Украина достигла "значительного прогресса" в реформах в сфере обороны, - НАТО
Украина добилась "значительного прогресса" в проведении реформ в сфере обороны.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роберт Бауэр.
"Мы также встретились с нашими украинскими и грузинскими коллегами в отдельности, чтобы обсудить ситуацию в сфере безопасности в их странах и длительный прогресс в сфере реформ в оборонной отрасли", - отметил он.
Бауэр добавил, что, по мнению натовских военачальников, Украина достигла "значительного прогресса" в реформировании вооруженных сил, несмотря на "значительные проблемы".
В частности, он отметил успехи в том, что касается украинских спецподразделений.
"Мы призываем их оставаться благосклонными к реформам вооруженных сил, что позволит улучшить безопасность и развитие для всех украинцев", - добавил он.
Он отметил, что НАТО со своей стороны продолжит оказывать поддержку Украине.
Пожалуйста, подождите...
Бо більш нікому ніхто не дякує і нікого ніхто більше не прославляє.
Бо у процитованому тобою пості я ВІДПОВІДАВ рошенівському пропагандону його ж словами, висміявши його жополизання - не більше, і не менше.
Ці лизання рошенівського заду і присвоювання йому абсолютно всіх заслуг, навіть 2,5 роки після того, як він пішов з посади - може роздратувати будь-яку не упереджену людину, яка не є фанатом ані Порошенкі, ані Зелі.
Петро не маючи монобільшості, зумів протягнути у ВР закріплення в конституції курсу в НАТО, за що йому тут справедливо дякують, а представники т.з. монобільшості неодноразово намагалися винести це питання на референдум.
Хто після цього сраколиз - питання риторичне.
А що у цьому поганого? По всіх опросах 67% тих, хто готові голосувати на референдумі - за НАТО.
"Хто після цього сраколиз - питання риторичне."
Це взагалі не питання, бо сраколізам ти тут всім лайки поставив - тобто - ти один з них.
А головний сраколіз тут - саша паламарчук.
І тут жодна людина у коментах не дякувала Зелі і не писала, який він кльовий - тобто Зеліних сраколізів тут немає, тому твоя спроба переводу стрілок - виглядає трохи по-дебільному.
Тим паче, що тоді цифри приблизно були 50/50. Не кажучи вже про те, що неважливо як проголосують - важливо як нарахують.
Жители Великого Глибочка, что на Тернопольщине, https://www.ukrmilitary.com/2022/01/glybochek-win.html «спасли» свой населенный пункт и не допустили размещение в нем подразделений терробороны. Военным пришлось искать другое место.
Подразделение войск терробороны разместят в селе Ступки Байковецкой ОТГ, в неработающей школе.
Оказывается заброшенных обьектов в Украине хватает, кто бы мог подумать? Теперь местный магазин в Ступках получит приток денег от кадрированной части, местные же устроятся водителями, деловодами, возможно на почте появятся вакансии - так часто бывает когда часть приходит в регион.
У кого есть медобразование, срочка за плечами и ВУС подходящий пойдут на контракт, у кого руки не из-задницы могут поработать на восстановлении школы и превращении её в казарму. Обычно возникают рабочие места на кухне, кочегарами, также будет заходить шаурма, кофе и хотдоги, аптека явно не обеднеет.
А в Великом Глибочке пусть радуются, что спасли детский садик в 100 км от Львова от нападения Путина. Было бы неплохо вручить им переходящего петуха из навоза за этот подвиг.
https://www.facebook.com/100006071894836/posts/3122288231316876/ Кирилл Данильченко