Ллойд Остин подтвердил непреклонную поддержку со стороны США суверенитета Украины, - Резников провел встречу с американским коллегой

Глава Пентагона Ллойд Остин провел переговоры с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и обсудил с ним наращивание сил РФ вблизи российско-украинской границы.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в заявлении Пентагона, распространенном в четверг.

"Министр обороны Ллойд Остин провел разговор со своим украинским коллегой, министром обороны Алексеем Резниковым, чтобы обсудить с ним длительное и неспровоцированное наращивание военных сил Россией возле Украины.

Остин подтвердил непреклонную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины, включая постоянные усилия по укреплению возможности украинских сил путем оказания оборонной помощи. Лидеры выразили поддержку дипломатическим усилиям по деэскалации напряженности и обязались продолжить их тесную координацию", - отмечается в заявлении.

Читайте также: Украину поддержали практически все делегации, - Цымбалюк о заседании ОБСЕ