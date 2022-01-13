Налоговая служба судится с Шабуниным из-за суда Вовка, который активист требовал закрыть

Государственная налоговая служба пытается взыскать с главы правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина более 200 тыс. грн.

Об этом говорится в сообщении на сайте Окружного административного суда Киева, в который поступил иск, сообщает Цензор.НЕТ.

"Суд просят, в частности, принять решение в пользу Главного управления ГНС в г. Киеве, которым взыскать с Шабунина Виталия Викторовича средства налогоплательщика со счетов в банках, обслуживающих такого плательщика на сумму налогового долга в размере 227 437, 92 грн", - говорится в сообщении.

Сейчас суд решает, открывать ли по этому административному иску производство.

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