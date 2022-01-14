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Новости Оборона
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Украина достигла "значительного прогресса" в реформах в сфере обороны, - НАТО

Украина достигла

Украина добилась "значительного прогресса" в проведении реформ в сфере обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роберт Бауэр.

"Мы также встретились с нашими украинскими и грузинскими коллегами в отдельности, чтобы обсудить ситуацию в сфере безопасности в их странах и длительный прогресс в сфере реформ в оборонной отрасли", - отметил он.

Бауэр добавил, что, по мнению натовских военачальников, Украина достигла "значительного прогресса" в реформировании вооруженных сил, несмотря на "значительные проблемы".

В частности, он отметил успехи в том, что касается украинских спецподразделений.

Также смотрите: Главнокомандующий ВСУ Залужный принял участие в заседании Военного комитета НАТО. ФОТО

"Мы призываем их оставаться благосклонными к реформам вооруженных сил, что позволит улучшить безопасность и развитие для всех украинцев", - добавил он.

Он отметил, что НАТО со своей стороны продолжит оказывать поддержку Украине.

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Топ комментарии
+12
Дякую Вам пане президенте Порошенко!
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14.01.2022 09:58
+7
хороша новина... і все це незважаючи на потуги зєлєньського та команди його "кротів" погіршити становище в Україні на новколо неї...
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14.01.2022 10:03
+5
Пётр Алексеевич ,спасибо Вам ! Слава Героям ! зеИУД ВСЕХ МАСТЕЙ ПОД ТРИБУНАЛ ! (Левченко-гогашвилли , д'ерьмак ,Татаров ,портнов ,буданов ……………демченко , ……Какламойшу-МЕГАВОРЮГУ
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14.01.2022 10:04
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Дякую Вам пане президенте Порошенко!
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14.01.2022 09:58 Ответить
Имелась в виду реформа Генштаба.Панэ Прэзыдэнт Порошенко эти реформы и не начинал,хотя США их 5 лет требовало.Отака фигня,малята...
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14.01.2022 10:10 Ответить
Це так у Россії українську мову викладають?
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14.01.2022 10:12 Ответить
Это так пишут поклонникам и ботам перекрашенного медведчуковца.Ну,чтоб понятней было)
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14.01.2022 10:39 Ответить
Это ты за значительные проблемы? Так мы их исправляем.
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14.01.2022 10:11 Ответить
Невже вони такі сліпі? Більшість коментаторів свято переконані : армія розвалюється, держоборонзамовлення не виконується, палива лише 17% від потреби, а президент разом з Єрмаком взагалі зрадники.
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14.01.2022 10:12 Ответить
А до речі,де той президент дівся?🤣
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14.01.2022 10:14 Ответить
Щось ти вже занадто глибоко язика встромив до рошенівського заду.
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14.01.2022 10:21 Ответить
Воно зараз особливо помітно хто в який дупі свого язика тримає
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14.01.2022 11:00 Ответить
Якщо бути чесним і неупередженим, то з коментів видно, що зализують тут тільки дупу порошенкі.
Бо більш нікому ніхто не дякує і нікого ніхто більше не прославляє.
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14.01.2022 11:29 Ответить
Та я бачу

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14.01.2022 11:33 Ответить
Вже давно помічено, що фанати рошенкі все бачать у кривому дзеркалі.
Бо у процитованому тобою пості я ВІДПОВІДАВ рошенівському пропагандону його ж словами, висміявши його жополизання - не більше, і не менше.
Ці лизання рошенівського заду і присвоювання йому абсолютно всіх заслуг, навіть 2,5 роки після того, як він пішов з посади - може роздратувати будь-яку не упереджену людину, яка не є фанатом ані Порошенкі, ані Зелі.
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14.01.2022 15:43 Ответить
Звичайно помічено!
Петро не маючи монобільшості, зумів протягнути у ВР закріплення в конституції курсу в НАТО, за що йому тут справедливо дякують, а представники т.з. монобільшості неодноразово намагалися винести це питання на референдум.

Хто після цього сраколиз - питання риторичне.
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14.01.2022 18:53 Ответить
"а представники т.з. монобільшості неодноразово намагалися винести це питання на референдум."

