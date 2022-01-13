Налоговая служба судится с Шабуниным из-за суда Вовка, который активист требовал закрыть
Государственная налоговая служба пытается взыскать с главы правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина более 200 тыс. грн.
Об этом говорится в сообщении на сайте Окружного административного суда Киева, в который поступил иск, сообщает Цензор.НЕТ.
"Суд просят, в частности, принять решение в пользу Главного управления ГНС в г. Киеве, которым взыскать с Шабунина Виталия Викторовича средства налогоплательщика со счетов в банках, обслуживающих такого плательщика на сумму налогового долга в размере 227 437, 92 грн", - говорится в сообщении.
Сейчас суд решает, открывать ли по этому административному иску производство.
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+15 Bogdan_
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+13 Иннокентий beer
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показать весь комментарий13.01.2022 17:31
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Добровольно платить не захотел и налоговая обратилась в суд.
А при чём тут его борьба с закрытием, если до этого суды по начислению штрафов он проиграл !?
Он хоть что то пытается изменить!
( а тут он нашего петю обидел, с другой стороны он зелю обидел, короче одни засранцы)
Напомни где можно просмотреть Ваши выступления?!
Всі НЕ в ногу , один я в ногу 🤣
На пятом курсе стал депутатом Ровенского городского совета, занимался направлением молодежных инициатив. В 2006 году Шабунин занял должность советника главы Ровенской облгосадминистрации Виктора Матчука.
https://nv.ua/dose/vitaliy-shabunin-iz-centra-protivodeystviya-korrupcii-biografiya-dose-50201451.html
Человек который по большому счету нигде и никогда не работавший стал великим экспертом.
Но что творит Зюзик, в моей бедной голове просто не помещается.
У меня лишь одно объяснение - он спешит развалить Украину накануне российского вторжения.