Обыски в Киеве ничего не дали. Теперь они в Чернигове. Мы будем защищать Атрошенко, - Кличко
Кличко будет защищать Владислава Атрошенко и всех мэров Украины от политических преследований Банковой, так как это дело чести для него.
Об этом лидер "УДАРа", мэр Киева заявил во время пресс-конференции по поводу массовых обысков в Чернигове, информирует Цензор.НЕТ.
"В прошлом году проходили обыски в городе Киеве. Ничего не нашли и сейчас пришли к мэру Чернигова, представителю команды партии "УДАР" Владиславу Атрошенко. Причины политического давления просты: доверие людей и самостоятельность. И в Киеве, и в Чернигове цель обысков одинакова: мэры должны пойти на договорняки вместо того, чтобы представлять интересы своих избирателей. Я хочу заявить, что мы будем защищать представителя нашей команды Владислава Атрошенко, и мы будем защищать мэров. Это принципиальная позиция и дело моей чести, на самом деле", - подчеркнул Кличко.
Он отметил, что заказчики обысков дестабилизируют ситуацию в приграничном регионе во время эскалации напряжения с Россией и вредят безопасности страны.
"Обыски происходят в то время, когда скопления русских военных на границе. Не будем забывать, что Черниговщина находится на границе. И в это время там проходит "маски-шоу". Это либо непрофессионализм, либо диверсия. Ни то, ни другое пользы Украине не несет. Меры вместо того, чтобы держать стабильную ситуацию и заниматься подготовкой теробороны, отопительным сезоном, решают одну проблему – политического давления. Заказчики должны понимать – чем слабее они делают мэров – тем слабее они делают Украину", - сказал лидер "УДАРа".
Кличко подчеркнул, что у центральных и местных властей общие враги и призвал прекратить политическое преследование мэров.
"Если цвет партийных флагов мэров не совпадает с цветом флага Банковой – это не причина для обысков, а демократия. И нужно бороться не против мэров, а за демократию. Потому что у нас общие враги: бедность, заоблачные цены, отопительный сезон, коррупция, Россия", - подытожил Кличко.
Пожалуйста, подождите...
А у США після Рейгана взагалі не було жодного достойного Президента, як для супердержави.
Чекаю понеділка і хотів би побачити Порошенко, мордою на бетонке, як колись поклала двічи Президента Саакашвілі особиста охорона Порошенко. Але такого не буде, бо Зеленський ще й ссикло. А ще, щоб Порошенко по дахам від ДБР збігав - цей фільм став бі набагато цікавійшим, ніж "Трюкач".
Чекаю на шоу.
Але Зеленський вже колись переграв Порошенко, коли зумів змінити формат теледебатів, на більш зручний йому СТАДІОН.
У понеділок нихто в Борісполі Порошенко чипати не буде, бо це лише додасть піввідсотку до рейтинга Порошенко.
Його будут чекати у суді.
Як що не повернеться, тоді на нього видадуть листа через Інтерпол, на арешт.
А ось у суді Порошенко можуть видвинути ще одне звинувачення - за його підпис на договорі Мінськ-1 та Мінськ-2. Річь у тому, що він там підписав таке, що однозначно превишає полномоччя Президента, а це, з урахуванням наслідків, вже стаття не про превишення повноважень, а по ст.111 Державна зрада. Ось по цієї справі адвокати нічого не зможуть зробити для захисту Порошенко.
Як приклад, коли Кучма звільнив Піскуна з посади Генпрокурора без згоди з ВР, то потім суддя розглядав цю справу аж пів години та виніс рішення - "поновити на посаді".
нихто в Борісполі чипати всі телеканали ))))
будут_ повернеться видадуть арешт
ось видвинути підпис
превишає полномоччя превишення
Кучма аж пів години
виніс звільнив
Рад, що крім орфоргафічних помилок, зі всім іншим ви згодні!
Ось чому, ти метр
деіндукційний та вічно бачиш суслика, котрого не існує, чи чорну кішку в темряві, що звати "згодні!"
А у кішки у темряві очі можно побачити )))
бо батько був військовим,
а школа біля Мацкви? так!, а шо?
мені і сам Данілич вибачав,
а ось Азіров розмовляв мене- не хуже
Рад, годні.
"як колись поклала двічи Президента Саакашвілі" - это того, который вовремя "голодовки", точит под одеялком?
