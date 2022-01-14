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ОДКБ (131) протест (5834) россия (92999) спутник (224) Немировский (6) Большевик (17) Левченко Мария (14)

Главные новости 13 января: Москва отказалась говорить об отводе войск от Украины, силы ОДКБ покидают Казахстан

Главные новости 13 января: Москва отказалась говорить об отводе войск от Украины, силы ОДКБ покидают Казахстан

Россия не будет обсуждать со США отвод войск от украинской границы, ОДКБ выводит силы из Казахстана, с мыса Канаверал запустили украинский спутник – главные новости 13 февраля.

Москва отказалась "даже обсуждать" отвод войск от Украины

"Я не думаю, что есть необходимость объяснять абсолютную неприемлемость таких требований и, конечно же, мы их даже не будем обсуждать", – говорит министр иностранных дел РФ Лавров.

ОДКБ выводит силы из Казахстана

Организация официально сообщила о "завершении операции" в этой стране и начале вывода войск. Четыре самолета с российскими десантниками уже вернулись на базу.

Секретаршу Зеленского Левченко взяли на госслужбу через 2,5 года от начала работы

До этого она официально была трудоустроена в ООО "Квартал-95", - пришли к выводу журналисты-расследователи. Доступ к секретной информации Левченко также получила через 2,5 года от начала работы помощницей Зеленского.

Экс-нардеп Немировский был задержан по подозрению в мошенничестве

Офис генпрокурора сообщил о задержании экс-нардепа, подозреваемого в завладении $17 тыс. путем мошенничества. СМИ сообщают, что это Андрей Немировский. Сейчас он является внештатным советником в.и.о. Главы Государственной экологической инспекции Украины.

Суд арестовал акции "Большевика"

Причина - то, что его стоимость при приватизации могла быть занижена. Акции арестованы в рамках следствия, ведущего ГБР.

Впервые за 12 лет выйти на протесты готовы менее 1/3 украинцев

Об этом свидетельствует опрос КМИС. Еще в прошлом году не готовых протестовать украинцев было 57%, сейчас их – 64%. Лишь 2,4% респондентов заявили, что готовы участвовать в забастовках, 2,2% – в пикетировании государственных учреждений, 2,1% – участвовать в несанкционированных митингах и демонстрациях, 1,5% – голодать, 1,2% – создавать независимые от власти структуры, 1% – захватывать здания.

Украинский спутник был запущен с мыса Канаверал. Впервые за 10 лет

Запуск произошел с помощью ракеты-носителя Falcon9 компании SpaceX. Со спутником установлена ​​связь, бортовые системы работают в штатном режиме.

Как происходил запуск – можно увидеть здесь.
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Топ комментарии
+4
Ядерна зброя в Україні націлена на кацапію, з кнопкою пуск в руках українських націоналістів, назавжди заспокоїть імперію зла.
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14.01.2022 00:02
+1
Очень неудачная неделя для великого геополитика Пу.
Запад категорически отверг его безумный ультиматум.
Агент Sullivan нейтрализован.
Си потребовал «собрать манатки и немедленно убраться из Казахстана».
..Жандарм Европы Николай 1-й в подобной ситуации как честный император отравился..(с)
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14.01.2022 00:32
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Правила форума Совет форумчан
Ядерна зброя в Україні націлена на кацапію, з кнопкою пуск в руках українських націоналістів, назавжди заспокоїть імперію зла.
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14.01.2022 00:02 Ответить
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14.01.2022 02:13 Ответить
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14.01.2022 06:51 Ответить
Сенат США відмовив вводити санкції, що до ПП-2
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14.01.2022 00:04 Ответить
Это было ясно с самого начала . Как и то что никакого серьезного оружия не дадут . По крайней мере даром не дадут
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14.01.2022 00:32 Ответить
Не доверяйте детям спички!
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14.01.2022 02:14 Ответить
Очень неудачная неделя для великого геополитика Пу.
Запад категорически отверг его безумный ультиматум.
Агент Sullivan нейтрализован.
Си потребовал «собрать манатки и немедленно убраться из Казахстана».
..Жандарм Европы Николай 1-й в подобной ситуации как честный император отравился..(с)
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14.01.2022 00:32 Ответить
СССр сдох без всякой забугорной помощи.... не помогли ни тушонка Рузвельта ни ножки Буша....
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14.01.2022 05:39 Ответить
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14.01.2022 06:23 Ответить
Ну не скажіть, свою руку приклав Рейган для знищення "імперії зла"
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14.01.2022 07:21 Ответить
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14.01.2022 07:07 Ответить
 
 