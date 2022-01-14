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Россия может придумать повод для вторжения в Украину, включая диверсию и информационные операции, - Салливан

Россия может придумать повод для вторжения в Украину, включая диверсию и информационные операции, - Салливан

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан прокомментировал возможность военного вторжения России в Украину. Он считает, что поводом к вторжению РФ может стать попытка переворота в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Салливана во время брифинга в Белом доме.

Джейк Салливан считает, что Россия может придумать повод для вторжения в Украину, включая диверсию и информационные операции.

"Наше разведывательное сообщество обрабатывает информацию, что Россия проводит работу, чтобы сфабриковать повод для вторжения, включая саботаж и информационные операции, обвинив Украину в подготовке нападения на российские силы на востоке Украины. Мы видели это в 2014 году", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США решительно отреагируют на попытку России разместить силы в Латинской Америке, - Салливан

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Топ комментарии
+22
ЗЕбил не зря этот цирк с Порохом придумал А дальше догадывайтесь сами что может быть
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14.01.2022 01:00
+21
В ответ на требование паРаши к НАТО вернуться к границам 1997 года, НАТО потребовало, чтобы Россия вернулась к границам Московии 1706 года.
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14.01.2022 01:15
+18
Мордор нафантазує все що завгодно. Наприклад:
1. Україна "знову" сама на себе "нападе", а РФ почне бомбити українські міста щоби Україну з Україною "помирити".
2. Україна "нападе" на російських громадян на окупованих територіях.
3. США "влаштують теракт" проти "Дамбаса" за допомогою хімічної збої, яку "бачили" ***** та Шойгуйло.
4. Зеленориговське кодло так дістане громадян України, що вони зберуться та підуть на Банкову спитати - "чи не хоче Вова на палю"? А Вова з Оману заверещить - "ВВХ, ввєді вайска!"...
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14.01.2022 01:08
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Казус Белли. Вариантов много. Бомбить Ростов. И так далее.
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14.01.2022 00:46 Ответить
Как у Байдена в команде мог оказаться агент пуйла? Сейчас об этом уже на каждом углу говорят. Куда тогда смотрело ФБР?
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14.01.2022 00:54 Ответить
Саліван давно радник в Байдена. З цього виходить, що сам Байден точно не друг України. Хіба друг України би зняв санкції з північного потоку?
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14.01.2022 01:56 Ответить
ЗЕбил не зря этот цирк с Порохом придумал А дальше догадывайтесь сами что может быть
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14.01.2022 01:00 Ответить
Що Росія не скаже - це все туфта!
Вони народ гнилий...
Вони не бажають жити краще, їм лиш би комусь підгадити.
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14.01.2022 01:06 Ответить
Мордор нафантазує все що завгодно. Наприклад:
1. Україна "знову" сама на себе "нападе", а РФ почне бомбити українські міста щоби Україну з Україною "помирити".
2. Україна "нападе" на російських громадян на окупованих територіях.
3. США "влаштують теракт" проти "Дамбаса" за допомогою хімічної збої, яку "бачили" ***** та Шойгуйло.
4. Зеленориговське кодло так дістане громадян України, що вони зберуться та підуть на Банкову спитати - "чи не хоче Вова на палю"? А Вова з Оману заверещить - "ВВХ, ввєді вайска!"...
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14.01.2022 01:08 Ответить
Четвертий варіант найбільш реалістичний. Сьогодні вже про це писав у іншій темі.
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14.01.2022 04:09 Ответить
на каком основании?
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14.01.2022 05:51 Ответить
А ещё ЖОПА (опзж) может создать какой нибудь «комитет национального спасения», отменить результаты президентских выборов и выборов в Раду, назначить президентом Украины Килю Азирова, например, и попросить Раиссю о защите национального суверенитета и «русскоязычных людей». У этих подлецов и ублюдков десятки вариантов.
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14.01.2022 04:26 Ответить
Ещё «хороший» вариант, если архиереи рпц в Украине, типа Запорожского Луки (мудищева) начнут верещать, что «притесняют православие в Украине», «отбирают храмы к верующих. Тут такой замес сотворят, что мало не покажется.
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14.01.2022 04:44 Ответить
в рпц дєд морос воскрєсє 31 грудня
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14.01.2022 07:13 Ответить
Ифан фантазиста
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14.01.2022 09:32 Ответить
Нехай придумує. Кожний собака готове до спротиву росіянам! Тероборона виріже та у холодець кожну російську падлу. Нехай йдуть! Чекаємо!
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14.01.2022 01:09 Ответить
В ответ на требование паРаши к НАТО вернуться к границам 1997 года, НАТО потребовало, чтобы Россия вернулась к границам Московии 1706 года.
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14.01.2022 01:15 Ответить
ну так они в своих заявах прямо на это и намекают, мол операция "тушёнка2" будет
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14.01.2022 01:17 Ответить
Скоріше буде такий варіант: Зе-банда буде послідовно розігрівати Україну до соціального вибуху, а потім Ослобородько голосно запіворить "путін ввєді!"
До речі, в такому аспекті стають зрозумілими події в Казахстані - це було ніщо інше, як тестування сценарію. Навчання у бойових умовах, інакше кажучи.
...
Цугцванг для України. 73% - ви хоч тепер розумієте, ЩО накоїли?
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14.01.2022 04:15 Ответить
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14.01.2022 04:39 Ответить
Ну і як тепер мерзнути за Пєтю?!
Знову соєвих переграли😉
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14.01.2022 06:55 Ответить
Оооо, еще один переигрун, отмародеренный Петром и до сих пор ходящий враскоряку ...
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14.01.2022 09:36 Ответить
Меняй ник на *мордовский*
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14.01.2022 09:36 Ответить
ви жартів не сприймаєте?
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15.01.2022 12:11 Ответить
Ґляйвіц 2.0? Та запросто!
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14.01.2022 06:57 Ответить
Может. Именно по этому у Украины есть ВСУ. У ВСУ есть оружие, оно убивает... Хватит ссать, мы украинцы...
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14.01.2022 07:12 Ответить
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14.01.2022 07:16 Ответить
"Він вважає, що приводом для вторгнення РФ може стати спроба перевороту в Україні".
Може тому,що ця влада цілком задовольняє кремль?
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14.01.2022 07:22 Ответить
Кремль задовильняе Янукович.
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14.01.2022 10:01 Ответить
Задовольняв. Тепер - Зеленський.
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14.01.2022 12:37 Ответить
Аби ще перестали супроводжувати новини на цю тему зображенням москальської шмати і окупанта-москаля - було б дуже добре.

