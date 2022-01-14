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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 140 человек, зафиксированы 10 476 новых случаев заражения, 7285 человек выздоровели

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 140 человек, зафиксированы 10 476 новых случаев заражения, 7285 человек выздоровели

За сутки 13 января в Украине зафиксированы 10 476 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, умерли 140 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 13 января в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 140 человек, зафиксированы 10 476 новых случаев заражения, 7285 человек выздоровели 01 зафиксированы 10 476 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 663, медработников – 241);

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 140 человек, зафиксированы 10 476 новых случаев заражения, 7285 человек выздоровели 01 92 835 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 32 334 человека, вторую дозу – 45 465 человек, дополнительную дозу получил 551 человек, бустерную дозу – 14 485 человек.

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 140 человек, зафиксированы 10 476 новых случаев заражения, 7285 человек выздоровели 01 госпитализированы – 1656 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 140 человек, зафиксированы 10 476 новых случаев заражения, 7285 человек выздоровели 01 летальных случаев – 140;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 140 человек, зафиксированы 10 476 новых случаев заражения, 7285 человек выздоровели 01 выздоровели – 7285 человек.

Также читайте: Эпидзонирование Украины: уже три области в "оранжевой" зоне, в Ивано-Франковской области резко ухудшились эпидпоказатели, - Минздрав. ІНФОГРАФІКА

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 140 человек, зафиксированы 10 476 новых случаев заражения, 7285 человек выздоровели 01 заболели – 3 737 510 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 140 человек, зафиксированы 10 476 новых случаев заражения, 7285 человек выздоровели 01 выздоровели – 3 545 111 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 140 человек, зафиксированы 10 476 новых случаев заражения, 7285 человек выздоровели 01 летальных случаев – 98 068;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 140 человек, зафиксированы 10 476 новых случаев заражения, 7285 человек выздоровели 01 проведено ПЦР-тестирований – 17 108 685.

С начала вакцинальной кампании привиты 14 941 502 человека, из них получили первую дозу – 14 941 500 человек, получили две дозы – 14 197 703 человека, получили дополнительную дозу – 8639 человек, бустерную дозу – 70 663 человека. В общей сложности проведены 29 218 505 прививок", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 140 человек, зафиксированы 10 476 новых случаев заражения, 7285 человек выздоровели 10
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 140 человек, зафиксированы 10 476 новых случаев заражения, 7285 человек выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 140 человек, зафиксированы 10 476 новых случаев заражения, 7285 человек выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 140 человек, зафиксированы 10 476 новых случаев заражения, 7285 человек выздоровели 13

