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Блинкен об агрессии РФ: Мы собрали очень сильную коалицию – теперь все зависит от выбора, который сделает Путин

Блинкен об агрессии РФ: Мы собрали очень сильную коалицию – теперь все зависит от выбора, который сделает Путин

Госсекретарь подтвердил, что Вашингтон готов к продолжению диалога, однако сейчас все зависит от того, какое решение примет президент РФ Владимир Путин.

США не ожидали крупных прорывов от переговоров с Россией по вопросам безопасности в Европе, однако в Вашингтоне, в отличие от Кремля, не считают состоявшиеся встречи "неудачными", и готовы к продолжению диалога в случае, если к этому готовы в Москве. Об этом госсекретарь Энтони Блинкен сказал в интервью американской радиостанции National Public Radio, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Комментируя высказывание пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, назвавшего прошедшие переговоры "неудачными", Блинкен заявил, что США не "ожидали прорывов" в ходе встреч, которые, по его словам, "на данный момент" нельзя назвать настоящими переговорами.

"Мы поделились с русскими нашей глубокой обеспокоенностью в связи действиями, которые они предпринимают не только в отношении Украины, но и в более широком смысле. Они поделились с нами своими опасениями. Мы предоставили друг другу, я думаю, немало пищи для размышлений. Теперь мы планируем... тщательно проконсультироваться с нашими союзниками и партнерами", - заявил Блинкен, уточнив, что продолжение диалога возможно только в случае деэскалации ситуации вокруг Украины.

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Госсекретарь отметил, что обе стороны теперь должны "переварить" полученную информацию, добавив, что Вашингтон предоставил Москве два варианта действий: "путь дипломатии и диалога", который Блинкен назвал "лучшим" и "наиболее ответственным" способом для решения разногласий и урегулирования ситуации на востоке Украины; или путь "конфронтации и агрессии", к чему на Западе "полностью готовы".

"Если они пойдут по этому пути, это будет иметь серьезные последствия... Я не буду уточнять, что мы сделаем (в ответ), скажу только, что если речь идет о санкциях, об экономических и финансовых мерах, а также о необходимости укреплять Украину в плане обороны, усиливать оборону НАТО, мы планируем и собираемся сделать то, чего не делали раньше", - заявил Блинкен, подчеркнув, что планируемая реакция на возможную агрессию со стороны России "выйдет далеко за рамки того, что было сделано в 2014 году".

Госсекретарь отказался оценивать вероятность российского вторжения в Украину, заявив, что "президент Путин превосходно владеет искусством не давать окончательного ответа" на переговорах с соперниками.

"Я подозреваю, что он отчасти и делает это сейчас, пытаясь понять, что может сработать, а что нет, и вполне может быть, что он еще не решил окончательно, что собирается делать. Думаю, на нас лежит важная обязанность помочь (Путину) сформировать свое мнение", - сказал Блинкен.

Госсекретарь подчеркнул, что кризис, связанный с концентрацией российских сил у украинской границы, был создан руками Москвы, и в итоге мир "оказался в такой ситуации по российской инициативе". Блинкен отметил, что за последние пару месяцев США, их союзники и партнеры смогли разработать "весьма скоординированные и обдуманные" способы, с помощью которых западная коалиция сможет "четко ответить на действия, предпринятые Россией".

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"Мы собрали очень сильную коалицию стран в Европе и даже за ее пределами, через G7, чтобы отреагировать, повлиять на расчеты президента Путина и на выбор, который он сделает", - заявил Блинкен.

Госсекретарь подчеркнул, что многие из вопросов, по которым Запад может договориться с Москвой, к примеру, дополнительные меры по контролю над вооружениями – это "сложные вещи, которые невозможно сделать за час, за день, за неделю, и русские об этом знают".

"Если они сейчас решат выйти (из переговорного процесса), я думаю, это будет свидетельствовать о том, что они, вероятно, никогда не рассматривали всерьез путь диалога или дипломатии. В некоторых случаях, они выдвинули максималистские и невыполнимые требования, - сказал Блинкен. – Но они также вынесли на обсуждение другие вопросы, которые могут стать основой для конструктивного разговора и дипломатии... Теперь мы увидим, действительно ли они серьезно настроены в отношении дипломатии и диалога, или все это было просто уловкой, и их намерения являются иными. Но, как я уже говорил, мы готовы к любому варианту развития событий".

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Топ комментарии
+1
))) йа не граммнаци, чисто из повседневного обихода с артиклями, часто приходится просто угадывать )). я бы взял здесь die. не знаю, но, наверное, в иностранных существительных род мабуть должен сохранятся?
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14.01.2022 10:13
+1
Ви про конкретні санкції домовитись не можете, яка вже тут коаліція? Німота з австріяками теж в "коаліції"?
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14.01.2022 10:13
+1
Все залежить від СОЛДАТА. України. Більше не хочу писати.
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14.01.2022 10:27
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14.01.2022 09:56 Ответить
))) йа не граммнаци, чисто из повседневного обихода с артиклями, часто приходится просто угадывать )). я бы взял здесь die. не знаю, но, наверное, в иностранных существительных род мабуть должен сохранятся?
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14.01.2022 10:13 Ответить
уже были споры с носителем хохдойч - как правильно сказать "я манал"- ихь бин манал,или ихь хабе манал..
онэ эрфольг,но аргументы очень интересные..
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14.01.2022 10:27 Ответить
)) ага. по ходу возникают подобные затыки. у мну в основном с родом. ну и с вспомогательными глаголами это тоже.
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14.01.2022 10:38 Ответить
тут таки я ставлю на бин ))
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14.01.2022 10:39 Ответить
Ви про конкретні санкції домовитись не можете, яка вже тут коаліція? Німота з австріяками теж в "коаліції"?
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14.01.2022 10:13 Ответить
А Ермак и ребята в этом вопросе за кого хоть?
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14.01.2022 10:20 Ответить
вони фсб не "изменяют"
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14.01.2022 10:47 Ответить
Все залежить від СОЛДАТА. України. Більше не хочу писати.
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14.01.2022 10:27 Ответить
Хватит оставлять кремлю право выбора - он всегда будет делать как хуже. Кремль сцикливо держит кончик мокрого носа по ветру
и чутко вынюхивает через "своих", чем пахнет.
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14.01.2022 10:36 Ответить
ну судя по тому что ваш сенат не принял решение о санкциях к СП-2,то верить в коалицию,тоже не стоит.
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14.01.2022 10:37 Ответить
Возлагали большие надежды, увы, тают на глазах и с нами, и без нас.
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14.01.2022 10:37 Ответить
Дожились. Планета в перегрелась от людской бесхозяйственности, а ее населению не хватает энергоресурсов. Очаги экологических стихийных бедствий конкурируют с войнами и испытаниями все нового и нового оружия, уничтожающего все живое. Человечество поделено на тех кто живет и тех кто теряет всякую возможность к существованию. И тут еще в центре цивилизации возникает упырь, нагибающий людское сообщество под свои хотелки. А может ну его этого упыря и вместе с ним это беспощадное оружие? Может соберем все наши силы и начнем лучше обустраивать нашу жизнь, с терпимостью и любовью относится к нам подобным и к нашей Земле?
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14.01.2022 11:32 Ответить
Всё зависит от прихотей *****?
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14.01.2022 11:43 Ответить
Законопроект про санкції проти газопроводу «https://ukrmir.info/?s=%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%BA-2 Північний потік-2 » протягом ночі (вечора за вашингтонським часом) провалився в американському Сенаті.

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14.01.2022 15:16 Ответить
 
 