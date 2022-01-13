США решительно отреагируют на попытку России разместить силы в Латинской Америке, - Салливан
Помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан положительно оценил переговоры страны с Россией. Отметил, что Штаты готовы к решительному ответу, если Кремль прибегнет к расположению войск на территории Латинской Америки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.
По словам советника Байдена, несмотря на переговоры с Россией - угроза полномасштабного военного вторжения на территорию Украины до сих пор остается высокой.
В то же время Штаты не будут игнорировать, если Кремль попытается разместить силы на территории Латинской Америки.
"США дадут решительный ответ, если Россия будет двигаться в направлении размещения сил в Латинской Америке", - отметил Салливан.
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путин-*****.
РФ - нацисска фашисская страна террорист.
Кацап - брехливый раб *********** на швабре.
Andrea Mitchell
@mitchellreports
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https://twitter.com/mitchellreports/status/1481686010450919424 3 ч
О поездке в Украину,
https://twitter.com/ChrisMurphyCT @ChrisMurphyCT
: «У нас есть важная информация, которая говорит нам, что это вторжение, возможно, неизбежно. Наше мнение о серьезности этого вторжения не всегда разделялось некоторыми из наших партнеров в Европе и вокруг нее. Итак, мы хочу передать эту информацию президенту Зеленскому"
АНБ
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сообщает, что у США есть разведданные о том, что Россия закладывает основу для возможности фабрикации утверждений о том, что Украина готовит неизбежную атаку на российские силы на востоке Украины в качестве предлога для вторжения в Украину.
On Ukraine trip,
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: "We have significant intel that tells us this invasion is perhaps imminent. That has not always been shared, our view of the seriousness of this invasion, by some of our partners in/around Europe. So we want to bring that intel to Pres. Zelensky"
NSA
https://twitter.com/JakeSullivan46 @JakeSullivan46
says U.S. has intelligence that Russia is laying the groundwork to have the option of fabricating claims that Ukraine is preparing an imminent attack on Russian forces in eastern Ukraine as a pretext for an invasion of Ukraine
Якутский скульптор ваяет из дерьма скульптуры, потому что ему такое задание дали башни кремлевские.
Делается это для того, чтобы опустить якутов, как народ, в глазах мирового общества, чтобы якуты с их алмазными россыпями и думать забыли о самостоятельности.
То же самое в отношении бурятов, из замазали в ЛДНР:
- Вы бурят? Как я рад! (Кобзон, бывший смотрящий за наркотрафиком с Донбасса)
Будет тоже самое и с Латинской Америкой !!
По оценкам Bloomberg, уровень в 160 б.п. означает примерно 10-процентную вероятность дефолта РФ в ближайшие пять.
https://www.profinance.ru/news/2022/01/13/c4n7-stoimost-strakhovki-ot-defolta-rossii-vzletela-do-rekorda-s-aprelya-2020-goda.html
А жаль: нічого так поміг москалям.
Финляндия за неделю будет принята в НАТО.
опыт Кубы красноречив.
Будут продавать своих граждан африканцам на обед.
А Кузя не доплывет, он же ж по дороге потопнет!
Но с другой стороны, деньги не пахнут 😉
Подводно-космические войска.