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Зеленский (19024) спутник (224)

Со спутником "Сич-2-30" установлена ​​устойчивая связь, бортовые системы работают в штатном режиме, - Зеленский

Со спутником

Национальный центр управления и испытаний космических средств успешно провел первый сеанс связи со спутником "Сич-2-30", который сегодня был выведен на космическую орбиту.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"В настоящее время с аппаратом установлена ​​устойчивая связь, все его бортовые системы работают в штатном режиме. Данные, полученные благодаря "Сич-2-30", будут помогать в работе украинским аграриям, картографам, а также в сферах лесного и водного хозяйства, безопасности и обороны, мониторинга чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий", - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что успешная реализация таких масштабных космических проектов и дальше будет обеспечивать Украине достойное место среди ведущих космических государств мира, а отечественная аэрокосмическая отрасль будет визитной карточкой Украины.

Смотрите также: Запуск украинского спутника Сич-2-30 из мыса Канаверал. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
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Топ комментарии
+55
ты связь с реальностью лучше установи, чучело зеленое
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13.01.2022 22:40
+42
мимит.. квартальний блазень винирнув з "муки" та почав нахвалятися супутником - до якого не має жодного відношення.
Зараз це недорозуміння навроче та зі супутником лихо ще трапиться..
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13.01.2022 22:39
+34
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13.01.2022 23:08
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Страница 2 из 2
ЗЕля- Космос )
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13.01.2022 23:40 Ответить
Он спутники запускает и на лыжах катается а тем временем только что в сенате не нашлось голосов чтоб принять санкции против СП-2. Это провал дипломатии.
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13.01.2022 23:41 Ответить
Ви про що, шановний? Хіба від нього щось залежить? Він- бідний Вова, на якого вішають усіх собак.
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14.01.2022 04:38 Ответить
Собаки корисні тварини, краще Ваву повісити, користі більше буде
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14.01.2022 08:21 Ответить
Так працюй. Хто тобі це зробити не дає.
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14.01.2022 09:31 Ответить
бєня і його потвора-вороги України і світу
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13.01.2022 23:42 Ответить
Наш пианист -горнолыжник еще и косметолог... или как там правильно? А говорили гивно. Во какой одаренный !
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14.01.2022 00:08 Ответить
На кордоні стоїть російська армія, у бюджеті МО немає грошей на нові озброєння, а Зеленський запускає супутники і будує фонтани в Умані по 150 млн грн. Я б назвав його кінченим дегенератом, якби не вважав це все спланованим.
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14.01.2022 00:15 Ответить
Ну і "При чому тут Зеленський?" Не чіпайте "засранця"! У нього власних "зашкварів" уже на кілька "пожиттєвих" строків вистачає! (Тільки не треба спішить мене "в зад клювать" : "При этом сателлит сложно назвать крайне инновационным, скорее, это "космический долгострой", поясняет в комментарии http://www.liga.net/ LIGA.net председатель правления Dnipro Space Cluster Евгений Рокитский. Компании-партнеры проекта участвовали в разработке Сич-2-1. Работа над аппаратом началась более десяти лет назад, а запуск спутника планировался в 2017 году. Однако из-за начала войны с Россией и соответственно разрыва сотрудничества запуск пришлось отложить".)
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14.01.2022 08:04 Ответить
Что-то напомнило
https://www.youtube.com/watch?v=U6Kcnq6h-5w
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14.01.2022 00:16 Ответить
слабенько. Надо было центр управления полетом сателлита соорудить, с десятками мониторов с операторами, и громадным монитором на всю стену на сцене с траекторией полета. Хотя, еще не вечер, 95-м все под силу
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14.01.2022 00:17 Ответить
У зеленского вторая линия связи со спутником?
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14.01.2022 00:26 Ответить
Вова Вперший великозапустив супутник. Вперше.
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14.01.2022 00:28 Ответить
Велике спутнікозапускництво на марші
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14.01.2022 00:31 Ответить
Із супутником "Січ-2-30" встановлено стійкий зв'язок, бортові системи працюють у штатному режимі, - офіс керування польотами Зеленського
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14.01.2022 00:42 Ответить
Навіщо Горбуліна запросив? Розповісти, що "встановив стійкий зв'язок з супутником" який "5 разів на добу над Україною пролітає"? Пропонував теж занюхнути для "стійкості зв'язку" (задля цього ж треба летіти поруч ))?
Чи може випити з горла, щоб не плакати дивлячись на картинки старих *реальних* українських супутників ДЗЗ Січ-1(м)?
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14.01.2022 00:47 Ответить
Пока нам тут налоги вводят, инфляция 20%, а этот утырок в спутник играется! Мама! Да киньте в него ссаной тряпкой уже!
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14.01.2022 00:48 Ответить
Спутник такий собі, але все-рівно це добре.
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14.01.2022 00:54 Ответить
Н-да , было бы больше пользы , если бы тебя запустили туда вместо спутника .
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14.01.2022 01:04 Ответить
Лучше бы молчал, а то убийц шеремета он тоже находил
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14.01.2022 01:51 Ответить
... и начал подавать сигнал:"Пи-пи-пи-пи-....."
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14.01.2022 05:07 Ответить
людина -дублер.
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14.01.2022 05:58 Ответить
Заяви Юзіка про супутник ще не було?
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14.01.2022 07:01 Ответить
Ще зараз розпишуть, що запуск супутника був " за проектом Зеленського" як і велике крадівництво...мовчав би вже.
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14.01.2022 07:26 Ответить
Ой, не могу, шоб оно там понимало
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14.01.2022 07:34 Ответить
Я сам позвонил Лукашенко и сказал.... спасай Вагнерцев Путлера....
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14.01.2022 07:44 Ответить
Во времена Кучмы кричали по ящику...під Патронатом президента дорога Киев-Варшава построена,а спутник полетел у космос,а мост через Днепр построил сам Кучма... а на заводе Серп и Молот доярка надоила за сутки тонну молока головне шо Під Патронатом Голобородьки типа Кучмі...
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14.01.2022 07:48 Ответить
Всі думали, що зеля пропав, а він супутник запускав. Ми його недооцінили.
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14.01.2022 08:11 Ответить
зеленський, ти яким боком до Ілона Маска?
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14.01.2022 08:50 Ответить
ты сотри, тут как тут) свадебный генерал) все хорошие новости и сразу видосики - весь треш и с факелами днем не найти его в стране)
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14.01.2022 09:14 Ответить
Це "Велике спутниківство" за підтримки найвеличнішого.
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14.01.2022 09:42 Ответить
p1sta спутнику!
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14.01.2022 12:28 Ответить
Когда я занимался ЗНКПУ, вопрос был - а ЗАЧЕМ всё это? Мной предлагались такие цели:
1. Государственное использование (в работе министерства, ведомствами и пр.)
2. Коммерческое применение
3. Поддержка системы с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ прицелом на будущее
4. Престиж государства.
Вопрос в том - а получился ли хотя бы "престиж"? Судя по комментариям - не очень...
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14.01.2022 12:53 Ответить
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