А що у цьому поганого? По всіх опросах 67% тих, хто готові голосувати на референдумі - за НАТО.

"Хто після цього сраколиз - питання риторичне."
Це взагалі не питання, бо сраколізам ти тут всім лайки поставив - тобто - ти один з них.
А головний сраколіз тут - саша паламарчук.

І тут жодна людина у коментах не дякувала Зелі і не писала, який він кльовий - тобто Зеліних сраколізів тут немає, тому твоя спроба переводу стрілок - виглядає трохи по-дебільному.
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14.01.2022 19:20 Ответить
Ну виправдовувати намагання зебні провести референдум щодо вступу в НАТО, ну це вже остання стадія сраколизства!
Тим паче, що тоді цифри приблизно були 50/50. Не кажучи вже про те, що неважливо як проголосують - важливо як нарахують.
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14.01.2022 19:42 Ответить
Смачно лизнул.
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14.01.2022 17:04 Ответить
хороша новина... і все це незважаючи на потуги зєлєньського та команди його "кротів" погіршити становище в Україні на новколо неї...
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14.01.2022 10:03 Ответить
Точно - до "потуг Зеленського" у НАТО такого не заявляли, а як Зелеський "з кротами" погір...шив ситуацію - то почали заявляти
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14.01.2022 10:20 Ответить
Пётр Алексеевич ,спасибо Вам ! Слава Героям ! зеИУД ВСЕХ МАСТЕЙ ПОД ТРИБУНАЛ ! (Левченко-гогашвилли , д'ерьмак ,Татаров ,портнов ,буданов ……………демченко , ……Какламойшу-МЕГАВОРЮГУ
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14.01.2022 10:04 Ответить
Он в Польше-не услышит))
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14.01.2022 10:10 Ответить
Уже в Брюсселе ,фуфлыжник
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14.01.2022 11:37 Ответить
Не называй Питраликсеича фуфлыжником,зебил зебильный!!!!!То он ошибся,когда говорил,что приедет 7-го числа.А потом до 10-го.
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14.01.2022 11:47 Ответить
это они зря так сказали - зё все заслуги себе присвоит: "Даже в НАТО сказали"
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14.01.2022 10:05 Ответить
Все с точностью до наоборот только - тут все комментаторы все заслуги уже присвоили Рошенке
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14.01.2022 10:22 Ответить
Слава Бандэре! Слава Украине!
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14.01.2022 10:09 Ответить
Все преходяще, а Бандера і Україна вічні!
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14.01.2022 10:13 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27836261.html Всьо, теперь Путин не нападьот!

Жители Великого Глибочка, что на Тернопольщине, https://www.ukrmilitary.com/2022/01/glybochek-win.html «спасли» свой населенный пункт и не допустили размещение в нем подразделений терробороны. Военным пришлось искать другое место.

Подразделение войск терробороны разместят в селе Ступки Байковецкой ОТГ, в неработающей школе.

Оказывается заброшенных обьектов в Украине хватает, кто бы мог подумать? Теперь местный магазин в Ступках получит приток денег от кадрированной части, местные же устроятся водителями, деловодами, возможно на почте появятся вакансии - так часто бывает когда часть приходит в регион.

У кого есть медобразование, срочка за плечами и ВУС подходящий пойдут на контракт, у кого руки не из-задницы могут поработать на восстановлении школы и превращении её в казарму. Обычно возникают рабочие места на кухне, кочегарами, также будет заходить шаурма, кофе и хотдоги, аптека явно не обеднеет.

А в Великом Глибочке пусть радуются, что спасли детский садик в 100 км от Львова от нападения Путина. Было бы неплохо вручить им переходящего петуха из навоза за этот подвиг.

https://www.facebook.com/100006071894836/posts/3122288231316876/ Кирилл Данильченко
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14.01.2022 10:23 Ответить
А в лапках написати "значного прогресу" хто таке придумав?
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14.01.2022 10:25 Ответить
"значні проблеми" також...
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14.01.2022 10:29 Ответить
 
 