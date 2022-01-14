Блинкен обсудил с главами МИД Чехии и Исландии агрессию России, - Госдеп США

Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг провел телефонный разговор отдельно с главой МИД Чехии Яном Липавским и отдельно с главой МИД Исландии Тордисом Колбруном Гилфадоттиром.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил Госдеп США.

Согласно заявлению пресс-секретаря госдепа Неда Прайса, Блинкен в беседе с Липавским "выразил твердую приверженность США независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины ввиду продолжающейся российской агрессии".

"Блинкен проинформировал главу МИД Чехии об усилиях США мирно решить конфликт на востоке Украины", - отмечается в сообщении.

В заявлении по итогам разговора госсекретаря с главой МИД Исландии указывается, что собеседники "обсудили несколько общих приоритетных тем, в том числе европейскую безопасность на фоне наращивания военного присутствия России".

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Согласно сообщению Госдепа, министры также обсудили поддержку суверенитету Украины, борьбу с изменениями климата, экономические отношения и сотрудничество в сфере обороны.