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ДТП (7453) пьянство (867) Харьков (7286) Геращенко Антон (1438)

Водителя-виновника ДТП с жертвами в Харькове трижды задерживали пьяным за рулем, - Геращенко

Водителя-виновника ДТП с жертвами в Харькове трижды задерживали пьяным за рулем, - Геращенко

Водителя задерживали пьяным три раза за последние пять месяцев. Судебные заседания были назначены на конец января и февраля, но сейчас судить уже некого.

Об этом пишет в фейсбуке советник министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что накануне водитель KIA выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota, в которой ехали супруги и двое детей. Родители и сам водитель KIA погибли на месте, дети – в больнице.

"Оказалось, что водитель автомобиля KIA трижды (!!!) за последние 5 месяцев задерживался патрульной полицией за вождение в нетрезвом состоянии и по нему трижды были составлены протоколы. Это было 10 сентября, 14 и 15 ноября прошлого года. До этого дня, к сожалению, судьи так и не нашли время рассмотреть эти дела. Судебные заседания были назначены на 21 и 26 января, а также 21 февраля. Только вот судить будет уже некого…", - написал Геращенко.

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Он отметил, что в Украине полиция не имеет полномочий забирать права у пьяных водителей. А во многих странах ЕС нетрезвого водителя могут задержать на месте, а суд обязан рассмотреть его дело в течении 48-72 часов.

"Господа судьи, прошу Вас стараться безотлагательно и как можно быстрее рассматривать административные протоколы в отношении нетрезвых водителей. Не стесняйтесь использовать данное Вам Законом право брать под арест таких водителей, которые в течении года повторно сели за руль пьяными дважды и трижды", - закликав Геращенко.

