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США и ЕС пока не договорились о конкретных санкциях против РФ на случай обострения ситуации вокруг Украины, - Bloomberg

США и ЕС пока не договорились о конкретных санкциях против РФ на случай обострения ситуации вокруг Украины, - Bloomberg

США вынуждены оказывать давление на европейских союзников и партнеров, поскольку, несмотря на многочисленные переговоры, не смогли договориться с ними о конкретных санкционных мерах против России в случае ее вторжения в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом пишет Bloomberg.

В Белом доме признали, что США и Европа не вполне согласны с тем, какие санкции могут быть применены.

"Означает ли это, что США и Европа будут иметь одинаковый вплоть до мельчайших деталей список? Нет", - цитирует издание советника американского президента по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана.

В то же время, как отмечает Bloomberg, по его словам, стороны согласны в том, что в случае обострения ситуации вокруг Украины Москву ждут "серьезные экономические последствия".

В частности, американские официальные лица недовольны тем, что "европейские страны не договорились о точных санкциях, которые они внедрят, если Россия вторгнется в Украину".

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Кроме того, "США обеспокоены тем, что европейские лидеры плохо подготовлены к ответу, если Путин совершит действия, которые не приведут к тотальному вторжению, такие как кибератаки или усиленные дезинформации".

Bloomberg сообщает, что трудности в выработке общего подхода к санкциям состоят и в том, что пока нет ясности, какие меры может принять Россия в отношении Киева.

"Помимо отправки войск это может предусматривать любые попытки организовать государственный переворот против президента Украины Владимира Зеленского или другие действия по дестабилизации его правительства", - говорится в сообщении.

Bloomberg пишет, что США и их европейские партнеры работали над пакетом экономических мер в течение нескольких месяцев. Они могли быть направлены против крупнейших российских банков, предусматривать контроль за экспортом передовых технологий в ключевых отраслях промышленности и высокотехнологичных товаров.

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В то же время, некоторые члены ЕС подняли вопрос о влиянии таких санкций на их собственную экономику. В частности, не исключается прекращение Россией поставок газа. Нерешенность проблем, которые на этой неделе обсуждали США и Запад с Россией, уже привели к тому, что в четверг цены на газ в Европе выросли на 16%.

Как неприемлемые рассматривают некоторые страны предложения об отключении России от международной платежной системы Swift.

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Топ комментарии
+8
Европроститутки, ну будете потом в себя выгребать
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14.01.2022 10:04
+6
https://mil.in.ua/uk/news/**********-syly-pokazaly-operatsiyu-z-*******-okupantiv-u-bojkivskomu-rajoni/ Українські сили показали операцію з підриву окупантів у Бойківському районі
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14.01.2022 09:59
+5
Срана стара європпка начинена бл*дотою, яка отримує гроші з газпромовської каси. Впираються зі всіх сил, вскриваються нові консерви на додачу до старих. А про свіфт я вже давно казав - не відключать вони його! Вони через нього бабло за газ та нафту пересилають у кацапердію. Вони не будуть бабло чемоданами возити. Німаки з австріяками не дадуть відключити свіфт, деякі політики в Новому уряді Німеччини не здатні переламати супротив бюргерської зажраної корпоративної дойчланд. Вони хаби у себе побудували для того, щоб газ перепродувати з обох потоків.
Мало того, німота відключає теплові та атомні станції, робить себе ще більш залежної від мокшанського газу на час т зв. "зеленого переходу", який має відбутися до 2050 року.
Вони нас кинуть, надія лише на англосаксів, поляків та країни Балтії.
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14.01.2022 10:06
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https://mil.in.ua/uk/news/**********-syly-pokazaly-operatsiyu-z-*******-okupantiv-u-bojkivskomu-rajoni/ Українські сили показали операцію з підриву окупантів у Бойківському районі
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14.01.2022 09:59 Ответить
Путин выводит войска ОДКБhttps://twitter.com/i/status/1481706382499926022
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14.01.2022 10:01 Ответить
Европроститутки, ну будете потом в себя выгребать
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14.01.2022 10:04 Ответить
Срана стара європпка начинена бл*дотою, яка отримує гроші з газпромовської каси. Впираються зі всіх сил, вскриваються нові консерви на додачу до старих. А про свіфт я вже давно казав - не відключать вони його! Вони через нього бабло за газ та нафту пересилають у кацапердію. Вони не будуть бабло чемоданами возити. Німаки з австріяками не дадуть відключити свіфт, деякі політики в Новому уряді Німеччини не здатні переламати супротив бюргерської зажраної корпоративної дойчланд. Вони хаби у себе побудували для того, щоб газ перепродувати з обох потоків.
Мало того, німота відключає теплові та атомні станції, робить себе ще більш залежної від мокшанського газу на час т зв. "зеленого переходу", який має відбутися до 2050 року.
Вони нас кинуть, надія лише на англосаксів, поляків та країни Балтії.
показать весь комментарий
14.01.2022 10:06 Ответить
відгодовані на кацапських нафтодоларах європейські ліваки усвідомлюють, що таке мільйони біженців та неконтрольована кількість зброї у самому центрі континенту?
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14.01.2022 10:09 Ответить
Куди спішити? Ось як нападуть - тоді вже і саміт збирати, провести консультації, референдуми...
Наш Гамнокамандуючий катається на лижах, обдовбаний наркоман, нікуди не спішить, все добре.
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14.01.2022 10:09 Ответить
Від цієї європейської безхребетності та дволикості іноді аж вивертає.
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14.01.2022 10:13 Ответить
Они посмотрели на то, как украинский суд отпустил террориста и решили сто все в Украине хорошо.
Не о чем беспокоиться.
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14.01.2022 10:14 Ответить
Висловлять глибоку стурбованість.
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14.01.2022 10:14 Ответить
Блумберг уже пора переименовать на вести кремля
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14.01.2022 10:18 Ответить
А як у НАТО хотіли? Щоб бандит зупинився чинити злочини. Коли його попередили, що по руках бити не будемо, навіть у випадку відкритої війни. Можливо, інтелігент Сахаров би зупинився одразу. А цей хробак ...йло побачив, що крилаті ракети НАТО на кремль не впадуть, то чого домовлятись та й про що. Проте дражнити НАТО вже й сподобалось. Злочини, про які знають, але залишають без покарання, ніколи не припиняться. Рейс МН 17 розв'язав руки злочинцю. Уроки історії можна ігнорувати допоки гинуть солдати чужої країни. ...йло ставки підніме неодмінно. Важелі для цього у нього вже є. Будуть ціни на газ та нафту для Європи різниться в залежності від позиції країн до політики кремля.
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14.01.2022 10:26 Ответить
Короче говоря, из этого рояля не выйдет ни х............................ . Если, да кабы, а все зависит от Х.................. .
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14.01.2022 10:48 Ответить
Салліван схоже куплений Пуйлом.от і тиражує зневіру,аби Україна скоріше погодилася на капітуляцію.усюди є алчні кроти Мордору.орієнтуємося на Блінкена.
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14.01.2022 10:54 Ответить
 
 