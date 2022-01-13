РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11157 посетителей онлайн
Новости
8 449 38
Госпогранслужба (6131) иск (632) Госналогслужба (69) Шабунин (523) Центр противодействия коррупции (239) Окружной админсуд Киева (396)

Налоговая служба судится с Шабуниным из-за суда Вовка, который активист требовал закрыть

Налоговая служба судится с Шабуниным из-за суда Вовка, который активист требовал закрыть

Государственная налоговая служба пытается взыскать с главы правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина более 200 тыс. грн.

Об этом говорится в сообщении на сайте Окружного административного суда Киева, в который поступил иск, сообщает Цензор.НЕТ.

"Суд просят, в частности, принять решение в пользу Главного управления ГНС в г. Киеве, которым взыскать с Шабунина Виталия Викторовича средства налогоплательщика со счетов в банках, обслуживающих такого плательщика на сумму налогового долга в размере 227 437, 92 грн", - говорится в сообщении.

Сейчас суд решает, открывать ли по этому административному иску производство.

Читайте также: Зеленский руками Шевченковского райсуда обязал Венедиктову закрыть дело Татарова, - Шабунин
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+15
ну то хужинибудит, виталька! зробив себе разом.
показать весь комментарий
13.01.2022 16:51
+13
Карма це іноді боляче.
показать весь комментарий
13.01.2022 16:53
+10
До3.14зделся 3.14здюк..При "барыге" как дышал,как дышал,гадил и за земерзоту тянул.Карма она такая.
показать весь комментарий
13.01.2022 17:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
13.01.2022 16:46 Ответить
нехай поставить скляні банки в Києві, щоб кияни скинулись
показать весь комментарий
13.01.2022 16:49 Ответить
Шабунин этим портновым, татаровым, ермакам, зеленским, беням и т.п. мрази хорошо яйца прикручивает
показать весь комментарий
13.01.2022 18:08 Ответить
Це він баригу Порошенка міг критикувати і його ніхто не чіпав, а от пішов проти зеленомордих нарідних ізбранніков, враз судові справи, хавай-ТЕ, не обляпайтесь
показать весь комментарий
14.01.2022 09:07 Ответить
Как он смеет ходатайствовать о закрытии лучшего и самого удобного суда для бубочки ?
показать весь комментарий
13.01.2022 16:49 Ответить
ну то хужинибудит, виталька! зробив себе разом.
показать весь комментарий
13.01.2022 16:51 Ответить
Карма це іноді боляче.
показать весь комментарий
13.01.2022 16:53 Ответить
Шабунин использованный презерватив. Надо было пристраиваться придворным петухом как Лещенко.
показать весь комментарий
13.01.2022 17:07 Ответить
Сер Лещ і Наєм - це одна шобла із Шабуніним , тільки тим гоблінам повезло більше 😡
показать весь комментарий
13.01.2022 18:13 Ответить
Но Шабунин не захотел устраиваться реестровым, а остался независимым. Вот теперь его чуточку и щемят.
показать весь комментарий
13.01.2022 18:14 Ответить
Получается, что налоговый долг уже существует, т.е. Шабунин суды, по начислению штрафных санкций, уже проиграл!
Добровольно платить не захотел и налоговая обратилась в суд.
А при чём тут его борьба с закрытием, если до этого суды по начислению штрафов он проиграл !?
показать весь комментарий
13.01.2022 17:10 Ответить
Скоро барига повернеться,хай папросить грошей у нього!
показать весь комментарий
13.01.2022 17:16 Ответить
ты шо ,зескот,своего сдаешь?шоб не такие ,как шабунька,хрен бы зекрыса в президентах сидел...
показать весь комментарий
13.01.2022 17:59 Ответить
А для них есть свои? Они же первые побегут стучать на клоуна)))
показать весь комментарий
13.01.2022 20:46 Ответить
Так барыга зеленский таки на Мальдивы улетел?!
показать весь комментарий
13.01.2022 19:02 Ответить
До3.14зделся 3.14здюк..При "барыге" как дышал,как дышал,гадил и за земерзоту тянул.Карма она такая.
показать весь комментарий
13.01.2022 17:31 Ответить
карма кармою, а податки платити треба, навіть в Біблії написано, а жабуня хотів пропетляти.
показать весь комментарий
13.01.2022 17:54 Ответить
И за какие такие доходы Виталька не заплатил налоги?)
показать весь комментарий
13.01.2022 17:47 Ответить
Одни злорадства, что за люди!?
Он хоть что то пытается изменить!
( а тут он нашего петю обидел, с другой стороны он зелю обидел, короче одни засранцы)
показать весь комментарий
13.01.2022 18:02 Ответить
Яким чином? Де він працює? Язиком?
показать весь комментарий
13.01.2022 18:08 Ответить
не разу не видел выступления
Напомни где можно просмотреть Ваши выступления?!
показать весь комментарий
13.01.2022 18:23 Ответить
Ну так

