіви - дебілдетект.
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13.01.2022 21:30 Ответить
Просто Кицюк доїдає дешеву скумбрію
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13.01.2022 16:35 Ответить
Суддя Бортницька пройшла крізь оці суди успішно. Свого Маселка на неї не виявилось. А от Кицюку - не пофартило. Може, і він пройде - але ж наскільки дорожче йому цей прохід обійдеться...
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13.01.2022 16:35 Ответить
А что зеля может отдыхать, а он нет? Имеет право
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13.01.2022 16:47 Ответить
нажились на майдане и по заграницам
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13.01.2022 16:57 Ответить
Морда лица то какая, колоритная. Дайте ему скумбрией по 8 "леща"
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13.01.2022 16:58 Ответить
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13.01.2022 17:00 Ответить
Круто. Оце оцінка роботи СБУ та поліції. А вони на ОнліФанс цицьки дивляться та дівчат ловлять... Дрочильний батальон продрочує наші гроші.
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13.01.2022 17:54 Ответить
Конечно отдыхает -бороться с Украиной и ее народом утомительное занятие.
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13.01.2022 17:10 Ответить
Но за это Зеля хорошо платит.
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13.01.2022 22:22 Ответить
Ніяк не можу визначитися. Чия пика більш огидна. Цього кицюка чи подляка?! Обидва ж з такими чьолочкамі моднявими на харє та дебільним інтєлєктом з малороського району... Зельцман, вони ж тебе й поховають, дебіл!
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13.01.2022 18:45 Ответить
 
 