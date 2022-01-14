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Германия (6726) Шольц Олаф (850)

Секретная полиция ГДР Штази вела в 1970-х и 80-х годах записи о политике Шольца, который сейчас стал канцлером Германии

Секретная полиция ГДР Штази вела в 1970-х и 80-х годах записи о политике Шольца, который сейчас стал канцлером Германии

Секретная полиция Восточной Германии вела записи о нынешнем канцлере ФРГ Олафе Шольце, когда он был высокопоставленным чиновником молодежного крыла Социал-демократической партии Западной Германии в 1970-х и 80-х годах

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНН, об этом сообщил в четверг немецкий таблоид Bild.

Файлы, полученные газетой, показали, что Штази внимательно следила за его визитами в то время, когда он был заместителем лидера "Молодых социалистов", описывая его как "опытного политического профессионала, который имеет большое влияние на организацию".

Штази собрала огромное количество информации о гражданах Восточной Германии и влиятельных людях за рубежом как через своих агентов, так и с помощью информаторов. Многие файлы были уничтожены до воссоединения Германии в 1990 году, но некоторые из них сохранились.

С 1978 по 1987 год агенты внешней разведки ГДР сообщали по меньшей мере 19 раз о Шольце и его деятельности в молодежной организации СДПГ. Как сообщила Bild сотрудница архива Штази Даниэла Мюнкель, в электронной базе спецслужбы, где упоминается Шольц, речь идет о работе гамбургского молодежного отделения, конфликты и течения в нем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бундестаг избрал Шольца канцлером Германии

Некоторые сообщения Шольцу Штази передавала в КГБ СССР. Так, в Москву пошла подготовленная в 1982 справка "оценка Федерального конгресса молодых социалистов", где упоминался Шольц. Эти документы в Германии не сохранились, но, как отмечает издание, могли сохраниться в России. Сама практика передачи таких сведений "была не редкостью", - пояснила Мюнкель.

"В СССР был большой интерес к политической ситуации и политическому раскладу в Федеративной Республике - это касалось и молодых социалистов", - добавила она.

Новость прокомментировал и сам Шольц. "Разумеется, я знаю, что за мной вели слежку. Это не здорово, но уже так сложилось", - заявил Шольц на пресс-конференции.

Также читайте: Шольц поддержал высылку двух российских дипломатов из Германии из-за убийства Хангошвили: Правильное решение

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Топ комментарии
+6
Меркель номер 2
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14.01.2022 07:21
+4
це не про Східну, окуповану частину Німеччини. Хоч і на Західній штазісти могли вербанути, але і в BfV недарма зарплату отримували, протидіяли. А от попередню фрау-східнячку - цілком могли ще тоді, до 1989-го підвісити і використовувати аж донині...
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14.01.2022 02:15
+3
Ясно ,у політиці випадкових не буває!
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14.01.2022 07:31
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Наверное жувачку жевал, подлец,, или в джинсах нахально ходил.
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14.01.2022 02:11 Ответить
Он из ФРГ, не в жвачке дело
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14.01.2022 02:13 Ответить
Если из ФРГ, может передавал чаяния и надежды молодых рабочих на Карла Маркса)
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14.01.2022 02:26 Ответить
це не про Східну, окуповану частину Німеччини. Хоч і на Західній штазісти могли вербанути, але і в BfV недарма зарплату отримували, протидіяли. А от попередню фрау-східнячку - цілком могли ще тоді, до 1989-го підвісити і використовувати аж донині...
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14.01.2022 02:15 Ответить
Шо у ***** на него шота есть? 😬
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14.01.2022 02:19 Ответить
Они вместе зависали в "Голубой устрице".
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14.01.2022 03:12 Ответить
В те времена Х...о приходовали прямо в подсобке дрезденского представительства
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14.01.2022 03:32 Ответить
удивительнобыло б другое, если бы штази не обратила внимания на Шольца. Во все времена эти службы действовали по единому образцу -сбор, информации.вербовка и получение материалов. так виявляли благонадежных,неблагонадежных и т.д Тотальный контроль
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14.01.2022 03:49 Ответить
Характер стойкий, нордический...
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14.01.2022 05:01 Ответить
ясно казачок засланный из СДПГ
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14.01.2022 05:08 Ответить
а что правда нет незамараного политика хотя бы Аденауэра
немцы разочаровывают
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14.01.2022 05:11 Ответить
Еее... І що з того?
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14.01.2022 07:07 Ответить
Меркель номер 2
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14.01.2022 07:21 Ответить
Ясно ,у політиці випадкових не буває!
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14.01.2022 07:31 Ответить
Кароче очередной хер Риббентроп
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14.01.2022 07:40 Ответить
Забули додати, що розмови записувала безпосередньо - фрау Ріббентроп, тобто Ангела Меркель
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14.01.2022 07:49 Ответить
Достойный преемник лучшего канцлера Германии Анхелы?
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14.01.2022 07:50 Ответить
Теж мені новина! 😁 Штазі вела спостереження за всіма!!! політиками у ФРН у часи холодної війни. У Варшавському Договорі це був її напрямок роботи. Тут важливо інше - чи сам Шольц не крутив шури-мури з Genosse Agent зі Штазі.
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14.01.2022 08:47 Ответить
Штирлиц,вы помните герра Шольца?да конечно герр Мюллер....,необходимо найти файлы где он разлекается в Сауне в Пенемюнде с рюсскай пианисткой Кэт... есть товарищ Мюллер...найду....сам снимал то видео...
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14.01.2022 08:47 Ответить
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14.01.2022 08:50 Ответить
?
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14.01.2022 09:15 Ответить
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14.01.2022 09:18 Ответить
Скрытая камера вмонтирована в Железный крест Штирлица
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14.01.2022 09:21 Ответить
цe тiпа хорошi сапоги трeба брати?
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14.01.2022 10:18 Ответить
 
 