"А ще, щоб Порошенко по дахам від ДБР збігав " - давайте "видосики" и акробатические номера, оставим избранникам "нарида"? Хоть поржем(с)
Та це не я вінен, а сам Петро Порошенко, який зняв відосік, що мол він п'яти Президент, а Президентів не саджають. Приклад с Саакашвілі, який до речи був не просто Президентом, а ДВІЧІ Президентом, це відповідь цьому недоумку.
Звісно, що Порошенко поки що по дахам не скакав, алеж вони с Саакашвілі разом навчалися, тому відкидати таку можливість неможливо )))))))
Значить дура.
У Південній Кореї посадили за грати декілька Президентів.
Так що в Порошенка буде компанія такиж же крадіїв, але він буде серед них самим великим крадіїм.
"Петро Порошенко, який зняв відосік" - у вас в слове "Зеленский" - куча ошибок
"а Президентів не саджають" - сказал Зе, и послал "нарид" в жопу
"Приклад с Саакашвілі" - а круто его зебилы слили, правда?
"Звісно, що Порошенко поки що по дахам не скакав" - пока скачут поборники Зе, это их фишка . Даже " Судья Печерского суда Вита Бортницкая, которая должна была сегодня огласить полный текст постановления об аресте имущества пятого президента Петра Порошенко, внезапно ускакала"
Когда в понедельник Порошенко с толпою придет на допрос, пусть прокурор озвучит еще одно обвинение Петру Порошенко.
Став Президентом, Порошенко НЕВЫПОЛНИЛ тогда Закон об обороне. Полностью не выполнил. А вот это уже 100% ст. 111 Державна зрада. Начнёт возмущаться, то спросить его - а создана ли Ставка Верховного Главнокомандующего, которую он незамедлительно ОБЯЗАН был создать. Не мог как Зеленский с Радой (имеет право распустить, что не является ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ нормой), а именно что ОБЯЗАН был немедленно создать её собственным Указом.
Кстати, когда байдена Бенядиктовна на допрос вызовет?
"В Украине возбудили два уголовных дела в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко и действующего президента США Джо Байдена.
Петра Порошенко и Джо Байдена, в отношении которых возбуждены уголовные дела, обвиняют во вмешательстве в деятельность бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина.
«Уже 22 января, через два дня после инаугурации президента Соединенных Штатов, было зарегистрировано два новых уголовных производства, касающихся якобы вмешательства в деятельность бывшего генерального прокурора Украины Шокина со стороны пятого президента Украины Порошенко и нынешнего президента Соединенных Штатов Байдена».
Что скажете?
Вы же видите сами, и не стали опровергать, что моё предложение более чем реальное, что я предлагаю только то, что можно сделать. При этом и мечтаю, часто мечтаю. Как сказал как-то один Президент - наша ошибка в том, что мы мало мечтали, надо было больше мечтать и стараться превратить свои мечты в реальность.
И я тут с 2014-го не скрываю свои политические симпатии. Так что я не из Зебуинов, которых презираю.
Про Зебуинов. Откаты на Великом крадивництве, без показаний свидетелей доказать будет сложно и гарантия, что свидетели сбегут в Израиль, как только запахнет жаренным.
Но вот закон о Рынке земли, там прямое нарушение ст. 13 и 14 Конституции Украины и был официальный высновок юридического отдела Рады. Депутаты, по законодательству, ответственности з своё голосование не несут. Но вот стоит под законопроектом подпись головы коммитета Сольского, вот спикер Разумков подписал этот принятый закон, вот и Зеленский подписал этот закон. Так что только по этому закону эти трое гребут на скамью подсудимых и если присядут на скамью, то получат реальные срока - это ст.109 ККУ, до десяти лет с конфискацией.
