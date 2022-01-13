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ракеты (3470) россия (92999) Латинская Америка (14) Салливан Джейк (252)

США решительно отреагируют на попытку России разместить силы в Латинской Америке, - Салливан

США решительно отреагируют на попытку России разместить силы в Латинской Америке, - Салливан

Помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан положительно оценил переговоры страны с Россией. Отметил, что Штаты готовы к решительному ответу, если Кремль прибегнет к расположению войск на территории Латинской Америки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

По словам советника Байдена, несмотря на переговоры с Россией - угроза полномасштабного военного вторжения на территорию Украины до сих пор остается высокой.

В то же время Штаты не будут игнорировать, если Кремль попытается разместить силы на территории Латинской Америки.

"США дадут решительный ответ, если Россия будет двигаться в направлении размещения сил в Латинской Америке", - отметил Салливан.

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Топ комментарии
+14
Глупость Джейк сморозил. Нужно наоборот говорить. Мол, мы не возражаем. Каждая страна Латинской Америки вольна сама принимать решение.
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13.01.2022 23:22
+13
Салливан пророссийский агент влияния. Так что он СОЗНАТЕЛЬНО работает на слив Украины
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13.01.2022 23:32
+9
Та нехай везуть свій мотлох через пів світу...кацапські пенси фсьо стерпят
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13.01.2022 23:34
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Глупость Джейк сморозил. Нужно наоборот говорить. Мол, мы не возражаем. Каждая страна Латинской Америки вольна сама принимать решение.
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13.01.2022 23:22 Ответить
Салливан пророссийский агент влияния. Так что он СОЗНАТЕЛЬНО работает на слив Украины
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13.01.2022 23:32 Ответить
11 кацапів як мінімум тут постійно. Дякую що показав козломордий.
путин-*****.
РФ - нацисска фашисская страна террорист.
Кацап - брехливый раб *********** на швабре.
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14.01.2022 01:26 Ответить
https://novyny.live/abroad/senat-ssha-provalil-proekt-po-vvedeniiu-sanktsii-protiv-severnogo-potoka-2-34484.html Сенат США провалив проєкт щодо запровадження санкцій проти "Північного потоку-2

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13.01.2022 23:26 Ответить
так провалив,на прохання з білого дому,буцімто це могло зіпсувати відносини з європейськими союзниками..
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13.01.2022 23:37 Ответить
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13.01.2022 23:32 Ответить
Салливан выглядит и болтает как аматор имхо, блинкен куда умнее.
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13.01.2022 23:32 Ответить
Или ещё хуже он подигрывает Москве. Неужели байден это не видит.
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13.01.2022 23:34 Ответить
Байден видит и ему это нравится.
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14.01.2022 07:12 Ответить


Andrea Mitchell


@mitchellreports

·
https://twitter.com/mitchellreports/status/1481686010450919424 3 ч

О поездке в Украину,
https://twitter.com/ChrisMurphyCT @ChrisMurphyCT
: «У нас есть важная информация, которая говорит нам, что это вторжение, возможно, неизбежно. Наше мнение о серьезности этого вторжения не всегда разделялось некоторыми из наших партнеров в Европе и вокруг нее. Итак, мы хочу передать эту информацию президенту Зеленскому"
АНБ
https://twitter.com/JakeSullivan46 @JakeSullivan46
сообщает, что у США есть разведданные о том, что Россия закладывает основу для возможности фабрикации утверждений о том, что Украина готовит неизбежную атаку на российские силы на востоке Украины в качестве предлога для вторжения в Украину.

On Ukraine trip,
https://twitter.com/ChrisMurphyCT @ChrisMurphyCT
: "We have significant intel that tells us this invasion is perhaps imminent. That has not always been shared, our view of the seriousness of this invasion, by some of our partners in/around Europe. So we want to bring that intel to Pres. Zelensky"
NSA
https://twitter.com/JakeSullivan46 @JakeSullivan46
says U.S. has intelligence that Russia is laying the groundwork to have the option of fabricating claims that Ukraine is preparing an imminent attack on Russian forces in eastern Ukraine as a pretext for an invasion of Ukraine
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13.01.2022 23:34 Ответить
Так возможно или неизбежно? Уже пора валить, или ещё можно на немного задержаться?
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14.01.2022 10:52 Ответить
Та нехай везуть свій мотлох через пів світу...кацапські пенси фсьо стерпят
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13.01.2022 23:34 Ответить
Что ж делать то. Надо же показать своему стаду крутизну. Но как это сделать если везде красные флажки. Придется Воронеж бомбить.
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13.01.2022 23:35 Ответить
Во ху#ло, губу раскатал, по всему миру решил разместить своих военных, а не до хрена ли ты хочешь,- сраный карлик?
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13.01.2022 23:37 Ответить
епоха міжконтенентальних балістичних ракет скінчилась ? чи тепер їх кораблями доправляти потрібно ?
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13.01.2022 23:37 Ответить
москва хіба що оце кораблями відправить
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13.01.2022 23:43 Ответить
в старом фильме небесный тихоход показали маскировку самолетов -делали фанерные что бы немцев надуть,там даже, ну как без этого, шпийона немцев поймали. Ну а немцы тоже отработали свою тактику, сбивали самолеты на взлете или на посадке, посчитали, что просто так бомбить по площадям нет резона. А это уже внуки горе конструкторов расстарались. Это ж надо додуматься делать резиновый танк и маскировать его потом. под боевой. А якуты насмотрелись и давай лепить с говна боевых петухов. А че, поднятие боевого духа.
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14.01.2022 00:44 Ответить
Вы ошибаетесь.
Якутский скульптор ваяет из дерьма скульптуры, потому что ему такое задание дали башни кремлевские.
Делается это для того, чтобы опустить якутов, как народ, в глазах мирового общества, чтобы якуты с их алмазными россыпями и думать забыли о самостоятельности.

