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обстрел (25755) Донбасс (26950) операция Объединенных сил (6766)

За сутки войска РФ дважды открывали огонь на Донбассе, потерь нет, - штаб

За сутки войска РФ дважды открывали огонь на Донбассе, потерь нет, - штаб

За прошедшие сутки, 13 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Фейсбуке.

Так, вблизи Причепиловки российские наемники открывали огонь из минометов калибра 82 мм.

Недалеко от Станицы Луганской противник произвел обстрел из минометов калибра 120 мм.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - сообщили в штабе.

В штабе подчеркнули, что благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.

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Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра 14 января нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.

За сутки войска РФ дважды открывали огонь на Донбассе, потерь нет, - штаб 01

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14.01.2022 08:12 Ответить
 
 