РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11514 посетителей онлайн
Новости
4 853 31
МИД (6803) хакер (1171) атака (350) Николенко Олег (301)

Хакерская атака на правительственные сайты: специалисты уже возобновляют работу IТ-систем, - МИД

Хакерская атака на правительственные сайты: специалисты уже возобновляют работу IТ-систем, - МИД

Сайты ряда госорганов Украины в пятницу были выведены из строя из-за массированной хакерской атаки. Специалисты уже занимаются возобновлением работы ИТ-систем.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"В результате массированной хакерской атаки веб-сайты МИД и ряда других государственных органов временно не работают. Наши специалисты уже занимаются возобновлением работы ИТ-систем. Приносим извинения за возможные неудобства", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Бойтесь и ждите худшего": ночью хакеры атаковали правительственные сайты

Хакерская атака на правительственные сайты: специалисты уже возобновляют работу IТ-систем, - МИД 01

Автор: 
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+10
Какой уряд дырявый, такие и сайты. Дайте Денису Шморгалю дырявую ложку и скумбрию по 8 гривен
показать весь комментарий
14.01.2022 09:33
+7
хвалену "Дію" теж наче хакнули.
показать весь комментарий
14.01.2022 09:35
+5
Здрасти!!! Это ж их региональный штаб. Там все главные крысы сейчас сидят.
показать весь комментарий
14.01.2022 09:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Какой уряд дырявый, такие и сайты. Дайте Денису Шморгалю дырявую ложку и скумбрию по 8 гривен
показать весь комментарий
14.01.2022 09:33 Ответить
хвалену "Дію" теж наче хакнули.
показать весь комментарий
14.01.2022 09:35 Ответить
А вот это может реально быть бооооольшой проблемой для украинцев.
показать весь комментарий
14.01.2022 09:49 Ответить
так. сайт їх лежить, але застосунок наче працює. специ з безпеки попереджали, що не варто збирати стільки даних громадян в електронному вигляді.
показать весь комментарий
14.01.2022 09:53 Ответить
"Значение кибербезопасности очень преувеличено" Федоров.

Занавес...
показать весь комментарий
14.01.2022 09:58 Ответить
Специ тупі , вони не зрозуміли що радили зебілам! Це все одно що радити акваріумним рибкам .
показать весь комментарий
14.01.2022 10:31 Ответить
фсб надо информацию о жителях Украины, эти орки реально готовятся к военной оккупации и репрессиям против граждан Украины..
показать весь комментарий
14.01.2022 09:51 Ответить
від орди можна очікувати що завгодно.
показать весь комментарий
14.01.2022 10:01 Ответить
Інфа у них і так є
https://legalinform.org/news/iz-rossii-s-********-vuha-chiyih-spetssluzhb-stirchat-za-rozrobkoyu-diyi/?_utl_t=tw
показать весь комментарий
14.01.2022 12:47 Ответить
Тому й не збираюсь встановлювати цю хрєнь - все що роблять зелені «фахівці», все робиться тим предметом, яким їх лідор на піаніні грає…
показать весь комментарий
14.01.2022 11:20 Ответить
Аналогічно, але маю побоювання, що будуть спроби зробити цю хрін обов'язковою.
показать весь комментарий
14.01.2022 11:54 Ответить
А ОПу атакували?
Чи це для козломордих табу
показать весь комментарий
14.01.2022 09:36 Ответить
Здрасти!!! Это ж их региональный штаб. Там все главные крысы сейчас сидят.
показать весь комментарий
14.01.2022 09:48 Ответить
А кто еще может гадить.Да,это оно,Х.йло.
показать весь комментарий
14.01.2022 09:53 Ответить
А точно была атака?
показать весь комментарий
14.01.2022 09:47 Ответить
не успел мигнуть в Дiю - пропал дом, квартира, гараж, счет в привате и приобрел кредит на 1.5млн
показать весь комментарий
14.01.2022 09:49 Ответить
Дія працює. Кацапа не розгоняй паніку!
показать весь комментарий
14.01.2022 09:53 Ответить
обосрался? побежал сразу в банкомат купюры отслюнявливать ?
показать весь комментарий
14.01.2022 09:54 Ответить
Цап бижи цьомать ікону путіна ***********-клептоманського, накаті бояри і до "злого чечена", він тебе приспить сердешного
показать весь комментарий
14.01.2022 09:57 Ответить
ты все-таки правильно обосрался - сайт "Дiя" лежит
показать весь комментарий
14.01.2022 10:03 Ответить
Лежиш ти, бо встати команди не було
показать весь комментарий
14.01.2022 10:04 Ответить
Теперь понимаю наастоящую суть выражения "проморгать".
показать весь комментарий
14.01.2022 10:21 Ответить
диджитализация во всей красе, оп, и нет тебя, ни данных нихрена, и вся краинавсмартфони накрывается медным тазом.
показать весь комментарий
14.01.2022 09:50 Ответить
Как там говорил главный ЗЕленый цифровой трансформатор Федоров:
"Значение кибербезопасности очень преувеличено".

Ну вот как-то так и получают в итоге безмозглые... И я не про ЗЕ и Федорова, а про тех, кто за них голосовал.
показать весь комментарий
14.01.2022 09:52 Ответить
всем потерявшим в результате хакерской атаки электронные сертификаты вакцинации предоставляется возможность колоться опять
показать весь комментарий
14.01.2022 09:53 Ответить
Кацапи смішні, у амерів в базах вся планета, а вони муйньой маяться
показать весь комментарий
14.01.2022 10:00 Ответить
Кстати, поздравляю всех, кто получил "ЗЕленую тысячу" через Дию.
Теперь у вас есть уникальный шанс отдать за это гораздо больше.
показать весь комментарий
14.01.2022 10:08 Ответить
Знов бухали ,а закусь насервері розігрівали , дуплоМати хєрові!
показать весь комментарий
14.01.2022 10:33 Ответить
данные и так лежат в открытом доступе. А дия - только агрегатор. так что боты которые тут вскрылись - вам привет.
показать весь комментарий
14.01.2022 10:43 Ответить
..а тепер уявіть вибори Зелі "через інтернет" - дермак тупо, прямо у зеліному ліжку або не вилазячи з басейну, намалює будь-який результат "перемоги" Найвеличнішої.. бо зебіли наголосували..(
показать весь комментарий
14.01.2022 11:27 Ответить
 
 