Он также обратился к депутатам с призывом изменить законы, чтобы суды рассматривали дела пьяных водителей не позднее 72 часов.
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Топ комментарии
+13
А почему после третьего раза не отобрали права навечно ? Потому шо типы Геращенко зарабатывают на отмазках нарушителей и им невыгодны европейские законы
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13.01.2022 21:38
+9
Вибачте, але це your bunny писець. Що це за закони такі? Воно їздить п'яне, а йому тільки пальчиком погрожують?
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13.01.2022 21:44
+7
Антоша появився, довго не було чути.
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13.01.2022 21:39
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Про це пише https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7/posts/4713127055440771 у фейсбуці радник міністра внутрішніх справ Антін Блюдоліз Геращенко, повідомляє . Джерело:
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13.01.2022 21:32 Ответить
вічна порадниця, своя в дошку для кожного МВС-міністра, пересиділа самого Рукзакяна... Хто скаже, що це мужик- нехай кине в неї цеглою...
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13.01.2022 22:47 Ответить
до речі, наскільки мені відомо, то права забирають та видають тимчасовий талон... Щось змінилось чи Антоніна Вилизанатарілка- приховує?
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13.01.2022 22:51 Ответить
А почему после третьего раза не отобрали права навечно ? Потому шо типы Геращенко зарабатывают на отмазках нарушителей и им невыгодны европейские законы
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13.01.2022 21:38 Ответить
Потому что Геращенко с Аваковым сами преступники. Еще до Майдана в Харькове воровали все что можна и даже детские атракционы и качели порезали и сдали в металолом чтобы потусить в ночных клубах
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13.01.2022 22:01 Ответить
А вы всегда врете?))) Или только когда бухаете за рулем?
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13.01.2022 22:16 Ответить
у тебя мозги есть вообще? тебе объяснили - патрульные не имеют права отнимать права. Это делает СУД. а судей у нас не хватает, потому полгода не могли рассмотреть дело и забрать у этого идиота права.
Или Геращенко лично должен бегать права отнимать?
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13.01.2022 22:27 Ответить
дело не в том где его права, а в отсутствии у него мозгов и совести. Оно и с ликвидированими правами будет бухать за рулем
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13.01.2022 22:36 Ответить
Тут не поспоришь... Некоторые из таких уже успели тут высказаться о "карательных законах".
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13.01.2022 23:31 Ответить
Антоша появився, довго не було чути.
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13.01.2022 21:39 Ответить
Деньги закончились, опять к корыту хочет
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13.01.2022 22:03 Ответить
Вибачте, але це your bunny писець. Що це за закони такі? Воно їздить п'яне, а йому тільки пальчиком погрожують?
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13.01.2022 21:44 Ответить
Проблема ж не в тому що закони якісь не такі, раніше були інші - могли відібрати на місці, але міліціонери з цього робили корупцію і договорняки тому на статистиці п'яних за кермом це не відображалось. Проблема тільки у дотриманні законів та невідворотності покарання. Але жодна влада за 30 років цим не переймалась. До-речі, і засідання суду ось-ось мали відбутись, яка випадковість (мабуть заднім числом вписали дати).
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13.01.2022 22:15 Ответить
А какая разница для полиции в плане коррупции? Протоколы составляют они... Как видите на этого три штуки составили...
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13.01.2022 22:25 Ответить
Насправді це міжнародна практика, щоб відкинути особисту упередженість, помилку виконавця і т.п. Але, як вище написано, до цього чудового закону потрібно лише забезпечити невідворотність покарання (читай - очистка судової системи) щоб справи не лежали в судах без розгляду. Чомусь же можуть робити дозволи на обшуки, повістки і т.п. за день, якщо це комусь необхідно.
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13.01.2022 22:59 Ответить
Это административка... с какого перепугу у нее должен быть приоритет над другими делами? Вот над этим и должен поработать законодатель...
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13.01.2022 23:35 Ответить
Випий і сідай за кермо, обезпеч себе від покарань. закони на стороні алкогонавтів. чи збережеться така країна????
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13.01.2022 21:56 Ответить
На жаль на ваше питання вже є декілька відповідей, але нашу еліту не зупиняє ніщо. Королева Єлизавета позбавила сина всіх обов'язковів щоб він був в суді звичайним громадянином. Це рівність усіх перед законом і така країна збережеться безумовно
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13.01.2022 22:05 Ответить
И до жопы ваши штрафы и ваши тупые диктаторские законы если мусора и судьи с прокурворами отпускают преступника за деньги. Сначала ведите пожизненное наказание для тех кто вершит закон а потом уже требуйте от простых людей соблюдения законов
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13.01.2022 21:58 Ответить
А не пробовали не бухать за рулем?
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13.01.2022 22:19 Ответить
можно узнать - в этой конкретной ситуации виноват прокурор, который не имел никакого отношения к делу или патрульные, которые составили ТРИ протокола на этого идиота?
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13.01.2022 22:29 Ответить
В Штатах после 3-го раза сидел бы в турма. А прав бы лишился после первого.
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13.01.2022 22:00 Ответить
после второго.
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13.01.2022 22:29 Ответить
от штата зависит
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13.01.2022 22:37 Ответить
и от промилей
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13.01.2022 22:40 Ответить
у нас не Штаты, у нас страна "открытых возможностей"
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13.01.2022 22:56 Ответить
