Мы готовы к диалогу с РФ, но не исключаем возможного нападения России на Украину, - Столтенберг
В случае нападения РФ на Украину Москву ожидают серьезные последствия в виде строгих экономических санкций.
Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью DW, передает Цензор.НЕТ.
По словам Столтенберга, встреча России и НАТО была очень важной.
"Дискуссия была очень трудной. Мы заседали в течение четырех часов. Но это обстоятельство, на мой взгляд, только доказывает важность встречи, потому что мы переживаем критический для европейской безопасности период. Мы выслушали Россию, мы огласили наши позиции. Мы готовы к диалогу с Россией, но никогда не пойдем на компромисс в отношении основных принципов европейской безопасности", - отметил генсек Альянса.
В то же время он отметил, что в случае нападения РФ на Украину Москву ожидают серьезные последствия в виде строгих экономических санкций.
"Мы готовы к диалогу и продемонстрировали это вчера, но мы готовы к тому, что Россия снова начнет применять военную силу против соседа", - добавил Столтенберг.
Пожалуйста, подождите...
Пфффф, напугали ***** голой жопой... ну накладете санкции, ну будут кацапы меньше кушать, а дальше что?
А в 2014 не напала орда?
ніколи не підемо на компроміс щодо основних принципів європейської безпекине виключаємо, що вона вже перетворилась у зомбі", - зазначив генсек Альянсу.
и Украину эти балаболы кинут..
кабаев уверен, что санкции не введут, если бы кремлядь знало, что "запад" введет санкции, то так бы не оборзело..
война в Украине - это разрушение существующего миропорядка во всем мире, уничтожение экономик всех стран, в том числе и Европы..
надо сейчас вводить санкции, а не ждать войны, последствия которой будут необратимы для Украины и и всей Европы.. пример - вторая мировая, когда начали с Польши, предали ее, а потом вся Европа оказалась в огне войны и нищеты..