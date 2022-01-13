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Новости Война
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военно-промышленный комплекс (235) Минобороны (9025) оборона (5145) США (24813) Рябикин (69) Резников (1168)

Украина начинает системное сотрудничество с американскими компаниями в сфере ОПК, - Минобороны

Украина начинает системное сотрудничество с американскими компаниями в сфере ОПК, - Минобороны

12 января состоялась встреча министра обороны Алексея Резникова и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина с представителями более 30 корпораций США, специализирующихся на приоритетных для оборонного сектора Украины направлениях производства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Обсуждались актуальные потребности Вооруженных Сил Украины, в частности, относительно систем связи, управления и автоматизации, аэрокосмических систем, систем ПВО/ПРО, ракетного вооружения, специализированных видов боеприпасов, решений для военно-морских сил, технической разведки и РЭБ и т.д.

"Мы пригласили американских партнеров посетить Украину, чтобы ознакомиться с нашими производственными площадками, которые могут в дальнейшем выполнять задачи по локализации", - отметил по итогам встречи министр обороны Резников.

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"В прошлом году были внесены изменения в законодательство, открывающие возможность приватизации предприятий ОПК. Это создает предпосылки для привлечения инвестиций и модернизации украинских производств. Что будет способствовать лучшему оснащению нашей армии и развитию экономики. Мы видим здесь пространство для партнерства с американскими корпорациями" — отметил министр по стратегическим отраслям промышленности Рябикин.

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Топ комментарии
+12
С богом, друзья. Если чьо, отдам свой участок за символический доллар, длЯ лицензионного производства "пэтриот"
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13.01.2022 21:06
+8
Ну, сидя по всему, вам они не нужны. А нам пригодятся.
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13.01.2022 21:00
+5
Було б не погано, щоб знайшлися гроші на віщання українського радіо на середніх хвилях.Досить обкрадати Україну!
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13.01.2022 21:35
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Единственное партнёрство от американцев - вывести немногих оставшихся спецов в Штаты.
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13.01.2022 20:50 Ответить
Ну, сидя по всему, вам они не нужны. А нам пригодятся.
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13.01.2022 21:00 Ответить
тут взагалі ніхто особливо не потрібен
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13.01.2022 21:06 Ответить
Резніков молодець!Розумний чоловік! Може хоч тут буде толк? Дай Бог!
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14.01.2022 15:27 Ответить
А шо нужно делать, та як отой кацап , сам не гам и другому не дам?
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13.01.2022 21:04 Ответить
У кацапов в меньших масштабах, но то же самое. Штаты выкачивают талантов со всей планеты.
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13.01.2022 21:07 Ответить
за президента переживаю..
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13.01.2022 22:06 Ответить
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13.01.2022 22:07 Ответить
То нехай всі з країни виїжджають? Бо зараз найбільше країну покидають. Вже й 18-20 літні тікають з країни.
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13.01.2022 21:42 Ответить
Не думаю что в Украине еще есть что-то нужное американцам, а вот дешевая рабочая сила с нужными навыками есть, но вывозить её в США бессмысленно, тогда она сразу дорогой станет.

Другое дело, что через приватизацию американским ВПК произойдет обновление производственных мощностей и появится постоянная загрузка заказами, это тоже очень не мало.
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13.01.2022 22:06 Ответить
С богом, друзья. Если чьо, отдам свой участок за символический доллар, длЯ лицензионного производства "пэтриот"
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13.01.2022 21:06 Ответить
Наш Южний и Луч могут сделать лучше идешевле только денег дайте
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13.01.2022 22:46 Ответить
Да мы вобще все можем...

Вот только где все это?
Где в ВСУ снаряды основных калибров?
Где Стугны?
Где Нептуны?
Где ГСМ?
Где нормальное питание?
Почему каски в последний раз закупались в 2019-м году?

