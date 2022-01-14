Хакерская атака на правительственные сайты: специалисты уже возобновляют работу IТ-систем, - МИД

Сайты ряда госорганов Украины в пятницу были выведены из строя из-за массированной хакерской атаки. Специалисты уже занимаются возобновлением работы ИТ-систем.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"В результате массированной хакерской атаки веб-сайты МИД и ряда других государственных органов временно не работают. Наши специалисты уже занимаются возобновлением работы ИТ-систем. Приносим извинения за возможные неудобства", - написал он.

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