У нас тоже так. И штрафу еще.
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13.01.2022 22:56 Ответить
Звісно що такі норми закону це не недолік закону, а боюся свідома норма. І причини норми зрозумілі. А закликати суддів марна справа, суддя діє в межах норм закону, хоча інколи ця норма рятує і декого з суддів. Всі питання під купол
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13.01.2022 22:01 Ответить
Пане, ви нагородили стільки різних дурниць в одну купу, що коментувати марна справа. Але зверну увагу на те що пан Геращенко був і депутатом і радником, а пан Аваков Міністром. А міністерство має право приймати участь в розробці законів. А натикайте мене носом де пан Антон попереджав про цю явно небезпечну норму закону, коли водій який був нетверезий за кермом буде мати права? Чи може міністерство пояснювало депутатам небезпеку чинної норми? Я щось не пам'ятаю.
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13.01.2022 22:43 Ответить
Не країна, а дурдом "Веселка".
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13.01.2022 22:17 Ответить
А у нас разве не на месте лишают прав за пьянку плюс штраф?
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13.01.2022 22:18 Ответить
не знаю где это - у вас, а в Украине - нет.
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13.01.2022 22:30 Ответить
Пора судей привлекать к ответственности за халатность и уклонение от исполнения обязанностей.
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13.01.2022 22:18 Ответить
у нас дефицит судей. Примерно 40% недобор. Преступники массово избегают наказания за давностью преступления - судей не хватает рассматривать дела.
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13.01.2022 22:31 Ответить
да у нас и при наличии судей преступники тоже избегают много чего, как говорится "да не суди и не судим будешь"
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13.01.2022 22:58 Ответить
Суд божий никто не отменял, жалко только невинных людей☹️
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13.01.2022 22:33 Ответить
если в стране работает только "суд божий", то не далеко и до суда Линча
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13.01.2022 23:00 Ответить
О как, цензор. соответствуете названию. Можете хоть все коменты удалить или всех перебанить - факт не поменяется. Проблема не в геращенко или в авакове а в тупом народе, который выбирает тупоголовых ублюдочных фотографов, насильников и кварталовцев в ВР, а потом требует справедливости, когда его давят пьяные отморозки на дорогах, такие же представители "элехтората", как и он сам. Что там по ДТП с Трухиным? Нашли того, кто таки был за рулем? )) Клоуны, мля..
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13.01.2022 22:50 Ответить
Панове судьи, я выживаю на пенсию 70 d. У Вас достаточно огромные зарплаты, и они известны всем.Сейчас нет дураков, все понимают - трусости,наглости,оборзению,жадности и пофигизму нет предела. На Вас же смотрят Ваши дети, которых Вы возите каждое утро в школу. Дети понимают гораздо больше, чем Вы думаете и впитывают всё, как губка. . . . . . Писатель Ефремов сказал: "Серое рождает чёрное"
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13.01.2022 23:11 Ответить
"Панове судді, прошу вас намагатися невідкладно і якнайшвидше розглядати адміністративні протоколи щодо нетверезих водіїв. Не соромтеся використовувати дане вам Законом право брати під арешт таких водіїв, які протягом року повторно сіли за кермо п'яними двічі та тричі", - закликав Геращенко. Джерело:
Кому ви це кажете - СУДДІ самі ********** бухими їздити на автівках
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13.01.2022 23:40 Ответить
оно то да.. но у нас и за кефир, квас можно попать в нетрезвые.. вот бы еще закон что бы коррупционеров рассматривали дела в течении 2 суток, а то лесятиелиями тянутся суды..
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13.01.2022 23:59 Ответить
А як у нас за кефір чи квас можна потрапити до "нетверезих"? Допустима норма 0,2 проміле, це напевно літріф 10 кефіру))
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14.01.2022 06:53 Ответить
Очередные жертвы беззакония. Наверное нет больших злодеев, чем украинские судьи. Бедность и война это тоже на их совести.
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13.01.2022 23:59 Ответить
А судьям не интересные такие простые дела. Лишат прав ....оштрафуют...и все..а взять то нечего. Теперь их надо привлечь за то что не сделали свою работу....на их совести две смерти...даже три.
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14.01.2022 00:12 Ответить
В нашем провинциальном городке ну где-то 46 тысяч проживает, так рассмотрение дела в суде только через пол года, один судья. Не пойму, они получают по 100-200 тыс. зарплаты и никто не хочет работать или по штату не положено? Не пойму...
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14.01.2022 00:32 Ответить
....во, блин Права Человека , вернее Защита Прав Человека, даже Водительских, даже Вдрызг Пьянового.... потому-что, это ЧЕЛОВЕЕК!
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14.01.2022 05:17 Ответить
У Харкові що, пороблено? Хоча враховуючи відсоток людей, що голосували за Гепу- я не здивований.
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14.01.2022 06:51 Ответить
Як ио нашім суддям не все рівно. Цим свиням, аби грошами під носом помахали. Еліта срана
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14.01.2022 08:04 Ответить
что-то мне это напоминает..., например борьбу за свои права против ковида..., если борьба за соблюдение личных прав и свобод противоречит всеобщему благу(как, например, хочу и бухаю за рулем - мое бухло, моя машина...) в дело должны вступать законы, которые защищают общество в целом от распоясавшихся индивидуумов...,например, ограничивают их право свободного передвижения за рулем, если они пьяны..., или ограничивают их контакты с людьми, если они могут быть заражены смертельной болезнью..., но, понятно, что для наших законников безопасность отдельного человека, как и безопасность общества в целом, далеко не в приоритете...
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14.01.2022 09:17 Ответить
судити є кого.
всіх хто мав позбавити його прав та арештувати машину
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14.01.2022 10:23 Ответить
 
 