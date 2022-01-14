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Мы готовы к диалогу с РФ, но не исключаем возможного нападения России на Украину, - Столтенберг

Мы готовы к диалогу с РФ, но не исключаем возможного нападения России на Украину, - Столтенберг

В случае нападения РФ на Украину Москву ожидают серьезные последствия в виде строгих экономических санкций.

Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью DW, передает Цензор.НЕТ.

По словам Столтенберга, встреча России и НАТО была очень важной.

"Дискуссия была очень трудной. Мы заседали в течение четырех часов. Но это обстоятельство, на мой взгляд, только доказывает важность встречи, потому что мы переживаем критический для европейской безопасности период. Мы выслушали Россию, мы огласили наши позиции. Мы готовы к диалогу с Россией, но никогда не пойдем на компромисс в отношении основных принципов европейской безопасности", - отметил генсек Альянса.

В то же время он отметил, что в случае нападения РФ на Украину Москву ожидают серьезные последствия в виде строгих экономических санкций.

"Мы готовы к диалогу и продемонстрировали это вчера, но мы готовы к тому, что Россия снова начнет применять военную силу против соседа", - добавил Столтенберг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг обсудил с Джонсоном ситуацию внутри и вокруг Украины

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Топ комментарии
+4
Водночас, він зазначив, що в разі нападу РФ на Україну Москву чекають серйозні наслідки у вигляді суворих економічних санкцій.

Пфффф, напугали ***** голой жопой... ну накладете санкции, ну будут кацапы меньше кушать, а дальше что?
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14.01.2022 09:19
+4
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14.01.2022 09:30
+3
***** непередбачуване
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14.01.2022 09:35
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Водночас, він зазначив, що в разі нападу РФ на Україну Москву чекають серйозні наслідки у вигляді суворих економічних санкцій.

Пфффф, напугали ***** голой жопой... ну накладете санкции, ну будут кацапы меньше кушать, а дальше что?
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14.01.2022 09:19 Ответить
А дальше ждать и лицезреть буйство голодной толпы в московии.
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14.01.2022 09:22 Ответить
Уже почти 8 лет ждем.
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14.01.2022 09:30 Ответить
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14.01.2022 09:30 Ответить
Они даже если жить меньше станут, то скажут шо это во благо Родины и сочтут за удовольствие и подвиг.
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14.01.2022 09:33 Ответить
Вообще-то в этом пакете санкции против Путина и его близких, а то что вы сказали уже давно....
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14.01.2022 10:05 Ответить
***** непередбачуване
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14.01.2022 09:35 Ответить
Звездеть то надо, вероятность есть, спасать будут, без этого никак. Для нас результата НИ_КА_КО_ГО.
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14.01.2022 09:35 Ответить
В случае нападения РФ на Украину Источник:
А в 2014 не напала орда?
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14.01.2022 09:43 Ответить
Ми готові до діалогу з Росією, але ніколи не підемо на компроміс щодо основних принципів європейської безпеки не виключаємо, що вона вже перетворилась у зомбі", - зазначив генсек Альянсу.
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14.01.2022 09:46 Ответить
Беларусь кинули, там кабаев и лукашеску построили концлагерь в масштабах целой страны..

и Украину эти балаболы кинут..
кабаев уверен, что санкции не введут, если бы кремлядь знало, что "запад" введет санкции, то так бы не оборзело..

война в Украине - это разрушение существующего миропорядка во всем мире, уничтожение экономик всех стран, в том числе и Европы..
надо сейчас вводить санкции, а не ждать войны, последствия которой будут необратимы для Украины и и всей Европы.. пример - вторая мировая, когда начали с Польши, предали ее, а потом вся Европа оказалась в огне войны и нищеты..
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14.01.2022 09:48 Ответить
 
 