Всі НЕ в ногу , один я в ногу 🤣
показать весь комментарий
13.01.2022 18:10 Ответить
А о какой ноге речь?!
показать весь комментарий
13.01.2022 18:25 Ответить
Про вашу ногу , шановний
показать весь комментарий
13.01.2022 19:17 Ответить
Стоял в ЖЕК за оформлением субсидии. Люди в очереди заговорили о Шабунине. Получилось так что там были люди которые знали его лично . Ни кто из них ни одного хорошего слова о нем не сказал.

На пятом курсе стал депутатом Ровенского городского совета, занимался направлением молодежных инициатив. В 2006 году Шабунин занял должность советника главы Ровенской облгосадминистрации Виктора Матчука.
https://nv.ua/dose/vitaliy-shabunin-iz-centra-protivodeystviya-korrupcii-biografiya-dose-50201451.html

Человек который по большому счету нигде и никогда не работавший стал великим экспертом.
показать весь комментарий
13.01.2022 18:06 Ответить
Віталя, заплати податки!
показать весь комментарий
13.01.2022 18:06 Ответить
Если бы они у Шабунина гранты отобрали,то это да..
показать весь комментарий
13.01.2022 18:27 Ответить
Порошенко был ни разу не ангел.

Но что творит Зюзик, в моей бедной голове просто не помещается.

У меня лишь одно объяснение - он спешит развалить Украину накануне российского вторжения.
показать весь комментарий
13.01.2022 19:26 Ответить
Я понимаю, что комментаторов на цензоре не выбирают и им можно простить, что они невежественны, но откуда открыли "чудо" на редакторе, который пишет про то, что суд выбирали исходя из "удобства" а не исходя из норм адміністративного судочинства, по которым как раз адміністративний суд, юрисдикція якого поширюється на місто Київ і має здійснювати правосуддя у справах щодо позовів ЦОВВ( центральних органів виконавчої влади), которым как раз и является министерство которое пытается обанкротить бедного шабунина
показать весь комментарий
13.01.2022 19:34 Ответить
Так о КАКИХ неуплаченных налогах речь?
показать весь комментарий
13.01.2022 20:53 Ответить
Зеленський використовує податкову щоб задушити Шабуніна. Те ж саме робили і Янукович і Порошенко.
показать весь комментарий
13.01.2022 19:46 Ответить
...таки дістав.
показать весь комментарий
13.01.2022 20:45 Ответить
під час виборів шабунін, як головний активіст в правовій сфері разом з Богданом обійшли всіх суддівських,з конституційним судом, НАБУ,ДБР. А потім Шабуніну хату спалили, Богдану Теслу. Активна громадянська позиція - спочатку всі разом, а коли девіденди не випали - ай яяяя й. Шибунін - оприділись, візьми у Серлеща швабру і ходи замальовуй гидотні написи в туалетах укрзалізниці. Борець з корупцією, однако.
показать весь комментарий
13.01.2022 21:04 Ответить
Вовка суку закрити
показать весь комментарий
14.01.2022 00:24 Ответить
Пионэр не платил налоги?
показать весь комментарий
14.01.2022 01:31 Ответить
А про що говорить, яскраво виражена, родимка на верхній губі Шабуніна?
показать весь комментарий
14.01.2022 08:31 Ответить
Голубь?
показать весь комментарий
17.01.2022 22:21 Ответить
 
 