В Украине за сутки от COVID-19 умерли 140 человек, зафиксированы 10 476 новых случаев заражения, 7285 человек выздоровели
За сутки 13 января в Украине зафиксированы 10 476 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, умерли 140 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.
"За сутки 13 января в Украине:
зафиксированы 10 476 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 663, медработников – 241);
92 835 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 32 334 человека, вторую дозу – 45 465 человек, дополнительную дозу получил 551 человек, бустерную дозу – 14 485 человек.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы – 1656 человек;
летальных случаев – 140;
выздоровели – 7285 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели – 3 737 510 человек;
выздоровели – 3 545 111 человек;
летальных случаев – 98 068;
проведено ПЦР-тестирований – 17 108 685.
С начала вакцинальной кампании привиты 14 941 502 человека, из них получили первую дозу – 14 941 500 человек, получили две дозы – 14 197 703 человека, получили дополнительную дозу – 8639 человек, бустерную дозу – 70 663 человека. В общей сложности проведены 29 218 505 прививок", - рассказали в Минздраве.
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подумайте, что они будут делать, когда "пандемии" не будет? сейчас они получают огромные зарплаты и премии, откаты от вакцинации, наваривают на транспортировке вакцин миллионы, грабя бюджет Украины, предварительно засекретив расходы из бюджета..
"пандемию" будут нагнетать.. никто из упырей не отдаст такую кормушку..
народ Украины держат за лохов и скот, которым уготованы вакцины, локдауны и цифровой концлагерь в приложении дия, которое курирует фсб..
Оце, ребіята, зветься еталонна шиза. Із Порижской палати мєр і вєсов.
14 січня 2022, автор: Текст: Елена Качуровская
Судья стал на сторону страховой компании, которая отказалась выплачивать страховку детям миллионера, умершего после вакцинации.
Во Франции вызвало большой резонанс дело богатого пожилого парижского бизнесмена, который застраховал свою жизнь на много миллионов и умер от COVID-вакцинации. Страховая компания отказались выплачивать деньги родственникам умершего, а суд признал правоту компании, сообщает Unser Mitteleuropa