То же самое в отношении бурятов, из замазали в ЛДНР:
- Вы бурят? Как я рад! (Кобзон, бывший смотрящий за наркотрафиком с Донбасса)
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14.01.2022 05:23 Ответить
Сняли с языка - надувные ракеты не летают, их только балкерами в контейнерах возить можно
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13.01.2022 23:49 Ответить
Найкраща відповідь США цапам, це розміщення в Україні ракет з ядерною зброєю націлених на кацапію.
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13.01.2022 23:48 Ответить
ще пару тройку націлити на швабростан і парочку на козломордію.....
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14.01.2022 00:02 Ответить
И что, опять карибский кризис?
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13.01.2022 23:50 Ответить
"История повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй - в виде фарса" (С)
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14.01.2022 00:12 Ответить
точно, у путина все выходит в виде фарса, уже рузге потешается над Верховным.
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14.01.2022 00:46 Ответить
Не, теперь гондураский.
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14.01.2022 07:14 Ответить
СССР тоже размещал но это ему не помогло
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13.01.2022 23:56 Ответить
А шо, на Кубу нємітих вже не пускають?)
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13.01.2022 23:57 Ответить
Кацапо-пропаганда только-только почти объяснила своим гражданам почему и зачем надо вводить войска в Казахстан, как уже надо опять объяснять им почему их уже выводят !!! . .
Будет тоже самое и с Латинской Америкой !!
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14.01.2022 00:02 Ответить
Стоимость страховки от дефолта России взлетела до рекорда с апреля 2020 года
По оценкам Bloomberg, уровень в 160 б.п. означает примерно 10-процентную вероятность дефолта РФ в ближайшие пять.
https://www.profinance.ru/news/2022/01/13/c4n7-stoimost-strakhovki-ot-defolta-rossii-vzletela-do-rekorda-s-aprelya-2020-goda.html
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14.01.2022 00:03 Ответить
"Дефолт - это не страшно" (С) одна бородатая бабушка
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14.01.2022 00:13 Ответить
Так у бородатой бабушки стоимость любого актива отрицательная, поэтому для неё дефолт это возможность не заплатить долги по кредитам. А вот для стада баранов дефолт это повод перейти с половины вареника на х№й без соли.
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14.01.2022 00:25 Ответить
А как там дела с неимеющим аналогов авианосцем "Кузя". Уже отремонтировали? Попы корму освятили? Пусть подгоняют к берегам Америки устрашать янков.
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14.01.2022 00:09 Ответить
не доплывет.
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14.01.2022 00:47 Ответить
Нє, по-моєму, Кузя вже всьо: одплавав.
А жаль: нічого так поміг москалям.
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14.01.2022 07:38 Ответить
пора обнулить так называемую россию. Это недогосударство ничего не вносит в копилку мировой науки. Только паразитирует. Насосалось на нефтедолларах за 20 лет и теперь гопарь шантажирует уважаемых людей. Пора опустить это недоразумение экономически. Устроить там полный крах экономики и разделить на 2-3 десятка стран. Также ядерное оружие забрать. Нечего дикарям махать оружием. Весь мир от этого только выиграет. По факту, США, ЕС и Китай. Пусть и договариваются как и что. С последним общими силами тожно можно управится, китаезы ничего продуктивного не вносят. Это совок -2
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14.01.2022 00:10 Ответить
А как же принципы равенства, значит США можно по всему миру размещать свои базы и России нельзя? Вот такая у них дерьмократия.
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14.01.2022 00:12 Ответить
Людям можно, полуживотным нет
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14.01.2022 00:24 Ответить
Так кто запрещает? Пусть ******* вводит санкции против США за базы в странах Балтии. Пусть введут нефтяное эмбарго против стран НАТО. Никто же не мешает.
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14.01.2022 00:26 Ответить
Сувяренная дерьмократия это у вас в х.йлостане . Сувяренный и обнуленный сцарь серет вам на головы , а вы говорите что это божья роса . Выберете на очередном потешном шабаше его еще один разок на следующие 20 лет , чего уж мелочиться -терешкова и кобздон вам в помощь , с того свету .И ленина с брежневым в свою госДуру возьмите из кремлевской стены , пусть тоже голосуют за обнуление вашего х.йла -пабедителя омериги и повелителя стерхов
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14.01.2022 00:28 Ответить
Отсталое авторитарное государство не может претендовать на равенство, на все что росия может претендовать на сегодняшний день, так это на удар американской дубинкой, пока не построят у себя цивилизованное общество.
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14.01.2022 00:40 Ответить
Если кремль начнёт что-то мостить в Венесуэле,
Финляндия за неделю будет принята в НАТО.
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14.01.2022 00:34 Ответить
И что изменится от приема Финляндии ?
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14.01.2022 06:32 Ответить
Путин ******.
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14.01.2022 09:28 Ответить
Ну пока даже от мысли про ракеты в Венесуэле немного прикуели американцы.
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14.01.2022 09:44 Ответить
И не факт, что Московии удастся чем-то Америку удивить -
опыт Кубы красноречив.
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14.01.2022 00:36 Ответить
А что делают косорылые в Африке? Чем больше с ними переговоров, тем больше ***** наглеет.
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14.01.2022 00:36 Ответить
В Африке они решают продовольственные проблемы.
Будут продавать своих граждан африканцам на обед.
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14.01.2022 00:38 Ответить
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14.01.2022 12:48 Ответить
наши донецкие кренделя на 4 затянули свою заезженную платинку -услышь донбасс. также и пропагандоны Кремля - Байден услышь Россию, иначе за себя не ручаемся. Совпадение ? не думаю? Осенне-зимное помутнение. скорее всего. Это как медведя не пустили в берлогу, и он ходит шатается и на всех рычит и кушает зевак.
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14.01.2022 00:52 Ответить
Да некого там слушать. ******* этих падлов нужно. Экономически в первую очередь. Это тупой шизанутый гопарь с оружием и с шайкой мелких скотов трусливых подельников, махают ножиками. О чем с ними говорить можно ? От таких уродов обычно или убегают, мол извините, простите, позвольте пройти, как вам не стыдно... или ******* их нужно.
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14.01.2022 01:17 Ответить
От провокаторы! Россияне туда отправят гордость ихнего флота.

