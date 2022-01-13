Войска РФ дважды открывали огонь на Донбассе с начала суток, потерь нет, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток дважды открывали огонь по позициям украинских защитников. Потерь нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Вблизи Причепиловки российские наемники открывали огонь из минометов калибра 82 мм.

Недалеко от Станицы Луганской оккупанты совершили обстрел из минометов калибра 120 мм.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

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