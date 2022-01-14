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Блинкен обсудил с главами МИД Чехии и Исландии агрессию России, - Госдеп США

Блинкен обсудил с главами МИД Чехии и Исландии агрессию России, - Госдеп США

Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг провел телефонный разговор отдельно с главой МИД Чехии Яном Липавским и отдельно с главой МИД Исландии Тордисом Колбруном Гилфадоттиром.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил Госдеп США.

Согласно заявлению пресс-секретаря госдепа Неда Прайса, Блинкен в беседе с Липавским "выразил твердую приверженность США независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины ввиду продолжающейся российской агрессии".

"Блинкен проинформировал главу МИД Чехии об усилиях США мирно решить конфликт на востоке Украины", - отмечается в сообщении.

В заявлении по итогам разговора госсекретаря с главой МИД Исландии указывается, что собеседники "обсудили несколько общих приоритетных тем, в том числе европейскую безопасность на фоне наращивания военного присутствия России".

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Согласно сообщению Госдепа, министры также обсудили поддержку суверенитету Украины, борьбу с изменениями климата, экономические отношения и сотрудничество в сфере обороны.

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крыса бешенная кабаев загнана в угол.. уверен, что - оно начнет эту аферу с военной оккупацией Украины, и пойдет ва банк... плешивое чмо поставит все на карту, оно понимает, что ему терять нечего..

менталитет украинцев - это наивность, украинцы думают, что орки кацапские не будут стрелять в мирных граждан, не будут резать детей..

в рф уже построены концлагеря для украинских женщин..

украинцы должны убрать наивность, и защищать себя и Украину, не жалеть орков..

если голобородько сбежит, то украинские военные должны взять управление страны в свои руки..

любые поползновения предателей, типа кивы, мертвечука и прочих мразей - должны пресекаться военными..

запад вряд-ли введёт те самые санкции..
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14.01.2022 08:26 Ответить
Изрядно откушав Джим Бим, догнались Бреннивином и полирнулись Велкопоповицким Козелом - пох все агрессии.
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14.01.2022 10:39 Ответить
 
 