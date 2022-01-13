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Ллойд Остин подтвердил непреклонную поддержку со стороны США суверенитета Украины, - Резников провел встречу с американским коллегой

Ллойд Остин подтвердил непреклонную поддержку со стороны США суверенитета Украины, - Резников провел встречу с американским коллегой

Глава Пентагона Ллойд Остин провел переговоры с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и обсудил с ним наращивание сил РФ вблизи российско-украинской границы.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в заявлении Пентагона, распространенном в четверг.

"Министр обороны Ллойд Остин провел разговор со своим украинским коллегой, министром обороны Алексеем Резниковым, чтобы обсудить с ним длительное и неспровоцированное наращивание военных сил Россией возле Украины.

Остин подтвердил непреклонную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины, включая постоянные усилия по укреплению возможности украинских сил путем оказания оборонной помощи. Лидеры выразили поддержку дипломатическим усилиям по деэскалации напряженности и обязались продолжить их тесную координацию", - отмечается в заявлении.

Читайте также: Украину поддержали практически все делегации, - Цымбалюк о заседании ОБСЕ
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Топ комментарии
+8
Де проголосувати?!)))
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13.01.2022 22:35
+5
За весь цей час Зеленський жодного разу не прокоментував вимоги офігівшої русні хоча б в частині, що безпосередньо стосується України, ні хід переговорів
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13.01.2022 22:31
+5
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13.01.2022 23:21
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Серьёзный дядька.
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13.01.2022 22:18 Ответить
Который заявил что главными угрозами для США является белый национализм и изменение климата .
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14.01.2022 00:10 Ответить
Чергова перемога від зелені.Це на хвилинку підприємство учасник програми нашого ЗРК і розробник радарів що працюють без руснявих клістронів.
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13.01.2022 22:21 Ответить
Сподіваюся, якщо Остін теж в курсі цієї новини, то непохитна підтримка українського війська прозвучала для гнома-капітулянта, як погроза від Кінг-Конга.
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13.01.2022 22:26 Ответить
Правда интересно:Ллойд Остин?! Имя - Ллойд. Это прямо как британский морской регистр! У них бывает имя и фамилия меняются местами - как у нас : Богдан это в основном имя,но бывает и фамилия. Расса:негроидная. Но это прекрасный гражданин USA! И никак не хуже! Надо учиться и нам так: не цвет кожи определяет авторитет,а реальные заслуги перед народом и государством!
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13.01.2022 22:23 Ответить
Угадай, почему среди афроамериканцев часто встречается фамилия Вашингтон.
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13.01.2022 22:27 Ответить
Maxim Ak-Murza почему,уважаемый?
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13.01.2022 22:30 Ответить
Любил Джордж Вашингтон темнокожих девчат. Исторический факт, кстати.
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13.01.2022 22:33 Ответить
Не вопрос! Это же не грех!
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13.01.2022 22:37 Ответить
Я то же один раз чуть не полюбил...Толпа друзей- студентов прервала романтику общения...
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13.01.2022 22:39 Ответить
Похмелилось, дебилушко?
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13.01.2022 23:24 Ответить
Давно бухаешь, русмартышка?
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13.01.2022 23:49 Ответить
Ты не останавливайся, руснявое, бухай побольше. И шоб шмурдяк был подешевле
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13.01.2022 23:57 Ответить
Ну а какой еще шмурдяк русня хлебает? Вам другого и не тре.
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14.01.2022 00:10 Ответить
Русь в Киеве, болван.
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14.01.2022 00:31 Ответить
Лапти ? Этот товарищ росийский военный , морской артилерист , в запасе , с росийским паспортом и военной пенсией . Лаптя лаптем не напугаешь.
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14.01.2022 00:14 Ответить
Та нема за што . Таких как он в Америке миллионы и они тащат страну в пропасть . Больно смотреть . Такова селяви . Жыве Беларусь !
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14.01.2022 04:58 Ответить
ты, я смотрю, так и не лечишься.
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14.01.2022 00:38 Ответить
Да потому что они были его рабами и иметь их было куда проще чем белых протестантских женщин за которых могли отрезать Вашингтону причинное место и даже повесить .
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14.01.2022 00:20 Ответить
Однако нобелевский лауреат доктор Джеймс Ватсон проводивший исследование ДНК всех рас получил совершенно другой результат.
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14.01.2022 00:17 Ответить
За весь цей час Зеленський жодного разу не прокоментував вимоги офігівшої русні хоча б в частині, що безпосередньо стосується України, ні хід переговорів
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13.01.2022 22:31 Ответить
Он на лыжах катался
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13.01.2022 23:17 Ответить
Де проголосувати?!)))
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13.01.2022 22:35 Ответить
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13.01.2022 23:21 Ответить
Сенат США не принял закон о санкциях против СП-2, нехватило несколько голосов.
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13.01.2022 23:10 Ответить
Барабанная дробь войны - США заявили об эскалации отношений с россией... А россия тут-же отказалась от следующего раунда переговоров с США, и кремль "начал консультации с военными по Украине".. О чем это !? Да все о том что Кутин попал в ситуацию, когда его послали нах в лес - и он Абиделся, и решил пойти ва-банк..
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13.01.2022 23:41 Ответить
очкошники уже играли в супердержаву в 79 году. В итоге били челобитную - дайте хлеба и порошка стирального.
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14.01.2022 00:34 Ответить
Сейчас как раз самое время кремлевским консервам типа партии Свобода и нацдружин выйти на митинг "против негров и иностранцев" или типа того чтоб оскорбить Остина и поссорить Украину с США. Ждем на бис
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14.01.2022 11:02 Ответить
 
 