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Топ комментарии
+6
Піди на базар та купи собі хоча б баранячі мізки.
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14.01.2022 09:57
+5
Конспирологи узнают о всех секретах Билла Гейтса, Сороса и рептилоидов с планеты Нубиру даже не слезая с дивана.
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14.01.2022 08:43
+5
не надо верить всему, что аферисты - заинтересованные в "пандемии" ворнякают..
подумайте, что они будут делать, когда "пандемии" не будет? сейчас они получают огромные зарплаты и премии, откаты от вакцинации, наваривают на транспортировке вакцин миллионы, грабя бюджет Украины, предварительно засекретив расходы из бюджета..
"пандемию" будут нагнетать.. никто из упырей не отдаст такую кормушку..
народ Украины держат за лохов и скот, которым уготованы вакцины, локдауны и цифровой концлагерь в приложении дия, которое курирует фсб..
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14.01.2022 08:54
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Правила форума Совет форумчан
Это уже стало чертовой приметой: после того, как критин-карантин сьездил в буковель - в стране начинается очередной локдаун. Сейчас цифры новых больных красноречиво подтверждают мои слова.
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14.01.2022 08:15 Ответить
А куда Макрон ездит? Там более 300 тыс.!!!
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14.01.2022 08:46 Ответить
не надо верить всему, что аферисты - заинтересованные в "пандемии" ворнякают..
подумайте, что они будут делать, когда "пандемии" не будет? сейчас они получают огромные зарплаты и премии, откаты от вакцинации, наваривают на транспортировке вакцин миллионы, грабя бюджет Украины, предварительно засекретив расходы из бюджета..
"пандемию" будут нагнетать.. никто из упырей не отдаст такую кормушку..
народ Украины держат за лохов и скот, которым уготованы вакцины, локдауны и цифровой концлагерь в приложении дия, которое курирует фсб..
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14.01.2022 08:54 Ответить
языком молоть - не мешки таскат
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14.01.2022 09:43 Ответить
самокритично..
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14.01.2022 09:49 Ответить
Хто керує статистикою - той керує і пандемією
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14.01.2022 08:23 Ответить
Конспирологи узнают о всех секретах Билла Гейтса, Сороса и рептилоидов с планеты Нубиру даже не слезая с дивана.
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14.01.2022 08:43 Ответить
знову примітивна маніпуляція.
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15.01.2022 12:36 Ответить
А ще школярами до школи не пішли
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14.01.2022 08:30 Ответить
Наша пiсня гарна й нова...
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14.01.2022 08:31 Ответить
От чому в Дніпрі КОЖНИЙ РАЗ більше всього померлих? Хоча всілякі риженки весь час щось там розказують з розумним виглядом...
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14.01.2022 08:48 Ответить
Без третьей дозы теперь никак
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14.01.2022 08:49 Ответить
Откажись от всего, ведь когда ты потребляешь какой-либо промышленный продукт - кто-то процветает. Не дай кому-то процветать- убейся головой об стенку.
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14.01.2022 12:01 Ответить
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18.01.2022 21:47 Ответить
На куй твоя попа хороша!
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19.01.2022 13:17 Ответить
Як відрізняють грип (А чи Б) від коронавірусу (різних мутацій і модифіацій)? Таке враження, що наразі все чим захворіє людина приписують якомусь ефемерному ковіду. Ніхто не розглядає можливості отруєння людей фосгеном, фторидом берилію чи іншою гидотою (які навмисне розпорошують), а також не зважують на радіаційні захворюваня від мікрохвильових генераторів мобільного зв'язку і мобільного інтернету, хоча вони мають геть такі самі симптоми, що й ті, які приписують ефемерному ковіду. Та ще й щодня друкуєте оцей маразм по кількості захворівших, одужавших та померлих. Але якби ввели лазерну терапію ще два роки тому то ніхто б не помер взагалі!!! То куди йдемо? До добровільної побудови концтабору Україна? ЦЕНЗОРе, вам те все приємно??? Але ж ви десь себе називали й демократами, чи то лише мульку в очі пускали??
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14.01.2022 09:43 Ответить
Піди на базар та купи собі хоча б баранячі мізки.
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14.01.2022 09:57 Ответить
> отруєння людей фосгеном, фторидом берилію чи іншою гидотою (які навмисне розпорошують), а також не зважують на радіаційні захворюваня від мікрохвильових генераторів мобільного зв'язку і мобільного інтернету, хоча вони мають геть такі самі симптоми, що й ті, які приписують ефемерному ковіду.

Оце, ребіята, зветься еталонна шиза. Із Порижской палати мєр і вєсов.
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14.01.2022 16:21 Ответить
От ковида-гриппа не умирают.
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14.01.2022 09:56 Ответить
Нєможитбить! Вивсеврєти!!!
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14.01.2022 12:04 Ответить
Суд во Франции признал смерть от COVID-вакцины самоубийством
14 січня 2022, автор: Текст: Елена Качуровская
Судья стал на сторону страховой компании, которая отказалась выплачивать страховку детям миллионера, умершего после вакцинации.
Во Франции вызвало большой резонанс дело богатого пожилого парижского бизнесмена, который застраховал свою жизнь на много миллионов и умер от COVID-вакцинации. Страховая компания отказались выплачивать деньги родственникам умершего, а суд признал правоту компании, сообщает Unser Mitteleuropa
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15.01.2022 08:27 Ответить
дуже цікаво. Антипе і Рєзкий, ви де під цією інформацією? )))
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15.01.2022 12:38 Ответить
 
 