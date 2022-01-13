Украина начинает системное сотрудничество с американскими компаниями в сфере ОПК, - Минобороны

12 января состоялась встреча министра обороны Алексея Резникова и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина с представителями более 30 корпораций США, специализирующихся на приоритетных для оборонного сектора Украины направлениях производства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Обсуждались актуальные потребности Вооруженных Сил Украины, в частности, относительно систем связи, управления и автоматизации, аэрокосмических систем, систем ПВО/ПРО, ракетного вооружения, специализированных видов боеприпасов, решений для военно-морских сил, технической разведки и РЭБ и т.д.

"Мы пригласили американских партнеров посетить Украину, чтобы ознакомиться с нашими производственными площадками, которые могут в дальнейшем выполнять задачи по локализации", - отметил по итогам встречи министр обороны Резников.

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"В прошлом году были внесены изменения в законодательство, открывающие возможность приватизации предприятий ОПК. Это создает предпосылки для привлечения инвестиций и модернизации украинских производств. Что будет способствовать лучшему оснащению нашей армии и развитию экономики. Мы видим здесь пространство для партнерства с американскими корпорациями" — отметил министр по стратегическим отраслям промышленности Рябикин.

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