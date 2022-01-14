Эпидзонирование Украины: Херсонская область вернулась в "желтую" зону, в "оранжевой" - остаются две области, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, по состоянию на 14 января, в Украине в целом превышен уровень заболеваемости – при норме не более 75 случаев на 100 тыс. населения в стране этот показатель составляет 183. Самый высокий уровень заболеваемости в Киеве (379), Ивано-Франковской области (315) и Сумской области (290). Отметим, что на 13 января заболеваемость в Украине составила 174 случая на 100 тыс. населения.

По данным за 13 января, в Украине в целом уровень госпитализации пациентов с COVID-19 составляет 25,7 человек на 100 тыс. населения при норме не более 60 человек на 100 тыс. населения. Также в Украине заняты 22,1% больничных коек с кислородом при норме не более 65%.

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По данным Минздрава, показатели в Киеве и 22 областях соответствуют "желтой" зоне карантина, в Ивано-Франковской и Сумской областях - "оранжевой". Херсонская область вернулась в "желтую" зону.