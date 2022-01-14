Главные новости 13 января: Москва отказалась говорить об отводе войск от Украины, силы ОДКБ покидают Казахстан

Россия не будет обсуждать со США отвод войск от украинской границы, ОДКБ выводит силы из Казахстана, с мыса Канаверал запустили украинский спутник – главные новости 13 февраля.

Москва отказалась "даже обсуждать" отвод войск от Украины

"Я не думаю, что есть необходимость объяснять абсолютную неприемлемость таких требований и, конечно же, мы их даже не будем обсуждать", – говорит министр иностранных дел РФ Лавров.

ОДКБ выводит силы из Казахстана

Организация официально сообщила о "завершении операции" в этой стране и начале вывода войск. Четыре самолета с российскими десантниками уже вернулись на базу.

Секретаршу Зеленского Левченко взяли на госслужбу через 2,5 года от начала работы

До этого она официально была трудоустроена в ООО "Квартал-95", - пришли к выводу журналисты-расследователи. Доступ к секретной информации Левченко также получила через 2,5 года от начала работы помощницей Зеленского.

Экс-нардеп Немировский был задержан по подозрению в мошенничестве

Офис генпрокурора сообщил о задержании экс-нардепа, подозреваемого в завладении $17 тыс. путем мошенничества. СМИ сообщают, что это Андрей Немировский. Сейчас он является внештатным советником в.и.о. Главы Государственной экологической инспекции Украины.

Суд арестовал акции "Большевика"

Причина - то, что его стоимость при приватизации могла быть занижена. Акции арестованы в рамках следствия, ведущего ГБР.

Впервые за 12 лет выйти на протесты готовы менее 1/3 украинцев

Об этом свидетельствует опрос КМИС. Еще в прошлом году не готовых протестовать украинцев было 57%, сейчас их – 64%. Лишь 2,4% респондентов заявили, что готовы участвовать в забастовках, 2,2% – в пикетировании государственных учреждений, 2,1% – участвовать в несанкционированных митингах и демонстрациях, 1,5% – голодать, 1,2% – создавать независимые от власти структуры, 1% – захватывать здания.

Украинский спутник был запущен с мыса Канаверал. Впервые за 10 лет

Запуск произошел с помощью ракеты-носителя Falcon9 компании SpaceX. Со спутником установлена ​​связь, бортовые системы работают в штатном режиме.

Как происходил запуск – можно увидеть здесь.