Бо злить.
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14.01.2022 07:32 Ответить
Клоун спеціально розбурхав суспільство з арештом Пороха, а сам тим часом звалив спочатку в Буковель, а потім хто зна де...
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14.01.2022 08:25 Ответить
Хакеры атаковали Кабмин Украины,собчил сайт Украина 24...,а Трухин опять напал на новую тачку...а дЕрмак напал на Путлера...,а НАТО хочет принять Финляндию и Швецию....
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14.01.2022 08:28 Ответить
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14.01.2022 08:31 Ответить
2 Майдана против бандитто-руссо-террористо Индюковича крысы Путлера профукали Хотите Третий,крысы Мавзолейные? Тогда после Казахстана валите в Узбекистан....
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14.01.2022 08:34 Ответить
Нажаль ця путінська консерва Саліван має значний вплив нв Байдена.
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14.01.2022 08:46 Ответить
Треба всі шляхи замінувати і заборонити рух через кордон (типу з приводу омікрону, наприклад). по полях лапотні недофашики не проїдуть. І потрібні більше не джавеліни, а Стінгери!
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14.01.2022 08:53 Ответить
Так им не нужно придумывать перевороты, у нас осел по этой части))))
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14.01.2022 09:02 Ответить
Яка ще "Россія" ? Такої країни як "Россія" НЕ ІСНУЄ й НІКОЛИ НЕ ІСНУВАЛО ні юридично , ні фактично .
Були угро-фінські племена , жінок яких згвалтували ординці татаро-монгольської орди , в результаті чого утворився Мошковський улус Кримсько-Татарського ханства , який згодом і став Мошковією ( Мошковскім царством ) .
Незаконнонароджений син грузинського князька цар Мошковії Петро1 перетворив Мошковію на імперію , вкравши для неї назву "Россійская" ( назва "Мошковская" для нього не благородно звучала ) .
Ту імперію комуністи перейменували в СРСР ( СССР ) , при розпаді якого й утворилася РФ ( "Россійская Фєдєрація" ) , тобто ерефія , яка існує поки що й до сьогодні .
На жодній мапі світу ( навіть в самій ерефії ) НІКОЛИ НЕ БУЛО ПОЗНАЧЕНО КОРДОНІВ МІФІЧНОЇ "Россіі" тому , що її НІКОЛИ НЕ ІСНУВАЛО .
Відповідно й НЕ ІСНУЄ НІЯКИХ "РУССКІХ" ,
Отже з правової точки зору ІСНУЄ ЕРЕФІЯ , або ж МОШКОВІЯ і ІСНУЮТЬ ЕРЕФЦІ , зважаючи на теперішню назву їх країни , або ж МОШКОВІТИ , зважаючи на їх походження .
Журналісти ПРИПИНІТЬ , будь-ласка , ВИКОРИСТОВУВАТИ НЕОФІЦІЙНІ Й МІФІЧНІ НАЗВИ КРАЇН ( такі , як тридев'яте царство , тридесяте государство , россія , царство царя Салтана ... іт.п. ) і не вводьте людей в оману ( МІФІЧНІ НАЗВИ ДОПУСТИМІ ЛИШЕ В МІФАХ ТА КАЗКАХ , АЛЕ НЕ В РЕАЛЬНОСТІ ) .
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14.01.2022 09:05 Ответить
Підтримую останню фразу, ту, що в дужках. Погоджуюсь, що відсоток недорозвинутих в кожному суспільстві є за різними пропорціями, але керують в цілому, все ж таки, розвинуті й відповідальні фахівці, а не творці-реалізатори казок.
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15.01.2022 12:49 Ответить
И об этом...https://texty.org.ua/fragments/105349/u-op-vymahayut-nahorodyty-oficeriv-yaki-hotuvaly-zirvanu-operaciyu-z-zatrymannya-vahnerivciv/ У ОП вимагають нагородити офіцерів, які готували зірвану операцію з затримання вагнерівців ,у Кремлі проти нагород, подивимось як поступлять у ОП
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14.01.2022 09:22 Ответить
Не может быть никаких поводов для войны на самом деле, кроме личного интереса того, кто ее начинает. Обычно это амбиции.
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14.01.2022 09:58 Ответить
 
 