Хакерская атака на правительственные сайты: специалисты уже возобновляют работу IТ-систем, - МИД
Сайты ряда госорганов Украины в пятницу были выведены из строя из-за массированной хакерской атаки. Специалисты уже занимаются возобновлением работы ИТ-систем.
Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"В результате массированной хакерской атаки веб-сайты МИД и ряда других государственных органов временно не работают. Наши специалисты уже занимаются возобновлением работы ИТ-систем. Приносим извинения за возможные неудобства", - написал он.
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+10 Підлога Маккартні
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https://legalinform.org/news/iz-rossii-s-********-vuha-chiyih-spetssluzhb-stirchat-za-rozrobkoyu-diyi/?_utl_t=tw
Чи це для козломордих табу
"Значение кибербезопасности очень преувеличено".
Ну вот как-то так и получают в итоге безмозглые... И я не про ЗЕ и Федорова, а про тех, кто за них голосовал.
Теперь у вас есть уникальный шанс отдать за это гораздо больше.