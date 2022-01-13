Украина начинает системное сотрудничество с американскими компаниями в сфере ОПК, - Минобороны
12 января состоялась встреча министра обороны Алексея Резникова и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина с представителями более 30 корпораций США, специализирующихся на приоритетных для оборонного сектора Украины направлениях производства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Обсуждались актуальные потребности Вооруженных Сил Украины, в частности, относительно систем связи, управления и автоматизации, аэрокосмических систем, систем ПВО/ПРО, ракетного вооружения, специализированных видов боеприпасов, решений для военно-морских сил, технической разведки и РЭБ и т.д.
"Мы пригласили американских партнеров посетить Украину, чтобы ознакомиться с нашими производственными площадками, которые могут в дальнейшем выполнять задачи по локализации", - отметил по итогам встречи министр обороны Резников.
"В прошлом году были внесены изменения в законодательство, открывающие возможность приватизации предприятий ОПК. Это создает предпосылки для привлечения инвестиций и модернизации украинских производств. Что будет способствовать лучшему оснащению нашей армии и развитию экономики. Мы видим здесь пространство для партнерства с американскими корпорациями" — отметил министр по стратегическим отраслям промышленности Рябикин.
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Другое дело, что через приватизацию американским ВПК произойдет обновление производственных мощностей и появится постоянная загрузка заказами, это тоже очень не мало.
Вот только где все это?
Где в ВСУ снаряды основных калибров?
Где Стугны?
Где Нептуны?
Где ГСМ?
Где нормальное питание?
Почему каски в последний раз закупались в 2019-м году?
И это не в мирное время, а во время войны с армией врага, стоящей на пороге.
Нептуны заказаны, первый дивизион серийных будет в скором времени, в начале года.
На вооружении стоит и опытная партия поставленная еще при Порошенко.
Сапсан это старый еще довоенный комплекс, который начали при Ющенко и при Януковиче свернули. После начала войны реанимировали, но уже для иностранного арабского заказчика под именем ОТРК "Гром-2". Но там не все гладко, да и финансировал все иностранный заказчик, а не Украина. Украина выражала заинтересованность в приобретении адоптированной версии, после того как изделие допилят для иностранного заказчика. Не знаю что там сейчас - или заказчик соскочил, или тех. проблемы.
Так что, прежде чем все демонстрировать свою тупость, сначала изучи вопрос!
Думаю ты кацап под ВПН, разводишь тут срач, чтобы в украинском обществе не было единства и сплоченности.
А они через год смогут пояснить США, куда делись деньги и почему нихрена не сделано?
СТЫД И ПОЗОР!