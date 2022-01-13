Со спутником "Сич-2-30" установлена устойчивая связь, бортовые системы работают в штатном режиме, - Зеленский
Национальный центр управления и испытаний космических средств успешно провел первый сеанс связи со спутником "Сич-2-30", который сегодня был выведен на космическую орбиту.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"В настоящее время с аппаратом установлена устойчивая связь, все его бортовые системы работают в штатном режиме. Данные, полученные благодаря "Сич-2-30", будут помогать в работе украинским аграриям, картографам, а также в сферах лесного и водного хозяйства, безопасности и обороны, мониторинга чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий", - заявил Зеленский.
Президент подчеркнул, что успешная реализация таких масштабных космических проектов и дальше будет обеспечивать Украине достойное место среди ведущих космических государств мира, а отечественная аэрокосмическая отрасль будет визитной карточкой Украины.
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Чи може випити з горла, щоб не плакати дивлячись на картинки старих *реальних* українських супутників ДЗЗ Січ-1(м)?
1. Государственное использование (в работе министерства, ведомствами и пр.)
2. Коммерческое применение
3. Поддержка системы с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ прицелом на будущее
4. Престиж государства.
Вопрос в том - а получился ли хотя бы "престиж"? Судя по комментариям - не очень...