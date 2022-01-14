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Посольство США в Украине призвало не поддаваться на "непрерывную дезинформацию" РФ

Посольство США в Украине призвало не поддаваться на

Посольство Соединенных Штатов в Украине призвало "не поддаваться на непрерывную дезинформацию Москвы".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства США в Твиттере.

"Никого не должно удивлять распространение Россией дезинформации о непринятых обязательствах или даже ее подстрекательстве к чему-то, что она сможет использовать в качестве повода для дальнейшей дестабилизационной деятельности. Мы призываем всех не поддаваться на непрерывную дезинформацию Москвы", - говорится в сообщении.

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Посольство США в Украине призвало не поддаваться на непрерывную дезинформацию РФ 01

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Топ комментарии
+4
То в кого не дурна. В нас 73% вважали,а деякі досі вважають,що з наркомана-уклоніста буде хороший головнокомандувач військ. І якщо вони вже розчарувалися в зе, то ідіотами бути не перестали.
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14.01.2022 07:27
+3
У кого голова не дурна, то й знає, що з рашки йде суцільна "деза".
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14.01.2022 07:11
+2
Так, у нас нажаль досі є ті, що не бачуть очевидного.
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14.01.2022 07:30
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У кого голова не дурна, то й знає, що з рашки йде суцільна "деза".
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14.01.2022 07:11 Ответить
То в кого не дурна. В нас 73% вважали,а деякі досі вважають,що з наркомана-уклоніста буде хороший головнокомандувач військ. І якщо вони вже розчарувалися в зе, то ідіотами бути не перестали.
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14.01.2022 07:27 Ответить
Так, у нас нажаль досі є ті, що не бачуть очевидного.
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14.01.2022 07:30 Ответить
Маючи мізкі,і з цієї дези можна отримати корисну інфу,якщо вірно поставити питаня.
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14.01.2022 07:31 Ответить
Можна, але це треба бути дуже терплячою людиною, щоб слухати отой гній та не здуріти.
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14.01.2022 07:42 Ответить
Цьому треба вчитись.
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14.01.2022 08:54 Ответить
Саме так.
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14.01.2022 09:18 Ответить
Хіба тільки з московії йде невпина деза?!
Досить подивитися зельцмана.
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14.01.2022 07:35 Ответить
Существование Мацковии вонючки уже Деза
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14.01.2022 07:52 Ответить
Любая инфа из Мацковии полная ТУФТА...
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14.01.2022 07:54 Ответить
Що ЦЕ за таблиця,, з якого документу, уточніть, будь ласка.
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14.01.2022 08:02 Ответить
"Коллективизация в Сссре"...
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14.01.2022 08:12 Ответить
Дякую.
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14.01.2022 08:17 Ответить
Хотілося б конкретніше, що́ са́ме вони мають на увазі. Бо російська деза ллється з багатьох українських телеканалів, без посилання на першоджерело. Піди розбери...
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14.01.2022 08:00 Ответить
Первое издание Большой Советской Энциклопедии изданной в 1926 году гласит одну шикарную информацию...: Население Украины 81 миллион человек....
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14.01.2022 08:01 Ответить
Ищу дальше и нахожу...книга изданная в ССср в 1931 году под названием "На Великой стройке"..гласит население Украины 81 миллион человек...
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14.01.2022 08:04 Ответить
Другими словами за 5 лет с 1926 по 1931 год в Украине прирост населения составил НОЛЬ человек...,но так не бывает...тогда семьи были большими по 10-12 человек...
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14.01.2022 08:07 Ответить
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14.01.2022 08:59 Ответить
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14.01.2022 09:03 Ответить
А кто тут поддаётся ? Покажите нам таких. Мы им всё разъясним.
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14.01.2022 10:20 Ответить
 
 