Европарламент может применить санкции против преследующих Порошенко судей, - евродепутат фон Крамон

Репрессии против пятого президента и лидера оппозиции Петра Порошенко в ходе эскалации российских войск на границах идут на пользу Путину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Прямому" заявила депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель.

"В общем, мы видим, что есть угроза значительного отката назад в демократических стандартах в Украине. Это использование политизированного правосудия, выборочного правосудия против политических оппонентов, о чем мы знаем со времен Януковича. Я очень сожалею, что история повторяется снова, мы возвращаемся в до майданные времена и снова видим дела против политических оппонентов. Я бы не рекомендовала кому-либо в Украине – или прокурорам, или политикам, или судьям участвовать в этих грязных политических играх", – подчеркнула она.

По ее словам, Украина должна быть объединена, и нужно пытаться найти общую позицию, как противодействовать общему внешнему врагу, а не бороться с внутренними политическими оппонентами.

Читайте также: ОП следит за Порошенко. Он вернется в Киев 17 января в 9 утра рейсовым самолетом из Варшавы, - заявление "ЕС"

"Я думаю, что это не очень разумно – сейчас играть на руку Путину возможным арестом бывшего Президента Украины", – добавила фон Крамон.

"Мы видели, какие именно обвинения выдвигаются, они все искусственные, вымышленные и это четко напоминает мне времена Януковича, когда он посадил в тюрьму Юлию Тимошенко и арестовал многих других бывших политиков. Это очень похоже", – подчеркнула евродепутат.

Комментируя возможную международную реакцию в случае ареста Порошенко, она отметила: "Если вы посмотрите на период 2010-2011 годов, то причастные судьи и политики попали под индивидуальные санкции. Конечно, санкции должны быть внимательно выверены и избраны. Мы не заинтересованы наказывать непричастных к этим грязным политическим играм. Но люди, которые откровенно поддерживают такие грязные политические игры, обычно должны понести политические и экономические последствия. Мы здесь в Европарламенте очень четко настаиваем на этом. Мы уже обратились за целевыми санкциями против российских судей, которые вовлеченны в политическое правосудие. И, конечно, мы будем выступать за такие же санкции в случае Украины. Мы будем выступать за целевые санкции против тех лиц, которые вовлечены в эти грязные игры".

Также читайте: Европарламент 17 января обсудит ситуацию в Украине. Вероятно, поднимут и вопрос "дела Порошенко", - Йозвяк