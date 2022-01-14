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Новости Агрессия России против Украины Война
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Госдепартамент США (1790) россия (92999) Блинкен (927)

Нынешний кризис с Россией - это уже не только об Украине. Под вопросом базовые принципы международного мира и безопасности, - Блинкен

Нынешний кризис с Россией - это уже не только об Украине. Под вопросом базовые принципы международного мира и безопасности, - Блинкен

Демократические страны должны решительно защищать Украину перед российскими угрозами, в том числе потому, что фактически от решения этого кризиса зависит будущее международной безопасности.

Об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен 13 января в интервью MSNBS, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Госсекретарь отметил, что, возможно, кто-то из обычных американцев задает себе вопрос, зачем Вашингтон уделяет столько внимания поддержке суверенитета и территориальной целостности страны, которая находится где-то далеко за океаном.

"Почему мы так решительно выступаем в защиту Украины перед лицом российской агрессии? Вот почему: это гораздо шире вопроса, чем об Украине. Сейчас под вопросом базовые принципы международного мира и безопасности: что какая-то страна не может просто взять и изменить силой границы другой, не может диктовать соседним государствам и их народам, какую политику им проводить и с кем вступать в альянсы, что какое-то государство не может претендовать на собственную "сферу влияния" - это пережиток прошлого столетия - и решать за своих соседей. подорвет всю международную систему, другие страны услышат этот сигнал и начнут действовать схожим образом. Это путь к напряжению, конфликтам и войнам", - отметил Блинкен.

Также читайте: Блинкен об агрессии РФ: Мы собрали очень сильную коалицию – теперь все зависит от выбора, который сделает Путин

Госсекретарь также обратил внимание, что действия президента РФ за годы агрессии против Украины дали фактически противоположный эффект и спровоцировали то, что тот хотел предотвратить.

"Может, четверть населения Украины поддерживала членство в НАТО. Сейчас это около 60%. Сам Альянс вынужден был разместить больше сил и вооружения ближе к России - чего РФ не хотела - после ее агрессии против Украины. Расходы на оборону НАТО тоже выросли... Все, что делал президент Путин, привело к совершенно противоположному развитию событий, чем то, которого он хочет", - отметил Блинкен.

"Мы готовы к этому, но готовы и на случай, если произойдет иначе", – отметил он.

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Топ комментарии
+4
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14.01.2022 10:54
+3
Так.Аби про це не просто говорили ,А і діяли,починаючи з 2014року. Не вірили українцями,думали ми просто так говорили про агресію пУтлеровської сРаші проти України. Хто існував,тільки так- існував при СССР з раССією тільки ті країни знали яка це є гнида! РаССейська гнида!😡
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14.01.2022 10:48
+2
Мочить беспредельщиков (с)

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14.01.2022 10:32
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Мочить беспредельщиков (с)

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14.01.2022 10:32 Ответить
Держсекретар зазначив, що, можливо, хтось із звичайних американців запитує себе, навіщо Вашингтон приділяє стільки уваги підтримці суверенітету й територіальної цілісності країни, яка знаходиться десь далеко за океаном. Джерело:

москва собралась отправлять войска на Кубу и в Винисуэлу.
расскажите об этом простым американцам
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14.01.2022 10:33 Ответить
Ніби на Кубі немає їхніх ракет, а роССія від "доброї" душі прощає Кубі мільярдні борги. Це як на Донбасі "іхтамнєт"
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14.01.2022 11:07 Ответить
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14.01.2022 10:34 Ответить
нарешті почали про це говорити
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14.01.2022 10:35 Ответить
Так.Аби про це не просто говорили ,А і діяли,починаючи з 2014року. Не вірили українцями,думали ми просто так говорили про агресію пУтлеровської сРаші проти України. Хто існував,тільки так- існував при СССР з раССією тільки ті країни знали яка це є гнида! РаССейська гнида!😡
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14.01.2022 10:48 Ответить
Санкції та інші кроки - це не ефективно. А якщо щось не діє, то шукають дієві заходи. Обмежити право рФ-срср на вето в ООН на рік чи два. Потім подивитись, що там у кремлі знову вигадають в області фантастики. Гадаю, що це теж не зупинить, але .... рівень нахабства зменшить. Ось ТЕМА - https://ukrainian.voanews.com/a/6395503.html
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14.01.2022 10:45 Ответить
Это и сразу так было, долго ждали, уже не остановить.
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14.01.2022 10:52 Ответить
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14.01.2022 10:54 Ответить
Мне всегда было интересно - сидит персонаж, напрягается, фотошопит картинку, меняет Николсона на путлера.

Молодец. Но как можно допустить опечатку в тексте? Оно ж красным подчеркивает )))
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14.01.2022 11:08 Ответить
Самі відкормили Макшанію тепер чухають потилицю.
Вам же було видно ще з захоплення Грузії шо то таке росте. Але купували газ нафту метал.
Накачували монстра грошима.
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14.01.2022 11:02 Ответить
Не только сегодняшняя крыза с росиею ставят под вопрос базовые принципы безопасности в мире,а любые отношения с ней.И это будет продолжаться до тех пор.пока РФ не распадётся на отдельные самостоятельные государства.
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14.01.2022 11:30 Ответить
Наконец-то пришло осознание.
Обама и Трамп профукали кучу времени

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14.01.2022 11:36 Ответить
НЕТ!! И еще раз нет! Именно отсюда идут базовые принципы развития цивилизации.
Страна, искуственно создающая условия войны, а суть любая война - это торможение развития цивилизации, разрушение инфраструктуры.
Вот поэтому и есть перед вами не человек! Не картинка, к которой вы привязывается, не образ! Перед вами зеленый, другая форма жизни, искусственно создающая условия для нашего с вами уничтожения.....нашими же руками.
Оно, зеленое говно, с пятью лицами, которое восстанавливается. Когда вы уясните, что перед вами другая форма жизни со своими приоритетами, вы поймете саму суть его действий и усилий, направленых на уничтожение нас как вида, и это все лишь звено в цепочке их общих усилий.
Вы должны понимать, что вирусы, катастрофы, пожары, изменение климата это все звенья одной цепи.
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14.01.2022 11:38 Ответить
с добрым утром Блинкен! не прошло и 8 лет...
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14.01.2022 20:16 Ответить
 
 