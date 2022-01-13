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обстрел (25742) Донбасс (26950) наемники рф (2053) операция Объединенных сил (6766)

Войска РФ дважды открывали огонь на Донбассе с начала суток, потерь нет, - штаб ООС

Войска РФ дважды открывали огонь на Донбассе с начала суток, потерь нет, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток дважды открывали огонь по позициям украинских защитников. Потерь нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Вблизи Причепиловки российские наемники открывали огонь из минометов калибра 82 мм.

Недалеко от Станицы Луганской оккупанты совершили обстрел из минометов калибра 120 мм.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

Читайте также: Войска РФ стреляли из противотанковых гранатометов вблизи Причепиловки, - ООС
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СМЕРТЬ кацапским оккупантам !
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13.01.2022 17:21 Ответить
Сегодня, мне моя родня, с северо-востока Мариуполя не звонила... А все три вечера ранее- звонили! Говорят: грохочет круто! Они у меня тренированные, знают что такое 152 мм, что такое "Град", а что такое 122 мм- это то что грохотало. Особенно позавчера. Что интересно- днем, чего уже очень давно не случалось.
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13.01.2022 18:11 Ответить
Влада приховує кількість обстрілів.
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13.01.2022 19:17 Ответить
Насправді їх набагато більше
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13.01.2022 19:18 Ответить
 
 