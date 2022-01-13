Профессиональная футбольная лига Испании разместила на своем сайте изображение Украины без оккупированного Крыма. ФОТО
Профессиональная футбольная лига Испании "Ла-Лига" разместила на своем сайте изображение Украины без оккупированного Крыма.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на посольство Украины в этой стране.
Ошибка была допущена в списке официальных трансляторов турнира. Так, на представленной виртуальной карте контуры Украины подсвечиваются без временно оккупированного Россией полуострова.
Сообщается, что посол Сергей Погорельцев безотлагательно обратился к президенту Профессиональной футбольной лиги Испании "Ла-Лига" Хавьеру Тебасу Медрано относительно немедленного внесения корректив в соответствующую карту, а также отметил необходимость соблюдения Ассоциацией Ла-Лига политики непризнания изменения статуса Автономной Республики Крым санкционных ограничений в отношении Российской Федерации.
Пожалуйста, подождите...
Дебілів в Іспанії не беруть на роботу.
https://www.laliga.com/en-ES/see-football-comparator-fees