Ну и так как я дал совет Венедиктовой, а не она мне, то как-то не комильфо мне медаль с её профилем, так что согласен на Ярослава Мудрого, даже третьей степени ))))
По каким статьям, и какие обвинения в соответствии с
ЗАКОН
Про оборону України
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 9, ст.106)
(Вводиться в дію Постановою ВРhttp://consultant.parus.ua/?doc=002ZHAC2DB&abz=03DUJ
N 1933-XII від 06.12. 91, ВВР, 1992, N 9, ст.107)
(Із змінами, внесеними згідно із Законамиhttp://consultant.parus.ua/?doc=0041GC6023&abz=028LY
N 3547-XII від 21.10. 93, ВВР, 1993, N 44, ст.420
N 221/94-ВР від 20.10.94, ВВР, 1994, N 45, ст.410
N 387/95-ВР від 17.10.95, ВВР, 1995, N 38, ст.284)
(В редакції Законуhttp://consultant.parus.ua/?doc=00MX44B56A&abz=19J8Q
N 2020-III від 05.10.20 00, ВВР, 2000, N 49, ст.420)
(Із змінами, внесеними згідно із Законамиhttp://consultant.parus.ua/?doc=07MP8050F4&abz=BQ04R
N 662-IV від 03.04.20 03, ВВР, 2003, N 27, ст.209http://consultant.parus.ua/?doc=01VVRAB5AE&abz=2ZJEU
N 1003-IV від 19.06.20 03, ВВР, 2004, N 2, ст.8http://consultant.parus.ua/?doc=0359C5EE37&abz=52FC6
N 3428-IV від 09.02.20 06, ВВР, 2006, N 26, ст.215http://consultant.parus.ua/?doc=07MPFD7AD1&abz=6E9T3
N 1014-V від 11.05.20 07, ВВР, 2007, N 33, ст.442http://consultant.parus.ua/?doc=070LL11A88&abz=7071J
N 107-VI від 28.12.20 07, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78
- зміни діють по 31 грудня 2008 року)
(Додатково див. Рішення Конституційного Судуhttp://consultant.parus.ua/?doc=04RHH23B24&abz=7GHLL
N 10-рп/2008 від 22.05.20 08)
(Із змінами, внесеними згідно із Законамиhttp://consultant.parus.ua/?doc=0598S1085C&abz=86B2B
N 803-VI від 25.12.20 08, ВВР, 2009, N 19, ст.258http://consultant.parus.ua/?doc=06S0UAC2F2&abz=AM16I
N 2526-VI від 21.09.20 10, ВВР, 2011, N 4, ст.27http://consultant.parus.ua/?doc=06RZ38DAF7&abz=ALU0W
N 2592-VI від 07.1020 10, ВВР, 2011, N 10, ст.63http://consultant.parus.ua/?doc=087KMF720E&abz=DF17F
N 5286-VI від 18.09.20 12, ВВР, 2013, N 38, ст.499http://consultant.parus.ua/?doc=088*******&abz=DIM7H
N 5404-VI від 02.10.20 12, ВВР, 2013, N 41, ст.550)
(Щодо втрати чинності Законуhttp://consultant.parus.ua/?doc=06RZ38DAF7&abz=ALU0W
N 2592-VI від 07.10.20 10 додатково див. Законhttp://consultant.parus.ua/?doc=08YYH67FDF&abz=FD79O
N 763-VII від 23.02.20 14, ВВР, 2014, N 12, ст.189)
(Із змінами, внесеними згідно із Законамиhttp://consultant.parus.ua/?doc=08ZK25E210&abz=FFX8L
N 1127-VII від 17.03.20 14, ВВР, 2014, N 17, ст.595http://consultant.parus.ua/?doc=091GOBBF5F&abz=FK1PB
N 1190-VII від 08.04.20 14http://consultant.parus.ua/?doc=092IMF149D&abz=FO0HH
N 1194-VII від 09.04.20 14 -
набирає чинності з 17.05.2014 р.)
(У тексті Закону слова "миротворчих операціях"
замінено словами "операціях з підтримання миру і
безпеки"згідно із Законом N 5286-VI від 18.09.2012)"
Звісно, що Капітолій один. Але ж кожен штат має свою Конституцію, поліцію, бюджет та інше. Тому Рейган був конгресменом від штату Каліфорнія, але це не зовсім те, що в нас народний депутат.
Конгресменом у Штаті Каліфорнія.
Не понимаешь различия значения выражений "у штаті" от "від штату" ????
оєлап, факт приналежності 73% до Шарікових- і під сумнів не ставиш.
Але тут нюанс- Атрошенко на додачу ще й розказує лохторату що він ці "гроші вибив з Київа". Бо нарід не знає про Реформу децентралізації від 2015 р. після якої гроші з регіонів там і лишаються.
А ті хто думає що Атрошенко великий патріот, хай погуглять хто подарував янику золотого батона, і водив тітушек на антимайдани. А вчасно перефарбуватись в колір нової київської влади- йому вже не звикати
P.S.: Тим часом Атрошенко дерибанить заповідник Ялівщину. Унікальний сосновий ліс з стоянкою вікінгів 10 століття і скіфськими курганами... Роздають "своїм" під котеджи...