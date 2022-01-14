Пять медучреждений начнут реконструировать и строить в Черкасской области уже в этом году, - ОГА

В этом году в пяти ключевых медицинских учреждениях Черкасской области начнутся работы по строительству, реконструкции и оснащению новой материально-технической базой.

Об этом сообщила пресс-служба ОГА со ссылкой на слова главы области Александра Скичко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, масштабные изменения в медучреждениях области произойдут в рамках программы "Большая стройка".

"Этот год в Черкасской области будет годом "Большой стройки" в медицинской отрасли. В фокусе нашего внимания – пять областных учреждений, предоставляющих услуги жителям со всей области. Выбранные нами проекты будем воплощаться в рамках программы Президента "Большая стройка". Большинство из них масштабны, поэтому они рассчитаны на несколько лет", - рассказал Скичко.

В частности, в Черкасской областной больнице продолжат начатые в прошлом году работы. В заведении уже утеплили два девятиэтажных корпуса, а в этом году обновить планируется другие здания больницы.

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Также в области построят центр экстренной помощи и медицины катастроф. Новый центр объединит разбросанные по городу структурные подразделения службы экстренной медицинской помощи.

Параллельно начнется строительство нового корпуса областной детской больницы, а также обновление существующих зданий. Медучреждение будет оснащено современным медицинским оборудованием.

"Наша задача – сделать в Черкасской области лучшую детскую областную больницу. Все необходимые услуги сконцентрируем здесь", - подчеркнул Скичко.

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На территории областного кардиоцентра приступят к строительству нового корпуса сердечно-сосудистой хирургии. Расширение кардиоцентра позволит увеличить количество проведенных операций на открытом сердце в 3 раза – до 4,5-5 тыс. в год. Кроме того, этот проект позволит на 50% снизить летальность при инфаркте миокарда.

Другим проектом "Большой стройки" станет строительство бункера для линейных ускорителей в областном онкологическом диспансере.

"Над этим проектом будем работать в два этапа. Сначала следует построить бункер для оборудования. А затем совместно с областным советом будет выбран один из вариантов, как приобрести линейный ускоритель", - добавил глава Черкасской ОГА.

Напомним, ранее сообщалось, что с этого года "Большая стройка" президента Владимира Зеленского начнет обновление 48 областных больниц, по одной детской и одной взрослой больнице в каждой области.

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