А Кузя не доплывет, он же ж по дороге потопнет!
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14.01.2022 01:13 Ответить
Скоторылых уже ничто не спасёт, весь мир уже знает ихнюю козью морду
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14.01.2022 01:36 Ответить
А ссср, тенью которого является нынешняя рф, как сдрыснул с Афгана? Гордо?
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14.01.2022 05:00 Ответить
... дело видать зашло далеко и в Большой Братан готовит Фестиваль моложёжи и студентов в Гаване?
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14.01.2022 05:00 Ответить
То, что рашка готова провернуть такую провокацию нниввзывает сомнений. Вопрос в том, кто из латиносов рыпнется на США против рашки. Ведь родина водки и балайки так далеко, а родина самой сильной армии мира совсем рядом.
Но с другой стороны, деньги не пахнут 😉
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14.01.2022 05:52 Ответить
Та нехай ота й во Росія розмістить своє військо хоч під ліжками, хоч у вбиральнях Байдена, Салівана, та хоч на горищі Білого Дому. Хай навіть б'ються навкулачки мезиочі одне з одним , доки всі зуби не повибивають. Аби-с мою хату не чіпали.
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14.01.2022 06:07 Ответить
Без Аргентинской и Колумбийской Муки Патрушева РАБссия не жилец.... Венесуэльская просто про запас,на всякий пожарный....
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14.01.2022 06:12 Ответить
как это нужно было ужраться кацапскому замминистра мудакову по фамилии рябков, чтобы гавкнуть о том, что расия разместит свои войска в венесуэле и кубе... интересно, а когда это чмо протрезвело, оно не застрелило себя?
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14.01.2022 06:14 Ответить
Авианосец адмирал Кузя после 4 лет ремонта наконец то устремится на Кубу,посрать дымом прикрытие обеспечит подлодка Курск...
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14.01.2022 06:15 Ответить
По пути будет сбрасывать истребители в воду на боевое дежурство.
Подводно-космические войска.
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14.01.2022 09:32 Ответить
На самолетном рынке Мира РАБссия полный обсерон,Франция нанесла РАБссии удар ниже пояса... Индия и Индонезия отказались покупать моцкальский хлам...,короче чуваки мавзолейцы...вы в полном сраном танке СРАМата
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14.01.2022 06:21 Ответить
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14.01.2022 06:27 Ответить
с..ка не живется им мирно, надо везде нагадить
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14.01.2022 09:02 Ответить
 
 