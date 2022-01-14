Нынешний кризис с Россией - это уже не только об Украине. Под вопросом базовые принципы международного мира и безопасности, - Блинкен
Демократические страны должны решительно защищать Украину перед российскими угрозами, в том числе потому, что фактически от решения этого кризиса зависит будущее международной безопасности.
Об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен 13 января в интервью MSNBS, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Госсекретарь отметил, что, возможно, кто-то из обычных американцев задает себе вопрос, зачем Вашингтон уделяет столько внимания поддержке суверенитета и территориальной целостности страны, которая находится где-то далеко за океаном.
"Почему мы так решительно выступаем в защиту Украины перед лицом российской агрессии? Вот почему: это гораздо шире вопроса, чем об Украине. Сейчас под вопросом базовые принципы международного мира и безопасности: что какая-то страна не может просто взять и изменить силой границы другой, не может диктовать соседним государствам и их народам, какую политику им проводить и с кем вступать в альянсы, что какое-то государство не может претендовать на собственную "сферу влияния" - это пережиток прошлого столетия - и решать за своих соседей. подорвет всю международную систему, другие страны услышат этот сигнал и начнут действовать схожим образом. Это путь к напряжению, конфликтам и войнам", - отметил Блинкен.
Госсекретарь также обратил внимание, что действия президента РФ за годы агрессии против Украины дали фактически противоположный эффект и спровоцировали то, что тот хотел предотвратить.
"Может, четверть населения Украины поддерживала членство в НАТО. Сейчас это около 60%. Сам Альянс вынужден был разместить больше сил и вооружения ближе к России - чего РФ не хотела - после ее агрессии против Украины. Расходы на оборону НАТО тоже выросли... Все, что делал президент Путин, привело к совершенно противоположному развитию событий, чем то, которого он хочет", - отметил Блинкен.
"Мы готовы к этому, но готовы и на случай, если произойдет иначе", – отметил он.
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москва собралась отправлять войска на Кубу и в Винисуэлу.
расскажите об этом простым американцам
Молодец. Но как можно допустить опечатку в тексте? Оно ж красным подчеркивает )))
Вам же було видно ще з захоплення Грузії шо то таке росте. Але купували газ нафту метал.
Накачували монстра грошима.
Обама и Трамп профукали кучу времени
Страна, искуственно создающая условия войны, а суть любая война - это торможение развития цивилизации, разрушение инфраструктуры.
Вот поэтому и есть перед вами не человек! Не картинка, к которой вы привязывается, не образ! Перед вами зеленый, другая форма жизни, искусственно создающая условия для нашего с вами уничтожения.....нашими же руками.
Оно, зеленое говно, с пятью лицами, которое восстанавливается. Когда вы уясните, что перед вами другая форма жизни со своими приоритетами, вы поймете саму суть его действий и усилий, направленых на уничтожение нас как вида, и это все лишь звено в цепочке их общих усилий.
Вы должны понимать, что вирусы, катастрофы, пожары, изменение климата это все звенья одной цепи.