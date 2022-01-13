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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Задержанный в Киеве "заместитель министра информации ДНР" Пряхин сбежал на оккупированную территорию

Задержанный в Киеве

Адвокат Владимира Пряхина утверждает, что он уехал, потому что у него там "больная мать". Меры предосторожности у Пряхина не было.

Об этом сообщила Медийная инициатива по правам человека, передает Цензор.НЕТ.

Заседание Шевченковского райсуда по делу Пряхина состоялось 12 января. Обвиняемый на него не явился. Его адвокат Светлана Новицкая объяснила, что он сейчас находится на оккупированной территории, потому что у него "больная мать".

"Он уехал, потому что там умерла тетя, умерла его первая жена, а дети уехали на заработки в другую страну. Позвонили соседи, сказали, что его мать больна. Он уехал ее забрать, но она отказалась ехать", - отметила в суде защитница Пряхина.

Никаких подтверждений этому она не предоставила.

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Следующее заседание суда было назначено на 18 марта.

"Но как так случилось, что после задержания Пряхин остался без меры пресечения, неизвестно. Никакого определения об избрании или отказе в избрании меры пресечения Пряхину в реестре найти не удалось", - говорится в сообщении Медийной инициативы по правам человека.

Пряхин был задержан в феврале 2021 года. По данным СБУ, с 2014 по 2016 гг. он занимал должность "замминистра информации" в террористической группировке "ДНР". А затем переехал в Киев, где, по данным следствия, работал политтехнологом и пиарщиком пророссийских общественно-политических структур.
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Топ комментарии
+90
Зеленський випустив - свої же люді.
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13.01.2022 18:37
+58
Последнее время Зеленые делают все для поддержки ваты, отпускают террористов, прессуют оппозиционеров казахстана, борятся с патриотами Украины
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13.01.2022 18:43
+55
Тебе утюг прищемил мозжечок? Тогда шли боевые действия. Кстати, ты бы тоже мог помочь нашим войскам. Своим участием. Но ты предпочел туда не идти. Там стреляют, а ты предпочитаешь отстреливаться на форумах. Здесь же он просто убежал. Ему никаких претензий не предъявляли, даже не задержали. Уехал человек к больной маме. Понять и простить. Да, зебоб?
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13.01.2022 18:43
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Якщо ти патріот України та ще й захисник- сидітимеш 100%,а сепарня-,, чєво ізводіте с'',можуть і ,,героя''дати.
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13.01.2022 20:08 Ответить
"Затриманий у Києві "заступник міністра інформації ДНР" Пряхін втік на окуповану територію" І правильно зробив. Ось так їб*ть сліпих. Молодець.
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13.01.2022 20:17 Ответить
Просто АХРЕНЕТЬ!
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13.01.2022 20:20 Ответить
Да,да,,,,, Завтра выяснится ,что он был вхож и в состав СНБО Украины.
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13.01.2022 22:20 Ответить
Ну когда этих гнид будут уже давить, а не "обирати запобіжні заходи"?
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13.01.2022 20:26 Ответить
Целый год мурыжили. Скорее посадить или скорее отпустить. Ктото мазу за этого КОЗЛОМОРДНОГО потянул Вот и отпустили. Хотя теперь какая разница .... КРАЙНИХ КАК ВСЕГДА НЕТ, НУ НЕТ и ВСЁ
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13.01.2022 22:25 Ответить
А вы чего ожидали от ватных зеленых гопников при власти?
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13.01.2022 20:26 Ответить
В этом нет ничего удивительного для Украины,это только за кражу еды у нас держат убогих за семью замками и под охраной всей Нацгвардии Украины.
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13.01.2022 20:27 Ответить
правление зеленского - постоянная история предательства и государственной измены
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13.01.2022 20:32 Ответить
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13.01.2022 20:32 Ответить
Да УКРАИНСКИЙ ПРОДАЖНЫЙ СУД, И неон один . Забыли о прокуратуре,МВД.
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13.01.2022 22:27 Ответить
а вот теперь вместо етого пряхина должны сидеть все ети гниды:
судья,прокурор
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13.01.2022 23:33 Ответить
Да хто ж их посадит???? Они ж ведь как ПАМЯТНИКИ нашему беспределу.
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19.01.2022 17:17 Ответить
Зеля, такие факты разве не есть дестабилизация внутренней обстановки о которой вчера говорил Данилов? Это разве не на руку мацквы? Такие факты как этот, разве не раздражают украинцев? Ты кругом наставил в силовые структуры своих дружбанов из Квартала, ну и что, какой то толк от этого есть?
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13.01.2022 20:42 Ответить
Но-но! Головне посадити Порошенка! Бідному Зєєєлє і маца не їсться...
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13.01.2022 21:22 Ответить
тут можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит! ©
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13.01.2022 20:47 Ответить
Та кому він треба?! Він же не Порошенко...
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13.01.2022 20:47 Ответить
Как остался без меры пресечения? А Портнов. а Ермак, что зря трудятся на рашку?
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13.01.2022 21:02 Ответить
Зелю и Беню со счетов не скидывайте.
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13.01.2022 21:08 Ответить
Им с бюджета Украины деньжата идут. Они богатеют ,народ беднеет.Юля по приговору отсидела.ЕСПЧ присудил вернуть 27 лямов за неправильное решение суда . Кто компенсировал выплату ??? Виновных НЕТ.Платит БЮДЖЕТ. То есть с нашего кармана.
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19.01.2022 17:23 Ответить
Я что-то не понял.... Так он задержанный или он уехал? Или был под дом.орестом?
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13.01.2022 21:06 Ответить
Ну ясно, он же не патриот Украины, а при власти кремлёвские ЗЕкрысы. Был бы он за Украину ЗЕкремлядь сразу бы его засудила по быстрому..
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13.01.2022 21:22 Ответить
Кстати куда в таких темах сразу продают ЗЕбилы?? ну те которые десятками мгновенно вылазят в темах про Порошенко. Судя по всему этот ЗЕскот следит за новостями , заголовки читает...АХ понимаю ЗЕскоты ждут темку про Порошенко, а там вся эта погань сразу же повылазит
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13.01.2022 21:25 Ответить
Ну собственно для этого мелкую зеленую мразоту и посылают на Цензор их хозяева из ОПы.
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13.01.2022 21:28 Ответить
Украина уже давно оккупирована внутренним врагом! ***** - враг смертельный, но власть в Киеве еще хуже, т.к. с ним подельничает!
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13.01.2022 21:29 Ответить
Это же зеленые избиратели. У нас точно также с приходом демократов отпускают нелегальных иммигрантов под устное обязательство вернуться в суд на рассмотрение дела о надании убежища. И отпускают внутрь страны
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13.01.2022 21:33 Ответить
Будни банановой республики.
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13.01.2022 21:43 Ответить
Кто удивился, тот - 73%, или сколько их уже там осталось..
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13.01.2022 21:43 Ответить
мабуть татаров обкашляв з суддями
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13.01.2022 21:59 Ответить
Не могу понять зачем держать такой штат таможни?????? Они свою зар.плату не отрабатывают. А маржу имеют в 100000%. Для начала 50% посадить с конфискацией.А через пол года оставшееся50% .Набрать новых и контроль с видео фиксацией каждой операции.
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13.01.2022 22:35 Ответить
зеля в который раз подыграл террористам и куйлу, крепко подсел на его глаз
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13.01.2022 23:39 Ответить
Судью арестовать и сразу на нары.Задолбали уже мрази
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14.01.2022 00:53 Ответить
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