И это не в мирное время, а во время войны с армией врага, стоящей на пороге.
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14.01.2022 02:48 Ответить
я згоден і мені це теж болить
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14.01.2022 11:33 Ответить
Потому что длбы решили что лучше кормить чужую армию чем свою.
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14.01.2022 13:06 Ответить
Откуда деньги, Зин???
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13.01.2022 21:16 Ответить
Було б не погано, щоб знайшлися гроші на віщання українського радіо на середніх хвилях.Досить обкрадати Україну!
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13.01.2022 21:35 Ответить
з такими "американьськими" як з каліматорними прицілами ? знов через УОП ?
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13.01.2022 21:35 Ответить
зебилы такой громкий заголовок придумали, а по факту новости - очередной пшик. Кстати, за сколько нептунов уже оплачено производителю? А сапсанов? зелескот строит не армию а цирк.
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13.01.2022 21:58 Ответить
Ты бредишь про Сапсанов, нет такого комплекса. Провокатор.
Нептуны заказаны, первый дивизион серийных будет в скором времени, в начале года.
На вооружении стоит и опытная партия поставленная еще при Порошенко.
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13.01.2022 22:09 Ответить
Иди жопы фрицам подмывай. Твое мнение тут никого не интересует. А ракетный комплекс сапсан, как раз начали доводить при порошенко, но за 2.5 года правления косовороточного ********, проект был по факту похоронен. Просто в тупорылой башке клоуна уже давно закончилась война, Украина капитулировала, а он губернатор малоросии.
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14.01.2022 06:34 Ответить
Начнем с того, что я тут работаю мозгами, а не руками, так что твой высер мимо кассы. Интересует кого-то мое мнение или нет, не тебе решать, не нравится - не читай.

Сапсан это старый еще довоенный комплекс, который начали при Ющенко и при Януковиче свернули. После начала войны реанимировали, но уже для иностранного арабского заказчика под именем ОТРК "Гром-2". Но там не все гладко, да и финансировал все иностранный заказчик, а не Украина. Украина выражала заинтересованность в приобретении адоптированной версии, после того как изделие допилят для иностранного заказчика. Не знаю что там сейчас - или заказчик соскочил, или тех. проблемы.

Так что, прежде чем все демонстрировать свою тупость, сначала изучи вопрос!
Думаю ты кацап под ВПН, разводишь тут срач, чтобы в украинском обществе не было единства и сплоченности.
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14.01.2022 11:04 Ответить
Замовник (Саудити) зіскочили з нашого "Грому" і зараз оплачують китайцям виробництво аналогічного продукту...
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14.01.2022 11:46 Ответить
Если и пускать амеров на такие предприятия то 50 процентов должна оставаться за державой!!!!
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13.01.2022 22:48 Ответить
51 процент должно оставаться за США
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14.01.2022 13:04 Ответить
почему, поясните
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14.01.2022 15:29 Ответить
Потому что контрольный пакет не должен достаться кацапам
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14.01.2022 17:20 Ответить
Рєзіков і Рябікін - справжні козаки...
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13.01.2022 22:49 Ответить
О каг!!!

А они через год смогут пояснить США, куда делись деньги и почему нихрена не сделано?
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14.01.2022 02:44 Ответить
Все просто. Денег не дадут.
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14.01.2022 13:03 Ответить
На восьмому році війни почали системне співробітництво у оборонній сфері з стратегічним союзником. Темпи вражають.
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14.01.2022 09:01 Ответить
Що чутно про М-16 обіцяди налагодити виробництво ?
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14.01.2022 09:07 Ответить
Для термінового фінансування ОПК необхідно запровадити 3% займ з усіх доходів населення, з погашенням державою через 5 років, під 5%.Дуже багато грошей в матрасах.Обовязково потрібно врахувати платіжну спроможність окремих категорій населення і інфляцію.
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14.01.2022 10:13 Ответить
Как правило все заканчивается на блаблабла. Надеюсь хватит ума в этот раз серьезно отнестись к делу
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14.01.2022 13:03 Ответить
Вот придурки ВМЕСТО ТОГО ЧТОБЫ ЧТО ТО СОЗДАТЬ - ХОТЯТ ВСЕ РАЗБАЗАРИТЬ !!
СТЫД И ПОЗОР!
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14.01.2022 13:17 Ответить
Даєш український штат в складі США.
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14.01.2022 13:59 Ответить
Приватизація підприємств ОПК? Да..., Під час війни це дуже "мудре рішення" ...
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14.01.2022 16:16 Ответить
 
 